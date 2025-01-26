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Обновление антивирусного пакета ClamAV 1.4.2 и 1.0.8 с устранением уязвимости

26.01.2025 18:06

Компания Cisco опубликовала новые выпуски свободного антивирусного пакета ClamAV 1.4.2 и 1.0.8, в которых устранена уязвимость (CVE-2025-20128). Уязвимость вызвана переполнением буфера в коде разбора файлов с содержимым в формате OLE2 (Object Linking and Embedding 2), которое удалённый неаутентифицированный атакующий может использовать для отказа в обслуживании. Проблема проявляется начиная с выпуска ClamAV 1.0.0 и выявлена в процессе fuzzing-тестирования проектом OSS-Fuzz.

Уязвимость вызвана целочисленным переполнением при проверке границ, приводящим к чтению из области за пределами выделенного буфера. Проблема проявляется при обработке файлов, содержащий специально оформленный контент в формате OLE2, и приводит к аварийному завершению процесса сканирования. Сообщается о выявлении в сети прототипа эксплоита, который может использоваться для атак на почтовые серверы или системы обмена файлами, использующие ClamAV.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2025/0...)
  2. OpenNews: Компания Cisco выпустила антивирусный пакет ClamAV 1.4.0
  3. OpenNews: Компания Cisco выпустила антивирусный пакет ClamAV 1.3.0 и устранила опасную уязвимость
  4. OpenNews: Google представил OSS-Fuzz, сервис для анализа безопасности открытого ПО
  5. OpenNews: Итоги пяти месяцев изучения безопасности СПО проектом OSS-Fuzz
  6. OpenNews: Google запустил сервис OSV (Open Source Vulnerabilities)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62620-clamav
Ключевые слова: clamav
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:22, 26/01/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот, опять они исправлять начинают. Нет чтобы новых фич приделать, или пофиксить имеющиеся тикеты. Когда коту нечего делать, он начинает исправлять уязвимости. Да и какой смысл? Все равно уязвимостей меньше не станет.
     
  • 1.3, xsignal (ok), 18:34, 26/01/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Для России заблокирован.
     
     
  • 2.7, ijuij (?), 19:08, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно читать подобные бредни на сайте, который посвящён компьютерным технологиям. Вы вообще в курсе, что такое VPN и GitHub?

     

  • 1.4, Аноним (-), 18:45, 26/01/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Мде... Переполение буфера в антивирусе...
    Как же так???

    Languages C 81.2%
    А, ну т.е. ничего удивительного!

    Теперь посмотрим фикс: github.com/Cisco-Talos/clamav/commit/98882f5f019ded3b96bacc17a9d1d65fb96dd686#diff-71da814e8ad6aab63e06be64d291a9a2ea7edcf1cbb5994217cdf4de8e84c436L1839
    Предположение оказалось верным))




    libclamav/ole2_extract.c

    for (; writeIdx <= (leftover + bytesToWrite) - 16; writeIdx += 16, decryptDstIdx += 16) {
    for (; writeIdx + 16 <= leftover + bytesToWrite; writeIdx += 16, decryptDstIdx += 16) {


    Лучшие погромисты на лучшем язычке не смогли посчитать размер буфера правильно. Никогда такого не было и вот опять!

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:03, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут язык?
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 19:14, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причем тут язык?

    Ахаха! Да ладно?!
    Ну разумеется не причем!
    Это просто погромистЪ неправильный попался)))
    А йезычог, в котором из коробки даже нормальных буферов нет, он вот абсолютно не причем))

     
  • 2.9, Аноним (9), 19:15, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это наезд на корпорастию?! Тогда правильно!
     

  • 1.5, Аноним (6), 19:02, 26/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    С заменой заводского трояна на новый.
     

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