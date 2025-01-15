Обновление редактора кода CudaText 1.220.6

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|2.12, Аноним (8), 23:06, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие ещё в... кавычки? И как они мешали? Где они были? Может их надо вернуть.
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|1.7, Аноним (7), 22:46, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я очень-очень долго искал себе подходящий текстовый редактор, перепробовал все от vim до тяжеловесных IDE. Даже сам себе пробовал писать редактор.
В итоге из всего, что я пробовал, CudaText оказался ближе всего к идеалу. Уже больше двух лет использую только его и не возникает желания переходить на что-то другое. Спасибо авторам!
(Понимаю, что кому-то другому что-то в редакторе не понравится, пишу лишь о том, что конкретно мне он подошел прекрасно.)
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|2.9, Аноним (8), 23:01, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто ты пишешь привет миры. Все крутые пацики давно на zed и за них весь код пишут нейросети.
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|3.15, Аноним (15), 23:17, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну давай, тебе же очень хочется написать что зед на расте написан, не стесняйся
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|3.17, Гвидо Ван Россум (?), 23:30, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас к любому редактору можно прикрутить нейронку - хоть локальную, хоть через ключи и качество будет в 10 раз лучше убогово zeda
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|4.18, Аноним (18), 23:31, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На лоре активно ругается под анонимом. И изображает паиньку под своим аккаунтом. Правда иногда забывает что забыл вылогиниться и получается забавная беседа. Может и тут так. Кстати, а ты кто?
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|4.20, Аноним (20), 23:35, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> он больше сюда не пишут
Ага, вон как беспалевно заголовок новости начинается с "Обновление редактора кода...". Прямо как публикации по вашей ссылке выше.
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|2.16, Аноним (16), 23:17, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже долго искал подходящий, но в итоге как ушел от вскод, так к нему и пришел.
А из вообще всех редакторов, запал прям нотепад++
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|1.19, Аноним (20), 23:32, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По статистике Гитхаба, этот безработный бедолага кодит этот редактор в одно лицо буквально каждый день уже на протяжении более чем десяти лет. При этом количество загрузок на Sourceforge за последние два года - аж 1504.
Может, еще не поздно слезть с дохлой лошади? Ну не нужно же оно никому, зачем мучиться и спускать свою жизнь в унитаз?
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