The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск программы для чтения RSS - QuiteRSS 0.19.4

24.04.2020 07:29

Доступен новый выпуск QuiteRSS 0.19.4, программы для чтения новостных лент в форматах RSS и Atom. QuiteRSS обладает такими возможностями, как встроенный браузер на движке WebKit, гибкая система фильтров, поддержка меток и категорий, несколько режимов просмотра, блокировщик рекламы, менеджер загрузки файлов, импорт и экспорт в формате OPML. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность поделиться ссылкой на новость в Viber и Telegram;
  • Добавлена поддержка Media-RSS;
  • Реализовано переключение фокуса с поиска в лентах или новостях при нажатии клавиши Esc;
  • Обеспечено фиксирование позиции заголовка новости при прокрутке содержимого;
  • Реализовано cкрытие каталогов при поиске в лентах;
  • Исправлены ошибки, в том числе решены проблемы с обновлением некоторых лент и схлопыванием описания новости. Устранены недоработки в реализации тёмной темы оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://quiterss.org/ru/articl...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для чтения RSS - QuiteRSS 0.19
  3. OpenNews: Опубликован черновой вариант спецификации RSS 3 Lite
  4. OpenNews: Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks
  5. OpenNews: Релиз консольного RSS-ридера newsboat 2.17
Автор новости: Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52798-quiterss
Ключевые слова: quiterss, rss
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:29, 24/04/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Получил эту новость в QuiteRSS
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:52, 24/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Заметил одну особенность: практически все программы на Qt считают своим долгом указать/намекнуть в своем названии, что они используют Qt. Эдакая суб-Qультура как у эмо-шQольников.
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 09:15, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заметил одну особенность: практически все анонимы на OpenNet считают своим долгом указать/намекнуть в своем нике, что они Анонимы. Эдакая суб-анонкультура как у эмо-анонов.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:55, 24/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    за вибер минусанул
     
  • 1.4, Аноним (3), 08:57, 24/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    ну и вырвиглазный же у него гуй. зато виндоуз трэй умеет, зачот
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:12, 24/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Добавлена возможность поделиться ссылкой на новость с трщмайором
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру