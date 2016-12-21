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20.12.2016 23:47  Firebug интегрируется c Firefox и прекращает разработку браузерного дополнения

Разработчики Mozilla и Firebug объявили о слиянии популярного отладчика web-приложений Firebug и набора инструментов DevTools, предлагаемого в составе Firefox. Разработка Firebug в виде отдельного дополнения будет прекращена, а функциональность Firebug со временем войдёт в основной состав Firefox DevTools.

К сожалению, Firebug принципиально несовместим с многопроцессной моделью, на которую переходит Firefox, и не может функционировать в условиях грядущих изменений внутренней архитектуры. В частности, многопроцессная модель подразумевает выполнение в разных процессах обработчиков контента и интерфейса браузера, а позднее и отдельных вкладок. Firebug изначально не рассчитан на работу в таких условиях и для его адаптации требуется полная переработка, требующая значительных трудозатрат и средств.

Управляющая разработкой Firebug группа разработчиков пришла к заключению, что у них нет достаточных ресурсов для подобной переработки. Но с другой стороны, встроенные в Firefox средства для отладки web-приложений последнее время интенсивно развиваются, поэтому в качестве оптимального выхода из сложившейся ситуации решено переключиться на развитие Firefox DevTools и использовать данный инструментарий в качестве основы для создания следующей версии Firebug.

Разработчики Firebug работают над проектом интеграции уже около двух лет, после того как обозначились первые планы по переводу Firefox на многопроцессную архитектуру. Новый вариант Firebug, интегрированный в Firefox, развивается под кодовым именем Firebug.next и станет неразрывен со встроенными инструментами для разработчиков. По мнению разработчиков обоих проектов, объединение усилий вместо раздельной конкуренции позволит создать лучший инструментарий для web-разработчиков и вывести на новый уровень средства для отладки web-приложений, предлагаемые в Firefox.

Из уже перенесённых в Firefox DevTools особенностей Firebug упомянуты панель DOM для просмотра и инспектирования структуры DOM, альтернативная тема оформления в стиле Firebug, режим детального просмотра сетевого лога, журнал серверных сообщений, система инспектирования HTTP-запросов, а также отвязка от Firebug таких надстроек, как FireQuery, HAR export и PixelPerfect. Из возможностей которые ещё предстоит перенести отмечаются точки останова для XHR и изменений в DOM, улучшенное автодополнение CSS, панель контроля за генерацией событий, предпросмотр на лету вносимых в интерфейсе инспектирования изменений в HTML, проверка корректности CSS-значений и селекторов по мере ввода, боковая панель свойств DOM, возможность изменения размера шрифта в теме оформления Firebug, возможность добавления cookie.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2016...)
  2. OpenNews: Новая версия отладчика web-приложений Firebug 2.0
  3. OpenNews: Проект Mozilla представил Quantum, комбинированный браузерный движок для Firefox
  4. OpenNews: План перевода Firefox на многопроцессную архитектуру
  5. OpenNews: В Firefox появилась многопроцессная обработка контента и Quantum Compositor
  6. OpenNews: Firefox прекратит поддержку XUL-дополнений в конце 2017 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: firebug, firefox
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  • 1.1, th3m3, 00:25, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Хорошая новость! Mozilla радует, как всегда!
     
     
  • 2.28, Аноним, 11:34, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +14 +/
    Как иногда.
     
  • 2.33, анонимус, 12:17, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Кому хорошая, а кому и плохая. Ибо я его использовал в Seamonkey, а теперь вряд-ли смогу.
     
     
  • 3.36, th3m3, 13:27, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Я его тоже использовал. Потом попробовал Firefox DevTools и понял, что мне хватает его функционала.
     
     
  • 4.48, Аноним, 10:09, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Функциональности
     
  • 1.2, Ordu, 00:41, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А тут бывает кто-нибудь, кто как-то связан с разработкой firefox'а или аддонов к нему?
    Что в файрбаге как аддоне, что во встроенном "файрбаге" есть один неприятнейший косяк, они игнорируют иксовый selection буфер, из-за чего невозможно копировать выделенное средней кнопкой мышки, обязательно приходится дополнительно тыкать в Ctrl-C/Ctrl-V, уничтожая при этом содержимое clipboard буфера. Мне не настолько это надо, и поэтому мне никак не добраться до багтрекера, посмотреть что там разрабы думают об этой хне. Отсюда и вопрос: может тут есть кто-то, кто в теме? Есть ли какая-нибудь надежда на исправление?
     
     
  • 2.4, Аноним, 00:58, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Могу сказать, что к разработчикам дополнений этот вопрос мало относится Разве ч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.5, Аноним, 00:59, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Разработчики дополнений это обычный js+xml писатели знающие API.
     
