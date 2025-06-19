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Обновление антивирусного пакета ClamAV 1.4.3 и 1.0.9 с устранением уязвимостей

19.06.2025 11:46

Компания Cisco опубликовала новые выпуски свободного антивирусного пакета ClamAV 1.4.3 и 1.0.98, в которых устранены уязвимости, одна из которых может привести к выполнению кода атакующего при проверке специально оформленного содержимого.

  • CVE-2025-20260 - ошибка в коде разбора файлов в формате PDF, приводящая к записи данных за пределы выделенного буфера. Проблема проявляется в конфигурациях, максимальный размер настроек file-size и scan-size в которых равен или превышает 1024MB и 1025MB соответственно. Эксплуатация уязвимости возможна начиная с выпуска 1.0.0 и может привести к выполнению кода с правами процесса ClamAV.
  • CVE-2025-20234 - ошибка в коде разбора файлов в формате UDF, приводящая к чтению данных из области памяти за пределами выделенного буфера. Проблема может привести к аварийному завершению процесса или утечки данных из памяти во временный файл. Уязвимость проявляется начиная с версии 1.2.0.
  • Обращение к памяти после её освобождения в модуле распаковки архивов в формате xz (CVE не назначен). Проблема вызвана ошибкой во встроенной в код ClamAV библиотеке lzma-sdk, которая была устранена в основном проекте в выпуске lzma-sdk 18.03, опубликованном 2018 в году без упоминания устранения уязвимости. Уязвимость проявляется во всех версиях ClamAV, начиная с 0.99.4.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2025/0...)
  2. OpenNews: Обновление антивирусного пакета ClamAV 1.4.2 и 1.0.8 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Компания Cisco выпустила антивирусный пакет ClamAV 1.4.0
  4. OpenNews: Уязвимости в ClamAV, приводящие к удалённому выполнению кода и утечке системных файлов
  5. OpenNews: В антивирусе McAfee для Linux выявлена удалённая root-уязвимость
  6. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63430-clamav
Ключевые слова: clamav
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:58, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вирусов нет. Есть вредоносный код.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:07, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вредоносного кода нет, ибо это вопрос относительный. Кому он вред приносит, а кому и пользу.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 12:21, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сегодня модель вредного кода в основном в "как пропихнуть рекламу"
    Проще говоря никому неинтересно рипнуть всю инфу на твоем условном диске. Все есть в Web-браузере: и вкусные куки и всякое другое, аккумулирование доступной информации в разных сервисах.
    Сетевые фильтры это будущее(или уже настоящее)
     
     
  • 4.9, Аноним (-), 12:26, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На сегодня модель вредного кода в основном в "как пропихнуть рекламу"
    > Проще говоря никому неинтересно рипнуть всю инфу на твоем условном диске.

    Это если ты никто и зовут тебя никак, то "никому неинтересно рипнуть всю инфу на твоем условном диске". А иначе тебе и инфу рипнут, и диск зашифруют, и документы/ключи своруют.
    Остальным же... да, выгоднее показывать рекламу.

     
     
  • 5.15, Аноним (1), 12:34, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за довольно продолжительное время использования Linux так и не рипнул. При этом давали pdf-ки, специально "якобывирусные"
    все что мне ответили: надо другой дистр Linux.

    sudo rm -rf /* оказался эффективнее

     
  • 4.16, Аноним (2), 12:35, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо в другом аспекте смотреть. Перефразируя классика "если код пишут, значит кому то это нужно". То есть любой существующий код был написан кем-то с целью получения какой-то пользы (для себя разумеется, с остальными уже как получится).
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:12, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какой хороший антивирус, прямо открытые ворота для малвари.
     
  • 1.4, Аноним (3), 12:13, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 1.7, Аноним (-), 12:21, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > записи данных за пределы выделенного буфера
    > может привести к выполнению кода с правами процесса ClamAV
    > чтение данных из области памяти за пределами выделенного буфера
    > обращение к памяти после её освобождения

    Угадайте с одного раза на каком языке написано это поделие :)

    C  80.8% C++ 9.3%

    Какая неожиданность!

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:24, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужен только специально оформленный вирус
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 12:28, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужен только специально оформленный вирус

    Зачем? "ошибка в коде разбора файлов в формате PDF"
    Нужен же просто кривой пдф во вложении письма и твой мейлсервачок делает бобо.

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 12:29, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные мейлсервачки не принимают аттачи весом в гигабайт.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:27, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так чего ждешь? перепиши на раст!
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 12:42, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > так чего ждешь? перепиши на раст!

    При чем тут раст? Зачем вы его приплетаете??? Просто чтобы устроить растоcpaч в комментах?
    Для таких вещей есть Go.

    А сишников нужно просто бить по рукам. И заставлять обмазывать свои поделки санитайзерами.
    Хотя не факт, что это помогло бы...
    Не зря все разумные люди считают что дыpявые языки пора выкидывать на помойку истории!

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 12:53, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При чем тут раст? Зачем вы его приплетаете?

    Затем, что аргументов у нет и поэтому нужно перевести стрелки.

     
     
  • 5.20, Аноним (-), 13:01, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Затем, что аргументов у нет и поэтому нужно перевести стрелки.

    А, ну разумеется))
    Навонокодили сишники, а виноват в этом как всегда раст.
    Это же он сишникам все время овно в штаны подкладывает.
    То в ядро, то в иксы, то сюда. Ужас какой!

     

  • 1.14, Аноним (14), 12:32, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.17, Аноним (-), 12:40, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

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