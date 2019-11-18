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|4.9, neAnonim (?), 21:41, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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тебе сайты извещения шлют при обновлении страницы? Ты уверен что это не спам
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|5.15, имя (ok), 21:54, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> тебе сайты извещения шлют при обновлении страницы? Ты уверен что это не спам
В случае с уведомлением о вашем ответе на опеннете, знаете, уже и не уверен!
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|2.13, Аноним (13), 21:50, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Без него не реально следить за обновлениями. Так подписался на все интересные сайты и не надо тратить время на перебор сотен сайтов каждый день. А ещё ты узнаешь о всём сразу после добавления.
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|3.14, Аноним (13), 21:53, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пользовался smartrss в опере, он немножко мёртв но как это ни странно пару месяцев назад всё ещё работал в последней версии браузера. В хроме такого нет, там только какая-то дрянь полнейшая в сторе - шпионит, не работает, требует денег и так далее, да и удобств никаких.
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|1.11, Аноним (11), 21:47, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ура товарищи! Наконец-то с новым Qt можно будет опять хранить БД в памяти и оно перестанет тормозить. Блогодарю разработчиков! Жаль, что раньше не обновляли.
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|1.20, пох. (?), 22:35, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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ну вот, хромог в обертке qt для чтения rss. Который из самого хромога выпилен пару лет назад.
Просто прекрасно, ящетаю.
Еще бы найти эти волшебные rss'ы (учитывая что кнопки в адресной строке давным давно нет, нивлэзла, зато поместилось стопиццот мигающих пищалкоперделок, рассказывающих как хорошо о вас заботятся авторы зонда) - даже там, где они еще по недосмотру остались.
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|2.25, Аноним (18), 23:20, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> учитывая что кнопки в адресной строке давным давно нет,
Все правильно, мышкокликатели проверяют стопицот сайтов вручную (иконки-то нет!). Умные люди находят в коде страницы ссылку на RSS и с удовольствием пользуются.
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|2.32, Аноним (32), 23:59, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Еще бы найти эти волшебные rss'ы (учитывая что кнопки в адресной строке давным давно нет
Ctrl-U Ctrl-F "atom"
Ctrl-U Ctrl-F "feed"
Ctrl-U Ctrl-F "rss"
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|1.21, Аноним (21), 22:38, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Все-таки web агрегаторы rss удобнее будут.
Потому как даже в домашнем хозяйстве у многих сейчас несколько девайсов.
Возможность доступа к rss-лентам с любого устройства из любой точки решает.
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|2.22, JL2001 (ok), 23:05, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Все-таки web агрегаторы rss удобнее будут.
> Потому как даже в домашнем хозяйстве у многих сейчас несколько девайсов.
> Возможность доступа к rss-лентам с любого устройства из любой точки решает.
а потом к сайту придёт внезапный роскомнадзор
или вы сами хостите web-агрегатор? какой, если не секрет? хочу себе демона поставить
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|1.24, IRASoldier_registered (ok), 23:17, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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RSS-читалка со встроенным браузером - это реальное извращение. Либо перенаправление в браузер по выбору из установленных в системе, либо плагин к браузеру, как это раньше и делали.
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|2.27, Аноним (18), 23:26, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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GUI (включая иксы) - вот где извращение начинается. Все прекрасно можно делать в консоли. Включая верстку журналов - кому, скажите, вся эта графическая реклама нужна, если все что необходимо - напечатать текст на бумаге. И фильмы смотреть не обязательно, достаточно почитать дамп страницы википедии с пересказом сюжета. В общем, индустрия с этими иксами катится в никуда.
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|2.34, Аноним (32), 00:06, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то встроенный браузер - это довольно удобно. Подписываюсь на RSS, генерируемый cgit-ом, получаю оповещения о коммитах, могу тут же их просмотреть. И совершенно не обязательно привязываться к вендору типа гитхаба с его кнопкой Watch. Все подписки - в одном месте, тут тебе и коммиты в интересных репах, тут и новости, тут и комменты в опеннете. Все в едином интерфейсе. Задолбаешься переключаться в браузер и обратно, чтобы это все читать.
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|3.39, IRASoldier_registered (ok), 00:20, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вообще-то встроенный браузер - это довольно удобно.
Я не спорю, что удобно. Но зачем встраивать отдельный браузер в читалку, если можно читалку приаттачить к браузеру? Сколько браузеров в итоге должно быть в системе? :-)
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|4.46, Аноним (32), 00:55, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не отдельный браузер, а разделяемая библиотека. Прямо сейчас топ-2 браузеров не предоставляют легких путей по изъятию движка из своих браузеров и его оформлению в виде реюзабельной библиотеки, но это не значит, что всё, что в твоей системе зависит от WebKit, нужно оформлять в виде WebExtension-ов.
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|2.37, Аноним (-), 00:17, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> RSS-читалка со встроенным браузером - это реальное извращение. Либо перенаправление в браузер
> по выбору из установленных в системе, либо плагин к браузеру, как
> это раньше и делали.
там это настраивается
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|1.26, Аноним (26), 23:24, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И зачем для RSS отдельная программа? Читаю RSS в браузере через NewsFox.
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|2.29, Sluggard (ok), 23:47, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтоб не держать открытой ещё одну вкладку в браузере. Да и сам браузер тоже. Локальные копии новостей опять же. Ну и уведомления (со счетчиком новых/непрочитанных) в трее, пока программа не отсвечивая болтается в фоне.
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|2.35, JL2001 (ok), 00:16, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И зачем для RSS отдельная программа? Читаю RSS в браузере через NewsFox.
и он у вас работает в современном фоксе?
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|3.38, Аноним (-), 00:18, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> И зачем для RSS отдельная программа? Читаю RSS в браузере через NewsFox.
> и он у вас работает в современном фоксе?
возмозможно он читает через дополнение
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|3.43, IRASoldier_registered (ok), 00:26, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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NewsFox три года не обновлялся, ещё до Quantum заглох как-то.
Сейчас Feedbro имеет аналогичный функционал. И Brief ещё вроде как жив.
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|1.28, Sluggard (ok), 23:43, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлен календарь, чтобы избегать загрузки старых новостей.
Она, при импорте списка лент в opml, перестанет грузить с них все новости за последние 100500 лет? Отлично!
Лучшая читалка RSS, на мой взгляд.
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|2.31, Michael Shigorin (ok), 23:55, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучшая читалка RSS, на мой взгляд.
Вот и мне так показалось. По крайней мере ничего лучше за лет пятнадцать не повстречал в этом качестве -- ни консольного, ни графического, ни вебового (из коего какое-то время применял гуглоридер, но отказался от него ещё до анонса закрытия, помнится -- "тоже не прижилось").
Думал одно время в почту гейтовать (там mutt), но эта штука оказалась для этой задачи удобней.
PS: разумеется, оно умеет открывать в указанном браузере.
PPS: ...это было к удивлениям вон выше.
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|3.33, Sluggard (ok), 00:02, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> разумеется, оно умеет открывать в указанном браузере
Ну да, там можно выбрать внешний браузер (если свой дефолтный не нравится — выбрать бинарь нужного) для открывания ссылкок. Ты это к чему?
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|4.45, Michael Shigorin (ok), 00:52, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> ни вебового
> Чем не понравился Tiny Tiny RSS?
Не помню. Что видел -- помню, а на чём не прошёл отбор -- нет.
Возможно, тогда просто не хватило времени пощупать живьём.
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