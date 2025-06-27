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Библиотека построения графических интерфейсов Cosmoe, использующая Wayland и API в стиле BeOS

27.06.2025 12:56

Представлена GUI-библиотека Cosmoe, поддерживающая работу в Linux в окружениях на базе Wayland. Cosmoe позволяет создавать программы с графическим интерфейсом на языке C++, применяя для формирования интерфейса API в стиле библиотеки классов операционной системы BeOS. Библиотека даёт возможность напрямую запускать в Linux программы, использующие API BeOS. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Cosmoe предлагает набор классов C++, позволяющих быстро и просто создавать интерфейсы пользователя. С одной стороны, Cosmoe существенно проще и компактнее таких тулкитов, как GTK и Qt, но, с другой стороны, позволяет создавать интерфейсы, более современно выглядящие, чем при использовании легковесных FLTK и Xforms. На устаревших системах Cosmoe даёт возможность добиться очень низкого потребления ресурсов, а на современных позволяет выжать из оборудования максимальную производительность, благодаря активному использованию многопоточности. Предоставляется коллекция примеров приложений, использующих Cosmoe для создания интерфейса, среди которых эмулятор терминала, редактор стилей и простые игры.

Библиотека основана как легковесное и не требующее серверных компонентов (app_server, registrar) ответвление от кодовой базы проекта Cosmoe Classic, переведённой на работу поверх композитных серверов, использующих протокол Wayland. Проект Cosmoe Classic занимался портированием окружения Haiku OS для работы поверх ядра Linux и использовал отрисовку интерфейса в окне, созданном при помощи библиотеки SDL. Разработка Cosmoe Classic была возрождена в прошлом году после семнадцатилетнего перерыва.

В настоящее время проект переориентирован с разработки форка ОС Haiku на создание обособленной библиотеки для создания графических приложений для Linux. На текущем этапе разработка находится на альфа-стадии, при этом библиотека уже поддерживает около 95% от всех возможностей API BeOS. Из наиболее важных ограничений отмечается отсутствие поддержки не привязанных к экрану экземпляров типа BBitmap, необходимых для аппаратного ускорения отрисовки, и неготовность API BFilePanel, формирующего диалоги для открытия и сохранения файлов.



  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.haiku-os.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск графического тулкита FLTK 1.4.0 с поддержкой Wayland
  3. OpenNews: Опубликована графическая библиотека IGL 1.1
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.9
  5. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.18
  6. OpenNews: Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.3.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63483-cosmoe
Ключевые слова: cosmoe, gui, wayland
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:16, 27/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    оно опять воскресло, не прошло и 15 лет.
     
  • 2, Fracta1L (ok), 13:34, 27/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Блин, приятно выглядит. Интересно, можно ли как-нибудь с Qt и GTK подружить.
     
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