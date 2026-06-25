AlmaLinux сертифицирован на соответствие уровню безопасности EAL1

Проект AlmaLinux объявил о сертификации дистрибутива по программе соответствия уровню безопасности Common Criteria EAL1 (Evaluation Assurance Level 1). Сертификат получен для выпуска AlmaLinux 9.2. EAL1 является начальным уровнем сертификации и свидетельствует о прохождении независимого тестирования заявленной функциональности. EAL1 подтверждает прохождение проверки правильности работы и предназначен для областей, в которых угрозы безопасности не являются серьёзными. Сертификация может потребоваться для использования AlmaLinux в финансовых структурах, государственных и военных учреждениях 36 стран.



