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Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.6

03.06.2025 08:19

Компания Oracle опубликовала дистрибутив Oracle Linux 9.6, созданный на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 9.6 и полностью бинарно совместимый с ней. Для загрузки без ограничений предложены установочные iso-образы, размером 13 ГБ и 1.3 ГБ, подготовленные для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux 9 открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые репозитории с наборами пакетов Application Stream и CodeReady Builder.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 5.14) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 8 (UEK 8), основанное на ядре Linux 6.12 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме дополнительного ядра по функциональности выпуски Oracle Linux 9.6 и RHEL 9.6 полностью идентичны (список изменений можно посмотреть в анонсе RHEL 9.6).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Началось тестирование Oracle Linux 10
  3. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы Rocky Linux 9.5 и Oracle Linux 9.5
  4. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 9.6
  5. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.6
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала ядро Unbreakable Enterprise Kernel 8
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63345-oracle
Ключевые слова: oracle, linux, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:29, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как оракул получил доступ к сборочным файлам редхата, они же закрыты.
     
     
  • 2.2, Олег (??), 08:40, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оракл может засудить редхат до состояния банкротства
    Ибо у нено патенты чуть ли не на 1и0
    А так fedora жива?
    В общем вариантов тьма
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:13, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Оракл может засудить редхат до состояния банкротства

    То что может засудить это одно, а то как она собирает дистрибутив это другое.

     
  • 3.7, 1 (??), 09:33, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Оракл может засудить редхат до состояния банкротства

    Тут будет (вряд ли) "Великая битва слона с китом" ... Голубой гигант не даст соврать.

     
  • 3.9, Аноним (-), 11:37, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оракл может засудить редхат до состояния банкротства

    Угу.
    С гуглом они уже посудились.
    Могут повторить?))

     
  • 2.5, Аноним (-), 09:19, 03/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:22, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как оракул получил доступ к сборочным файлам редхата, они же закрыты.

    А что если у оракля вдруг нашлось денег на целую одну лицензионную копию RHEL, чтобы иметь право на
    получение сорцев?!


     

  • 1.14, abu (?), 14:09, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Юзаю Oracle Linux, внезапно для себя после всех этих передряг с CentOS, на 12 виртуалках в проде - состояние хорошее, настроение - бодрое (:
    Дистр, да и дистр, причуды не замечены, хотя, если б не условия разработчиков в свое время, поставил бы Debian.
     
     
  • 2.16, Мимокрокодил (?), 14:23, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Юзаю Oracle Linux, внезапно для себя после всех этих передряг с CentOS,
    > на 12 виртуалках в проде - состояние хорошее, настроение - бодрое
    > (:
    > Дистр, да и дистр, причуды не замечены, хотя, если б не условия
    > разработчиков в свое время, поставил бы Debian.

    Ну и как оно вам на фоне Rocky/Alma/etc?

     
     
  • 3.18, Онаним443 (?), 15:24, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альма написана человеком который мягко говоря не любит Россию
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:33, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем вот это все ораклу? Компании поприжиместей искать и искать. То ли хотят конкурентам свинью подложить, то ли на свой крючок перетащить. Кончится в один прекрасный день эта халява
     

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