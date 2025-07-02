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В GNOME 49 просмотрщик документов Evince заменят на приложение Papers

02.07.2025 21:02

Команда, отвечающая за формирование релизов GNOME, одобрила включение в основной состав GNOME нового просмотрщика документов Papers. Начиная с выпуска GNOME 49, программа Papers будет поставляться вместо Evince под именем Document Viewer в качестве просмотрищика документов по умолчанию. Изменения, связанные с заменой Evince на Papers, приняты в репозиторий GNOME. В Ubuntu 25.04 приложение Papers уже поставляется вместо Evince.

Приложение Papers является форком Evince, созданным год назад одним из участников разработки ветки evince-next с целью существенной модернизации кодовой базы. Ключевыми отличиями Papers стало портирование на библиотеку GTK4 и задействование языка Rust для разработки - на Rust переписывается код, обеспечивающий работу интерфейса пользователя. Из значительных отличий также выделяется существенная модернизация оформления, повышение производительности и интеграция средств для заверения документов цифровой подписью.

По функциональности Papers близок к Evince и также позволяет просматривать, искать и аннотировать документы в форматах PDF, DjVu, TIFF и архивах комиксов (CBR, CBT, CBZ, CB7). При этом в Papers проведена чистка API библиотек libppsdocument и libppsview, а также прекращена поддержка формата DVI и платформы Windows. Многие внутренние виджеты Evince заменены на стандартные виджеты GTK. Прекращено использование фонового процесса papersd. Вместо ручной перезагрузки документа подобная операция теперь выполняется автоматически при определении изменения файла. Убрана отдельная панель с инструментами для добавления аннотаций, вместо которой рекомендовано использовать контекстное меню или горячие клавиши.



  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/Teams...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр
  3. OpenNews: В GNOME SDK добавлена поддержка языка построения интерфейсов Blueprint
  4. OpenNews: В GNOME 49 видеопроигрыватель Totem заменят на Showtime
  5. OpenNews: Дистрибутив GNOME OS перешёл на стадию тестирования на реальном оборудовании
  6. OpenNews: В GNOME будет усилена зависимость от systemd
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Kerr
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63511-gnome
Ключевые слова: gnome, evince, papers
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:18, 02/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Вместо ручной перезагрузки документа подобная операция теперь выполняется автоматически при определении изменения файла

    В gnome 43 это уже есть

    >прекращена поддержка формата DVI и платформы Windows

    Это как-то связано с переходом на gtk+ 4 и rust или нет?

     
     
  • 2.3, Kerr (ok), 21:29, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется, что пользователи Windows обычно используют Adobe Reader, а не Evince.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 21:40, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто приложение закуклится в себе и будет получать меньше фидбэка. Зато в теории свободного времени у разрабов будет больше.
    На оффтопике люди используют или встроенную читалку в системе или браузере, или тащат прастихоспаде фоксит или православный stdu.  Абоба осталась уделом тех немногих, кому надо редактирование pdf или их сложную печать.
     
     
  • 4.15, Аноним (-), 22:04, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На оффтопике люди используют или встроенную читалку в системе или браузере,
    > или тащат прастихоспаде фак ит или православный stfu.

    Я исправил, не благодарите.

     
  • 3.6, Аноним (6), 21:41, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользователям Windows в принципе кроме PDF-читалки мало что нужно, а с этим нынче и браузеры справляются на достаточном для среднего пользователя уровне.
     
  • 3.9, Аноним (9), 21:47, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А мне кажется, что пользователи Windows обычно используют Sumatra PDF.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 21:54, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для просмотра PDF ? Уже давно просто браузером.
    А вообще и LibreOffice всё это умеет.
     
  • 4.16, Аноним (-), 22:05, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А мне кажется, что пользователи Windows обычно используют Sumatra PDF.

    Kamasutra PDF. У дофига по старой памяти абоб ридер - превратившийся в летающего монстра, с глюкавыми апдейтами убивающему в лучшем случае только ридер, в хучщем и систему заодно. И каждый релиз в 2 раза тормознее прошлого.

     
  • 2.7, Аноним (12), 21:42, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://apps.gnome.org/ru/Evince/
     
     
  • 3.8, Аноним (12), 21:46, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На одного поддерживающего больше:
    https://apps.gnome.org/ru/Papers/
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:47, 02/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Evince позволяет выделять и копировать текст в pdf-ках с ограничениями на выделение и копирование. Как у сабжа с этим?
     
     
  • 2.13, Kerr (ok), 22:02, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установите себе и попробуйте.
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:08, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще то это не программа позволяет, а конкретный PDF документ.
    Если великой программе скормили нормальный PDF с текстом, а не сканированымы листами - она все даст скопировать, да.
     
     
  • 3.22, mervinhos (?), 22:45, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь идёт об ограничениях drm в файлах pdf. В кедах окуляр позволяет игнорировать эти ограничения, эвинс похоже тоже, а вот как с этим у новой проги не ясно.
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:53, 02/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может, сразу MS-приложения установить?
    И не нужно тянуть кота за хвост и устраивать весь этот цирк.
     
  • 1.19, Ещё один аноним (?), 22:26, 02/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.20, user90 (?), 22:39, 02/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Такие 'новости' вызывают только ухмылку: сами гномеры и не заметят, а прочим пофиг^2 чего да как там в Гноме ;)
     
  • 1.21, Аноним (21), 22:44, 02/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.23, Аноним (23), 22:52, 02/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, был рабочий, иногда самый рабочий из OSS, пусть и с гномообразным UI и тащил пол-гнома
     

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