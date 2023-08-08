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Выпуск консольного RSS-агрегатора Newsraft 0.20

08.08.2023 07:12

Состоялся релиз консольной программы для чтения новостных лент Newsraft 0.20, поддерживающей форматы RSS и Atom. Newsraft предназначен для получения контента из различных блогов и платформ, и его просмотра через единый интерфейс, построенный на базе библиотеки ncurses. Проект вдохновлён идеями приложения Newsboat, однако является самостоятельной разработкой и представляется его легковесным аналогом. Целью проекта является предоставление наиболее востребованной функциональности полноценного фидридера при как можно меньшем количестве строк исходного кода (для сравнения, Newsboat содержит около 40 тысяч строк исходного кода, тогда как Newsraft - около 9 тысяч). Код проекта написан на языке программирования C (C99) и распространяется под лицензией ISC.

Основные возможности Newsraft:

  • Организация лент по группам (секциям);
  • Автоматические обновления для отдельных лент и целых секций;
  • Назначение нескольких действий на одну клавишу;
  • Просмотр содержания новостей в формате HTML;
  • Открытие ссылок любой программой одним нажатием (например mpv);
  • Просмотр новостей всех лент в explore-режиме;
  • Текстовый поиск по новостям;
  • Параллельное обновление лент (кол-во ядер процессора = кол-во одновременных обновлений);
  • Возможность настроить множество параметров через конфигурационный файл.


Нововведения в последней версии:

  • Возможность поиска по новостям;
  • Поддержка настройки нескольких действий для одной клавиши;
  • Учёт атрибута isPermaLink в RSS-лентах;
  • Исправление игнорирования часового пояса в датах RFC 3339;
  • Добавление спецификатора даты публикации в настройку menu-item-entry-format;
  • Добавление поддержки лент, распространяемых по протоколу gopher и gophers;
  • Использование CFLAGS из системы pkg-config (при наличии);
  • Реализована предварительного набора тестов;
  • Добавление подсказки для обновления пустых лент;
  • Добавление примечания об опциональности конфигурационного файла;
  • Распознание HTML-элементов param и link.


По сравнению с Newsboat, при реализации Newsraft некоторые проектные решения были сделаны с упором на простоту и легковесность:

  • Более простой синтаксис для назначения клавиш на исполнение команд:
    • Newsraft 
      
    bind m exec mpv "%l"
    • Newsboat 
      
   macro m set browser mpv; open-in-browser; set browser elinks
  • Отсутствие необходимости нажимать macro-prefix ("," в Newsboat) для исполнения нескольких действий;
  • Гибкая настройка автоматических обновлений для отдельных лент и целых секций;
  • Более быстрые обновления лент в связи с использованием эффективных парсеров и простых структур данных;
  • Более простая кодовая база (Newsraft написан полностью на языке программирования C в соответствии с известным своей простотой стандартом С99, тогда как в кодовой базе Newsboat присутствует исходный код на языках C++, Rust и Coco/R);
  • Отсутствие функциональности для фильтрации, управления подкастами и интеграции со сторонними сервисами, таким как Feedly.

Newsraft не является прямой заменой Newsboat из-за отсутствия некоторых возможностей, но может служить заменой для тех, кому не принципиально наличие функциональности для фильтрации новостей или интеграции со сторонними сервисами. Подробное руководство пользователя, описывающее принцип работы Newsraft, доступные настройки и параметры по-умолчанию, предоставляется в виде страницы мануала (man page).



  1. Главная ссылка к новости (https://codeberg.org/grisha/ne...)
  2. OpenNews: В Chrome экспериментируют с поддержкой RSS, чисткой User-Agent и автосменой паролей
  3. OpenNews: Выпуск программы для чтения RSS - QuiteRSS 0.19.4
  4. OpenNews: Релиз консольного RSS-ридера newsboat 2.17
  5. OpenNews: Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks
Автор новости: txgk
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59567-newsraft
Ключевые слова: newsraft, rss, feed
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, AleksK (ok), 07:41, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Кто-то rss ещё пользуется?
     
     
  • 2.2, Werwolf (ok), 07:48, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    а что, кто-то может предложить вменяемый аналог rss?
     
     
  • 3.5, anonymous (??), 07:58, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    из самого вменяемого - не читать новости
     
  • 3.13, Герострат (?), 08:21, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Телеграм
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 09:23, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    _Вменяемый_.
     
  • 4.24, rshadow (ok), 09:24, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Основная фишка RSS это возможность все загрузить и почитать например в дороге. Да интернет сейчас есть повсеместно, поэтому большой популярностью не пользуется.
    Плюс стандартный вид для всех новостей, отсутствие рекламы, удобные настройки и подобное.
    Если кому-то нужно, хорошо что такой продукт тоже есть.
     
