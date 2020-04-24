Доступен новый выпуск QuiteRSS 0.19.4, программы для чтения новостных лент в форматах RSS и Atom. QuiteRSS обладает такими возможностями, как встроенный браузер на движке WebKit, гибкая система фильтров, поддержка меток и категорий, несколько режимов просмотра, блокировщик рекламы, менеджер загрузки файлов, импорт и экспорт в формате OPML. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3. Основные изменения: Добавлена возможность поделиться ссылкой на новость в Viber и Telegram;

Добавлена поддержка Media-RSS;

Реализовано переключение фокуса с поиска в лентах или новостях при нажатии клавиши Esc;

Обеспечено фиксирование позиции заголовка новости при прокрутке содержимого;

Реализовано cкрытие каталогов при поиске в лентах;

Исправлены ошибки, в том числе решены проблемы с обновлением некоторых лент и схлопыванием описания новости. Устранены недоработки в реализации тёмной темы оформления.



