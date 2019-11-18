2.27 , Аноним ( 18 ), 23:26, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – GUI (включая иксы) - вот где извращение начинается. Все прекрасно можно делать в консоли. Включая верстку журналов - кому, скажите, вся эта графическая реклама нужна, если все что необходимо - напечатать текст на бумаге. И фильмы смотреть не обязательно, достаточно почитать дамп страницы википедии с пересказом сюжета. В общем, индустрия с этими иксами катится в никуда.

2.34 , Аноним ( 32 ), 00:06, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то встроенный браузер - это довольно удобно. Подписываюсь на RSS, генерируемый cgit-ом, получаю оповещения о коммитах, могу тут же их просмотреть. И совершенно не обязательно привязываться к вендору типа гитхаба с его кнопкой Watch. Все подписки - в одном месте, тут тебе и коммиты в интересных репах, тут и новости, тут и комменты в опеннете. Все в едином интерфейсе. Задолбаешься переключаться в браузер и обратно, чтобы это все читать.

3.39 , IRASoldier_registered ( ok ), 00:20, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще-то встроенный браузер - это довольно удобно. Я не спорю, что удобно. Но зачем встраивать отдельный браузер в читалку, если можно читалку приаттачить к браузеру? Сколько браузеров в итоге должно быть в системе? :-)

4.46 , Аноним ( 32 ), 00:55, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не отдельный браузер, а разделяемая библиотека. Прямо сейчас топ-2 браузеров не предоставляют легких путей по изъятию движка из своих браузеров и его оформлению в виде реюзабельной библиотеки, но это не значит, что всё, что в твоей системе зависит от WebKit, нужно оформлять в виде WebExtension-ов.

2.37 , Аноним ( - ), 00:17, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > RSS-читалка со встроенным браузером - это реальное извращение. Либо перенаправление в браузер

> по выбору из установленных в системе, либо плагин к браузеру, как

> это раньше и делали. там это настраивается

