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Выпуск программы для чтения RSS - QuiteRSS 0.19

18.11.2019 20:35

Представлен новый выпуск QuiteRSS 0.19, программы для чтения новостных лент в форматах RSS и Atom. QuiteRSS обладает такими возможностями, как встроенный браузер на движке WebKit, гибкая система фильтров, поддержка меток и категорий, несколькими режимами просмотра, блокировщик рекламы, менеджер загрузки файлов, импорт и экспорт в формате OPML. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3.

Релиз приурочен к восьмилетию проекта. Прошлая ветка 0.18 была выпущена в 2015 году. В новой версии осуществлён переход на Qt 5.13, WebKit 602.1, SQLite 3.30.1, OpenSSL 1.1.1d. Добавлен календарь, чтобы избегать загрузки старых новостей. Прекращена поддержка публикации в Google+.

  1. Главная ссылка к новости (https://quiterss.org/ru/articl...)
  2. OpenNews: Релиз консольного RSS-ридера newsboat 2.17
  3. OpenNews: Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks
  4. OpenNews: Опубликован черновой вариант спецификации RSS 3 Lite
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Michael Shigorin
Тип: Программы
Ключевые слова: rss, quiterss
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 21:21, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Хорошая программа, но уже немного не нужная
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:21, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    А кто то ещё пользуется rss?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:22, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    кто-то уже придумал что-то удобнее?
     
     
  • 3.8, имя (ok), 21:33, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Электропочтовые рассылки же!
     
     
  • 4.9, neAnonim (?), 21:41, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тебе сайты извещения шлют при обновлении страницы? Ты уверен что это не спам
     
     
  • 5.15, имя (ok), 21:54, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > тебе сайты извещения шлют при обновлении страницы? Ты уверен что это не спам

    В случае с уведомлением о вашем ответе на опеннете, знаете, уже и не уверен!

     
  • 2.10, Дон Ягон (ok), 21:44, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да. И, по-моему, это весьма удобно.
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:50, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Без него не реально следить за обновлениями. Так подписался на все интересные сайты и не надо тратить время на перебор сотен сайтов каждый день. А ещё ты узнаешь о всём сразу после добавления.
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 21:53, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользовался smartrss в опере, он немножко мёртв но как это ни странно пару месяцев назад всё ещё работал в последней версии браузера. В хроме такого нет, там только какая-то дрянь полнейшая в сторе - шпионит, не работает, требует денег и так далее, да и удобств никаких.
     
     
  • 4.19, demiol (ok), 22:34, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Feedbro https://nodetics.com/feedbro/
     
  • 2.30, Sluggard (ok), 23:47, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да. Удобно.
     

  • 1.7, Аноним (6), 21:23, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    донаты через вебмани это вообще зашквар
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:05, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Шел 2019, оставались копротивляющиеся биткоину...
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:47, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура товарищи! Наконец-то с новым Qt можно будет опять хранить БД в памяти и оно перестанет тормозить. Блогодарю разработчиков! Жаль, что раньше не обновляли.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 21:48, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё бы GoldenDict допилили... :)
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 22:21, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/goldendict/goldendict вроде пилят.
     
  • 2.16, Аноним (11), 21:55, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обновился!
     

  • 1.20, пох. (?), 22:35, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ну вот, хромог в обертке qt для чтения rss. Который из самого хромога выпилен пару лет назад.

    Просто прекрасно, ящетаю.

    Еще бы найти эти волшебные rss'ы (учитывая что кнопки в адресной строке давным давно нет, нивлэзла, зато поместилось стопиццот мигающих пищалкоперделок, рассказывающих как хорошо о вас заботятся авторы зонда) - даже там, где они еще по недосмотру остались.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:06, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хромой на Blink, здесь WebKit.
     
  • 2.25, Аноним (18), 23:20, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > учитывая что кнопки в адресной строке давным давно нет,

    Все правильно, мышкокликатели проверяют стопицот сайтов вручную (иконки-то нет!). Умные люди находят в коде страницы ссылку на RSS и с удовольствием пользуются.

     
  • 2.32, Аноним (32), 23:59, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Еще бы найти эти волшебные rss'ы (учитывая что кнопки в адресной строке давным давно нет

    Ctrl-U  Ctrl-F  "atom"
    Ctrl-U  Ctrl-F  "feed"
    Ctrl-U  Ctrl-F  "rss"

     
  • 2.42, feudor (ok), 00:24, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на тебе кнопку RSS, https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/awesome-rss/
    Ленты почти на всех сайтах есть.
     

  • 1.21, Аноним (21), 22:38, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все-таки web агрегаторы rss удобнее будут.
    Потому как даже в домашнем хозяйстве у многих сейчас несколько девайсов.
    Возможность доступа к rss-лентам с любого устройства из любой точки решает.
     
     
  • 2.22, JL2001 (ok), 23:05, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Все-таки web агрегаторы rss удобнее будут.
    > Потому как даже в домашнем хозяйстве у многих сейчас несколько девайсов.
    > Возможность доступа к rss-лентам с любого устройства из любой точки решает.

