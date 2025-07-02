В GNOME 49 просмотрщик документов Evince заменят на приложение Papers

Команда, отвечающая за формирование релизов GNOME, одобрила включение в основной состав GNOME нового просмотрщика документов Papers. Начиная с выпуска GNOME 49, программа Papers будет поставляться вместо Evince под именем Document Viewer в качестве просмотрищика документов по умолчанию. Изменения, связанные с заменой Evince на Papers, приняты в репозиторий GNOME. В Ubuntu 25.04 приложение Papers уже поставляется вместо Evince.

Приложение Papers является форком Evince, созданным год назад одним из участников разработки ветки evince-next с целью существенной модернизации кодовой базы. Ключевыми отличиями Papers стало портирование на библиотеку GTK4 и задействование языка Rust для разработки - на Rust переписывается код, обеспечивающий работу интерфейса пользователя. Из значительных отличий также выделяется существенная модернизация оформления, повышение производительности и интеграция средств для заверения документов цифровой подписью.

По функциональности Papers близок к Evince и также позволяет просматривать, искать и аннотировать документы в форматах PDF, DjVu, TIFF и архивах комиксов (CBR, CBT, CBZ, CB7). При этом в Papers проведена чистка API библиотек libppsdocument и libppsview, а также прекращена поддержка формата DVI и платформы Windows. Многие внутренние виджеты Evince заменены на стандартные виджеты GTK. Прекращено использование фонового процесса papersd. Вместо ручной перезагрузки документа подобная операция теперь выполняется автоматически при определении изменения файла. Убрана отдельная панель с инструментами для добавления аннотаций, вместо которой рекомендовано использовать контекстное меню или горячие клавиши.