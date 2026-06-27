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Брешь в инфраструктуре Python, позволявшая подменить ссылки на релизы на сайте python.org

27.06.2026 09:12 (MSK)

Организация Python Software Foundation раскрыла информацию о критической уязвимости в API для управления релизами, которую можно было использовать для атаки на инфраструктуру проекта Python. Уязвимость позволяла обойти систему аутентификации и подключиться к API управления релизами с правами администратора через отправку запроса с любым ключом и указанием одного из администраторов в поле с именем пользователя.

Получаемые в случае успешной эксплуатации уязвимости права давали атакующему возможность внести изменения в ссылки на релизы Python и метаданные для поверки корректности загружаемых файлов, размещённые на странице python.org/downloads. При этом уязвимость не позволяла изменить содержимое имевшихся файлов с релизами.

Аудит базы данных и логов не выявил следов эксплуатации уязвимости. Также предполагается, что подмена ссылок на релизы не могла остаться незамеченной, так как многие поставщики при загрузке дополнительно используют систему криптографической верификации кода Sigstore и проверку с использованием PGP-ключей.

Уязвимость присутствовала в коде с 2014 года и была вызвана смешиванием в одном коде обработчиков для гостевых входов и аутентификации по ключам для API. В случае сбоя аутентификации по ключу доступа к API, в коде выполнялся откат на использование гостевого доступа.

Уязвимость была выявлена 23 февраля и устранена на следующий день, после чего было проведено несколько проверок целостности инфраструктуры: 25 февраля были проанализированы логи и резервные копии БД, все доступные для загрузки ресурсы были проверены с использованием цифровых подписей из лога Sigstore и PGP-ключей, собственными силами был проведён аудит кодовой базы используемых сервисов. 23 апреля кодовая база дополнительно была проверена при помощи AI-инструментов, а 1 июня для внешнего аудита инфраструктуры python.org и процессов формирования релизов Python была привлечена компания Trail of Bits.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.python.org/2026/0...)
  2. OpenNews: Опубликована информация о взломе wiki.python.org
  3. OpenNews: Атакующие получили доступ к 174 учётным записям в каталоге PyPI
  4. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи
  5. OpenNews: Фишинг-атака на сопровождающих Python-пакеты в репозитории PyPI
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65786-python
Ключевые слова: python, vulnerability
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Ivan_83 (ok), 10:00, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Также предполагается, что подмена ссылок на релизы не могла остаться незамеченной, так как многие поставщики при загрузке дополнительно используют систему криптографической верификации кода Sigstore и проверку с использованием PGP-ключей.

    Ох уж эти деды, отстали от жизни!
    Надо как самый безопасный язык было ставится: curl | sh
    Эксперты по безопасности гарантируют!

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:30, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там обычно курлится сайт по https, а это безопасно
     
     
  • 3.14, Ivan_83 (ok), 11:32, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смешные.
    Тут этот ваш https тоже был.
    А учитывая что LE кому попало серты выдаёт и историю как MithM делали на джаббер ру то цена этому https около нуля.
     
     
  • 4.18, q (ok), 11:42, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > джаббер ру

    А есть второй пример в методичке? Ну, джаббер ру в каком-то лохматом году -- это раз. А есть второй пункт в этом списке, разоблачающий безопасность https? ну так, чтобы все такие: "нихрена себе, в этом списке не один, а как минимум два пункта! вот это охренеть не встать! всё, срочно переходим обратно на telnet и http! потому что https абсолютно не безопасен!"

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:23, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На подписи полагаться тоже наивно. Вон даже Асус распространял подписанные вирусы, а ведь монополист.
     
     
  • 2.12, Ivan_83 (ok), 11:28, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Асус не монопилист и вообще к софту имеет опосредованное отношение, не удивлюсь если они свои кривые софтварные поделки заказывают где то на аутсорсе.
    Мне ихний софт с начала 2000х не нравится - держусь от него подальше.
     
     
  • 3.17, Аноним (3), 11:41, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не монополист, всего лишь 70% рынка комплектующих. Включая самые качественные. А софт у них со всем оборудованием идёт, никуда от этого не денешься.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:28, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да, зато без сегфолтов, поняли?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:58, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто хоть раз за последние 12 лет скачивал Python? Или лучше спросить кто этого не делал.
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 11:07, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Делаю это примерно 100 раз в год, а что?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:11, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто забываешь, что скачал три дня назад?
     
     
  • 4.9, Аноним (3), 11:17, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не обновляешь? Ну каждое обновление перекомпилировать надо с нужными мне параметрами и патчами (в дистрибутиве даже пго не включали лет 15), часто нужны несколько версий, если на венде задеплоить что-то надо тоже скачиваешь.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:24, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Windows да
     
     
  • 3.16, 12yoexpert (ok), 11:38, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже не знаю, что тебе посоветовать

    ноль идей

     

  • 1.7, Аноним (8), 11:10, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Уязвимость присутствовала в коде с 2014 года

    Это они удачно призасунули!

     
  • 1.11, Sadok (ok), 11:28, 27/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

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