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22.12.2016 10:11  Обновлён план перевода Firefox на многопроцессную архитектуру

Разработчики Mozilla опубликовали обновлённый план перевода Firefox на многопроцессную архитектуру с разделением на разные процессы обработчиков контента и интерфейса (все обработчики контента выполняются отдельно от интерфейса, но пока в одном процессе друг с другом). Сообщается, что предварительное внедрение многопроцессного режима для отдельных категорий пользователей прошло успешно и если не возникнет непредвиденных проблем, включение многопроцессного режима для всех пользователей ожидается в выпуске Firefox 51, запланированном на 24 января. Исключение будет сделано только для конфигураций, в которых встречаются дополнения, помеченные как явно несовместимые с многопроцессной архитектурой.

Напомним, что в Firefox 48 многопроцессный режим был предложен примерно 1% пользователей (затем расширен до 50%), не использующих дополнения и средства для людей с ограниченными возможностями. В Firefox 49 тестирование было расширено на пользователей ограниченного списка дополнений, проверенных на предмет совместимости с многопроцессным режимом. В Firefox 50 многопроцессный режим был включен для систем со всеми проверенными дополнениями. В Firefox 51 вместо белого списка разрешённых дополнений, будет применён чёрный список явно не совместимых дополнений.

Многопроцессный режим позволяет увеличить безопасность, повысить отзывчивость интерфейса, минимизировать подвисания во время сборки мусора и заметно ускорить работу браузера на многоядерных системах за счёт организации параллельного выполнения неблокирующих друг друга операций. По тестам Mozilla на многоядерных системах наблюдается увеличение отзывчивости интерфейса на 400% и ускорение загрузки страниц на 700%. Параллельно разработчики развивают две инициативы по расширению многопроцессного режима:

  • В ночных сборках проходит тестирование возможность обработки контента в разных процессах. В отличие от уже применяемого разделения на два процесса - один для обработки содержимого вкладок и один для формирования интерфейса, новая возможность позволяет запустить более одного процесса для обработки контента (число запускаемых процессов для обработки контента задаётся через переменную dom.ipc.processCount в about:config). Подобный подход позволяет обеспечить дополнительную изоляцию обработчиков, повысить надёжность (крах одной вкладки не приведёт к закрытию всех остальных вкладок), повысить эффективность использования ресурсов многоядерных процессоров (разнесение нагрузки на все ядра), уменьшить фрагментацию памяти при длительной работе браузера.
  • Реализация sandbox-изоляции, ограничивающей доступ дочерних процессов Firefox к системным вызовам, файловой системе и сторонним процессам. В настоящее время sandbox-изоляция уже применяется на платформе Windows и в одном из следующих релизов будет предложена для macOS и Linux. Для изоляции в Linux применяется ограничение доступа к системным вызовам при помощи Seccomp-bpf, также для изоляции используются PID namespace и chroot в пустую директорию. В Windows применяются разработанные Google библиотеки sandboxbroker и sandboxtarget, используемые в Chromium и Chrome.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/futur...)
  2. OpenNews: Firefox прекратит поддержку XUL-дополнений в конце 2017 года
  3. OpenNews: Тестирование Firefox 51-beta и Firefox Developer Edition 52
  4. OpenNews: В Firefox появилась многопроцессная обработка контента и Quantum Compositor
  5. OpenNews: План перевода Firefox на многопроцессную архитектуру
  6. OpenNews: Проект Mozilla представил Quantum, комбинированный браузерный движок для Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, iPony, 10:17, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    > В Windows применяются разработанные Google библиотеки sandboxbroker и sandboxtarget, используемые в Chromium и Chrome

    Забавно. Все больше и больше гугловского кода внедряется в фурифокс.

     
     
  • 2.2, Анонимен, 10:23, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Какого такого кода ? В linux подобное есть изкоробки и костыли хоть гугловские, хоть другие здесь не нужны.
     
