Firefox обогнал Safari по статистике StatCounter для десктоп-систем

По данным рейтинга StatCounter, осуществляющего мониторинг общемировой статистики использования web-браузеров, доля Firefox за месяц выросла с 3.79% до 6.44% в рейтинге браузеров для десктоп-систем, что позволило обогнать браузер Safari, доля которого оценена в 5.19%. Лидером рейтинга остаётся Chrome с долей 72.24%, а второе место занимает Edge (10.45%). Рейтинг замыкают Opera (1.81%) и Samsung Internet (1.41%). Год назад доля Firefox составляла 5.84%, Safari - 7.34%, Chrome - 66.59%, Edge - 13.06%, Opera - 2.63%.

В рейтинге StatCounter для мобильных систем доля Firefox составляет 0.7%, Safari - 24.07%, Chrome - 67.97%, Samsung Internet - 2.46%, Opera - 1.69%, UC Browser - 1.17%. Сводные показатели (desktop+mobile): Firefox - 3.33%, Safari - 15.31%, Chrome - 69.65%, Edge - 5.21%, Samsung Internet - 1.95%, Opera - 1.74%. Статистика собрана на основании счётчика, размещённого на более чем миллионе сайтов.

По данным сервиса Cloudflare Radar доля Firefox составляет 3.5%, Safari - 17.7% (Safari Desktop - 3%, Mobile Safari - 12.6%, Safari Webview - 2.1%), Edge - 6.3%, Chrome - 68% (desktop 29.8%, mobile 28.9%).

По данным Wikipedia доля Firefox оценивается в 6.1%, Safari - 24.3% (desktop 4.8% + mobile 19.5%), Chrome - 49.6% (desktop 24.4% + mobile 25.2%).

По статистике PornHub доля Firefox на настольных системах составляет 8.4%, Safari - 13.3%, Chrome - 56.9%, Edge - 12.2%, Opera - 7%. Среди браузеров для мобильных систем доля Firefox составляет 0.7%, Chrome - 68.6%, Safari - 23.1%.



