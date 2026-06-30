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Выпуск Git 2.55 c включением по умолчанию поддержки Rust

30.06.2026 11:15 (MSK)

Представлен релиз распределенной системы управления исходными текстами Git 2.55. Среди ключевых изменений: включение по умолчанию сборки с Rust, реализация для Linux процесса fsmonitor, новая стратегия переупаковки инкрементального MIDX-индекса, команда "git history fixup" для исправления коммита, оптимизация генерации битовых карт доступности объектов, поддержка параллельного выполнения hook-ов, команда "git format-rev". Код Git распространяется под лицензией GPLv2+.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 505 изменений, подготовленных при участии 100 разработчиков, 33 из которых впервые приняли участие в разработке Git. Основные новшества (1, 2, 3):

  • По умолчанию включена поддержка компонентов на языке Rust. Компилятор rustc добавлен в число сборочных зависимостей. Для сборки без Rust можно использовать флаг "NO_RUST=1" при запуске утилиты make или "-Drust=disabled" при выполнении "meson configure". Возможность отключения сборки с Rust будет поддерживаться до ветки Git 3.0, в которой Rust будет включён в число обязательных зависимостей. На языке Rust реализована прослойка для переносимости между конфигурациями с хэшами SHA-1 и SHA-256, а также некоторые внутренние функции, такие как кодирование и декодирование целочисленных значений переменной длины. В будущем ожидается переработка на Rust более значительны внутренних компонентов Git.
  • В экспериментальную команду "git history", предоставляющую возможности для перезаписи истории изменений, добавлена операция "git history fixup" для исправления коммита. Операция "fixup" позволяет перенести изменения, добавленные через "git add", в более ранний коммит и автоматически переписать все последующие коммиты по аналогии с выполнением команды "git commit --fixup=<commit>" и запуска "git rebase --autosquash <commit>~".
  • Для платформы Linux реализован фоновый процесс fsmonitor, отслеживающий изменения в файловой системе при помощи механизма inotify и позволяющий обойтись без перебора всего рабочего каталога при выполнении таких команд, как "git status" Включение осуществляется через настройку "core.fsmonitor".
  • В команду "git repack" добавлен режим "--write-midx=incremental", реализующий новую стратегию обновления метаданных в инкрементальном MIDX-индексе (multi-pack index), позволяющую обойтись без переупаковки всего индекса. В инкрементальном многопакетном индексе вместо одного большого индекса, содержащего информацию о распределении объектов по pack-файлам, применяется разделение на слои - каждый слой охватывает определённое число pack-файлов и хранится в отдельном bitmap-файле. Подобная структура позволяет добавлять в индекс данные об объектах в новых pack-файлах, прикрепляя к индексу новые слои без перестроения уже имеющихся слоёв.

    Команда "git repack --write-midx=incremental" позволяет добавить в инкрементальный MIDX-индекс новый слой, охватывающий недавно созданные pack-файлы. В сочетании с режимом упаковки репозиториев "--geometric" новая команда даёт возможность объединить новые объекты из нескольких pack-файлов в один более крупный pack-файл и при необходимости осуществить упаковку и слияние нескольких соседних слоёв инкрементального MIDX-индекса. Подобная стратегия позволяет при выполнении "git repack" переписывать только верхние слои, оставляя старые большие слои нетронутыми, а также исключить неконтролируемое разрастание цепочки слоёв, поддерживая общее число слоёв на уровне, пропорциональном логарифму от общего числа объектов.

