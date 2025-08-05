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В Proton Authenticator для iOS выявлено оседание секретных ключей в отладочном логе

05.08.2025 18:52

В представленном на прошлой неделе приложении Proton Authenticator, применяемом для аутентификации при помощи одноразовых паролей, выявлена проблем с конфиденциальностью - в сборках для мобильной платформы iOS забыли отключить детализированный отладочный лог, в котором открытым текстом сохранялись исходные секретные ключи для генерации одноразовых паролей. Подобный лог сводил на нет шифрование ключей и ограничение к ним доступа по PIN-коду или биометрической аутентификации. Проблема устранена в обновлении 1.1.1. В сборках для Android в лог сохранялся только идентификатор ключа, а не сам ключ.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/priva...)
  2. OpenNews: Представлен Proton Authenticator, генератор одноразовых паролей для двухфакторной аутентификации
  3. OpenNews: Утечка пароля от шифрованных разделов в логе инсталлятора Ubuntu Server
  4. OpenNews: GitHub и Twitter по ошибке сохраняли открытые пароли в логе
  5. OpenNews: В публичных логах Travis CI выявлено около 73 тысяч токенов и паролей открытых проектов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63685-authenticator
Ключевые слова: authenticator, proton
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  • 1.1, Аноним (-), 19:02, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > отключить детализированный отладочный лог, в котором открытым текстом сохранялись исходные секретные ключи

    А вроде на kotlin, swift и прочих рустах. Казалось бы что может пойти не так? Что еще эксперты от крипто там забыли или забили?

     
     
  • 2.25, blkkid (?), 05:13, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к сожалению, от тупости никакой язык никогда не спасёт

    честно говоря, мне приложение показалось вообще навайбкоденным и внаглую скопированным с ente auth, который тоже облачный кодогенератор с E2EE, только от другой компании (и достаточно долго уже существует)

     

  • 1.4, жявамэн (ok), 19:05, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    луникс-иксперды а как лог, который лежит в песочнице приложения является компрометацией?
    аппле и так все пароли может украсть если захочет.
    а другие приложения в песочницу к другому никак зайти не смогут
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:58, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    отобрали у тебя твой айфон, подключили к компьютеру, приложили твой палец, а не, сейчас так не принято, показали айфону твой фейс, тыкнули что доверять этому компьютеру, и скопировали все логи! профит!
     
     
  • 3.19, Минона (ok), 22:15, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь даже паяльник не требуется?!
     

  • 1.7, Аноним (7), 19:26, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Гугл-аутентификатор-господа снисходительно посмеиваются. Пусть он и не опен-сорс, зато простой как полено и таких детских болезней не имеет. Как можно было настолько ошибиться в приложении уровня хелло-ворлд, чья задача просто выводить код, вычисленный по наипростейшей формуле?
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 20:02, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Как можно было настолько ошибиться в приложении уровня хелло-ворлд, чья задача просто выводить код, вычисленный по наипростейшей формуле?

    они еще не посмотрели как в этом приложении синхронизация работает! наверняка и там что-то напутали, на дев-сервер в АНБ данные отправляются

     

  • 1.9, 12yoexpert (ok), 19:32, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не прокатило

    ничего, есть ещё почта

     
  • 1.10, Аноним (11), 19:37, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а в обновлении 1.1.2 снова забудут отключить?
     
  • 1.14, User (??), 20:10, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ... но стоило мне ОДИН РАЗ...(С)
     
  • 1.15, Tron is Whistling (?), 20:40, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Забыли", ага. И платформа как раз правильная для "забывания".
    Яббл - пока единственный, кто не сдал шифрование.
     
  • 1.16, Tron is Whistling (?), 20:44, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А если по серьёзу - фейл такого масштаба прямо на старте, да ещё после кучи баззвордов... Добавил в список "обходить стороной", мало ли ещё чего там забудут.
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 22:03, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А если по серьёзу - фейл такого масштаба прямо на старте, да ещё после кучи
    > баззвордов... Добавил в список "обходить стороной", мало ли ещё чего там забудут.

    Хайп на секурити обычно заканчивается как-то так.

     
  • 2.18, Аноним (18), 22:11, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да на каком старте? Протон уже и так по уши в дерьме.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 22:20, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ж его блочат у нас ?
     
     
  • 4.22, 12yoexpert (ok), 22:37, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у нас ничего не блочат
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 01:22, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порчелло ты и копруанды сбежать попробуй
     

  • 1.23, Аноним (23), 00:12, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Срез всей айти отрасти 21го века и опенсорса впридачу - в одной новости :)
     

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