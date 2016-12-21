20.12.2016 23:47  Firebug интегрируется c Firefox и прекращает разработку браузерного дополнения

Разработчики Mozilla и Firebug объявили о слиянии популярного отладчика web-приложений Firebug и набора инструментов DevTools, предлагаемого в составе Firefox. Разработка Firebug в виде отдельного дополнения будет прекращена, а функциональность Firebug со временем войдёт в основной состав Firefox DevTools.
К сожалению, Firebug принципиально несовместим с многопроцессной моделью, на которую переходит Firefox, и не может функционировать в условиях грядущих изменений внутренней архитектуры. В частности, многопроцессная модель подразумевает выполнение в разных процессах обработчиков контента и интерфейса браузера, а позднее и отдельных вкладок. Firebug изначально не рассчитан на работу в таких условиях и для его адаптации требуется полная переработка, требующая значительных трудозатрат и средств.
Управляющая разработкой Firebug группа разработчиков пришла к заключению, что у них нет достаточных ресурсов для подобной переработки. Но с другой стороны, встроенные в Firefox средства для отладки web-приложений последнее время интенсивно развиваются, поэтому в качестве оптимального выхода из сложившейся ситуации решено переключиться на развитие Firefox DevTools и использовать данный инструментарий в качестве основы для создания следующей версии Firebug.
Разработчики Firebug работают над проектом интеграции уже около двух лет, после того как обозначились первые планы по переводу Firefox на многопроцессную архитектуру. Новый вариант Firebug, интегрированный в Firefox, развивается под кодовым именем Firebug.next и станет неразрывен со встроенными инструментами для разработчиков. По мнению разработчиков обоих проектов, объединение усилий вместо раздельной конкуренции позволит создать лучший инструментарий для web-разработчиков и вывести на новый уровень средства для отладки web-приложений, предлагаемые в Firefox.
Из уже перенесённых в Firefox DevTools особенностей Firebug упомянуты панель DOM для просмотра и инспектирования структуры DOM, альтернативная тема оформления в стиле Firebug, режим детального просмотра сетевого лога, журнал серверных сообщений, система инспектирования HTTP-запросов, а также отвязка от Firebug таких надстроек, как FireQuery, HAR export и PixelPerfect. Из возможностей которые ещё предстоит перенести отмечаются точки останова для XHR и изменений в DOM, улучшенное автодополнение CSS, панель контроля за генерацией событий, предпросмотр на лету вносимых в интерфейсе инспектирования изменений в HTML, проверка корректности CSS-значений и селекторов по мере ввода, боковая панель свойств DOM, возможность изменения размера шрифта в теме оформления Firebug, возможность добавления cookie.
И именно поэтому я спрашиваю разработчиков аддонов: они знают больше меня об устройстве firefox'а, и они могут выдвигать более конкретные и более достоверные предположения, чем я.
Да вот только логики мало, если ее затмевает фанатизм... http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45724#58
Если отписываешься и отслеживаешь по багтрекерам, то ты проплаченный сотрудник компании <CENSORED>, который выискивает плохое в открытом софте.
Если этого не делаешь, то все равно виноват...
Вряд ли. Учитывая, что и XUL и Иксы постепенно на помойку отправляют - никто этим заниматься не будет.
PS:
http://elliotth.blogspot.ru/2008/08/desktop-linux-suckage-clipboard.html
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/11334
http://askubuntu.com/questions/12047/inconsistent-copy-and-paste-behaviour-is
Печаль. Это именно та самая причина, по которой я мне не нравится идея популяризации линуксов.
Хотя странно. Проверил во встроенных средствах - у меня работает в дефолто Ubuntu.
Может как-то с многопроцессным режимом связано (по дефолту не включился чего-то)
Никогда этой функцией не пользовался, нашёл ответ за 2 минуты методом тыка. Выше уже ответили.
> разработчику (!) позволят копипастить туда код
А откуда firefox должен знать что ты разработчик, а не среднестатистический тупой юзер?
Возможно что-то в этой новой архитектуре не так. Как говорится: правки в консерватории не помешают... По крайней мере это сложно назвать революционным подходом.
В лисе появилось немало хорошего но и ухудшений больше стало, особенно после выхода Брендан Айка ...
Попробуй подумать, почему разработчики браузеров не могут игнорировать интересы именно этого 1%, в отличии от скажем 2% пользователей linux, на которых легко забивают.
Это ход чисто для привлечения разработчиков. На браузерах сейчас чего только не пишут: и дополнения, и приложения. Даже сайт наверно можно делать не выходя из браузера.
А с технической точки зрения разделять конечно никто не мешал бы. В браузере пилить API, весь интерфейс в дополнении. Только сами понимаете, API это бОльшая часть. И ее вынести в дополнение нельзя. И смысл от экономии весь теряется. Тем более интерфейс и так работать начинает только если его специально открыть.