    а потом к сайту придёт внезапный роскомнадзор
    или вы сами хостите web-агрегатор? какой, если не секрет? хочу себе демона поставить

     
     
  • 3.36, ДругойАноним (?), 00:17, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вы сами хостите web-агрегатор? какой, если не секрет? хочу себе демона
    > поставить

    Советую Tiny Tiny RSS https://tt-rss.org/

     

  • 1.24, IRASoldier_registered (ok), 23:17, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    RSS-читалка со встроенным браузером - это реальное извращение. Либо перенаправление в браузер по выбору из установленных в системе, либо плагин к браузеру, как это раньше и делали.
     
     
  • 2.27, Аноним (18), 23:26, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GUI (включая иксы) - вот где извращение начинается. Все прекрасно можно делать в консоли. Включая верстку журналов - кому, скажите, вся эта графическая реклама нужна, если все что необходимо - напечатать текст на бумаге. И фильмы смотреть не обязательно, достаточно почитать дамп страницы википедии с пересказом сюжета. В общем, индустрия с этими иксами катится в никуда.
     
  • 2.34, Аноним (32), 00:06, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то встроенный браузер - это довольно удобно. Подписываюсь на RSS, генерируемый cgit-ом, получаю оповещения о коммитах, могу тут же их просмотреть. И совершенно не обязательно привязываться к вендору типа гитхаба с его кнопкой Watch. Все подписки - в одном месте, тут тебе и коммиты в интересных репах, тут и новости, тут и комменты в опеннете. Все в едином интерфейсе. Задолбаешься переключаться в браузер и обратно, чтобы это все читать.
     
     
  • 3.39, IRASoldier_registered (ok), 00:20, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще-то встроенный браузер - это довольно удобно.

    Я не спорю, что удобно. Но зачем встраивать отдельный браузер в читалку, если можно читалку приаттачить к браузеру? Сколько браузеров в итоге должно быть в системе? :-)

     
     
  • 4.46, Аноним (32), 00:55, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не отдельный браузер, а разделяемая библиотека. Прямо сейчас топ-2 браузеров не предоставляют легких путей по изъятию движка из своих браузеров и его оформлению в виде реюзабельной библиотеки, но это не значит, что всё, что в твоей системе зависит от WebKit, нужно оформлять в виде WebExtension-ов.
     
  • 2.37, Аноним (-), 00:17, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > RSS-читалка со встроенным браузером - это реальное извращение. Либо перенаправление в браузер
    > по выбору из установленных в системе, либо плагин к браузеру, как
    > это раньше и делали.

    там это настраивается

     

  • 1.26, Аноним (26), 23:24, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И зачем для RSS отдельная программа? Читаю RSS в браузере через NewsFox.
     
     
  • 2.29, Sluggard (ok), 23:47, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтоб не держать открытой ещё одну вкладку в браузере. Да и сам браузер тоже. Локальные копии новостей опять же. Ну и уведомления (со счетчиком новых/непрочитанных) в трее, пока программа не отсвечивая болтается в фоне.
     
  • 2.35, JL2001 (ok), 00:16, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И зачем для RSS отдельная программа? Читаю RSS в браузере через NewsFox.

    и он у вас работает в современном фоксе?

     
     
  • 3.38, Аноним (-), 00:18, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> И зачем для RSS отдельная программа? Читаю RSS в браузере через NewsFox.
    > и он у вас работает в современном фоксе?

    возмозможно он читает через дополнение

     
  • 3.43, IRASoldier_registered (ok), 00:26, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NewsFox три года не обновлялся, ещё до Quantum заглох как-то.

    Сейчас Feedbro имеет аналогичный функционал. И Brief ещё вроде как жив.

     
  • 2.41, Тот_Самый_Анонимус (?), 00:23, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На 57-й лисе?
    Ньюсфокс не умеет поиск по заголовкам, в отличие от.
     

  • 1.28, Sluggard (ok), 23:43, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлен календарь, чтобы избегать загрузки старых новостей.

    Она, при импорте списка лент в opml, перестанет грузить с них все новости за последние 100500 лет? Отлично!
    Лучшая читалка RSS, на мой взгляд.

     
     
  • 2.31, Michael Shigorin (ok), 23:55, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучшая читалка RSS, на мой взгляд.

    Вот и мне так показалось.  По крайней мере ничего лучше за лет пятнадцать не повстречал в этом качестве -- ни консольного, ни графического, ни вебового (из коего какое-то время применял гуглоридер, но отказался от него ещё до анонса закрытия, помнится -- "тоже не прижилось").

    Думал одно время в почту гейтовать (там mutt), но эта штука оказалась для этой задачи удобней.

    PS: разумеется, оно умеет открывать в указанном браузере.
    PPS: ...это было к удивлениям вон выше.

     
     
  • 3.33, Sluggard (ok), 00:02, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > разумеется, оно умеет открывать в указанном браузере

    Ну да, там можно выбрать внешний браузер (если свой дефолтный не нравится — выбрать бинарь нужного) для открывания ссылкок. Ты это к чему?

     
  • 3.40, Аноним (-), 00:20, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ни вебового

    Чем не понравился Tiny Tiny RSS?

     
     
  • 4.45, Michael Shigorin (ok), 00:52, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ни вебового
    > Чем не понравился Tiny Tiny RSS?

    Не помню.  Что видел -- помню, а на чём не прошёл отбор -- нет.

    Возможно, тогда просто не хватило времени пощупать живьём.

     

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