22.12.2016 10:11  Обновлён план перевода Firefox на многопроцессную архитектуру

Разработчики Mozilla опубликовали обновлённый план перевода Firefox на многопроцессную архитектуру с разделением на разные процессы обработчиков контента и интерфейса (все обработчики контента выполняются отдельно от интерфейса, но пока в одном процессе друг с другом). Сообщается, что предварительное внедрение многопроцессного режима для отдельных категорий пользователей прошло успешно и если не возникнет непредвиденных проблем, включение многопроцессного режима для всех пользователей ожидается в выпуске Firefox 51, запланированном на 24 января. Исключение будет сделано только для конфигураций, в которых встречаются дополнения, помеченные как явно несовместимые с многопроцессной архитектурой.
Напомним, что в Firefox 48 многопроцессный режим был предложен примерно 1% пользователей (затем расширен до 50%), не использующих дополнения и средства для людей с ограниченными возможностями. В Firefox 49 тестирование было расширено на пользователей ограниченного списка дополнений, проверенных на предмет совместимости с многопроцессным режимом. В Firefox 50 многопроцессный режим был включен для систем со всеми проверенными дополнениями. В Firefox 51 вместо белого списка разрешённых дополнений, будет применён чёрный список явно не совместимых дополнений.
Многопроцессный режим позволяет увеличить безопасность, повысить отзывчивость интерфейса, минимизировать подвисания во время сборки мусора и заметно ускорить работу браузера на многоядерных системах за счёт организации параллельного выполнения неблокирующих друг друга операций. По тестам Mozilla на многоядерных системах наблюдается увеличение отзывчивости интерфейса на 400% и ускорение загрузки страниц на 700%. Параллельно разработчики развивают две инициативы по расширению многопроцессного режима:
Забавно. Все больше и больше гугловского кода внедряется в фурифокс.
Можно также зафорсировать многпроцессный режим (на случай, если какое-то расширение не декларирует явно, что многопроцессность не поддерживается).
Но это происходит после 150 вкладок (я особо)
Но много тех что использую я не поддерживают много процессность.
И это работало начиная с релиза 47.
Ну-у... В наше-то время ~100MiB сложно назвать критичным количеством.
фокс жрёт 3-5 гигов, 25% от 5 гигов и меня бы спасли
меня вполне бы устроил один процесс на отрисовку интерфейса и один на обработку вкладок
можно вторых по штуке на окно (не на вкладку)
можно такое устроить с помощью настроек ?
Хм. Ну хрен его знает. Я с таким не сталкивался. У меня редко перелезает сверх 300-400МиБ. Может тебе стоит какой-то адблокер поставить? Такие сумасшедшие числа явно сжираются каким-то дерьмом. Полезные вещи столько весить просто не могут. Во всяком случае в вебе.
Рисунок 2 - https://yadi.sk/i/YCTFYXWm34QNFU
247 запросов, 7382 КБ, 43.15 сек.
Ощутили куда уходит ваша память? Если ощутили, начинайте фильтровать.
Для BSD-шников это разве срок?
Знаете за что я не люблю обозначение изменений в процентах? Их сложно правильно понять. Увеличение отзывчивости "на 400%" это в 4 или 5 раз быстрее? Скажем есть 100% чего-то, 400% от чего-то это в 4 раза больше чего-то… но "на" подразумевает сложение и 100% чего-то + 400% того же самого это уже 500%. Исходя из моих знаний английского перевод тут правильный и это таки в 5 и 8 раз быстрее. Так ведь?
А сколько? 100% это 1. 200% это 2. 150% это 1.5. 70% это 0.7. Что не так?