  • 2.30, Аноним, 14:34, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Одно слово - Skia
     
  • 1.3, A.Stahl, 10:23, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А можно как-то узнать работает ли этот многопроцессный режим? ps показывает лишь один процесс. Так что хотелось бы узнать случилось ли что непредвиденное или у меня просто какое-то установлено несовместимое расширение.
     
     
  • 2.4, виндотролль, 10:30, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    about:support
    Графа Multiprocess Windows.
    Значение показывает (что не совсем очевидно), сколько из открытых окон работают в многопроцессном режиме.

    Можно также зафорсировать многпроцессный режим (на случай, если какое-то расширение не декларирует явно, что многопроцессность не поддерживается).

     
     
  • 3.8, A.Stahl, 10:37, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нашёл -- отключено. Т.е. мне теперь удалять дополнения и смотреть что изменится?
     
     
  • 4.27, vitektm, 14:27, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможно можно просто отключить.
    Ну не знаю на борту 32Гб памяти (сейчас без ssd)
    Я бы не сказал что 32битной однопроцессорный ff тормозит! тормоза начинаются когда памяти 2,8Гб вроде съедает.

    Но это происходит после 150 вкладок (я особо)
    Но много тех что использую я не поддерживают много процессность.

     
  • 2.5, Дмитрий, 10:32, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Многопроцессность включается так
    browser.tabs.remote.autostart*=true
    browser.tabs.remote.force-enable=true // создать параметр
    dom.ipc.processCount=20

    И это работало начиная с релиза 47.

     
     
  • 3.9, A.Stahl, 10:46, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Процессы появились. Посмотрим что из этого выйдет.
     
  • 2.7, Аноним, 10:36, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Посмотри в about:support
     
  • 1.6, trubulizator, 10:32, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А сколько оно будет жрать памяти, почему не говорится? Это ж по сути, как во времена IE6 - открываются отдельные окна, а не вкладки, но тут эти окна замаскированы под типа вкладки. Смысл вкладок тогда? Деградация полнейшая
     
     
  • 2.12, llolik, 10:52, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Держи пруф (http://imgur.com/r0k5hEh) на классических 10 вкладок. По периодическому наблюдению, после того, как включил многопроцессорность жрать стало больше на 15-25%. Но при этом значительно улучшилась отзывчивость и скорость загрузки страниц. По крайней мере я ещё не разу не видел, чтобы страница грузилась по минуте или чтобы браузер колом встал (что ранее бывало).
    Поэтому ИМХО наоборот не деградация, а прогресс и существенный.
     
     
  • 3.13, йцукен, 11:05, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вероятно, далеко не все готовы променять прирост производительности на заметное увеличение потребления памяти.
     
     
  • 4.16, A.Stahl, 11:39, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>на заметное увеличение потребления памяти
    >15-25%

    Ну-у... В наше-то время ~100MiB сложно назвать критичным количеством.

     
     
  • 5.17, Аноним, 12:14, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Говорите за себя У меня 4 гб и мне не хватает Больше вставить нет возможности ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.18, A.Stahl, 12:37, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И сотня метров спасла бы отца русской демократии?
     
     
  • 7.19, J.L., 12:58, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > И сотня метров спасла бы отца русской демократии?

    фокс жрёт 3-5 гигов, 25% от 5 гигов и меня бы спасли
    меня вполне бы устроил один процесс на отрисовку интерфейса и один на обработку вкладок
    можно вторых по штуке на окно (не на вкладку)
    можно такое устроить с помощью настроек ?

     
     
  • 8.20, A.Stahl, 13:10, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >3-5 гигов

    Хм. Ну хрен его знает. Я с таким не сталкивался. У меня редко перелезает сверх 300-400МиБ. Может тебе стоит какой-то адблокер поставить? Такие сумасшедшие числа явно сжираются каким-то дерьмом. Полезные вещи столько весить просто не могут. Во всяком случае в вебе.

