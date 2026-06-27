Брешь в инфраструктуре Python, позволявшая подменить ссылки на релизы на сайте python.org

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|1.2, Ivan_83 (ok), 10:00, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Также предполагается, что подмена ссылок на релизы не могла остаться незамеченной, так как многие поставщики при загрузке дополнительно используют систему криптографической верификации кода Sigstore и проверку с использованием PGP-ключей.
Ох уж эти деды, отстали от жизни!
Надо как самый безопасный язык было ставится: curl | sh
Эксперты по безопасности гарантируют!
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|3.14, Ivan_83 (ok), 11:32, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Смешные.
Тут этот ваш https тоже был.
А учитывая что LE кому попало серты выдаёт и историю как MithM делали на джаббер ру то цена этому https около нуля.
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|4.18, q (ok), 11:42, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> джаббер ру
А есть второй пример в методичке? Ну, джаббер ру в каком-то лохматом году -- это раз. А есть второй пункт в этом списке, разоблачающий безопасность https? ну так, чтобы все такие: "нихрена себе, в этом списке не один, а как минимум два пункта! вот это охренеть не встать! всё, срочно переходим обратно на telnet и http! потому что https абсолютно не безопасен!"
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|1.3, Аноним (3), 10:23, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На подписи полагаться тоже наивно. Вон даже Асус распространял подписанные вирусы, а ведь монополист.
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|2.12, Ivan_83 (ok), 11:28, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Асус не монопилист и вообще к софту имеет опосредованное отношение, не удивлюсь если они свои кривые софтварные поделки заказывают где то на аутсорсе.
Мне ихний софт с начала 2000х не нравится - держусь от него подальше.
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|3.17, Аноним (3), 11:41, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не монополист, всего лишь 70% рынка комплектующих. Включая самые качественные. А софт у них со всем оборудованием идёт, никуда от этого не денешься.
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|1.5, Аноним (5), 10:58, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто хоть раз за последние 12 лет скачивал Python? Или лучше спросить кто этого не делал.
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|4.9, Аноним (3), 11:17, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты не обновляешь? Ну каждое обновление перекомпилировать надо с нужными мне параметрами и патчами (в дистрибутиве даже пго не включали лет 15), часто нужны несколько версий, если на венде задеплоить что-то надо тоже скачиваешь.
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|1.7, Аноним (8), 11:10, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Уязвимость присутствовала в коде с 2014 года
Это они удачно призасунули!
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