     
  • 5.29, Аноним (-), 09:46, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну, это для тебя мб основная фишка. для меня основная это возможность без визуального шума читать новости из любых источников, в том числе телеграма или ютуба, и без рекламы (что по сути визуальный тоже шум)

    а вот от клиентов хочется синхронизации и фильтров

     
  • 5.36, txgk (ok), 10:17, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все ленты, к сожалению, вставляют полный контент новости в содержание, поэтому всё загрузить и почитать в дороге получится не много. Для меня основными фишками RSS являются:

    1) возможность быстро усвоить огромное количество информации из кучи лент (у меня, например, 100+ блогов разных айтишников, 100+ подписок на музыкантов на YouTube (с возможностью прослушать каждый трэк одним нажатием кнопки), 50+ релизов разных проектов и некоторых issue-трэкеров, 20+ обыкновенных мировых и местных новостей);

    2) нет множества отвлекающих факторов современных веб-браузеров (реклама, информационные пузыри, doomscrolling, жутко глючащие сайты и т. д.), да и там и так много вкладок уже открыто для работы;

    3) полное сосредоточение на информации в удобном и привычном интерфейсе, в котором всё предсказуемо и налажено, где можно пометить важными интересные новости/трэки и при необходимости к ним быстро вернуться.

     
  • 5.50, Аноним (50), 12:28, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю, что в RSS клиентах можно фильтровать новости по содержимому и слать в /dev/null рекламу и прочую неинтересую дичь. А попробуй такое в tg реализовать - болт.
     
  • 4.47, Долойпетросянов (?), 11:26, 08/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.37, Аноним (37), 10:30, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что ты свои 10000 непрочитанных новостей уже прочитал?
     
     
  • 4.42, pic (?), 10:48, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На фига?
    Настроил период, максимум и всё.
    Вскользь пролетел по заголовкам, прочёл заинтересовавшее.
    Чем бегать по сайтам.
     
  • 3.48, Самый Лучший Гусь (?), 11:41, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JSON Feed
     
  • 2.4, Аноним (4), 07:53, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я пользуюсь
     
     
  • 3.38, Аноним (37), 10:32, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Тот же вопрос почему ты не прочитал 10000 непрочитанных новостей в своём рсс.
     
     
  • 4.43, pic (?), 10:49, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что он прочёл то, что его заинтересовало, а не то, что вы пытались продать.
     
  • 2.21, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 09:15, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я.
    Читаю эту новость и отвечаю на глупый коммент из QuiteRSS.

    Рсс это удобно. Вот йутупп имеет рсс, и не надо лезть на громоздкий сайт, чтобы проверить новые видео. А рутуб не имеет такой фичи, к сожалению.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 10:36, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > рутуб

    Это что-то, что было актуально лишь во времена "валера, настало твое время"?

     
     
  • 4.44, pic (?), 11:01, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, актуально разбрасываться авторизацией по номеру телефона и мылу на VK/Yandex.
    Неспроста VK завела домен xmail.ru
     
  • 3.51, Аноним (50), 12:29, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >йутупп имеет рсс

    wtf? они разве не выпилили его пару лет назад? как подписаться на канал по rss?

     
     
  • 4.58, Аноним (58), 13:48, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пользовался бы ты smartrss в Опере, ты бы знал об этом, и чтобы добавить подписку достаточно клика. Вообще все сайты без рсс не интересные, это серьёзный аутизм нужен чтобы следить за обновлениями через веб страницу.
     
  • 4.59, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 13:51, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От клиента зависит. Я захожу на страницу канала, копирую ссылку на него и указываю её при добавлении ленты. Он сам находит ссылку.
    QuiteRSS, если что. А так в инете полно инструкций как найти адрес ссылки в коде страницы.
     
  • 4.60, Аноним (23), 13:57, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из интерфейса выпилили, а так остался.
     
  • 2.54, dm4 (ok), 13:26, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Само собой. Удобно же.
     
  • 2.56, Анонит (?), 13:37, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие. Ленты всяких новостей в браузерах оно и есть похоже.
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:02, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Консоль это здорово, но когда сайт отправляет в RSS полную статью, да еще и с картинками по теме.. Не на что заменить Сlaws-Mail, хотя его web-плагины говно. Разве что Liferea, но там много лишнего для меня.

    А как вы читаете новости?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:05, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как вы читаете новости?

    Аддон Feedbro для Firefox.

     
     
  • 3.8, Name123 (?), 08:10, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускать браузер для чтения RSS, с одной стороны логично. Но оно создано ради избирательности, чтобы открывать новость когда она того стоит )

    CalwsMail лёгкий, постянно запущен, быстро пробежался, там же прочёл, и всё.

     
     
  • 4.9, Аноним (23), 08:14, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У кого-то браузер постоянно не запущен?
     
     
  • 5.11, Name123 (?), 08:17, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, у меньшинства.
    Но иногда нужно быстро открыть ноут, что-то распечатать в пути, или мейл тот же отправить/проверить. Запускать браузер с 300+ не очень хочется.
     
     
  • 6.22, Аноним (23), 09:21, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sleep/hibernate… а, тут же про линукс.
     
  • 6.31, DeerFriend (?), 09:50, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С момента прихода в нашу жизнь б-жественного системд, загрузка системы занимает несколько секунд.
    В чём проблема то?
     