     
  • 3.12, Ordu, 02:06, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну, может быть. Но фишка ведь в том, что в firefox'е есть много различных мест, где можно выделить текст. И практически везде selection buffer работает. А вот в firebug он не работает. Почему? Одно из напрашивающихся предположений -- в firebug используется на js сваянный текстовый редактор с выделением реализованным на js же, которое вообще не в курсе того, что существует selection buffer. Про clipboard знает, а про selection -- нет. Да, это объяснение висит в воздухе, потому что встроенный в мозиллу 'inspect element' страдает от тех же недостатков.

    И именно поэтому я спрашиваю разработчиков аддонов: они знают больше меня об устройстве firefox'а, и они могут выдвигать более конкретные и более достоверные предположения, чем я.

     
     
  • 4.29, Ононим7, 11:37, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Пиши багрепорт, так как без него банально никак. И это относится не только к фоксу. Люди почему-то предпочитают срать на форумах нежели потратить 5 минут времени на толковый багрепорт.
     
     
  • 5.34, Ordu, 12:25, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Не учите меня жить c Если ты умеешь за пять минут создать толковый багрепорт ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.50, iPony, 12:46, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > багрепорт, так как без него банально никак

    Да вот только логики мало, если ее затмевает фанатизм... http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45724#58

    Если отписываешься и отслеживаешь по багтрекерам, то ты проплаченный сотрудник компании <CENSORED>, который выискивает плохое в открытом софте.
    Если этого не делаешь, то все равно виноват...

     
  • 2.31, soarin, 11:50, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Есть ли какая-нибудь надежда на исправление?

    Вряд ли. Учитывая, что и XUL и Иксы постепенно на помойку отправляют - никто этим заниматься не будет.

    PS:
    http://elliotth.blogspot.ru/2008/08/desktop-linux-suckage-clipboard.html
    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/11334
    http://askubuntu.com/questions/12047/inconsistent-copy-and-paste-behaviour-is

     
     
  • 3.38, Ordu, 14:34, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Есть ли какая-нибудь надежда на исправление?
    > Вряд ли. Учитывая, что и XUL и Иксы постепенно на помойку отправляют
    > - никто этим заниматься не будет.
    > PS:
    > http://elliotth.blogspot.ru/2008/08/desktop-linux-suckage-clipboard.html
    > https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/11334
    > http://askubuntu.com/questions/12047/inconsistent-copy-and-paste-behaviour-is

    Печаль. Это именно та самая причина, по которой я мне не нравится идея популяризации линуксов.

     
  • 2.32, soarin, 11:59, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > есть один неприятнейший косяк, они игнорируют иксовый selection буфер, из-за чего невозможно копировать выделенное средней кнопкой мышки, обязательно приходится дополнительно тыкать в Ctrl-C/Ctrl-V, уничтожая при этом содержимое clipboard буфера

    Хотя странно. Проверил во встроенных средствах - у меня работает в дефолто Ubuntu.

    Может как-то с многопроцессным режимом связано (по дефолту не включился чего-то)

     
     
  • 3.37, Ordu, 14:29, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В каком месте работает? Попробуй, например, в DOM виде выделить какой-нибудь там тег a, и потом скопировать значение атрибута href. Если перейти в режим редактирования значения атрибута, то можно скопипастить через clipboard, но не через selection.
     
  • 1.3, Аноним, 00:42, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Все равно в деле отладки яваскрипта удобнее только хром Вот небольшой пример к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 01:02, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В Firefox есть 2 интересных дополнения https addons mozilla org en-US firefox... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.7, Капитан Redux, 01:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ctrl P спасет отца руской демократии, как и ctrl shift p - полнотекстовый поиск ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.45, Гентушник, 19:17, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > как быстренько по названию открыть яваскриптовый файл

    Никогда этой функцией не пользовался, нашёл ответ за 2 минуты методом тыка. Выше уже ответили.

    > разработчику (!) позволят копипастить туда код

    А откуда firefox должен знать что ты разработчик, а не среднестатистический тупой юзер?

     
  • 1.8, manster, 01:47, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для начала хотя-бы тему перенесли и основные команды, горячие клавиши. Чисто визуально было бы не так напряжно переключиться на новый инструмент. Плюс возможности добавления собственных аддонов как было у firebug.
     
     
  • 2.9, manster, 01:49, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пока firebug работает если отключить многопроцессный режим.
     
     
  • 3.16, Аноним, 06:45, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    x86-то ставить хоть не надо?
     
     
  • 4.35, manster, 13:04, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Главная суть вопроса: выпиливается отличный инструмент для разработчиков и вообще. Кому-то это выгодно. Починить возможно при желании, хотя и firebug довольно тормознут.

