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Выпуск консольного RSS-агрегатора Newsraft 0.30

11.05.2025 22:49

Состоялся релиз консольной программы для чтения новостных лент Newsraft 0.30, поддерживающей форматы RSS и Atom. Newsraft предназначен для получения контента из различных блогов и платформ, и его просмотра через единый интерфейс, построенный на базе библиотеки ncurses. Проект вдохновлён идеями программы Newsboat, однако является самостоятельной разработкой и представляется его легковесным аналогом.

Целью проекта является предоставление наиболее востребованной функциональности полноценного фидридера при как можно меньшем количестве строк исходного кода (для сравнения, Newsboat содержит около 44 тысяч строк исходного кода, тогда как Newsraft - около 9 тысяч). Код проекта написан на языке программирования C (C99) и распространяется под лицензией ISC. Пакеты для установки Newsraft 0.30 доступны в репозиториях: Alpine Linux, Arch User Repository, Chimera Linux, FreeBSD Ports, Homebrew, Nixpkgs, OpenBSD Ports.

Основные возможности Newsraft:

  • Параллельные обновления;
  • Разделение лент по секциям (группам);
  • Открытие ссылок любой программой одним нажатием (например mpv);
  • Фильтрация новостей на базе SQL-выражений;
  • Просмотр новостей всех лент сразу (клавиша Tab по умолчанию);
  • Автоматические обновления для отдельных лент и целых секций;
  • Назначение настроек и биндов для каждой ленты индивидуально;
  • Возможность назначения нескольких действий на одну клавишу;
  • Текстовый поиск по новостям;
  • Просмотр HTML-содержания новостей прямо в терминале;
  • Сортировка меню по наиболее предпочтительным параметрам;
  • Подробные отчеты об ошибках по неудачным обновлениям;
  • Возможность обработки лент не по ссылке, а по выводу команды;
  • Поддержка практически всех форматов лент (RSS, Atom, JSON Feed, множество расширений...);
  • Импорт/экспорт лент в формате OPML.

Нововведения в Newsraft 0.30:

  • Добавлено действие edit для манипуляций над базой данных;
  • Добавлено действие find для поиска новостей по SQL-условиям;
  • Добавлена колонка user_data в базу данных для использования пользователем;
  • Добавлена настройка database-batch-transactions;
  • Добавлены операции для импорта/экспорта лент в формате OPML;
  • Добавлен оператор REGEXP для использования в настройке item-rule;
  • Некорректное выражение в настройке item-rule отображается как ошибка ленты;
  • Подсчёт элементов в ленте теперь происходит с учётом настройки item-rule;
  • Поддержка OSC 9 и OSC 52 в настройках notification-command и copy-to-clipboard-command;
  • Настройка analyze-database-on-startup переименована в database-analyze-on-startup;
  • Настройка clean-database-on-startup переименована в database-clean-on-startup;
  • Удалена зависимость от JSON парсера YAJL, теперь JSON обрабатывается json_tree() из SQLite.


  1. Главная ссылка к новости (https://codeberg.org/newsraft/...)
  2. OpenNews: В Chrome экспериментируют с поддержкой RSS, чисткой User-Agent и автосменой паролей
  3. OpenNews: Выпуск программы для чтения RSS - QuiteRSS 0.19.4
  4. OpenNews: Выпуск консольного RSS-агрегатора Newsraft 0.20
  5. OpenNews: Релиз консольного RSS-ридера newsboat 2.17
Автор новости: txgk
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63219-newsraft
Ключевые слова: newsraft, rss
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:53, 11/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.2, gumbo (?), 22:53, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > src/render_data/render_data.h:3:10: fatal error: gumbo.h: No such file or directory
     
     
  • 2.3, gumbo (?), 23:00, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это был gumbo-parser.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:12, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Читать новости из консоли? Дикость полная. Моноширинный шрифт консоли неудобен для чтения, в отличие от sans-шрифтов на экране или sans-serif-шрифтов на бумаге. Чувачок тупо выбрал неверный медиум для вроде бы прекрасной идеи. Моноширинный шрифт хорошо идет для кода или для табличных данных наподобие вывода ls. Для всего остального есть [sans-]serif.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:20, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А че нельзя что-ли шрифт кансоли поменять на санц этот твой
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 01:21, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то я припоминаю менял кажется на люсиду, и это даже было легко
     

  • 1.6, gumbo (?), 23:14, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годно и как вишенка на торте не поддерживается opennet. Ридер знает толк в нормальных фидах.
     
     
  • 2.11, txgk (ok), 23:38, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте UTF-8 ленту: https://www.opennet.ru/opennews/opennews_all_utf.rss
     

  • 1.7, Guser (?), 23:15, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но есть же newsboat
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:43, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не вижу двух обязательных вещей для любого RSS ридера: синхронизации прочитанного и фильтрации регэкспами на стороне сервера
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:04, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не вижу двух обязательных вещей для любого RSS ридера: синхронизации прочитанного

    А зачем?
    Ты просто ставишь его на сервак и читаешь откуда угодно по ssh.
    И оно всегда в актуальном состоянии. Ты же не будешь читать одновременно с разных устройств.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 02:14, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оч удобно с мобилы заходить на ssh, чтобы новости почитать.
     

  • 1.14, L29Ah (ok), 00:34, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем это нужно когда есть rss2email и neomutt?
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 01:22, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем нужен ты когда есть я
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 02:24, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем нужен ты когда есть я
     
     
  • 4.27, Аноним (-), 05:12, 12/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.18, Аноним (18), 01:35, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    2025 год, а они все высокоуровневые тулы на С пишут
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 01:45, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то даже предпочитает велосипед электрическому скутеру
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 05:12, 12/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.21, Аноним (15), 01:57, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, почему коудберг. В принципе почему-бы и нет, но вот например у гитхаба сиай бесплатный без селфхостов, артефакты 90 дней кажется хранит. Веб страницу покажет. В чем подвох?
     
  • 1.23, зомбированный (?), 02:16, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо бы такую читалу заделать на esp32, штоб такая читала всегда в кормане была
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 05:14, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потомучта кодберг это опенсорс, а гитхаб - сорс, но не совсем опен. Есть люди, которым принципиально.
     

  • 1.25, Аноним (25), 02:35, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С Lynx интегрируется, надеюсь? Мне для моего 286 надо.
     

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