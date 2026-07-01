AI-модель Brain2Qwerty для воссоздания набираемого на клавиатуре текста по записи активности мозга

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|2.7, INSANEWAVE (ok), 12:13, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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окей, а теперь расскажи как проблема набора текста на клавиатуре решена у людей с параличом всех конечностей?
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|3.14, Аноним (14), 12:16, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так сабж не решает эту проблему. Парализованные люди не смогут ничего с помощью этой модели ввести.
Эта модель для восстановления набираемого текста человеком, который... набирает текст на реальной клавиатуре.
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|4.30, ruroruro (ok), 13:14, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливости ради, из описания эксперимента вроде понятно, что реальная клавиатура нужна только для того чтобы собрать ground truth данные. То есть (если верить результатам), кажется что система сможет также восстанавливать "набираемый" текст даже если убрать клавиатуру.
Если дальше продлить логическую цепочку, то даже руки пациента для "набора" текста не нужны. То есть, например, если мозг человека с ампутированными руками или частично парализованный будет посылать схожие сигналы при попытке набирать текст, то подобная система (в теории) должна быть способна все равно "восстанавливать" этот текст.
Будет ли это работать на практике - конечно очень большой вопрос. Но учитывая пластичность человеческого мозга, кажется что идея не совсем абсурдная и стоит дальнейшего развития.
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|3.28, _ (??), 13:12, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стивен Хокинг писал огромные книги с полным параличем всего, а не только конечностей. Значит эта проблема давно решена.
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|4.32, ruroruro (ok), 13:17, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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AFAIK, Хокинг писал сначала легкими движениями пальцев (пока паралич не полностью дошел до них), а потом - моргая и двигая глазами. Это конечно "рабочее" решение, но я бы не сказал что проблема прям "решена".
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|5.37, uuuu (?), 13:36, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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надиктовывал книги, до потери речи в ходе пневмонии, емнип.
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|1.2, Аноним (2), 12:02, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осталось дело за малым добавить сканеры магнитоэнцефалографии (МЭГ) в шлемы виртуальной реальности, умные очки и наушники.
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|3.16, INSANEWAVE (ok), 12:19, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нейролинк это опасно, дорогостоящая операция сложная, а тут - на дел шлем и безо всяких операций тебе клавиатура без рук, монитор 4к на 60 дюймов или скока хош, красота
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|2.13, INSANEWAVE (ok), 12:16, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как раз есть подозрения что вначале будут помогать обездвиженным людям - без операций надел шлем и работаешь за компом, текст точнее набираешь
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|3.20, Жироватт (ok), 12:34, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну как раз есть подозрения что вначале будут помогать обездвиженным людям -
Ну, тут уже ответили - распознание энцефалограммы при реальном вводе, это никак не поможет обездвиженному. Чтобы распознать - обездвиженный должен выдать на вход ЫЫ такую же энцефалограмму, а её нет, т.к. он обездвиженный
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|3.21, ProfessorNavigator (ok), 12:39, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вряд ли. Там карта активности мозга немного другая. Подобный подход вполне применим, и это, насколько мне известно, в экспериментах уже делалось, но по-другому - специальное обучение требуется. Ну и не инвазивные методы в любом случае дают невысокую точность. В новости цифры скорее всего завышены, в реальности там точность будет в лучшем случае процентов 60. При специальных постоянных тренировках людей - максимум 70. В случае с парализованными людьми - это действительно выход, даже с такой точностью. Но только потому, что лучше так, чем вообще никак. Но модель нужно специально под именно парализованных подгонять, и людей соответственно специально тренировать подобной штукой пользоваться.
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|2.27, Аноним (27), 13:10, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Набирая на физической клавиатуре, одновременно представляешь воображаемую. Так, глядишь, моделька научится и твою воображаемую считывать. Потом переходишь троько к воображаемой. Если получилость, то теперь можно не вставая с дивана.
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|2.19, Жироватт (ok), 12:32, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Мечты:
- нейроуправление всей техники в доме;
- прямое подключение к ыы и к интернету;
- отображаемый прямо на сетчатку глаза HUD;
- возможность ощущать электромагнитное поле аки угорь;
- <впиши свою мечту здесь>
Реальность:
- непропускаемая реклама подписки на подписку всего за 9.99$ напрямую в мозг;
- для техники надо покупать и устанавливать адаптеры размером с саму технику;
- при скачках напряжения дома голова взрывается болью;
- навязчивые синтезированные голоса, требующие думать только как велено и награждающие болью за каждое мыслепреступление;
- автоматизированный слив всех твоих телодвижений в органы;
- полицейский с приборчиком может вывести тебя из строя болевым пиком даже не трогая тебя пальцем;
- ...
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|4.25, Аноним (5), 12:57, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мечты скорее во втором блоке. Мечты маркетухов, чиновников и вертухаев.
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|1.6, Аноним (6), 12:09, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Био-кейлоггер. С одной стороны прогресс в изучении работы мозга, с другой терморектальный криптоанализ станет ненужен и специалисты по дешифровке потеряют работу.
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|2.23, Аноним (23), 12:54, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну почему же не нужен? а если при введении терморектального зонда задавать всякие вопросы, и снимать энцефалограмму? тоже интересный эксперимент.
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|3.26, Аноним (26), 13:04, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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...и через специальный шлем надевать эту энцефалограмму на себя. "Чёрное зеркало" на пороге и стучится в дверь.
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|1.8, Аноним (17), 12:14, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это через окно со спутника считали электрические импульсы мозга и оно в текстовом варианте описало мысли? Фольга станет дефицитом, надо запастись.
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|1.9, Аноним (9), 12:14, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не знаю чем закончатся все эти изощрения с ИИ, ужасом или невиданным прогрессом (причем это может быть оценка одних и тех же событий), но это воронка куда все и всех засосет.
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|2.22, Аноним (22), 12:54, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помойму уже очень хорошо видно что ни чем хорошим это не закончится, если люди координально не изменятся что маловероятно.
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