В Proton Authenticator для iOS выявлено оседание секретных ключей в отладочном логе

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|1.1, Аноним (-), 19:02, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> отключить детализированный отладочный лог, в котором открытым текстом сохранялись исходные секретные ключи
А вроде на kotlin, swift и прочих рустах. Казалось бы что может пойти не так? Что еще эксперты от крипто там забыли или забили?
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|2.25, blkkid (?), 05:13, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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к сожалению, от тупости никакой язык никогда не спасёт
честно говоря, мне приложение показалось вообще навайбкоденным и внаглую скопированным с ente auth, который тоже облачный кодогенератор с E2EE, только от другой компании (и достаточно долго уже существует)
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|1.4, жявамэн (ok), 19:05, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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луникс-иксперды а как лог, который лежит в песочнице приложения является компрометацией?
аппле и так все пароли может украсть если захочет.
а другие приложения в песочницу к другому никак зайти не смогут
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|2.11, Аноним (11), 19:58, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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отобрали у тебя твой айфон, подключили к компьютеру, приложили твой палец, а не, сейчас так не принято, показали айфону твой фейс, тыкнули что доверять этому компьютеру, и скопировали все логи! профит!
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|1.7, Аноним (7), 19:26, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Гугл-аутентификатор-господа снисходительно посмеиваются. Пусть он и не опен-сорс, зато простой как полено и таких детских болезней не имеет. Как можно было настолько ошибиться в приложении уровня хелло-ворлд, чья задача просто выводить код, вычисленный по наипростейшей формуле?
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|2.13, Аноним (11), 20:02, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Как можно было настолько ошибиться в приложении уровня хелло-ворлд, чья задача просто выводить код, вычисленный по наипростейшей формуле?
они еще не посмотрели как в этом приложении синхронизация работает! наверняка и там что-то напутали, на дев-сервер в АНБ данные отправляются
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|1.16, Tron is Whistling (?), 20:44, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А если по серьёзу - фейл такого масштаба прямо на старте, да ещё после кучи баззвордов... Добавил в список "обходить стороной", мало ли ещё чего там забудут.
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|2.17, Аноним (-), 22:03, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А если по серьёзу - фейл такого масштаба прямо на старте, да ещё после кучи
> баззвордов... Добавил в список "обходить стороной", мало ли ещё чего там забудут.
Хайп на секурити обычно заканчивается как-то так.
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|1.23, Аноним (23), 00:12, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Срез всей айти отрасти 21го века и опенсорса впридачу - в одной новости :)
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