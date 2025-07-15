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Выпуск дистрибутива Parrot 6.4 с подборкой программ для проверки безопасности

15.07.2025 09:22

Опубликован релиз дистрибутива Parrot 6.4, основанный на пакетной базе Debian 12 и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены Live-сборки с окружением MATE, образы для виртуальных машин, образы контейнеров в формате Docker и сборки для плат Raspberry Pi. Сборки разделены на варианты для повседневного использования и тестирования безопасности. Дополнительно предлагается скрипт, позволяющий сформировать окружение Parrot поверх уже установленного дистрибутива Debian.

Дистрибутив позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, среди прочего предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf (Two Cents Cryptography Frontend), zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

  • Обновлены версии специализированных пакетов, например: metasploit 6.4.71, airgeddon 11.50, beef-xss 0.5.4.0, powershell-empire 6.1.2, starkiller 3.0.0, netexec 1.4.0, caido 0.48.1, Seclists 2025.2, Seclists-lite 2025.2, gbp-gef 2025.1, enum4linux-ng 1.3.4 и ruby-cms-scanner 0.15.0.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.12.32. Обновлены системные пакеты, такие как systemd 254.26б, mesa 25.0.4 и busybox 1.35.0.
  • Предоставлена возможности установки предоставляемых компанией Microsoft утилит через штатный репозиторий проекта. Добавлена официальна поддержка Powershell 7.5 и платформы .NET с 5 по 9 версии.
  • В репозиторий добавлен инструментарий Rocket, позволяющий запускать приложения в отдельных контейнерах Docker. Добавлена поддержка запуска в контейнерах приложений Caido, John The Ripper, Katana, Subfinder и WPScan.
  • Обновлено содержимое меню и добавлены новые элементы, такие как Sliver и Rocket.
  • В состав набора parrot-tools включены утилиты netcat-openbsd, goshs, dbd и starkiller.
  • Пакет parrot-firefox-profiles обновлён до новой ESR-ветки Firefox 140.
  • Переписаны и улучшены некоторые сборочные скрипты.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.parrotsec.org/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследователей безопасности Kali Linux 2025.2
  3. OpenNews: Доступны дистрибутивы для тестирования безопасности BackBox 9 и Parrot 6.2
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 8.1, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63578-parrot
Ключевые слова: parrot
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:30, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шекарный дистр, ломал с ним один проект с заводом!
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:34, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему бы просто не оформить метапакеты для разных дистров, которые бы содержали подборку пакетов, подобранную подбиральщиком наиболее подобранным образом? Зачем отдельный дистр?
     
     
  • 2.4, Первая буква (?), 09:51, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плюс нужен подбиратель метапакетов для помощи подбиральщику в подборке
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:19, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы донаты засылать можно было
     

  • 1.3, 12yoexpert (ok), 09:36, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Добавлена поддержка запуска в контейнерах ... John The Ripper

    имеется ввиду ворованного john the ripper pro?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:32, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непонятно,  зачем. Пароли в Windows легко ломаются штатными средствами, а в Linux - вообще тривиальная процедура.
     

  • 1.5, Аноним (6), 10:30, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открывается, надо же. В прошлом году заблокирован был (похоже, с этой стороны).
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:39, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Через torrent скачивается битый Parrot-security-6.4_amd64.ova.
    По https отдаётся корректный файл
     

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