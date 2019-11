2.29 , Sluggard ( ok ), 23:47, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чтоб не держать открытой ещё одну вкладку в браузере. Да и сам браузер тоже. Локальные копии новостей опять же. Ну и уведомления (со счетчиком новых/непрочитанных) в трее, пока программа не отсвечивая болтается в фоне.

2.35 , JL2001 ( ok ), 00:16, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И зачем для RSS отдельная программа? Читаю RSS в браузере через NewsFox. и он у вас работает в современном фоксе?

3.38 , Аноним ( - ), 00:18, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> И зачем для RSS отдельная программа? Читаю RSS в браузере через NewsFox.

> и он у вас работает в современном фоксе? возмозможно он читает через дополнение

3.43 , IRASoldier_registered ( ok ), 00:26, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – NewsFox три года не обновлялся, ещё до Quantum заглох как-то. Сейчас Feedbro имеет аналогичный функционал. И Brief ещё вроде как жив. 2.41 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 00:23, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На 57-й лисе?

Ньюсфокс не умеет поиск по заголовкам, в отличие от.