Выпуск mmc-utils 1.0, утилит для управления картами памяти MMC и SD

Опубликован релиз набора утилит mmc-utils 1.0, предназначенного для низкоуровневой настройки карт памяти MMC, eMMC и SD из пространства пользователя. Выпуск отмечен как первый официальный релиз (проект развивается с 2012 года). Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Утилиты могут использоваться для чтения регистров CSD (параметры карты), CID (идентификатор карты) и SCR (конфигурация карты), установки защиты от записи (временной или постоянной, а также затрагивающей лишь отдельные регионы устройства), настройки аутентификации и конфигурирования специфичных для eMMC возможностей, таких как размер сектора, BKOPS, управление кэшем и аппаратный сброс.

Для работы mmc-utils требуется система с "настоящим" хостом mmchci. Устройства, наподобие usb-картридеров, представляющие доступ к картам хранения в форме "USB mass storage", не подходят для работы с этими утилитами, так как не позволяют отправлять на устройство команды MMC.



