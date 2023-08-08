Выпуск консольного RSS-агрегатора Newsraft 0.20

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|4.24, rshadow (ok), 09:24, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Основная фишка RSS это возможность все загрузить и почитать например в дороге. Да интернет сейчас есть повсеместно, поэтому большой популярностью не пользуется.
Плюс стандартный вид для всех новостей, отсутствие рекламы, удобные настройки и подобное.
Если кому-то нужно, хорошо что такой продукт тоже есть.
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|5.29, Аноним (-), 09:46, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну, это для тебя мб основная фишка. для меня основная это возможность без визуального шума читать новости из любых источников, в том числе телеграма или ютуба, и без рекламы (что по сути визуальный тоже шум)
а вот от клиентов хочется синхронизации и фильтров
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|5.36, txgk (ok), 10:17, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не все ленты, к сожалению, вставляют полный контент новости в содержание, поэтому всё загрузить и почитать в дороге получится не много. Для меня основными фишками RSS являются:
1) возможность быстро усвоить огромное количество информации из кучи лент (у меня, например, 100+ блогов разных айтишников, 100+ подписок на музыкантов на YouTube (с возможностью прослушать каждый трэк одним нажатием кнопки), 50+ релизов разных проектов и некоторых issue-трэкеров, 20+ обыкновенных мировых и местных новостей);
2) нет множества отвлекающих факторов современных веб-браузеров (реклама, информационные пузыри, doomscrolling, жутко глючащие сайты и т. д.), да и там и так много вкладок уже открыто для работы;
3) полное сосредоточение на информации в удобном и привычном интерфейсе, в котором всё предсказуемо и налажено, где можно пометить важными интересные новости/трэки и при необходимости к ним быстро вернуться.
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|5.50, Аноним (50), 12:28, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Добавлю, что в RSS клиентах можно фильтровать новости по содержимому и слать в /dev/null рекламу и прочую неинтересую дичь. А попробуй такое в tg реализовать - болт.
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|4.42, pic (?), 10:48, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На фига?
Настроил период, максимум и всё.
Вскользь пролетел по заголовкам, прочёл заинтересовавшее.
Чем бегать по сайтам.
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|3.38, Аноним (37), 10:32, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Тот же вопрос почему ты не прочитал 10000 непрочитанных новостей в своём рсс.
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|4.43, pic (?), 10:49, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что он прочёл то, что его заинтересовало, а не то, что вы пытались продать.
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|2.21, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 09:15, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я.
Читаю эту новость и отвечаю на глупый коммент из QuiteRSS.
Рсс это удобно. Вот йутупп имеет рсс, и не надо лезть на громоздкий сайт, чтобы проверить новые видео. А рутуб не имеет такой фичи, к сожалению.
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|3.40, Аноним (40), 10:36, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> рутуб
Это что-то, что было актуально лишь во времена "валера, настало твое время"?
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|4.44, pic (?), 11:01, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, актуально разбрасываться авторизацией по номеру телефона и мылу на VK/Yandex.
Неспроста VK завела домен xmail.ru
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|3.51, Аноним (50), 12:29, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>йутупп имеет рсс
wtf? они разве не выпилили его пару лет назад? как подписаться на канал по rss?
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|4.58, Аноним (58), 13:48, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А пользовался бы ты smartrss в Опере, ты бы знал об этом, и чтобы добавить подписку достаточно клика. Вообще все сайты без рсс не интересные, это серьёзный аутизм нужен чтобы следить за обновлениями через веб страницу.
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|4.59, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 13:51, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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От клиента зависит. Я захожу на страницу канала, копирую ссылку на него и указываю её при добавлении ленты. Он сам находит ссылку.
QuiteRSS, если что. А так в инете полно инструкций как найти адрес ссылки в коде страницы.
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|1.6, Аноним (6), 08:02, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Консоль это здорово, но когда сайт отправляет в RSS полную статью, да еще и с картинками по теме.. Не на что заменить Сlaws-Mail, хотя его web-плагины говно. Разве что Liferea, но там много лишнего для меня.
А как вы читаете новости?
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|3.8, Name123 (?), 08:10, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запускать браузер для чтения RSS, с одной стороны логично. Но оно создано ради избирательности, чтобы открывать новость когда она того стоит )
CalwsMail лёгкий, постянно запущен, быстро пробежался, там же прочёл, и всё.
