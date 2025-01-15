Обновление редактора кода CudaText 1.220.6

В итоге из всего, что я пробовал, CudaText оказался ближе всего к идеалу. Уже больше двух лет использую только его и не возникает желания переходить на что-то другое. Спасибо авторам!

(Понимаю, что кому-то другому что-то в редакторе не понравится, пишу лишь о том, что конкретно мне он подошел прекрасно.)

