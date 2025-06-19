Обновление антивирусного пакета ClamAV 1.4.3 и 1.0.9 с устранением уязвимостей

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:24, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нужен только специально оформленный вирус

3.11 , Аноним ( - ), 12:28, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нужен только специально оформленный вирус Зачем? "ошибка в коде разбора файлов в формате PDF"

Нужен же просто кривой пдф во вложении письма и твой мейлсервачок делает бобо.

4.12 , Аноним ( 12 ), 12:29, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормальные мейлсервачки не принимают аттачи весом в гигабайт.

2.10 , Аноним ( 10 ), 12:27, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так чего ждешь? перепиши на раст!

3.18 , Аноним ( - ), 12:42, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > так чего ждешь? перепиши на раст! При чем тут раст? Зачем вы его приплетаете??? Просто чтобы устроить растоcpaч в комментах?

Для таких вещей есть Go. А сишников нужно просто бить по рукам. И заставлять обмазывать свои поделки санитайзерами.

Хотя не факт, что это помогло бы...

Не зря все разумные люди считают что дыpявые языки пора выкидывать на помойку истории!

4.19 , Аноним ( 19 ), 12:53, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > При чем тут раст? Зачем вы его приплетаете? Затем, что аргументов у нет и поэтому нужно перевести стрелки.

5.20 , Аноним ( - ), 13:01, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Затем, что аргументов у нет и поэтому нужно перевести стрелки. А, ну разумеется))

Навонокодили сишники, а виноват в этом как всегда раст.

Это же он сишникам все время овно в штаны подкладывает.

То в ядро, то в иксы, то сюда. Ужас какой!

