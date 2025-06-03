Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.6

|
|1.1, Аноним (1), 08:29, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А как оракул получил доступ к сборочным файлам редхата, они же закрыты.
|
|
|
|2.2, Олег (??), 08:40, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Оракл может засудить редхат до состояния банкротства
Ибо у нено патенты чуть ли не на 1и0
А так fedora жива?
В общем вариантов тьма
|
|
|
|3.4, Аноним (4), 09:13, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Оракл может засудить редхат до состояния банкротства
То что может засудить это одно, а то как она собирает дистрибутив это другое.
|
|3.7, 1 (??), 09:33, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Оракл может засудить редхат до состояния банкротства
Тут будет (вряд ли) "Великая битва слона с китом" ... Голубой гигант не даст соврать.
|
|3.9, Аноним (-), 11:37, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Оракл может засудить редхат до состояния банкротства
Угу.
С гуглом они уже посудились.
Могут повторить?))
|
|2.15, Аноним (15), 14:22, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А как оракул получил доступ к сборочным файлам редхата, они же закрыты.
А что если у оракля вдруг нашлось денег на целую одну лицензионную копию RHEL, чтобы иметь право на
получение сорцев?!
|
|1.14, abu (?), 14:09, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Юзаю Oracle Linux, внезапно для себя после всех этих передряг с CentOS, на 12 виртуалках в проде - состояние хорошее, настроение - бодрое (:
Дистр, да и дистр, причуды не замечены, хотя, если б не условия разработчиков в свое время, поставил бы Debian.
|
|
|
|2.16, Мимокрокодил (?), 14:23, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Юзаю Oracle Linux, внезапно для себя после всех этих передряг с CentOS,
> на 12 виртуалках в проде - состояние хорошее, настроение - бодрое
> (:
> Дистр, да и дистр, причуды не замечены, хотя, если б не условия
> разработчиков в свое время, поставил бы Debian.
Ну и как оно вам на фоне Rocky/Alma/etc?
|
|1.19, Аноним (19), 15:33, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А зачем вот это все ораклу? Компании поприжиместей искать и искать. То ли хотят конкурентам свинью подложить, то ли на свой крючок перетащить. Кончится в один прекрасный день эта халява
|