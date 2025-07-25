Обновление редактора кода CudaText 1.226.0

2.19 , Аноним ( 19 ), 11:00, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Автор удалил русскую локализацию А можно пруфлинк? Я попытался поискать, нашел русскую локализацию на сорсфорже автора рядом с другими.

2.20 , Анонисимус ( ? ), 11:00, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм, правда? Я пока нашел russian federation у него на сайте, но это название государства, а не название страны

3.23 , Аноним ( 23 ), 11:14, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя есть другое название страны? Как же это всё смешно каждый раз. Но это последствия деятельности по развалу государственности, отсутствие любви к родине и пиетета к предкам это закономерное следствие. Но всё равно смешно наблюдать, когда радостно продаются, поддавшись на примитивные технологии. В Африке ровно то же самое, кстати.

3.24 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 11:15, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это одно и то же.

Слово «Windows» на сайте с заглавной буквы.

2.21 , iPony128052 ( ? ), 11:01, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с сайта или программы?

2.25 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 11:19, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Автор удалил русскую локализацию Скачал с сайта версии 1.226.0.0 и 1.203.0.1. Подтверждаю — автор удалил локализацию. Теперь пополняет список неадекватов, вместе с автором Notepad++.