    Возможно что-то в этой новой архитектуре не так. Как говорится: правки в консерватории не помешают... По крайней мере это сложно назвать революционным подходом.

    В лисе появилось немало хорошего но и ухудшений больше стало, особенно после выхода Брендан Айка ...

     
  • 1.10, vantoo, 01:51, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Встроенные девтулы вообще в браузерах не нужны. Ими пользуется менее 1% пользователей. Зачем перегружать и без того нелегкие браузеры? Кому надо, пусть ставят расширения.
     
     
  • 2.11, Леха, 02:01, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Ваши данные об 1% основаны на подтвержденных статистикой данных или Вы это сами придумали?
     
     
  • 3.15, Аноним, 06:33, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А твои на чем основаны, а Отвечай Твоя мама хоть разбирается что и почем в Dev... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Аноним, 08:36, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А у него данных нет :) Цифры называли только Вы :)
     
     
  • 5.47, Аноним, 22:14, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Какие цифры я назвал Гипотетически семья состоит из папы, мамы и дитя Три чело... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Аноним, 03:31, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На WebExtensions особо девтулзов не состряпаешь А движется все именно в сторону... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, Аноним, 11:44, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А встроенные по вашему на чём?:)
     
  • 2.14, ista011, 04:31, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Так эти инструменты используются преимущественно в Firefox Developer Edition. Да и на самом деле грузят браузеры не столько расширения, сколько непосредственно страницы.
     
  • 2.17, angra, 07:01, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Так и было в прошлом. Так был создан firebug и был он очень полезным, но крайне тормозным инструментом. А потом в chrome добавили встроенные dev tools, которые просто летали по сравнению с браузерным расширением, после чего firefox как инструмент веб-разработчика стал ненужен. Через некоторое время умные люди в mozzila поняли проблему и также добавили в браузер быстрый аналог dev tools. Насколько мне известно, аналогично поступили в edge.

    Попробуй подумать, почему разработчики браузеров не могут игнорировать интересы именно этого 1%, в отличии от скажем 2% пользователей linux, на которых легко забивают.

     
     
  • 3.22, rshadow, 09:51, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В хроме весь js летает. А в ФФ встроенные девтулзы тормозят. Так что встраивание может что и дает, но все равно проблемы не решало. А вот с многопроцессорностью все стало хорошо.
     
     
  • 4.27, angra, 10:15, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну они может и тормозят по сравнению с chrome, но по сравнению с тем, что открытие firebug замораживало браузер на чем-то сложнее jquery, это был большой шаг вперед.
     
     
  • 5.42, rshadow, 16:52, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Согласен. Я сам фаербагом перестал пользоваться когда уже стали просто невозможны эти тормоза. В девтулсах половины фич не было, но они хоть поменьше тормозили.
     
  • 2.21, Вор, 09:45, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну и каким образом они перегружают браузер? По умолчанию все скрыто, память не жрет, проц не грузит. Чем они тебе мешают то?
    А мне как разработчику частенько приходится в браузерах пользователей ковыряться выискивая косяки.
     
  • 2.23, rshadow, 09:56, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Зачем перегружать и без того нелегкие браузеры? Кому надо, пусть ставят
    > расширения.

    Это ход чисто для привлечения разработчиков. На браузерах сейчас чего только не пишут: и дополнения, и приложения. Даже сайт наверно можно делать не выходя из браузера.

    А с технической точки зрения разделять конечно никто не мешал бы. В браузере пилить API, весь интерфейс в дополнении. Только сами понимаете, API это бОльшая часть. И ее вынести в дополнение нельзя. И смысл от экономии весь теряется. Тем более интерфейс и так работать начинает только если его специально открыть.

     
  • 1.18, loshadka220, 07:03, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вы мне скажите, как получить css-стиль дива со страницы?
    Нашлось тут одно расширение CSSViewer да старое оно.
     
     
  • 2.24, rshadow, 10:01, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Правой кнопочкой мышки по диву "Исследовать элемент". В открывшийся тулзе справа переключиться на вкладку "вычислено". Там будут все стили элемента. Можно по ним потыкать и посмотреть откуда они взялись.
     
  • 2.41, Шоколадный кролик, 16:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    console.log(window.getComputedStyle(document.getElementById("mydiv")));
    Смотреть в консоли браузера.
     
  • 1.39, Аноним, 14:53, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Firebug всегда тормозным был Используйте в Chrome инструменты разработчика и не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.44, Аноним, 17:52, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Firebug да Но встроенные средства отладки DevTools нет Они работают не медле... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.43, Аноним, 17:51, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Молодцы Уже достаточно давно использую встроенный в Firefox отладчик Он рабо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.49, Аноним, 10:11, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Может быть и куки умеет редактировать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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