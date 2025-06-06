Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.3.0

2.12 , ПерлухаБратуха ( ? ), 10:32, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Можно, пиши!

3.23 , Аноним ( 23 ), 11:11, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А уже что-то написано из ДЕ?

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:33, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно можно

2.17 , _kp ( ok ), 10:42, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не возражаю. Пишите.

2.35 , Аноним ( 36 ), 13:06, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Изначально у нас было три туллкита:

GTK+

Qt

FLTK toolkit.

FLTK toolkit дошел до идеала своего развития, на нём есть среда рабочего стола Equinox Desktop Environment (EDE) которая тоже идеальна.

Qt достиг своего пка роста с KDE 3.5

GTK времен GNOME 2.

Сейчас они оба активно деградируют от версии к версии.

Почему на сабже нет ни одной среды рабочего стола, для меня вопрос, а может есть но не в курсе.

3.37 , Аноним ( 13 ), 13:28, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не знаю у кого у вас, а у нас был один тулкит - libXt. На его основе появился Motif, став индустриальным стандартом (как тут принято некоторыми говорить). Всё эти ваши gtk/qt/efl появились сильно позже и уж точно не изначально.

4.39 , Аноним ( 36 ), 13:44, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если ты про Common Desktop Environment (CDE) на Motif, то от CDE все отказались как можно скорее и ушли от этого недоразумения.

5.41 , Аноним ( 13 ), 13:48, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, я не про неё, а про то что изначально было три тулкита. 6.42 , Аноним ( 36 ), 14:04, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, я не про неё, а про то что изначально было три

> тулкита. Motif был и потом заночился вместе с CDE и на его место пришли три других туллкита.

7.44 , Аноним ( 13 ), 14:18, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Нет, я не про неё, а про то что изначально было три

>> тулкита.

> Motif был и потом заночился вместе с CDE и на его место

> пришли три других туллкита. Странно это как-то всё. Если Motif был и закончился на CDE, а потом пришли другие тулкиты и стали трями изначальными, то почему тогда не gtk4 и qt6 изначальные, к-е пришли на смену тем трем, где среди прочих был и FLTK, к-й закончился на EDE, как Motif на CDE?

8.51 , Аноним ( 36 ), 15:34, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что сложного, GTK, QT, FLTK пришли на смену Motif Просто FLTK достиг идеала и о... 9.52 , Аноним ( 13 ), 15:46, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А затем вернулись в прошлое и стали изначальными ... 10.55 , Аноним ( 36 ), 15:56, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну если хочешь FLTK и Equinox остановились в своём развитии, хотя в моём понима... 11.58 , Аноним ( 13 ), 16:01, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну дак и Motif достиг своего развития, еще до появления FLTK А CDE - апогей и к... 12.59 , Аноним ( 13 ), 16:04, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А так же GNUstep OpenStep ... 5.45 , Аноним ( 13 ), 14:20, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > от CDE все отказались как можно скорее и ушли от этого недоразумения. такое же недоразумение, как и EDE.

6.50 , Аноним ( 36 ), 15:32, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Equinox Desktop Environment (EDE) прекрасен в своей простоте.

7.54 , Аноним ( 33 ), 15:53, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там успели сделать только ~10% от того, чем должен обладать/уметь DE. Ну т.е., на сегодня это недоDE.

8.57 , Аноним ( 36 ), 15:58, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В том смысле что нет дополнительного софта Ну всегда можно поставить актуальные... 2.38 , Аноним ( 38 ), 13:38, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пиши лучше на customtkinter - покрасивше будет

