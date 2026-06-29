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Релиз античит-инструментария TLAC 2.0

29.06.2026 13:42 (MSK)

Доступен выпуск проекта TLAC 2.0 (Tuncor Local Anti-Cheat), развивающего открытую античит-систему для Linux, работающую в пространстве пользователя. Для выявления вмешательства в выполнение игровых процессов в TLAC применяется сканирование типовых шаблонов читов в памяти процесса при помощи ptrace и procfs. Поддерживаются такие возможности как поиск по маскам, контроль целостности по хэшам SHA256, аппаратная блокировка при помощи HWID и хранение настроек в формате JSON. Код написан на языке Rust с использованием асинхронного фреймворка Tokio для IPC и распространяется под лицензией MIT.

Версия TLAC 2.0 примечательна добавлением модуля ядра, предназначенного для проверки целостности системы (функциональность пока сводится к проверке наличия загруженных в ядро модулей по маскам "rootkit" и "suspicious" в /proc/modules).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/TuncorReUni...)
  2. OpenNews: Компания Canonical представила Steam Snap для упрощения доступа к играм в Ubuntu
  3. OpenNews: В Steam VAC выявлен факт чтения содержимого кэша DNS
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива PocketHandyBox, предназначенного для тестирования ПК и ноутбуков
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65800-tlac
Ключевые слова: tlac, game
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:52, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Это я купил игру чтобы мне читерить запрещали?!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:11, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    читер хуже *цензура ркн*
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 14:14, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    без читов игра теряет смысл
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 14:27, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игра без донатов теряет смысл. Нельзя просто закупиться и нагибать
     
  • 2.10, Соль земли2 (?), 14:34, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если игра интересна только без читеров - это скучная игра.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 17:05, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читер детектед.
    Чтобы тебе внуки в суп ссали.
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:36, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:58, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не купил, а арендовал!
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 17:04, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не арендовал, а взял в долг, выплатив предварительный взнос
     
  • 2.31, Аноним (30), 17:10, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я скачал с торрентов и не хочу видеть вас купивших читорных.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:07, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы все ближе к богу машине и линукс геймингу.
     
     
  • 2.13, Сладкая булочка (?), 15:29, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось только, чтобы все тайтлы стали использовать эту поделку. Это совсем просто. Ведь так? Ведь правда же?
     

  • 1.3, ХозяинАнонимов (?), 14:09, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять софт от какого-то ноунейма, который даже со своими аккаунтами не может совладать
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:16, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Есть смысл в опенсурс античите? Что помешает мне сделать форк (хоть до самого ядра), заменить проверки пустышками и заставить программу слать на сервера игры мол у меня "всё окей"?
     
     
  • 2.17, Анонимище (?), 16:03, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл как в хорошем замке. Даже хороший замок не остановит упертого домушника, но большую часть "желающих" отсечет. Так и тут. Если для читерства нужны какие-то сложные телодвижения то большинство желающих плюнет. Это уже хорошо, один читер с шибко прямыми руками игру не запорит
     
     
  • 3.18, Оно ним (-), 16:12, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это плохо работает, потому что не обязательно иметь прямые руки и совершать телодвижения, достаточно просто заплатить человеку с прямыми руками.
     
     
  • 4.26, Анонимище (?), 16:54, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь человек с прямыми руками вряд ли согласиться работать бесплатно. А раз так, то чем трудней будет обход античита тем больше он будет хотеть за свой труд. Это тоже отсечет часть желающих считерить
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:16, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала проприетарный стим поставило, потом игру, а с обновлением и античит с модулем ядра.
    И упс! Комп снова уже не твой, здравствуй винда и линукс по подписке.
     

  • 1.12, Сладкая булочка (?), 15:28, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую появление читов по камере с экрана. vizdoom показывает, что вполне рабочий вариант. И что вы сделаете тогда? А?
     
     
  • 2.23, МИСАКА (?), 16:26, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже давно витает идея ии читов висящих на dp+usb
     

  • 1.14, Сладкая булочка (?), 15:30, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь игры будут требовать права суперпользователя?
     
     
  • 2.15, Анонимомус (?), 15:41, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не игры, а онлайн хлам, нормальным играм античиты не нужны
     
     
  • 3.20, МИСАКА (?), 16:14, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это каким? Кваке третьей?
     
     
  • 4.21, Аноним (1), 16:19, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дум, тетрис.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 16:59, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пинг - понг ещё
     
  • 4.24, Аноним (11), 16:34, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это каким?

    https://www.rockstargames.com/VI/

     
     
  • 5.25, Аноним (1), 16:45, 29/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.19, МИСАКА (?), 16:13, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так называемая "гуделка и шумелка"?
     
  • 1.22, Аноним (22), 16:22, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поиск процессов по шаблону это лол. Толку от этого как от вывода диалога перед началом игры "Вы читер, только честно? Да/Нет".
     

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