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Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.3.0

06.06.2025 09:34

После трёх лет разработки опубликован выпуск кроссплатформенного тулкита wxWidgets 3.3.0, позволяющего создавать графические интерфейсы для Linux, Windows, macOS, UNIX-подобных систем и мобильных платформ. Тулкит написан на языке С++ и распространяется под свободной лицензией wxWindows Library License, одобренной Фондом СПО и организацией OSI. Лицензия основана на LGPL и позволяет задавать собственные условия для распространения производных работ в бинарной форме.

Помимо поддержки С++ в wxWidgets предоставляются обвязки для большинства популярных языков программирования, в числе которых PHP, Python, Perl, Haskell и Ruby. Интерфейс в приложениях, использующих wxWidgets, имеет родной для целевой системы внешний вид, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.

wxWidgets 3.3.0 позиционируется как ветка для разработчиков, в которой развиваются новые возможности для следующего стабильного релиза 3.4.0. При этом ветка wxWidgets 3.3.0 отмечена как пригодная для использования в рабочих проектах - отличие от стабильных веток в том, что в промежуточных выпусках веток для разработчиков допускается внесение в ABI и API изменений, нарушающих совместимость. Нарушающие совместимость изменения носят единичный характер и в целом ветка 3.3 почти полностью совместима с wxWidgets 3.2 на уровне API.

Основные новшества:

  • Реализован новый бэкенд wxWebView на базе движка Chromium, позволяющий встраивать в приложения функции для обработки и отображения web-контента.
  • В класс wxImage добавлена поддержка изображений в формате WebP.
  • В порт wxMSW, предоставляющий специфичные для Windows функции и элементы управления, добавлена экспериментальная поддержка тёмного режима оформления, работающего начиная с Windows 10. Прекращена поддержка Windows XP и Vista. По умолчанию задействован режим вывода с двойной буферизацией, как в портах wxGTK с Wayland и wxOSX.
  • В библиотеке wxAUI реализована возможность закрепления позиции вкладок (pin) и создания многострочных вкладок.
  • Добавлен вариант класса wxWebRequest для обработки запросов в синхронном (блокирующем) режиме.
  • Добавлен API для низкоуровневой обработки событий от сенсорных экранов и тачпадов.
  • В классе wxGrid реализованы средства для людей с ограниченными возможностями.
  • Для UNIX-подобных систем реализованы события wxEVT_POWER_XXX для отслеживания состояния энергопотребления.
  • В порте wxGTK по возможности теперь используются родные диалоги работы с файлами.
  • В классе wxTextCtrl, формирующем элементы для отображения и редактирования текста, реализована поддержка текста с разметкой (RTF).
  • Добавлена поддержка анимации и курсоров для экранов с высокой плотностью пикселей (high DPI).
  • Добавлена поддержка сборки с использованием новых компиляторов gcc 15, clang 19 и Xcode 16.
  • На UNIX-подобных системах для размещения файлов конфигурации приложений задейстован каталог ~/.config/appname.conf вместо ~/.appname (загрузка уже существующих файлов конфигурации сохранена).
  • Удалены порты wxMotif и wxGTK1.
  • Удалена возможность сборки без использования Unicode (wxUSE_UNICODE=0).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/wxWidgets/w...)
  2. OpenNews: Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.2.0
  3. OpenNews: Релиз графического тулкита wxWidgets 3.0.0
  4. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.18
  5. OpenNews: Релиз мультимедийной библиотеки SDL 3
  6. OpenNews: Опубликован инструментарий для создания графических интерфейсов Slint 1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63366-wxwidgets
Ключевые слова: wxwidgets
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:42, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Прекращена поддержка Windows XP и Vista.
    > Удалены порты wxMotif и wxGTK1

    Ну как же так! Как они вообще посмели!

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:45, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Команда от кого надо что им надо продавать новые 11 версии.
     
  • 2.7, RM (ok), 10:02, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это еще что, порт Motif тоже выпилен
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:42, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мешайте мастдаю становится дедом. Мы долго этого ждали.
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:19, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну wxGTK1 кому вообще нужен?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 13:10, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да никому!
     