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|5.11, Name123 (?), 08:17, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, у меньшинства.
Но иногда нужно быстро открыть ноут, что-то распечатать в пути, или мейл тот же отправить/проверить. Запускать браузер с 300+ не очень хочется.
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|6.31, DeerFriend (?), 09:50, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С момента прихода в нашу жизнь б-жественного системд, загрузка системы занимает несколько секунд.
В чём проблема то?
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|7.41, qweqwe (?), 10:41, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как только, ты и тот что сверху тебя, начнёте путешествовать или ездить по работе дальше соседнего села, только тогда вы поймёте, что такое реальный интернет. Где-нибудь на островах, богом забытых.
И что поднимать всё ваше веб-дерьмище с каждый раз по говёному местному инету, это глупость.
Проще обновить нужные рсс каналы и актуализировать инфу не только по новостям но и проектам в которых учавствуешь.
IQ так сильно просел, с момента выхода системд, что за ним уже от всего прячутся?
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|8.46, пох. (?), 11:24, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а зачем ты ездишь на остров Большой Березовый На мальдивах все норм с интернето... текст свёрнут, показать
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|7.45, пох. (?), 11:23, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это загрузка системды занимает (до момента - его не надо было вообще загружать).
А до момента пока браузер тебе сможет что-то показать - как было 3-5 минут, так и осталось.
Только сам браузер стал еще тормознее и заодно разучился показывать rss. А то ты по ссылке не переходишь и они не могут за тобой нормально следить.
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|10.62, пох. (?), 14:08, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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блин, Браузеры - ОДИНАКОВЫЕ А что оно тебе голубинькое стает раньше в процессе ... текст свёрнут, показать
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|9.61, пох. (?), 14:07, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну ты олень того, этого ягеля позапрошлогоднего чтоль нажрался ssd давно у... текст свёрнут, показать
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|3.12, Nam (?), 08:20, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Liferea полностью заменяет браузер с плагином.
И не приходится мешать вкладки с новостями.
Кажется удобней.
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|2.15, Голум (?), 08:35, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как вы читаете новости?
Miniflux - все статьи нормально отображаются, единые списки подписок, избранного и истории на всех девайсах.
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|2.18, Аноним (18), 09:03, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Feeder на мобилку
а вот на десктоп не могу найти ничего дельного
искал какую-нибудь флагманскую читалку от проекта GNOME, но ничего толкового не нашел
буду рад найти что-нибудь для себя в этой ветке
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|3.39, Аноним (39), 10:35, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Feeder? А как же засинкать между всеми железками что уже прочитано, как NextCloud News, Fluent Reader, RSS Guard, Instapaper?
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|4.52, Аноним (52), 13:05, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так а нафига мне синхронизация, если я только на мобиле новости читаю...
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|1.25, местная знать (?), 09:35, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кстати, да, мутноватая лицензия, за "доработанный" форк в штатах можно и присесть
из вики:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лицензия_ISC
"В 2007 году под давлением FSF текст лицензии был уточнён: фраза «and distribute» была изменёна на «and/or distribute». Однако FSF по-прежнему рекомендует не пользоваться данной лицензией[2], так как фраза «Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software....» была в своё время использована Вашингтонским университетом как основание для утверждения об отсутствии разрешения на распространение изменённых копий."
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|1.26, Аноним (-), 09:37, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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попробовал много разных клиентов и могу сказать, что все они бесполезны без фильтрации по автору/тегам/заголовку и/или содержимому (вырезать инфомусор типа спейсикс и альтлинукс) + синхронизации прочитанного между девайсами
сейчас вот юзаю tt-rss с самописным клиентом, т.к. у них только веб-версия
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|2.35, Аноним (58), 10:07, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Все эти клиенты дерьмо собачье и до сих пор ничего пригоднее оперовского smartrss не нашёл. Единственный вариант комфортно использовать фиды это написать свой клиент. Благо, сегодня это не сложно -- достаточно покидать нужных готовых компонентов и готово.
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|1.57, Аноним (57), 13:43, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Замены нет, и не будет - нет личной выгоды для замены. Бережём что есть. Доводы для использования хорошо изложены выше.
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