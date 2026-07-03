Firefox обогнал Safari по статистике StatCounter для десктоп-систем

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|1.1, Аноним (1), 09:32, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Обычная аномалия в статистике, скоро опять вернётся на самый минимум и упрётся в долю Linux (где его по умолчанию ставят).
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|2.4, Аноним (4), 09:35, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–23 +/–
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Практически никто на линуксе не использует ФФ, так что это ты напрасно. Так давно было бы 20%, будь он у каждого.
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|4.9, Аноним (4), 09:44, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Ты меньшинство, поздравляю. Лично я просто не представляю веб с рекламой, Хром не вариант.
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|5.12, Bob (??), 10:06, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вэб в FireFox вне СНГ - боль и страдания...
Блок рекламы есть во многих других хромиум браузерах: Vivaldi, Opera, Brave, Samsung. Ну и на счёт adguard не забываем.
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|6.24, Аноним (24), 10:42, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В основном пользуюсь "вне СНГ" и у меня прямо противоположные впечатления.
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|3.23, yad (?), 10:40, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно же ты прав, все пользуются яндексом -единственным адекватным браузером.
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|4.42, Аноним (4), 12:05, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Либо хром, либо его производные, даже не сомневайся. Работает лучше и быстрее, поддерживается лучше, функциональность богаче и полезней. Без булшита о приватности и безопасности, в который верят только самые отбитые.
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|3.37, Аноним (37), 11:58, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Практически никто на линуксе не использует ФФ
Лживый вброс. Хотя, может быть правда для россиянских дистров где вместе КРИПТО ПРО ставял отечественные быдло-браузеры.
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|4.39, Аноним (4), 12:02, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что в нём лживого? Оно лживое, потому что ты не согласен? Это правда, хром (и производные) быстрее работает и лучше поддерживается сайтами. Особенно вебгл.
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|3.50, Аноним (50), 13:21, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Практически никто на линуксе не использует ФФ, так что это ты напрасно.
> Так давно было бы 20%, будь он у каждого.
"Практически никто" это никто, а это едрить какое смелое и опрометчивое заявление. Но вы же набросить написали, ведь правда, а не реально настолько плоско мыслящая однобокая личность?! ;)
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|1.2, Аноним (4), 09:33, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это как-то связано с отключением блокировщиков рекламы в Хроме? Маловероятно, конечно.
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|2.19, trdm (ok), 10:27, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да в чистом хроме скоро рекламу хрен заблокируешь. хорошо что есть форки.
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|3.69, AlexYeCu_not_logged (?), 14:47, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Да в чистом хроме скоро рекламу хрен заблокируешь. хорошо что есть форки.
Пробовал я убедить команду Chromium исправить хромое непотребство с блокированием скачивания файлов: отказали с невнятной формулировкой.
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|1.3, Аноним (3), 09:34, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Это просто халявщики (которые в жизни нечего не создали!) побежали ставить блокировщик рекламы и ходить на сайты пиратским методом.
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|2.7, Аноним (24), 09:39, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда почему счётчик на AMO не показал увеличение числа пользователей uBo ?
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|3.30, Аноним (30), 11:06, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В сборках или конфигах для приватности эти метрики вырезаны, например Iceraven или LibreWolf, можно и отдельные конфиги для приватности с github через user.js ставить.
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|4.49, Аноним (24), 13:20, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От браузера это не зависит - AMO считает физические скачивания.
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|2.21, Max Power (?), 10:29, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты видимо тот самый создатель говно-контента и сидишь тут и жалуешься, что твою рекламу никто не смотрит...
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|2.67, Халявщик не корпораст (?), 14:36, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- и ходить на сайты...
Мне не платят за просмотр рекламы. Тебя кто-то убедил в обратном? Кто смотрит рекламу и зачем, какую, а кто за рекламу получает деньги?
Бизнес он такой не халявный совсем, совсем...
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|1.6, Аноним (3), 09:37, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>"Лидером рейтинга остаётся Chrome с долей 72.24%, а второе место занимает Edge (10.45%)."
Меньше 10% можно не перечислять, так как 10% это очень не существенно.
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|3.46, iPony128052 (?), 12:56, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там хром
Клиент Steam основан на Chromium.
Я про дектопный KDE режим. Там Firefox.
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|4.53, localhostadmin (ok), 13:28, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже про десктопный режим. Там по умолчанию нет браузера, но в панели быстрого доступа висит ярлык хрома, ведущий на его страницу загрузки
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|1.14, Bob (??), 10:10, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так вы покажите общую стату мобилки и пк. Многие только по работе шуруют ПК и основное время сидят с мобил / планшетов (Запад, Азия и т.п.).
Market Share Worldwide - June 2026: Chrome 69.65%
Safari 15.31%
Edge 5.21%
Firefox 3.33%
Samsung Internet 1.95%
Opera 1.74%
По итогу не все сайты на Safari полноценно поддерживают, а за Firefox и говорить нечего...