     
  • 8.32, Дмитрий, 14:40, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Рисунок 1 - https://yadi.sk/i/N2XLCRXA34QNER
    103 запроса, 2427 КБ, 4.48 сек.

    Рисунок 2 - https://yadi.sk/i/YCTFYXWm34QNFU
    247 запросов, 7382 КБ, 43.15 сек.

    Ощутили куда уходит ваша память? Если ощутили, начинайте фильтровать.

     
  • 7.21, freehck, 13:18, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня 4 гига рамы жрётся на 50 открытых вкладках. В принципе, если кому интересно, по опыту могу сказать, что некоторое снижение потребления памяти достигается табгруппами. В старых версиях они по умолчанию есть, в новых (уж не помню, после какой версии) - в виде аддона.
     
     
  • 8.22, Аноним, 13:20, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    без приведенного списка дополнений эта информация не несет никакой полезной нагр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.23, Аноним, 13:22, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нищеброды должны страдать
     
  • 4.24, Anonimus, 13:59, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто не готов идут на lynx!
    Остальные пруцца.
     
  • 1.10, Аноним, 10:48, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Память всю съел, тепреь за процессоры взялся..
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 10:51, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    А жир за тебя кто доедать будет?
     
  • 1.14, Аноним, 11:08, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Что бы ни предпринимали мозилловцы -- а тормозит безбожно Не вижу смысла файрфо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Дмитрий, 11:25, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Выделение отдельных процессов требует больше памяти, взамен получаем более гладкую работу интерфейса.
    Я лично за многопроцессность.
    Ждем, когда выделят расширения в отдельный процесс и допилят WebExtension API
     
  • 1.25, iZEN, 14:06, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пятнадцать лет ждём разделяемую библиотеку libxul для общего использования кода между Firefox и Thunderbird. А воз и ныне там.
     
     
  • 2.26, A.Stahl, 14:07, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Пятнадцать лет ждём

    Для BSD-шников это разве срок?

     
  • 2.29, Lain_13, 14:33, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не беспокойтесь, уже «скоро» XUL выкинут и ждать будет уже нечего.
     
     
  • 3.31, Аноним, 14:39, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вместе с тандербёрдом.
     
     
  • 4.33, Аноним, 14:43, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И вместе с файрфоксом, я надеюсь.
     
     
  • 5.38, Аноним, 15:54, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Симанка спасет отца русской демократии.
     
  • 2.39, openrator, 16:01, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не так давно была xulrunner (уже закопанная) - не оно?
     
  • 1.28, Lain_13, 14:32, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > По тестам Mozilla на многоядерных системах наблюдается увеличение отзывчивости интерфейса на 400% и ускорение загрузки страниц на 700%.

    Знаете за что я не люблю обозначение изменений в процентах? Их сложно правильно понять. Увеличение отзывчивости "на 400%" это в 4 или 5 раз быстрее? Скажем есть 100% чего-то, 400% от чего-то это в 4 раза больше чего-то… но "на" подразумевает сложение и 100% чего-то + 400% того же самого это уже 500%. Исходя из моих знаний английского перевод тут правильный и это таки в 5 и 8 раз быстрее. Так ведь?

     
     
  • 2.35, A.Stahl, 15:15, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А какая разница? Всё равно абсолютных чисел нет и что в 5 раз, что в 4 -- одинаково.
     
  • 2.36, Аноним, 15:37, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А знаете за что я не люблю обозначение изменений в разах в русском языке За то ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, A.Stahl, 15:47, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >За то что 200% это почему-то «в два раза»

    А сколько? 100% это 1. 200% это 2. 150% это 1.5. 70% это 0.7. Что не так?

     
  • 1.34, iLex, 15:07, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Барахло этот многопроцессный режим Во-первых, он жутко глючный Так, в нём не р... весь текст скрыт [показать]
     

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