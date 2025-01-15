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Обновление редактора кода CudaText 1.220.6

15.01.2025 18:12

Опубликован выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText 1.220.6, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет ряд преимуществ над Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 300 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD, Solaris и Haiku.

Среди новых возможностей, реализованных после прошлого анонса:

  • Новые плагины в Plugins Manager:
    • HotSpots: панель для перехода ко всем существующим закладкам документов, и к изменениям в Git.
    • Scope Description: в коде на C/C++ показывает первую строку заголовка функции около конца функции.
    • Font Preview: предпросмотр файлов шрифтов в веб-браузере.
    • Clipboard Catcher: сохраняет все изменения в буфере обмена по таймеру.
    • Codeium: ИИ-функции для автодополнения.
    • Markdown Image: показывает картинки, на которые ссылается текущий Markdown-документ.
  • Новые лексеры:
    • PureBasic
    • Ring
    • Ziggy
    • Common Lisp
    • PureScript
    • Gleam
    • foobar2000 title formatting
    • Pkl
    • Roc
    • ReScript
    • Vimscript
    • Heta
    • Structured Text
    • Todo.txt (www.todotxt.org)
    • SystemTap
    • EdgeQL-ESDL
    • Mojo
    • Pixilang
    • MDX


  1. Главная ссылка к новости (https://cudatext.github.io...)
  2. OpenNews: Обновление редактора кода CudaText 1.192.0
  3. OpenNews: Facebook открыл код Lexical, библиотеки для создания редакторов текста
  4. OpenNews: Первый выпуск проекта Pulsar, подхватившего разработку редактора кода Atom
  5. OpenNews: Открыт редактор Zed, поддерживающий совместное написание кода
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62563-cudatext
Ключевые слова: cudatext
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:19, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вершина мастерства дизайна интерфейсов - серое в сером на сером!

     
     
  • 2.3, Аноним Анонимович Анонимов (?), 22:21, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    50 оттенков серого
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:42, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато глазам без лишней нагрузки комфортно.
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:00, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя трубка у ЭЛТ монитора давно села. Выкинь его.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 23:46, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в каких ips экранах трубки используются?
     

  • 1.2, Dzen Python (ok), 22:19, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    О! Таки кавычки в подписи убрал.
    Но всё равно, трогать не буду, хотя хотел.
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 23:06, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие ещё в... кавычки? И как они мешали? Где они были? Может их надо вернуть.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:46, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я очень-очень долго искал себе подходящий текстовый редактор, перепробовал все от vim до тяжеловесных IDE. Даже сам себе пробовал писать редактор.

    В итоге из всего, что я пробовал, CudaText оказался ближе всего к идеалу. Уже больше двух лет использую только его и не возникает желания переходить на что-то другое. Спасибо авторам!

    (Понимаю, что кому-то другому что-то в редакторе не понравится, пишу лишь о том, что конкретно мне он подошел прекрасно.)

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 23:01, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто ты пишешь привет миры. Все крутые пацики давно на zed и за них весь код пишут нейросети.  
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 23:12, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Все крутые пацики

    Похоже этот текст писал не человек

     
  • 3.15, Аноним (15), 23:17, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давай, тебе же очень хочется написать что зед на расте написан, не стесняйся
     
  • 3.17, Гвидо Ван Россум (?), 23:30, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас к любому редактору можно прикрутить нейронку - хоть локальную, хоть через ключи и качество будет в 10 раз лучше убогово zeda
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:02, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы и есть автор?
     
     
  • 3.11, Аноним (8), 23:05, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор тут https://www.opennet.ru/~Alexey%20Torgashin он больше сюда не пишут потому что его жестко троллят тролли.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 23:31, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На лоре активно ругается под анонимом. И изображает паиньку под своим аккаунтом. Правда иногда забывает что забыл вылогиниться и получается забавная беседа. Может и тут так. Кстати, а ты кто?
     
  • 4.20, Аноним (20), 23:35, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > он больше сюда не пишут

    Ага, вон как беспалевно заголовок новости начинается с "Обновление редактора кода...". Прямо как публикации по вашей ссылке выше.

     
  • 2.16, Аноним (16), 23:17, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже долго искал подходящий, но в итоге как ушел от вскод, так к нему и пришел.
    А из вообще всех редакторов, запал прям нотепад++
     

  • 1.14, Аноним (15), 23:16, 15/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (20), 23:32, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По статистике Гитхаба, этот безработный бедолага кодит этот редактор в одно лицо буквально каждый день уже на протяжении более чем десяти лет. При этом количество загрузок на Sourceforge за последние два года - аж 1504.

    Может, еще не поздно слезть с дохлой лошади? Ну не нужно же оно никому, зачем мучиться и спускать свою жизнь в унитаз?

     
  • 1.21, Nochi (?), 23:39, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие хорошие текстовые редакторы, типа notepad++?

     

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