20.12.2016 23:47  Firebug интегрируется c Firefox и прекращает разработку браузерного дополнения

Разработчики Mozilla и Firebug объявили о слиянии популярного отладчика web-приложений Firebug и набора инструментов DevTools, предлагаемого в составе Firefox. Разработка Firebug в виде отдельного дополнения будет прекращена, а функциональность Firebug со временем войдёт в основной состав Firefox DevTools.

К сожалению, Firebug принципиально несовместим с многопроцессной моделью, на которую переходит Firefox, и не может функционировать в условиях грядущих изменений внутренней архитектуры. В частности, многопроцессная модель подразумевает выполнение в разных процессах обработчиков контента и интерфейса браузера, а позднее и отдельных вкладок. Firebug изначально не рассчитан на работу в таких условиях и для его адаптации требуется полная переработка, требующая значительных трудозатрат и средств.

Управляющая разработкой Firebug группа разработчиков пришла к заключению, что у них нет достаточных ресурсов для подобной переработки. Но с другой стороны, встроенные в Firefox средства для отладки web-приложений последнее время интенсивно развиваются, поэтому в качестве оптимального выхода из сложившейся ситуации решено переключиться на развитие Firefox DevTools и использовать данный инструментарий в качестве основы для создания следующей версии Firebug.

Разработчики Firebug работают над проектом интеграции уже около двух лет, после того как обозначились первые планы по переводу Firefox на многопроцессную архитектуру. Новый вариант Firebug, интегрированный в Firefox, развивается под кодовым именем Firebug.next и станет неразрывен со встроенными инструментами для разработчиков. По мнению разработчиков обоих проектов, объединение усилий вместо раздельной конкуренции позволит создать лучший инструментарий для web-разработчиков и вывести на новый уровень средства для отладки web-приложений, предлагаемые в Firefox.

Из уже перенесённых в Firefox DevTools особенностей Firebug упомянуты панель DOM для просмотра и инспектирования структуры DOM, альтернативная тема оформления в стиле Firebug, режим детального просмотра сетевого лога, журнал серверных сообщений, система инспектирования HTTP-запросов, а также отвязка от Firebug таких надстроек, как FireQuery, HAR export и PixelPerfect. Из возможностей которые ещё предстоит перенести отмечаются точки останова для XHR и изменений в DOM, улучшенное автодополнение CSS, панель контроля за генерацией событий, предпросмотр на лету вносимых в интерфейсе инспектирования изменений в HTML, проверка корректности CSS-значений и селекторов по мере ввода, боковая панель свойств DOM, возможность изменения размера шрифта в теме оформления Firebug, возможность добавления cookie.