  • 1.2, Аноним (3), 09:44, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Устаревшее не нативное соответственно плохо выглядит везде. Необходимости сейчас в таком нет.
     
     
  • 2.4, Дмитрий (??), 09:46, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да, и биндинга с rust нет
     
     
  • 3.27, НяшМяш (ok), 11:35, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мимокрокодилы что-то тихо пилят, но пока не выглядит готовым к употреблению:
    https://crates.io/crates/wxdragon
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:51, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    >> имеет родной для целевой системы внешний вид, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.
    > Устаревшее не нативное

    Чукча не читатель?

     

  • 1.6, Аноним Анонимович Анонимов (?), 09:52, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С помощью данного тудкита возможно написать графическую оболочку а-ля MATE?
     
     
  • 2.12, ПерлухаБратуха (?), 10:32, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно, пиши!
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:11, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А уже что-то написано из ДЕ?
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:33, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно можно
     
  • 2.17, _kp (ok), 10:42, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не возражаю. Пишите.
     
  • 2.35, Аноним (36), 13:06, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально у нас было три туллкита:
    GTK+
    Qt
    FLTK toolkit.
    FLTK toolkit дошел до идеала своего развития, на нём есть среда рабочего стола Equinox Desktop Environment (EDE) которая тоже идеальна.
    Qt достиг своего пка роста с KDE 3.5
    GTK времен GNOME 2.
    Сейчас они оба активно деградируют от версии к версии.
    Почему на сабже нет ни одной среды рабочего стола, для меня вопрос, а может есть но не в курсе.
     
     
  • 3.37, Аноним (13), 13:28, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю у кого у вас, а у нас был один тулкит - libXt. На его основе появился Motif, став индустриальным стандартом (как тут принято некоторыми говорить). Всё эти ваши gtk/qt/efl появились сильно позже и уж точно не изначально.
     
     
  • 4.39, Аноним (36), 13:44, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты про Common Desktop Environment (CDE) на Motif, то от CDE все отказались как можно скорее и ушли от этого недоразумения.
     
     
  • 5.41, Аноним (13), 13:48, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я не про неё, а про то что изначально было три тулкита.

     
     
  • 6.42, Аноним (36), 14:04, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, я не про неё, а про то что изначально было три
    > тулкита.

    Motif был и потом заночился вместе с CDE и на его место пришли три других туллкита.

     
     
  • 7.44, Аноним (13), 14:18, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Нет, я не про неё, а про то что изначально было три
    >> тулкита.
    > Motif был и потом заночился вместе с CDE и на его место
    > пришли три других туллкита.

    Странно это как-то всё. Если Motif был и закончился на CDE, а потом пришли другие тулкиты и стали трями изначальными, то почему тогда не gtk4 и qt6 изначальные, к-е пришли на смену тем трем, где среди прочих был и FLTK, к-й закончился на EDE, как Motif на CDE?

     
     
  • 8.51, Аноним (36), 15:34, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что сложного, GTK, QT, FLTK пришли на смену Motif Просто FLTK достиг идеала и о... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.52, Аноним (13), 15:46, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А затем вернулись в прошлое и стали изначальными ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.55, Аноним (36), 15:56, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если хочешь FLTK и Equinox остановились в своём развитии, хотя в моём понима... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.58, Аноним (13), 16:01, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дак и Motif достиг своего развития, еще до появления FLTK А CDE - апогей и к... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.59, Аноним (13), 16:04, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так же GNUstep OpenStep ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.45, Аноним (13), 14:20, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > от CDE все отказались как можно скорее и ушли от этого недоразумения.

    такое же недоразумение, как и EDE.

     
     
  • 6.50, Аноним (36), 15:32, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Equinox Desktop Environment (EDE) прекрасен в своей простоте.
     
     
  • 7.54, Аноним (33), 15:53, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там успели сделать только ~10% от того, чем должен обладать/уметь DE. Ну т.е., на сегодня это недоDE.
     