  • Значительно оптимизирована генерация битовых карт доступности объектов за счёт нового алгоритма обхода дерева объектов, исключающего лишнюю рекурсию, кэширования позиций объектов, сортировки битовых карт до их объединения операцией XOR и переработки кода для создания битовых карт псевдослияния (pseudo-merge). В тестовом репозитории оптимизации позволили сократить время генерации битовых карт с 612 до 294 секунд.
  • Реализована возможность параллельного выполнения независимых hook-ов в файлах конфигурации. Параллельно не могут запускаться hook-и, влияющие на совместное состояние или учитывающие его, например, меняющие примечания к коммитам или инспектирующие индексы и рабочее дерево. При этом можно параллельно запускать hook-и для проверки линтером и выполнения unit-тестирования. Допускающие параллельное выполнение hook-и настраиваются через параметр "hook.имя_хука.parallel = true". Число одновременно запускаемых работ определяется через настройку hook.jobs, hook.<event>.jobs или опцию командной строки "-j".
  • В команде "git pack-objects --path-walk" реализована возможность указания фильтров, таких как "blob:none", "blob:limit=<n>", "tree:0", "object:type=<type>", "sparse:<oid>" и "combine:". В проведённом тесте отбрасывание блобов при выполнении "--path-walk" позволило на 16% сократить размер сформированного pack-файла.
  • Добавлена команда "git format-rev" для форматирования ревизий и имён объектов, упоминаемых в списках коммитов или встречающихся в произвольном тексте (например, можно использовать в хукак для обработки примечаний к коммитам). 
    
   git last-modified | git format-rev --stdin-mode=text --format=%an
 
   Junio C Hamano	builtin/commit.c
  • Включено по умолчанию экранирование большинства последовательностей управления терминалом в информационных сообщениях и тексте ошибок, передаваемых сервером. При обращении к вредоносному серверу подобные escape-последовательности могли использоваться для скрытия или модификации вывода, например, через escape-последовательности для перемещения курсора и очистки текста. Оставлена поддержка escape-последовательностей для выделения элементов цветом.
  • Команда "git checkout -m теперь автоматически сохраняет конфликтующие локальные изменения в stash-области без необходимости незамедлительно разрешать конфликт.
  • В команду "git push" добавлена возможность помещения ветки на несколько внешних Git-серверов одной командой. Например, для передачи ветки main не только на основной сервер, но и на зеркала можно создать группу "publish" из серверов "github", "gitlab" и "mirror": 
    
   git config remotes.publish "github gitlab mirror" 
   git push publish main
  • В команду "git log --graph" добавлена опция "--graph-lane-limit=<N>" для ограничения числа вертикальных полос при визуализации веток, что позволяет оставить место на экране под данные о коммитах в репозиториях с большим числом веток. 
    
...
* | | | |   619931f561 Merge branch 'dl/posix-unused-warning-clang'
|\ \ \ \ \
| * | | | ~ cf48887610 compat/posix.h: simplify GIT_GNUC_PREREQ() comparison
| * | | | ~ ffd45926dc compat/posix.h: clean up GIT_GNUC_PREREQ() and UNUSED
|\ \ \ \ \~
| * | | | ~ 3f5203eeb4 ls-files: filter pathspec before lstat
  • В команды "git log" и "git rev-list" добавлена опция "--max-count-oldest=<N>, позволяющая выбрать N самых старых коммитов в диапазоне.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/open-sourc...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.54
  3. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.53
  4. OpenNews: В Git 3.0 предложено сделать Rust обязательной частью сборочной инфраструктуры
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65808-git
Ключевые слова: git, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:50, 30/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    и ты, Брут
     
  • 1.2, Yowayowa Sensei (?), 11:50, 30/06/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда у меня интересуются, что я считаю оверинжинирингом, я не задумываясь отвечаю, что это git
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:54, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как-же linux kernel?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:56, 30/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.7, Yowayowa Sensei (?), 11:56, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так одно создавалось для другого. Неудивительно почему получился паршивый продукт. Не говоря о том, что абсолютное большинство коммерческих и любительских проектов используют централизованную модель разработки (через github, gitLab или bitbucket).

    Многие распределенные возможности git остаются невостребованными, но разработчики все равно вынуждены нести накладные расходы на их понимание и обслуживание (например, разбираться с разницей между git fetch и git pull, настраивать upstream-ветки).

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:52, 30/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (6), 11:55, 30/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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