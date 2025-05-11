Выпуск консольного RSS-агрегатора Newsraft 0.30

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|1.2, gumbo (?), 22:53, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> src/render_data/render_data.h:3:10: fatal error: gumbo.h: No such file or directory
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|1.5, Аноним (5), 23:12, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Читать новости из консоли? Дикость полная. Моноширинный шрифт консоли неудобен для чтения, в отличие от sans-шрифтов на экране или sans-serif-шрифтов на бумаге. Чувачок тупо выбрал неверный медиум для вроде бы прекрасной идеи. Моноширинный шрифт хорошо идет для кода или для табличных данных наподобие вывода ls. Для всего остального есть [sans-]serif.
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|3.16, Аноним (15), 01:21, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то я припоминаю менял кажется на люсиду, и это даже было легко
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|1.6, gumbo (?), 23:14, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Годно и как вишенка на торте не поддерживается opennet. Ридер знает толк в нормальных фидах.
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|1.12, Аноним (12), 23:43, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не вижу двух обязательных вещей для любого RSS ридера: синхронизации прочитанного и фильтрации регэкспами на стороне сервера
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|2.13, Аноним (13), 00:04, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не вижу двух обязательных вещей для любого RSS ридера: синхронизации прочитанного
А зачем?
Ты просто ставишь его на сервак и читаешь откуда угодно по ssh.
И оно всегда в актуальном состоянии. Ты же не будешь читать одновременно с разных устройств.
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|1.21, Аноним (15), 01:57, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, почему коудберг. В принципе почему-бы и нет, но вот например у гитхаба сиай бесплатный без селфхостов, артефакты 90 дней кажется хранит. Веб страницу покажет. В чем подвох?
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|2.29, Аноним (29), 05:14, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потомучта кодберг это опенсорс, а гитхаб - сорс, но не совсем опен. Есть люди, которым принципиально.
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