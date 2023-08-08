Выпуск консольного RSS-агрегатора Newsraft 0.20

3.8 , Name123 ( ? ), 08:10, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запускать браузер для чтения RSS, с одной стороны логично. Но оно создано ради избирательности, чтобы открывать новость когда она того стоит ) CalwsMail лёгкий, постянно запущен, быстро пробежался, там же прочёл, и всё.

4.9 , Аноним ( 23 ), 08:14, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У кого-то браузер постоянно не запущен?

5.11 , Name123 ( ? ), 08:17, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласен, у меньшинства.

Но иногда нужно быстро открыть ноут, что-то распечатать в пути, или мейл тот же отправить/проверить. Запускать браузер с 300+ не очень хочется.

6.22 , Аноним ( 23 ), 09:21, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Sleep/hibernate… а, тут же про линукс.

6.31 , DeerFriend ( ? ), 09:50, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С момента прихода в нашу жизнь б-жественного системд, загрузка системы занимает несколько секунд.

В чём проблема то?

7.41 , qweqwe ( ? ), 10:41, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как только, ты и тот что сверху тебя, начнёте путешествовать или ездить по работе дальше соседнего села, только тогда вы поймёте, что такое реальный интернет. Где-нибудь на островах, богом забытых.

И что поднимать всё ваше веб-дерьмище с каждый раз по говёному местному инету, это глупость.

Проще обновить нужные рсс каналы и актуализировать инфу не только по новостям но и проектам в которых учавствуешь. IQ так сильно просел, с момента выхода системд, что за ним уже от всего прячутся?

8.46 , пох. ( ? ), 11:24, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать а зачем ты ездишь на остров Большой Березовый На мальдивах все норм с интернето... 7.45 , пох. ( ? ), 11:23, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это загрузка системды занимает (до момента - его не надо было вообще загружать). А до момента пока браузер тебе сможет что-то показать - как было 3-5 минут, так и осталось.

Только сам браузер стал еще тормознее и заодно разучился показывать rss. А то ты по ссылке не переходишь и они не могут за тобой нормально следить.

8.53 , DeerFriend ( ? ), 13:08, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Смени шпиндель на ссд, и будет у тебя как у нормальных людей грузиться ... 9.55 , Аноним ( 23 ), 13:29, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, всего раза в два дольше винды на том же ссд ... 10.62 , пох. ( ? ), 14:08, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать блин, Браузеры - ОДИНАКОВЫЕ А что оно тебе голубинькое стает раньше в процессе ... 9.61 , пох. ( ? ), 14:07, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ну ты олень того, этого ягеля позапрошлогоднего чтоль нажрался ssd давно у... 10.63 , DeerFriend ( ? ), 14:29, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Дяденька, я вам сейчас один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь nvme это ... 11.64 , пох. ( ? ), 14:36, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ну вот пока nvme хдд не изобрели но Браузеру и это не поможет ...