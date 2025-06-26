The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск mmc-utils 1.0, утилит для управления картами памяти MMC и SD

26.06.2025 16:03

Опубликован релиз набора утилит mmc-utils 1.0, предназначенного для низкоуровневой настройки карт памяти MMC, eMMC и SD из пространства пользователя. Выпуск отмечен как первый официальный релиз (проект развивается с 2012 года). Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Утилиты могут использоваться для чтения регистров CSD (параметры карты), CID (идентификатор карты) и SCR (конфигурация карты), установки защиты от записи (временной или постоянной, а также затрагивающей лишь отдельные регионы устройства), настройки аутентификации и конфигурирования специфичных для eMMC возможностей, таких как размер сектора, BKOPS, управление кэшем и аппаратный сброс.

Для работы mmc-utils требуется система с "настоящим" хостом mmchci. Устройства, наподобие usb-картридеров, представляющие доступ к картам хранения в форме "USB mass storage", не подходят для работы с этими утилитами, так как не позволяют отправлять на устройство команды MMC.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/linux-...)
  2. OpenNews: Представлена техника атаки на микроконтроллеры, встроенные в MicroSD-карты
  3. OpenNews: Выпуск UDisks 2.10.0 с поддержкой NVMe
  4. OpenNews: Доступен набор утилит для управления SSD-накопителями - nvme-cli 2.0
  5. OpenNews: Представлен LibreBMC, открытый BMC-контроллер на базе архитектуры POWER
  6. OpenNews: В чипах ESP32 выявлены недокументированные команды для управления контроллером Bluetooth
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63472-mmc-utils
Ключевые слова: mmc-utils, mmc, sd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:44, 26/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    И что позволяет делать простому смертному эта штука?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:51, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то видеорегистратор переводил флешки в режим "только для чтения". Вероятно это должно помочь. Где взять нужные ридеры?
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:51, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во втором абзаце новости написано.
     
  • 2.4, Аноним (-), 16:53, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > И что позволяет делать простому смертному эта штука?

    Простому смертному лучше не трогать лапками низкоуровневые сервиснвые утилиты типа этого, hdparm, всяких flashrom, утилсов scsi и проч. Целее оборудование будет.

    Менее простому смертному это позволяет например настроить ряд параметров (u)SD/(e)MMC. Кроме всего прочего - они все например умеют ReadOnly. Как временный - так и перманентный. Ахтунг: перманентный readonly реально - перманентный. И снять его потом - нельзя.

    С другой стороны так можно сделать себе "верифицированную" бутявку с например линем, где софт 100% тот который задумано и никакой руткит-буткит-малварь не сможет это переписать вот хоть там что. Правда и обновить этот софт вы тоже не сможете.

     
     
  • 3.5, Аноним (-), 16:57, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перманентный б̶а̶н̶ readonly это какая-то фьюза пережигается?
    Тогда оно, по идее, должно быть в стандарте.
    Следовательно у китайцем может быть, а может нет)
     
  • 3.6, Аноним (6), 17:42, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправл: Простому руко.опу
     
  • 3.7, Аноним (7), 17:58, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про перманентный ридонли, не знал, круто! Реально открывает ряд возможностей, как раз идеально для загрузочных флешек(если нужен софт по новее, просто покупается новая флешка), а так же для эмбедовки всякой - тот самый вариант лечения всех болезней перезагрузкой.
    Лично использую сабж чисто для мониторинга износа флешек.
     

  • 1.8, dannyD (?), 18:19, 26/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    годно, нужно, но я уже забыл когда последний раз полнорамерной SD пользовался... да и вообще SD/MMC.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру