Обновление редактора кода CudaText 1.226.0

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|1.3, IMBird (ok), 08:23, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>на этом древнем ****** пишут
FPC 3.2.2 Stable — May 2021
FPC 3.2.4-rc1 — June 2025
Lazarus 4 — May 2025
Lazarus 4.2 — July 2025
Простите что не по мажору раз в неделю, но как-то так.
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|2.6, Аноним (6), 08:46, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ничего не имею против Паскаля. Параллельная вселенная, так сказать. Успехов, коллеги!
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|3.22, tty2 (?), 11:08, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы правы. Лучше на том, что платят больше, а не на том, что лучше.
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|1.13, Аноним (13), 09:44, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недавно кодил шабашку по докидыванию функциональности в древнюю программку на этом языке. Моментами было даже прикольно, но ручное управление памятью через create/free и отсутствие развитых средств работы с многопоточкой, как в C++, просто убивают желание на нем что-то писать
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|1.14, boob (?), 09:54, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пробовал пользоваться этим редактором, но не смог разобраться. Я человек простой, хочу открыть свой проект, указать, на каком языке он написан, и получить подсветку синтаксиса и навигацию по коду. А мне говорят - тебе нужен лексер, хуексер, линтер, lsp клиент, lsp сервер. Что это вообще такое? Справка написана для тех, кто разбирается, а я не разбираюсь и не должен разбираться, я простой пользователь, я хочу просто редактировать код.
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|1.16, AleksK (ok), 10:23, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Автор удалил русскую локализацию, пишет свою название своей страны с маленькой буквы. В общем сказочный куколд.
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|2.19, Аноним (19), 11:00, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Автор удалил русскую локализацию
А можно пруфлинк? Я попытался поискать, нашел русскую локализацию на сорсфорже автора рядом с другими.
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|2.20, Анонисимус (?), 11:00, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, правда? Я пока нашел russian federation у него на сайте, но это название государства, а не название страны
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|3.23, Аноним (23), 11:14, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя есть другое название страны? Как же это всё смешно каждый раз. Но это последствия деятельности по развалу государственности, отсутствие любви к родине и пиетета к предкам это закономерное следствие. Но всё равно смешно наблюдать, когда радостно продаются, поддавшись на примитивные технологии. В Африке ровно то же самое, кстати.
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|2.25, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 11:19, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Автор удалил русскую локализацию
Скачал с сайта версии 1.226.0.0 и 1.203.0.1.
Подтверждаю — автор удалил локализацию.
Теперь пополняет список неадекватов, вместе с автором Notepad++.
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|1.18, anon57 (?), 10:39, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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CudaText пробовал, не зашел. Странный и глючный местами. Нашел Lite-XL, за глаза хватает.
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