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Создан вариант утилиты Lossless Scalings Frame Generation для Linux

14.07.2025 09:29

Проектом lsfg-vk подготовлен неофициальный порт утилиты Lossless Scalings Frame Generation (LSFG) для платформы Linux, использующий DXVK и графический API Vulkan. Код проекта написан на языке C++ и размещён под лицензией MIT. Разработка выполнена сторонним энтузиастом, воссоздавшим функциональность проприетарного LSFG через обратный инжиниринг Windows-библиотек.

Приложение позволяет масштабировать вывод игровых приложений, рассчитанных на запуск в отдельном окне, для их отображения в полноэкранном режиме. Утилита также может потребоваться для избавления от размытого вывода при масштабировании с использованием штатной графической подсистемы или для обхода ограничений в играх, завязанных на фиксированные разрешения экрана. Кроме того, имеется возможность повышения плавности вывода и увеличения частоты кадров в играх, не рассчитанных на высокий FPS, путём подстановки дополнительных промежуточных кадров, созданных на основе интерполяции соседних кадров.

Для воссоздания недостающих деталей и масштабирования в LSFG могут использоваться как собственные оригинальные алгоритмы, так и существующие технологии на основе машинного обучения, такие как AMD FidelityFX Super Resolution и NVIDIA Image Scaling. Выбор алгоритма зависит от типа игровых приложений. Например, для современных игр рекомендуется использовать собственный алгоритм LS1 или технологию суперсэмплинга AMD FSR. Для старых игр с пиксельной графикой предложены алгоритмы Integer Scaling и xBR, а для игр в стиле мультфильмов и аниме доступен алгоритм Anime4K. Кроме непосредственно игр, модификация вывода может применяться и к эмуляторам для запуска ретро-игр и игр для приставок.

Масштабирование и подстановка кадров осуществляется на лету и не требует внесения изменений в игры. В варианте для Linux для подстановки кадров и вклинивания в вывод игры используется подключение обработчика в форме дополнительного слоя Vulkan, при помощи которого выполняется перехват, выполнение и модификация существующих функций Vulkan. Для использования lsfg-vk достаточно установить библиотеку liblsfg-vk.so и настроить её параметры через переменные окружения.

Оригинальный LSFG представляет собой скомпилированное приложение для Windiows на базе API D3D11. Для воссоздания функциональности LSFG в Linux реализация была транслирована в представление, использующее API Vulkan. Для переноса шейдеров был добавлен обработчик, перехватывающий вызовы D3D11 и сохраняющий шейдеры на диск, а также парсер для динамического извлечений шейдеров из исполняемых файлов в формате PE (Portable Executable). Для переноса графического конвейера, управляющего выполнением шейдеров, из приложения были выделены компоненты на базе API D3D11 и при помощи DXVK была обеспечена их работа в Linux. После получения рабочего варианта на базе D3D11 и DXVK, при помощи отладчика RenderDoc была получена точная раскладка вызовов Vulkan, на основе которой был подготовлен финальный вариант, напрямую использующий API Vulkan.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PancakeTAS/...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 2.7, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Обновление Steam Client для Linux с включением по умолчанию Proton для запуска Windows-игр
  5. OpenNews: AMD опубликовал код технологии суперсэмплинга FidelityFX Super Resolution 2.2
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63545-dxvk
Ключевые слова: dxvk, vulkan, lsfg, lsfg-vk
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kravich (ok), 09:35, 14/07/2025 [ответить]  
    		• –2 +/
    Кому вообще нужен AI апскейл?
     
     
  • 2.4, Anonymous95 (?), 09:49, 14/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не отказался в какой-нибудь MoO 2 погонять с таким.
     
  • 2.6, Lamerok (?), 10:03, 14/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну типа задртам с мониторами 4к)
     

  • 1.2, DeerFriend (?), 09:40, 14/07/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Теперь можно будет запускатить игорей в виндузячей виртуалке?
     
  • 1.3, Рейка Сметанова (ok), 09:42, 14/07/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Имба на стимдеке чтобы 45->90 либо 30->90 делать под гц экрана
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:53, 14/07/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    т.е. они что, покадрово перерисовывают виндузятную картинку?
     
  • 1.7, Xo (?), 10:04, 14/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Энтузиаст 80го уровня.
     
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