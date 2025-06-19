Обновление антивирусного пакета ClamAV 1.4.3 и 1.0.9 с устранением уязвимостей

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|2.2, Аноним (2), 12:07, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вредоносного кода нет, ибо это вопрос относительный. Кому он вред приносит, а кому и пользу.
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|3.5, Аноним (1), 12:21, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На сегодня модель вредного кода в основном в "как пропихнуть рекламу"
Проще говоря никому неинтересно рипнуть всю инфу на твоем условном диске. Все есть в Web-браузере: и вкусные куки и всякое другое, аккумулирование доступной информации в разных сервисах.
Сетевые фильтры это будущее(или уже настоящее)
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|4.9, Аноним (-), 12:26, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На сегодня модель вредного кода в основном в "как пропихнуть рекламу"
> Проще говоря никому неинтересно рипнуть всю инфу на твоем условном диске.
Это если ты никто и зовут тебя никак, то "никому неинтересно рипнуть всю инфу на твоем условном диске". А иначе тебе и инфу рипнут, и диск зашифруют, и документы/ключи своруют.
Остальным же... да, выгоднее показывать рекламу.
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|5.15, Аноним (1), 12:34, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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за довольно продолжительное время использования Linux так и не рипнул. При этом давали pdf-ки, специально "якобывирусные"
все что мне ответили: надо другой дистр Linux.
sudo rm -rf /* оказался эффективнее
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|4.16, Аноним (2), 12:35, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо в другом аспекте смотреть. Перефразируя классика "если код пишут, значит кому то это нужно". То есть любой существующий код был написан кем-то с целью получения какой-то пользы (для себя разумеется, с остальными уже как получится).
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|1.7, Аноним (-), 12:21, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> записи данных за пределы выделенного буфера
> может привести к выполнению кода с правами процесса ClamAV
> чтение данных из области памяти за пределами выделенного буфера
> обращение к памяти после её освобождения
Угадайте с одного раза на каком языке написано это поделие :)
C 80.8% C++ 9.3%
Какая неожиданность!
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|3.11, Аноним (-), 12:28, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нужен только специально оформленный вирус
Зачем? "ошибка в коде разбора файлов в формате PDF"
Нужен же просто кривой пдф во вложении письма и твой мейлсервачок делает бобо.
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|3.18, Аноним (-), 12:42, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> так чего ждешь? перепиши на раст!
При чем тут раст? Зачем вы его приплетаете??? Просто чтобы устроить растоcpaч в комментах?
Для таких вещей есть Go.
А сишников нужно просто бить по рукам. И заставлять обмазывать свои поделки санитайзерами.
Хотя не факт, что это помогло бы...
Не зря все разумные люди считают что дыpявые языки пора выкидывать на помойку истории!
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|4.19, Аноним (19), 12:53, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При чем тут раст? Зачем вы его приплетаете?
Затем, что аргументов у нет и поэтому нужно перевести стрелки.
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|5.20, Аноним (-), 13:01, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Затем, что аргументов у нет и поэтому нужно перевести стрелки.
А, ну разумеется))
Навонокодили сишники, а виноват в этом как всегда раст.
Это же он сишникам все время овно в штаны подкладывает.
То в ядро, то в иксы, то сюда. Ужас какой!
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