     
  • 8.57, Аноним (36), 15:58, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том смысле что нет дополнительного софта Ну всегда можно поставить актуальные... текст свёрнут, показать
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:38, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши лучше на customtkinter - покрасивше будет
     

  • 1.8, Рейка Сметанова (ok), 10:14, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Прекращена поддержка Windows XP и Vista

    Понятно, юзаем дальше Lazarus который от Win Ce до QT6 собирает

     
     
  • 2.22, tm (?), 10:56, 06/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:19, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не юзаем.
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:41, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Понятно, юзаем дальше Lazarus который от Win Ce до QT6 собирает

    Да, за...ли! Реально на эту штука надо переходить, альтернатив не особо :-/

     

  • 1.9, Аноним (-), 10:19, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как же я ненавижу wxWidgets. Он очень раздражающе ведёт себя с моделью фокуса по наведению мыши. Его окна постоянно всплывают наверх, заслоняя всё остальное, плюс эта падла ещё и рабочие столы переключает на тот, где освное окно приложения, когда новый попап появляется. И блокирует переключение рабочих столов, если например меню приложения открыто.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:33, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе повезло, программ на сабже пара эмуляторов доисторических консолей. Едва ли перечисленное для них проблема.
     
     
  • 3.25, penetrator (?), 11:18, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    far2l
     
     
  • 4.32, Аноним (33), 12:17, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл far2l в TUI. Зачем его с GUI вообще собирать, если гуевых двухпанельников и так есть?
     
  • 3.31, Аноним (33), 12:15, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    KiCAD самое незаменимое из них.
     
  • 2.49, Аноним (49), 15:29, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А че ты хотел от софта с трехцветной тряпкой на главной?
    Оно такое же токсичное...
     
     
  • 3.60, Аноним (13), 16:10, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде двухцветная тряпка на главной (справа сверху).
     

  • 1.15, Аноним (-), 10:40, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле тулкитом wxWidgets пользуются для того, чтобы писать на Windows OS.
     
  • 1.24, Аноним (23), 11:12, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Реализован новый бэкенд wxWebView на базе движка Chromium...

    И тут? Хана либе?

     
  • 1.34, Аноним (34), 12:56, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализован новый бэкенд wxWebView на базе движка Chromium

    Судя по докам, это дополнение, без замены бэкенда к WebKitGTK. Что радует (хотя тоже жирновато).

     
  • 1.40, Аноним (40), 13:47, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >     Удалены порты wxMotif и wxGTK1.   Удалена возможность сборки без использования Unicode (wxUSE_UNICODE=0).

    Не ожидал, что доживу до полной деградации айти.

     
     
  • 2.48, Аноним (-), 15:10, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не ожидал, что доживу до полной деградации айти.

    А где современном мире можно жить без юникода?
    Так что все правильно сделали, время бнопни прошло.

     

  • 1.43, Аноним (43), 14:17, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока это только кандидат в релизы.
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 15:08, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/wxWidgets/wxWidgets/releases/tag/v3.3.0
    "Tag 3.3.0 release"


    https://github.com/wxWidgets/wxWidgets/blob/master/docs/publicity/announce.txt

    wxWidgets 3.3.0 is the first release in the new 3.3.x development series and is
    available now from

    Про "development series" в новости отдельный абзац.

     

  • 1.53, anon57 (?), 15:52, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    wxAUI по прежнему сломан в Wayland.
     
     
  • 2.56, Аноним (33), 15:57, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или Вяленд недоделан.
     

  • 1.61, Аноним (61), 16:19, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую 3.2 ветку, быстрая удобная библиотека, ничего лишнего. Полный набор библиотек весит что то в районе ~20Мб для релиз сборки. Если нужно приложение со стандартным видом на любой поддерживаемой платформе с классическими UI элементами, это отличный выбор.
    Из минусов - трудновато делать что то нестандартное в UI - если очень необходимо то лучше выбрать qt/qml.
    Из плюсов - за почти 20 лет развития почти нет багов или они хорошо описаны. Все кто знает MFC - лингва франка разработчиков UI, могут начать разработку почти сразу.
     

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