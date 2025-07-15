Выпуск дистрибутива Parrot 6.4 с подборкой программ для проверки безопасности

Опубликован релиз дистрибутива Parrot 6.4, основанный на пакетной базе Debian 12 и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены Live-сборки с окружением MATE, образы для виртуальных машин, образы контейнеров в формате Docker и сборки для плат Raspberry Pi. Сборки разделены на варианты для повседневного использования и тестирования безопасности. Дополнительно предлагается скрипт, позволяющий сформировать окружение Parrot поверх уже установленного дистрибутива Debian. Дистрибутив позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, среди прочего предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf (Two Cents Cryptography Frontend), zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В новом выпуске: Обновлены версии специализированных пакетов, например: metasploit 6.4.71, airgeddon 11.50, beef-xss 0.5.4.0, powershell-empire 6.1.2, starkiller 3.0.0, netexec 1.4.0, caido 0.48.1, Seclists 2025.2, Seclists-lite 2025.2, gbp-gef 2025.1, enum4linux-ng 1.3.4 и ruby-cms-scanner 0.15.0.

Ядро Linux обновлено до версии 6.12.32. Обновлены системные пакеты, такие как systemd 254.26б, mesa 25.0.4 и busybox 1.35.0.

Предоставлена возможности установки предоставляемых компанией Microsoft утилит через штатный репозиторий проекта. Добавлена официальна поддержка Powershell 7.5 и платформы .NET с 5 по 9 версии.

В репозиторий добавлен инструментарий Rocket, позволяющий запускать приложения в отдельных контейнерах Docker. Добавлена поддержка запуска в контейнерах приложений Caido, John The Ripper, Katana, Subfinder и WPScan.

Обновлено содержимое меню и добавлены новые элементы, такие как Sliver и Rocket.

В состав набора parrot-tools включены утилиты netcat-openbsd, goshs, dbd и starkiller.

Пакет parrot-firefox-profiles обновлён до новой ESR-ветки Firefox 140.

Переписаны и улучшены некоторые сборочные скрипты.



