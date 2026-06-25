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AlmaLinux сертифицирован на соответствие уровню безопасности EAL1

25.06.2026 09:16 (MSK)

Проект AlmaLinux объявил о сертификации дистрибутива по программе соответствия уровню безопасности Common Criteria EAL1 (Evaluation Assurance Level 1). Сертификат получен для выпуска AlmaLinux 9.2. EAL1 является начальным уровнем сертификации и свидетельствует о прохождении независимого тестирования заявленной функциональности. EAL1 подтверждает прохождение проверки правильности работы и предназначен для областей, в которых угрозы безопасности не являются серьёзными. Сертификация может потребоваться для использования AlmaLinux в финансовых структурах, государственных и военных учреждениях 36 стран.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Ubuntu сертифицирован на соответствие уровню безопасности EAL2
  3. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux 7 сертифицирован на соответствие уровню безопасности EAL4+
  4. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux 7 получил сертификат безопасности FIPS 140-2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65763-almalinux
Ключевые слова: almalinux
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, онанист (?), 09:36, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    без сертификации встек то куда?
     
     
  • 2.7, нах. (?), 10:09, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > без сертификации встек то куда?

    туда, в альтлинукс. Там вам и сертификация как надо, и березки родные можно нюхать до посинения.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:24, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Astra сертифицирована.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:47, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/44382-law
     

  • 1.37, Аноним (37), 14:05, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в которых угрозы безопасности не являются серьёзными. Сертификация может потребоваться для использования AlmaLinux в финансовых структурах, государственных и военных учреждениях

    Из бюджета воровать можно? Не критично? Налогоплатильщик покроет?
    Военные учреждения стали совсем гражданскими по уровню безопасности? "В курилке" не обмениваются в другим уровнем?

     

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