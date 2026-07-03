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Firefox обогнал Safari по статистике StatCounter для десктоп-систем

03.07.2026 09:28 (MSK)

По данным рейтинга StatCounter, осуществляющего мониторинг общемировой статистики использования web-браузеров, доля Firefox за месяц выросла с 3.79% до 6.44% в рейтинге браузеров для десктоп-систем, что позволило обогнать браузер Safari, доля которого оценена в 5.19%. Лидером рейтинга остаётся Chrome с долей 72.24%, а второе место занимает Edge (10.45%). Рейтинг замыкают Opera (1.81%) и Samsung Internet (1.41%). Год назад доля Firefox составляла 5.84%, Safari - 7.34%, Chrome - 66.59%, Edge - 13.06%, Opera - 2.63%.

В рейтинге StatCounter для мобильных систем доля Firefox составляет 0.7%, Safari - 24.07%, Chrome - 67.97%, Samsung Internet - 2.46%, Opera - 1.69%, UC Browser - 1.17%. Сводные показатели (desktop+mobile): Firefox - 3.33%, Safari - 15.31%, Chrome - 69.65%, Edge - 5.21%, Samsung Internet - 1.95%, Opera - 1.74%. Статистика собрана на основании счётчика, размещённого на более чем миллионе сайтов.

По данным сервиса Cloudflare Radar доля Firefox составляет 3.5%, Safari - 17.7% (Safari Desktop - 3%, Mobile Safari - 12.6%, Safari Webview - 2.1%), Edge - 6.3%, Chrome - 68% (desktop 29.8%, mobile 28.9%).

По данным Wikipedia доля Firefox оценивается в 6.1%, Safari - 24.3% (desktop 4.8% + mobile 19.5%), Chrome - 49.6% (desktop 24.4% + mobile 25.2%).

По статистике PornHub доля Firefox на настольных системах составляет 8.4%, Safari - 13.3%, Chrome - 56.9%, Edge - 12.2%, Opera - 7%. Среди браузеров для мобильных систем доля Firefox составляет 0.7%, Chrome - 68.6%, Safari - 23.1%.

  1. Главная ссылка к новости (https://gs.statcounter.com/bro...)
  2. OpenNews: Доля пользователей Linux в Steam по статистике Valve превысила 5%
  3. OpenNews: Доля Linux-дистрибутивов в США и Германии превысила 5% по статистике StatCounter
  4. OpenNews: По данным Cloudflare доля Firefox составляет 5.9%
  5. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  6. OpenNews: Доля Firefox опустилась ниже 10% по статистике сервиса Net Applications
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65833-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 09:32, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Обычная аномалия в статистике, скоро опять вернётся на самый минимум и упрётся в долю Linux (где его по умолчанию ставят).
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:35, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –23 +/
    Практически никто на линуксе не использует ФФ, так что это ты напрасно. Так давно было бы 20%, будь он у каждого.
     
     
  • 3.8, онанист (?), 09:42, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я значить пишу это не из фирефокса?
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 09:44, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Ты меньшинство, поздравляю. Лично я просто не представляю веб с рекламой, Хром не вариант.
     
     
  • 5.12, Bob (??), 10:06, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вэб в FireFox вне СНГ - боль и страдания...
    Блок рекламы есть во многих других хромиум браузерах: Vivaldi, Opera, Brave, Samsung. Ну и на счёт adguard не забываем.
     
     
  • 6.24, Аноним (24), 10:42, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В основном пользуюсь "вне СНГ" и у меня прямо противоположные впечатления.
     
  • 6.32, cnjzxir (?), 11:32, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая разница снг/не снг?
     
  • 4.13, Аноним (13), 10:07, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://data.firefox.com/dashboard/hardware
     
  • 3.23, yad (?), 10:40, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же ты прав, все пользуются яндексом -единственным адекватным браузером.
     
     
  • 4.42, Аноним (4), 12:05, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Либо хром, либо его производные, даже не сомневайся. Работает лучше и быстрее, поддерживается лучше, функциональность богаче и полезней. Без булшита о приватности и безопасности, в который верят только самые отбитые.
     
  • 4.43, Аноним (13), 12:08, 03/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 5.45, Аноним (4), 12:26, 03/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 6.56, Аноним (13), 13:46, 03/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.64, Аноним (4), 14:31, 03/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 8.68, Аноним (13), 14:39, 03/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.63, жявамэн (ok), 14:30, 03/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.27, Аноноон (?), 11:02, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Очень смелое утверждение. Лис пока хорошо работает с ublock.
     
  • 3.37, Аноним (37), 11:58, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Практически никто на линуксе не использует ФФ

    Лживый вброс. Хотя, может быть правда для россиянских дистров где вместе КРИПТО ПРО ставял отечественные быдло-браузеры.

     
     
  • 4.39, Аноним (4), 12:02, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что в нём лживого? Оно лживое, потому что ты не согласен? Это правда, хром (и производные) быстрее работает и лучше поддерживается сайтами. Особенно вебгл.
     
