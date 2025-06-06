Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.3.0

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|1.1, Аноним (1), 09:42, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Прекращена поддержка Windows XP и Vista.
> Удалены порты wxMotif и wxGTK1
Ну как же так! Как они вообще посмели!
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|2.3, Аноним (3), 09:45, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Команда от кого надо что им надо продавать новые 11 версии.
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|1.2, Аноним (3), 09:44, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Устаревшее не нативное соответственно плохо выглядит везде. Необходимости сейчас в таком нет.
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|2.5, Аноним (5), 09:51, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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>> имеет родной для целевой системы внешний вид, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.
> Устаревшее не нативное
Чукча не читатель?
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|2.35, Аноним (36), 13:06, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изначально у нас было три туллкита:
GTK+
Qt
FLTK toolkit.
FLTK toolkit дошел до идеала своего развития, на нём есть среда рабочего стола Equinox Desktop Environment (EDE) которая тоже идеальна.
Qt достиг своего пка роста с KDE 3.5
GTK времен GNOME 2.
Сейчас они оба активно деградируют от версии к версии.
Почему на сабже нет ни одной среды рабочего стола, для меня вопрос, а может есть но не в курсе.
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|3.37, Аноним (13), 13:28, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю у кого у вас, а у нас был один тулкит - libXt. На его основе появился Motif, став индустриальным стандартом (как тут принято некоторыми говорить). Всё эти ваши gtk/qt/efl появились сильно позже и уж точно не изначально.
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|4.39, Аноним (36), 13:44, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты про Common Desktop Environment (CDE) на Motif, то от CDE все отказались как можно скорее и ушли от этого недоразумения.
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|6.42, Аноним (36), 14:04, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет, я не про неё, а про то что изначально было три
> тулкита.
Motif был и потом заночился вместе с CDE и на его место пришли три других туллкита.
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|7.44, Аноним (13), 14:18, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Нет, я не про неё, а про то что изначально было три
>> тулкита.
> Motif был и потом заночился вместе с CDE и на его место
> пришли три других туллкита.
Странно это как-то всё. Если Motif был и закончился на CDE, а потом пришли другие тулкиты и стали трями изначальными, то почему тогда не gtk4 и qt6 изначальные, к-е пришли на смену тем трем, где среди прочих был и FLTK, к-й закончился на EDE, как Motif на CDE?
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|8.51, Аноним (36), 15:34, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что сложного, GTK, QT, FLTK пришли на смену Motif Просто FLTK достиг идеала и о... текст свёрнут, показать
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|5.45, Аноним (13), 14:20, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> от CDE все отказались как можно скорее и ушли от этого недоразумения.
такое же недоразумение, как и EDE.
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|7.54, Аноним (33), 15:53, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там успели сделать только ~10% от того, чем должен обладать/уметь DE. Ну т.е., на сегодня это недоDE.
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|8.57, Аноним (36), 15:58, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том смысле что нет дополнительного софта Ну всегда можно поставить актуальные... текст свёрнут, показать
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|1.8, Рейка Сметанова (ok), 10:14, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Прекращена поддержка Windows XP и Vista
Понятно, юзаем дальше Lazarus который от Win Ce до QT6 собирает
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|2.28, Аноним (28), 11:41, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Понятно, юзаем дальше Lazarus который от Win Ce до QT6 собирает
Да, за...ли! Реально на эту штука надо переходить, альтернатив не особо :-/
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|1.9, Аноним (-), 10:19, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как же я ненавижу wxWidgets. Он очень раздражающе ведёт себя с моделью фокуса по наведению мыши. Его окна постоянно всплывают наверх, заслоняя всё остальное, плюс эта падла ещё и рабочие столы переключает на тот, где освное окно приложения, когда новый попап появляется. И блокирует переключение рабочих столов, если например меню приложения открыто.
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|2.14, Аноним (14), 10:33, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе повезло, программ на сабже пара эмуляторов доисторических консолей. Едва ли перечисленное для них проблема.
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|4.32, Аноним (33), 12:17, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл far2l в TUI. Зачем его с GUI вообще собирать, если гуевых двухпанельников и так есть?
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|2.49, Аноним (49), 15:29, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А че ты хотел от софта с трехцветной тряпкой на главной?
Оно такое же токсичное...
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|1.15, Аноним (-), 10:40, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На самом деле тулкитом wxWidgets пользуются для того, чтобы писать на Windows OS.
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|1.24, Аноним (23), 11:12, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Реализован новый бэкенд wxWebView на базе движка Chromium...
И тут? Хана либе?
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|1.34, Аноним (34), 12:56, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализован новый бэкенд wxWebView на базе движка Chromium
Судя по докам, это дополнение, без замены бэкенда к WebKitGTK. Что радует (хотя тоже жирновато).
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|1.40, Аноним (40), 13:47, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Удалены порты wxMotif и wxGTK1. Удалена возможность сборки без использования Unicode (wxUSE_UNICODE=0).
Не ожидал, что доживу до полной деградации айти.
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|2.48, Аноним (-), 15:10, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не ожидал, что доживу до полной деградации айти.
А где современном мире можно жить без юникода?
Так что все правильно сделали, время бнопни прошло.
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|1.61, Аноним (61), 16:19, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использую 3.2 ветку, быстрая удобная библиотека, ничего лишнего. Полный набор библиотек весит что то в районе ~20Мб для релиз сборки. Если нужно приложение со стандартным видом на любой поддерживаемой платформе с классическими UI элементами, это отличный выбор.
Из минусов - трудновато делать что то нестандартное в UI - если очень необходимо то лучше выбрать qt/qml.
Из плюсов - за почти 20 лет развития почти нет багов или они хорошо описаны. Все кто знает MFC - лингва франка разработчиков UI, могут начать разработку почти сразу.
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