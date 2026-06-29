Релиз античит-инструментария TLAC 2.0

Доступен выпуск проекта TLAC 2.0 (Tuncor Local Anti-Cheat), развивающего открытую античит-систему для Linux, работающую в пространстве пользователя. Для выявления вмешательства в выполнение игровых процессов в TLAC применяется сканирование типовых шаблонов читов в памяти процесса при помощи ptrace и procfs. Поддерживаются такие возможности как поиск по маскам, контроль целостности по хэшам SHA256, аппаратная блокировка при помощи HWID и хранение настроек в формате JSON. Код написан на языке Rust с использованием асинхронного фреймворка Tokio для IPC и распространяется под лицензией MIT.

Версия TLAC 2.0 примечательна добавлением модуля ядра, предназначенного для проверки целостности системы (функциональность пока сводится к проверке наличия загруженных в ядро модулей по маскам "rootkit" и "suspicious" в /proc/modules).