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|2.54, Аноним (54), 13:32, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Firefox как-то специально поддерживать и не требуется, в 99% случаев в нём всё и так работает. За последние 5 лет добавлял костыль для ФФ ровно 1 раз, да и без него работало, просто некрасиво немного.
А вот Сафари - это новый IE6.
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|1.16, Аноним (16), 10:16, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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На мой взгляд firefox лучше. Как минимум он и на пк и на андроид поддерживает расширения.
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|2.48, limafresh (ok), 13:18, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не ошибаюсь, до обновления в 2020-ом (когда панель ввода поставили вниз) мобильный Firefox поддерживал полноценно и темы, и аддоны, а сейчас там можно ставить дополнения созданные только для мобильного Firefox, коих в каталоге меньше десятка.
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|3.55, Alexey V. Pautov (?), 13:33, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там на самом деле панель можно наверх поставить, в настройках есть. Мало того, есть полноценный десктопный режим по умолчанию.
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|2.58, ЫгиПгт (?), 13:54, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только FF отврательно работает на андроид. Из-за того, что разрабы осилили работу с памятью, браузер принудительно перезагружает вкладки, если ты переключился между приложениями. Нафиг такой браузер нужен?
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|1.18, Аноним (18), 10:22, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кто-бы что не писал, но FireFox неплохой браузер, ничуть не хуже хромого.
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|2.20, Аноним (13), 10:27, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они все три единственные самодостаточные браузеры, Firefox, Chrome и Safari.
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|3.25, Аноним (24), 10:48, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только сафари работает исключительно на своей оси. А на iOS даже "сторонние браузеры" - всего лишь шкурки для сафари.
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|1.22, Джон Титор (ok), 10:37, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А статистики нынче учитывают блокировки разных стран? Самая бессмысленная реклама это статистика. И вообще к чему это? Для разработки? Разработчики нынче как правило знают своих клиентов и понимают что выставить - ES2024, ES2015 или ES5, а также использовать ли html5 или Html4 и CSS3 или CSS2.
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|1.26, Аноним (26), 10:49, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лично я стал им пользоваться в июне чисто из-за встроенного впн, чтоб ютубчик смотреть на компе.
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|2.29, Sserj (?), 11:06, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы использовать Firefox VPN тебе внезапно нужен ... VPN.
Их VPN недоступен в России. Просто интересно зачем именно это вранье было.
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|1.35, кукпоп (?), 11:47, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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FireFox нужно пользоваться из принципа, чтоб у нас не стало ситуации когда все браузеры являются шкурками одного движка, который разрабатывается одной корпорацией.
Кстати, есть еще Servo, он тоже потихоньку двигается в сторону рабочего браузера.
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|2.70, AlexYeCu_not_logged (?), 14:54, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>FireFox нужно пользоваться из принципа
Когда-то я им пользовался потому, что FF был лучшим.
А потом он попал на подсос к Google и беднягу начали уродовать.
А потом пришли толерантные и дропнули поддержку alsa.
Так что там с принципами?
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|1.41, Аноним (41), 12:03, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Chrome ... Edge ... Samsung ... Opera ... UC Browser
а сегодня у нас в меню хром, опять хром, ещё хром, тоже хром, и вот снова хром...
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|1.51, Аноним (51), 13:22, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ФФ норм. Кеш отключается и телеметрия тоже. Резалка рекламы хорошая. Можно настроить чтобы для обновления необходимо было зайти в справку. twp не хуже ЯБ переводит. Кругом одни положительные эмоции.
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|2.60, Аноним (59), 14:06, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно настроить чтобы для обновления необходимо было зайти в справку
И фамилию проговорить? так-то, пакетный менеджер есть, и не надо ничего настраивать и кудато специально заходить.
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|1.65, Nicho (ok), 14:32, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно, но даже отказ от manifest 2, слежка, ai, не заставили людей переходить с Chrome на другие браузеры...
А Firefox всеравно медленный, как и Vivaldi, и с багами, и не доработки встроенных функций, хотя да Firefox на своем движке, как и Safari, а с Opera 12 Presto до сих пор всякое крадут другие браузеры, Edge лучше вроде Хрома, но тоже слежка, а Brave Origin реально хорош, Опера слежка и медленная, есть еще не популярные хорошие Maxthon, CatXP, и тд
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|2.71, Аноним (4), 14:55, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где же ФФ медленный? Файрфокс с гпу-ускорением всё ещё на 0.02% быстрее Хрома в программном режиме в спидометер3. Правда, подвисает в ряде тестов. И это если аддоны не включать. Только потому что вебрендер на расте криво написан и в программном режиме у тебя буквально слайдшоу повсюду,
Brave Origin от серийных мошенников? Ну, твой выбор.
Опера медленная? Она всегда была самой быстрой и даже задействовала PGO задолго до Хрома, ты её точно запускал? Или ты про Presto? Тогда да.
Maxthon был актуален в виде шкурки для осла, теперь не очень.
Ты забыл про самый популярный линуксовый браузер falkon (которым никто не пользуется по понятным причинам), он заменил konqueror -- он устаревшая концепция времён 98 венды.
И про самые популярные в мире браузеры QQ Browser с UC Browser.
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