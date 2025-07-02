В GNOME 49 просмотрщик документов Evince заменят на приложение Papers

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|1.2, Аноним (2), 21:18, 02/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Вместо ручной перезагрузки документа подобная операция теперь выполняется автоматически при определении изменения файла
В gnome 43 это уже есть
>прекращена поддержка формата DVI и платформы Windows
Это как-то связано с переходом на gtk+ 4 и rust или нет?
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|2.3, Kerr (ok), 21:29, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне кажется, что пользователи Windows обычно используют Adobe Reader, а не Evince.
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|3.4, Аноним (4), 21:40, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, просто приложение закуклится в себе и будет получать меньше фидбэка. Зато в теории свободного времени у разрабов будет больше.
На оффтопике люди используют или встроенную читалку в системе или браузере, или тащат прастихоспаде фоксит или православный stdu. Абоба осталась уделом тех немногих, кому надо редактирование pdf или их сложную печать.
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|4.15, Аноним (-), 22:04, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На оффтопике люди используют или встроенную читалку в системе или браузере,
> или тащат прастихоспаде фак ит или православный stfu.
Я исправил, не благодарите.
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|3.6, Аноним (6), 21:41, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользователям Windows в принципе кроме PDF-читалки мало что нужно, а с этим нынче и браузеры справляются на достаточном для среднего пользователя уровне.
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|3.9, Аноним (9), 21:47, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А мне кажется, что пользователи Windows обычно используют Sumatra PDF.
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|4.12, Аноним (12), 21:54, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для просмотра PDF ? Уже давно просто браузером.
А вообще и LibreOffice всё это умеет.
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|4.16, Аноним (-), 22:05, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А мне кажется, что пользователи Windows обычно используют Sumatra PDF.
Kamasutra PDF. У дофига по старой памяти абоб ридер - превратившийся в летающего монстра, с глюкавыми апдейтами убивающему в лучшем случае только ридер, в хучщем и систему заодно. И каждый релиз в 2 раза тормознее прошлого.
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|1.10, Аноним (10), 21:47, 02/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Evince позволяет выделять и копировать текст в pdf-ках с ограничениями на выделение и копирование. Как у сабжа с этим?
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|2.18, Аноним (18), 22:08, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще то это не программа позволяет, а конкретный PDF документ.
Если великой программе скормили нормальный PDF с текстом, а не сканированымы листами - она все даст скопировать, да.
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|3.22, mervinhos (?), 22:45, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь идёт об ограничениях drm в файлах pdf. В кедах окуляр позволяет игнорировать эти ограничения, эвинс похоже тоже, а вот как с этим у новой проги не ясно.
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|1.11, Аноним (11), 21:53, 02/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может, сразу MS-приложения установить?
И не нужно тянуть кота за хвост и устраивать весь этот цирк.
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|1.20, user90 (?), 22:39, 02/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Такие 'новости' вызывают только ухмылку: сами гномеры и не заметят, а прочим пофиг^2 чего да как там в Гноме ;)
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|1.23, Аноним (23), 22:52, 02/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль, был рабочий, иногда самый рабочий из OSS, пусть и с гномообразным UI и тащил пол-гнома
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