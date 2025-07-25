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Обновление редактора кода CudaText 1.226.0

25.07.2025 08:07

Опубликован выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText 1.226.0, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет ряд преимуществ над Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 300 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD, Solaris и Haiku.

Среди новых возможностей, реализованных после прошлого анонса:

  • В Plugins Manager добавлен плагин AI Local, который использует Ollama для локального использования больших языковых моделей.
  • Реализованы новые лексеры:
    • C3
    • languageONE
    • Cangjie
    • Bazelrc
    • Blueprint
    • Intel ISPC
    • Typst
    • MoonBit
    • P4
  • В просмотрщике обеспечено определение кодировки UTF-8.
  • Добавлена опция "line_space_top".


  1. Главная ссылка к новости (https://cudatext.github.io/dow...)
  2. OpenNews: Обновление редактора кода CudaText 1.220.6
  3. OpenNews: Facebook открыл код Lexical, библиотеки для создания редакторов текста
  4. OpenNews: Первый выпуск проекта Pulsar, подхватившего разработку редактора кода Atom
  5. OpenNews: Microsoft открыл код текстового редактора Edit
  6. OpenNews: В многопользовательском редакторе кода Zed обеспечена поддержка Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63625-cudatext
Ключевые слова: cudatext
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, IMBird (ok), 08:23, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >на этом древнем ****** пишут

    FPC 3.2.2 Stable — May 2021
    FPC 3.2.4-rc1 — June 2025
    Lazarus 4 — May 2025
    Lazarus 4.2 — July 2025

    Простите что не по мажору раз в неделю, но как-то так.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:46, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ничего не имею против Паскаля. Параллельная вселенная, так сказать. Успехов, коллеги!
     
  • 2.15, Карлос Сношайтилис (ok), 09:56, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уазик можно купить новый, с пылу-жару, только с конвейера. Но год выпуска 2025 не делает его современным
     
     
  • 3.22, tty2 (?), 11:08, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы правы. Лучше на том, что платят больше, а не на том, что лучше.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:43, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    C3 - вот что выдаётся преимущественно: https://ru.wikipedia.org/wiki/Citroën_C3
     

  • 1.11, Анёним (?), 09:34, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Внешне выглядит хорошо
     
  • 1.13, Аноним (13), 09:44, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно кодил шабашку по докидыванию функциональности в древнюю программку на этом языке. Моментами было даже прикольно, но ручное управление памятью через create/free и отсутствие развитых средств работы с многопоточкой, как в C++, просто убивают желание на нем что-то писать
     
  • 1.14, boob (?), 09:54, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пробовал пользоваться этим редактором, но не смог разобраться. Я человек простой, хочу открыть свой проект, указать, на каком языке он написан, и получить подсветку синтаксиса и навигацию по коду. А мне говорят - тебе нужен лексер, хуексер, линтер, lsp клиент, lsp сервер. Что это вообще такое? Справка написана для тех, кто разбирается, а я не разбираюсь и не должен разбираться, я простой пользователь, я хочу просто редактировать код.
     
     
  • 2.17, allez (ok), 10:27, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для вас уже придумали гораздо более простое решение, там даже код редактировать не нужно: https://www.belimov.kz/
     

  • 1.16, AleksK (ok), 10:23, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Автор удалил русскую локализацию, пишет свою название своей страны с маленькой буквы. В общем сказочный куколд.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:00, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Автор удалил русскую локализацию

    А можно пруфлинк? Я попытался поискать, нашел русскую локализацию на сорсфорже автора рядом с другими.

     
  • 2.20, Анонисимус (?), 11:00, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, правда? Я пока нашел russian federation у него на сайте, но это название государства, а не название страны
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:14, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя есть другое название страны? Как же это всё смешно каждый раз. Но это последствия деятельности по развалу государственности, отсутствие любви к родине и пиетета к предкам это закономерное следствие. Но всё равно смешно наблюдать, когда радостно продаются, поддавшись на примитивные технологии. В Африке ровно то же самое, кстати.
     
  • 3.24, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 11:15, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это одно и то же.
    Слово «Windows» на сайте с заглавной буквы.
     
  • 2.21, iPony128052 (?), 11:01, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с сайта или программы?
     
  • 2.25, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 11:19, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Автор удалил русскую локализацию

    Скачал с сайта версии 1.226.0.0 и 1.203.0.1.

    Подтверждаю — автор удалил локализацию.

    Теперь пополняет список неадекватов, вместе с автором Notepad++.

     

  • 1.18, anon57 (?), 10:39, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CudaText пробовал, не зашел. Странный и глючный местами. Нашел Lite-XL,  за глаза хватает.
     

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