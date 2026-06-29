Релиз античит-инструментария TLAC 2.0

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|4.9, Аноним (9), 14:27, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Игра без донатов теряет смысл. Нельзя просто закупиться и нагибать
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|2.13, Сладкая булочка (?), 15:29, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осталось только, чтобы все тайтлы стали использовать эту поделку. Это совсем просто. Ведь так? Ведь правда же?
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|1.6, Аноним (6), 14:16, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть смысл в опенсурс античите? Что помешает мне сделать форк (хоть до самого ядра), заменить проверки пустышками и заставить программу слать на сервера игры мол у меня "всё окей"?
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|2.17, Анонимище (?), 16:03, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл как в хорошем замке. Даже хороший замок не остановит упертого домушника, но большую часть "желающих" отсечет. Так и тут. Если для читерства нужны какие-то сложные телодвижения то большинство желающих плюнет. Это уже хорошо, один читер с шибко прямыми руками игру не запорит
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|3.18, Оно ним (-), 16:12, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это плохо работает, потому что не обязательно иметь прямые руки и совершать телодвижения, достаточно просто заплатить человеку с прямыми руками.
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|4.26, Анонимище (?), 16:54, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь человек с прямыми руками вряд ли согласиться работать бесплатно. А раз так, то чем трудней будет обход античита тем больше он будет хотеть за свой труд. Это тоже отсечет часть желающих считерить
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|1.7, Аноним (7), 14:16, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала проприетарный стим поставило, потом игру, а с обновлением и античит с модулем ядра.
И упс! Комп снова уже не твой, здравствуй винда и линукс по подписке.
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|1.12, Сладкая булочка (?), 15:28, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вангую появление читов по камере с экрана. vizdoom показывает, что вполне рабочий вариант. И что вы сделаете тогда? А?
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|1.22, Аноним (22), 16:22, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поиск процессов по шаблону это лол. Толку от этого как от вывода диалога перед началом игры "Вы читер, только честно? Да/Нет".
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