  • 3.50, Аноним (50), 13:21, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Практически никто на линуксе не использует ФФ, так что это ты напрасно.
    > Так давно было бы 20%, будь он у каждого.

    "Практически никто" это никто, а это едрить какое смелое и опрометчивое заявление. Но вы же набросить написали, ведь правда, а не реально настолько плоско мыслящая однобокая личность?! ;)

     
     
  • 4.52, Аноним (4), 13:24, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда глаза колет?
     
     
  • 5.59, Аноним (59), 13:58, 03/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.61, Аноним (4), 14:19, 03/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:36, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой лис идентифицурует себя как едж.
     

  • 1.2, Аноним (4), 09:33, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это как-то связано с отключением блокировщиков рекламы в Хроме? Маловероятно, конечно.
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 10:13, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    uBlock Origin Lite есть и для Safari.
     
  • 2.19, trdm (ok), 10:27, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в чистом хроме скоро рекламу хрен заблокируешь. хорошо что есть форки.
     
     
  • 3.69, AlexYeCu_not_logged (?), 14:47, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да в чистом хроме скоро рекламу хрен заблокируешь. хорошо что есть форки.

    Пробовал я убедить команду Chromium исправить хромое непотребство с блокированием скачивания файлов: отказали с невнятной формулировкой.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:34, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Это просто халявщики (которые в жизни нечего не создали!) побежали ставить блокировщик рекламы и ходить на сайты пиратским методом.
     
     
  • 2.7, Аноним (24), 09:39, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда почему счётчик на AMO не показал увеличение числа пользователей uBo ?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:06, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сборках или конфигах для приватности эти метрики вырезаны, например Iceraven или LibreWolf, можно и отдельные конфиги для приватности с github через user.js ставить.
     
     
  • 4.49, Аноним (24), 13:20, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От браузера это не зависит - AMO считает физические скачивания.
     
  • 2.21, Max Power (?), 10:29, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты видимо тот самый создатель говно-контента и сидишь тут и жалуешься, что твою рекламу никто не смотрит...
     
  • 2.44, Аноним (44), 12:12, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под каждой новостью про Firefox плакать в желетку будете?
     
  • 2.47, limafresh (ok), 13:14, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибаетесь. Я в жизни что-то создал.
     
  • 2.67, Халявщик не корпораст (?), 14:36, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - и ходить на сайты...

    Мне не платят за просмотр рекламы. Тебя кто-то убедил в обратном? Кто смотрит рекламу и зачем, какую, а кто за рекламу получает деньги?
    Бизнес он такой не халявный совсем, совсем...

     

  • 1.6, Аноним (3), 09:37, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >"Лидером рейтинга остаётся Chrome с долей 72.24%, а второе место занимает Edge (10.45%)."

    Меньше 10% можно не перечислять, так как 10% это очень не существенно.

     
     
  • 2.10, Аноним (4), 09:47, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Всего лишь миллиард человек, такой пустяк.
     

  • 1.11, iPony128052 (?), 10:02, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Steam Deck?
     
     
  • 2.31, localhostadmin (ok), 11:07, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там хром
     
     
  • 3.33, cnjzxir (?), 11:34, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня фф
     
  • 3.46, iPony128052 (?), 12:56, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там хром

    Клиент Steam основан на Chromium.

    Я про дектопный KDE режим. Там Firefox.

     
     
  • 4.53, localhostadmin (ok), 13:28, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже про десктопный режим. Там по умолчанию нет браузера, но в панели быстрого доступа висит ярлык хрома, ведущий на его страницу загрузки
     

  • 1.14, Bob (??), 10:10, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вы покажите общую стату мобилки и пк. Многие только по работе шуруют ПК и основное время сидят с мобил / планшетов (Запад, Азия и т.п.).

    Market Share Worldwide - June 2026: Chrome 69.65%
    Safari 15.31%
    Edge 5.21%
    Firefox 3.33%
    Samsung Internet 1.95%
    Opera 1.74%

    По итогу не все сайты на Safari полноценно поддерживают, а за Firefox и говорить нечего...

     
     
  • 2.17, Аноним (13), 10:21, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >основное время сидят с мобил

    Ну это понятно, айфонов много продаётся:
    https://cdn.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2026/05/01/1141011/233.jpg

     
  • 2.54, Аноним (54), 13:32, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox как-то специально поддерживать и не требуется, в 99% случаев в нём всё и так работает. За последние 5 лет добавлял костыль для ФФ ровно 1 раз, да и без него работало, просто некрасиво немного.

    А вот Сафари - это новый IE6.

     
     
  • 3.57, Аноним (13), 13:52, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А вот Сафари - это новый IE6.

    У него есть преимущество, по разным тестам автономности, макбуки с Сафари работают дольше.
    https://www.apple.com/safari/

     

  • 1.16, Аноним (16), 10:16, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    На мой взгляд firefox лучше. Как минимум он и на пк и на андроид поддерживает расширения.
     
     
  • 2.48, limafresh (ok), 13:18, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не ошибаюсь, до обновления в 2020-ом (когда панель ввода поставили вниз) мобильный Firefox поддерживал полноценно и темы, и аддоны, а сейчас там можно ставить дополнения созданные только для мобильного Firefox, коих в каталоге меньше десятка.
     