     
  • 7.41, qweqwe (?), 10:41, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как только, ты и тот что сверху тебя, начнёте путешествовать или ездить по работе дальше соседнего села, только тогда вы поймёте, что такое реальный интернет. Где-нибудь на островах, богом забытых.
    И что поднимать всё ваше веб-дерьмище с каждый раз по говёному местному инету, это глупость.
    Проще обновить нужные рсс каналы и актуализировать инфу не только по новостям но и проектам в которых учавствуешь.

    IQ так сильно просел, с момента выхода системд, что за ним уже от всего прячутся?

     
     
  • 8.46, пох. (?), 11:24, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем ты ездишь на остров Большой Березовый На мальдивах все норм с интернето... текст свёрнут, показать
     
  • 7.45, пох. (?), 11:23, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это загрузка системды занимает (до момента - его не надо было вообще загружать).

    А до момента пока браузер тебе сможет что-то показать - как было 3-5 минут, так и осталось.
    Только сам браузер стал еще тормознее и заодно разучился показывать rss. А то ты по ссылке не переходишь и они не могут за тобой нормально следить.

     
     
  • 8.53, DeerFriend (?), 13:08, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смени шпиндель на ссд, и будет у тебя как у нормальных людей грузиться ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.55, Аноним (23), 13:29, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, всего раза в два дольше винды на том же ссд ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.62, пох. (?), 14:08, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блин, Браузеры - ОДИНАКОВЫЕ А что оно тебе голубинькое стает раньше в процессе ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.61, пох. (?), 14:07, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты олень того, этого ягеля позапрошлогоднего чтоль нажрался ssd давно у... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.63, DeerFriend (?), 14:29, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дяденька, я вам сейчас один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь nvme это ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.64, пох. (?), 14:36, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот пока nvme хдд не изобрели но Браузеру и это не поможет ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.10, Windows 7 (?), 08:14, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox RSSPreview удобный
     
     
  • 3.12, Nam (?), 08:20, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Liferea полностью заменяет браузер с плагином.
    И не приходится мешать вкладки с новостями.
    Кажется удобней.
     
  • 2.15, Голум (?), 08:35, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как вы читаете новости?

    Miniflux - все статьи нормально отображаются, единые списки подписок, избранного и истории на всех девайсах.

     
  • 2.18, Аноним (18), 09:03, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Feeder на мобилку
    а вот на десктоп не могу найти ничего дельного
    искал какую-нибудь флагманскую читалку от проекта GNOME, но ничего толкового не нашел
    буду рад найти что-нибудь для себя в этой ветке
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 10:35, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Feeder? А как же засинкать между всеми железками что уже прочитано, как NextCloud News, Fluent Reader, RSS Guard, Instapaper?
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 13:05, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так а нафига мне синхронизация, если я только на мобиле новости читаю...
     
  • 2.30, Аноним (30), 09:49, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А как вы читаете новости?

    FreshRSS на малинке с NOIP

     
     
  • 3.32, Аноним (-), 09:54, 08/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (23)

  • 1.14, Аноним (14), 08:33, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    This site can’t be reached. codeberg.org refused to connect. O_o
     
     
  • 2.16, Голум (?), 08:37, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он последнее время частенько лежит.
     

  • 1.19, Аноним (19), 09:08, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удобнее иноридера еще ничего не придумали
     
     
  • 2.33, Аноним (-), 09:56, 08/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.20, Аноним (20), 09:14, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лицензия всратая. Кстати, чем оно лучше newsticker?
     
  • 1.25, местная знать (?), 09:35, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати, да, мутноватая лицензия, за "доработанный" форк в штатах можно и присесть
    из вики:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Лицензия_ISC
    "В 2007 году под давлением FSF текст лицензии был уточнён: фраза «and distribute» была изменёна на «and/or distribute». Однако FSF по-прежнему рекомендует не пользоваться данной лицензией[2], так как фраза «Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software....» была в своё время использована Вашингтонским университетом как основание для утверждения об отсутствии разрешения на распространение изменённых копий."
     
  • 1.26, Аноним (-), 09:37, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    попробовал много разных клиентов и могу сказать, что все они бесполезны без фильтрации по автору/тегам/заголовку и/или содержимому (вырезать инфомусор типа спейсикс и альтлинукс) + синхронизации прочитанного между девайсами

    сейчас вот юзаю tt-rss с самописным клиентом, т.к. у них только веб-версия

     
     
  • 2.34, Аноним (-), 10:03, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *под android официальный клиент есть, в т.ч. в f-droid
     
  • 2.35, Аноним (58), 10:07, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Все эти клиенты дерьмо собачье и до сих пор ничего пригоднее оперовского smartrss не нашёл. Единственный вариант комфортно использовать фиды это написать свой клиент. Благо, сегодня это не сложно -- достаточно покидать нужных готовых компонентов и готово.
     

  • 1.57, Аноним (57), 13:43, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замены нет, и не будет - нет личной выгоды для замены. Бережём что есть. Доводы для использования хорошо изложены выше.
     

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