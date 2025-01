Обновление антивирусного пакета ClamAV 1.4.2 и 1.0.8 с устранением уязвимости

Мде... Переполение буфера в антивирусе...

Как же так??? Languages C 81.2%

А, ну т.е. ничего удивительного! Теперь посмотрим фикс: github.com/Cisco-Talos/clamav/commit/98882f5f019ded3b96bacc17a9d1d65fb96dd686#diff-71da814e8ad6aab63e06be64d291a9a2ea7edcf1cbb5994217cdf4de8e84c436L1839

Предположение оказалось верным))





libclamav/ole2_extract.c for (; writeIdx <= (leftover + bytesToWrite) - 16; writeIdx += 16, decryptDstIdx += 16) {

for (; writeIdx + 16 <= leftover + bytesToWrite; writeIdx += 16, decryptDstIdx += 16) {





Лучшие погромисты на лучшем язычке не смогли посчитать размер буфера правильно. Никогда такого не было и вот опять!