     
  • 3.55, Alexey V. Pautov (?), 13:33, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там на самом деле панель можно наверх поставить, в настройках есть. Мало того, есть полноценный десктопный режим по умолчанию.
     
  • 2.58, ЫгиПгт (?), 13:54, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только FF отврательно работает на андроид. Из-за того, что разрабы осилили работу с памятью, браузер принудительно перезагружает вкладки, если ты переключился между приложениями. Нафиг такой браузер нужен?
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:22, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кто-бы что не писал, но FireFox неплохой браузер, ничуть не хуже хромого.
     
     
  • 2.20, Аноним (13), 10:27, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они все три единственные самодостаточные браузеры, Firefox, Chrome и Safari.
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 10:48, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только сафари работает исключительно на своей оси. А на iOS даже "сторонние браузеры" - всего лишь шкурки для сафари.
     

  • 1.22, Джон Титор (ok), 10:37, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А статистики нынче учитывают блокировки разных стран? Самая бессмысленная реклама это статистика. И вообще к чему это? Для разработки? Разработчики нынче как правило знают своих клиентов и понимают что выставить - ES2024, ES2015 или ES5, а также использовать ли html5 или Html4 и CSS3 или CSS2.
     
  • 1.26, Аноним (26), 10:49, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лично я стал им пользоваться в июне чисто из-за встроенного впн, чтоб ютубчик смотреть на компе.
     
     
  • 2.29, Sserj (?), 11:06, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы использовать Firefox VPN тебе внезапно нужен ... VPN.
    Их VPN недоступен в России. Просто интересно зачем именно это вранье было.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:00, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всех по разному. У меня весь fastly работает с проводного
     

  • 1.34, кукпоп (?), 11:43, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я думаю статистика PornHub самая релевантная.
     
  • 1.35, кукпоп (?), 11:47, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FireFox нужно пользоваться из принципа, чтоб у нас не стало ситуации когда все браузеры являются шкурками одного движка, который разрабатывается одной корпорацией.
    Кстати, есть еще Servo, он тоже потихоньку двигается в сторону рабочего браузера.
     
     
  • 2.40, Аноним (13), 12:02, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно спокойно пользовать и тем и другим:
    https://opennet.ru/65617-chrome
    https://opennet.ru/64865-firefox
     
  • 2.70, AlexYeCu_not_logged (?), 14:54, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >FireFox нужно пользоваться из принципа

    Когда-то я им пользовался потому, что FF был лучшим.
    А потом он попал на подсос к Google и беднягу начали уродовать.
    А потом пришли толерантные и дропнули поддержку alsa.
    Так что там с принципами?

     

  • 1.41, Аноним (41), 12:03, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Chrome ... Edge ... Samsung ... Opera ... UC Browser

    а сегодня у нас в меню хром, опять хром, ещё хром, тоже хром, и вот снова  хром...

     
  • 1.51, Аноним (51), 13:22, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ФФ норм. Кеш отключается и телеметрия тоже. Резалка рекламы хорошая. Можно настроить чтобы для обновления необходимо было зайти в справку. twp не хуже ЯБ переводит. Кругом одни положительные эмоции.
     
     
  • 2.60, Аноним (59), 14:06, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно настроить чтобы для обновления необходимо было зайти в справку

    И фамилию проговорить? так-то, пакетный менеджер есть, и не надо ничего настраивать и кудато специально заходить.

     
     
  • 3.66, Аноним (51), 14:33, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас гранаты не той системы.
     

  • 1.65, Nicho (ok), 14:32, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, но даже отказ от manifest 2, слежка, ai, не заставили людей переходить с Chrome на другие браузеры...
    А Firefox всеравно медленный, как и Vivaldi, и с багами, и не доработки встроенных функций, хотя да Firefox на своем движке, как и Safari, а с Opera 12 Presto до сих пор всякое крадут другие браузеры, Edge лучше вроде Хрома, но тоже слежка, а Brave Origin реально хорош, Опера слежка и медленная, есть еще не популярные хорошие Maxthon, CatXP, и тд
     
     
  • 2.71, Аноним (4), 14:55, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где же ФФ медленный? Файрфокс с гпу-ускорением всё ещё на 0.02% быстрее Хрома в программном режиме в спидометер3. Правда, подвисает в ряде тестов. И это если аддоны не включать. Только потому что вебрендер на расте криво написан и в программном режиме у тебя буквально слайдшоу повсюду,

    Brave Origin от серийных мошенников? Ну, твой выбор.

    Опера медленная? Она всегда была самой быстрой и даже задействовала PGO задолго до Хрома, ты её точно запускал? Или ты про Presto? Тогда да.

    Maxthon был актуален в виде шкурки для осла, теперь не очень.

    Ты забыл про самый популярный линуксовый браузер falkon (которым никто не пользуется по понятным причинам), он заменил konqueror -- он устаревшая концепция времён 98 венды.

    И про самые популярные в мире браузеры QQ Browser с UC Browser.

     

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