В Proton Authenticator для iOS выявлено оседание секретных ключей в отладочном логе

В представленном на прошлой неделе приложении Proton Authenticator, применяемом для аутентификации при помощи одноразовых паролей, выявлена проблем с конфиденциальностью - в сборках для мобильной платформы iOS забыли отключить детализированный отладочный лог, в котором открытым текстом сохранялись исходные секретные ключи для генерации одноразовых паролей. Подобный лог сводил на нет шифрование ключей и ограничение к ним доступа по PIN-коду или биометрической аутентификации. Проблема устранена в обновлении 1.1.1. В сборках для Android в лог сохранялся только идентификатор ключа, а не сам ключ.



