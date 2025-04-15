Релиз T2 SDE 25.4, платформы для создания дистрибутивов

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Опубликован релиз мета-дистрибутива T2 SDE 25.4, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляется 25 загрузочных iso-образов с минимальным графическим окружением в вариантах с библиотеками Musl, uClibc и Glibc. Для актуальных архитектур подготовлены сборки с графическим окружением на базе GNOME и Wayland.
Платформа сосредоточена на создании сборок на базе ядра Linux, но отдельно развиваются прототипы, позволяющие собирать пакеты для различных ОС, включая macOS, Haiku и BSD-системы. В планах поддержка создания окружений на основе других ядер, например, на базе L4, Fuchsia и RedoxOS, и формирование сборок на базе Android (AOSP). Для сборки доступно более 5000 пакетов.
В T2 обеспечивается поддержка 25 аппаратных архитектур, применяемых как в современных встраиваемых системах, так и на устаревшем оборудовании. Например, обеспечена поддержка игровых приставок Nintendo Wii U и Sony PS3, рабочих станций SGI, Sun и HP. Для некоторых архитектур возможна работа в окружениях с 512 МБ ОЗУ. Готовые сборки сформированы для архитектур Alpha, Arc, ARM64, Avr32, HPPA64, IA64, Loongarch64, M68k, Microblaze, MIPS64, Nios2, OpenRISC, PowerPC 64, RISC-V 64, s390x, SPARC 64, SuperH, i486, x86-64 и x32.
Среди изменений в новой версии:
- Реализован простой инсталлятор "Web Installer", предоставляющий возможности для замены ранее установленных Linux-систем или создания новых системных окружений (sys-root или контейнеров).
- Добавлен порт стека AMD ROCm для систем RISC-V и ARM64,
который можно использовать для ускорения операций, связанных с машинным обучением.
- В Mesa по умолчанию включена поддержка OpenCL.
- Для архитектур sparc64/32 добавлены пакеты с Rust и QEMU.
- Восстановлена поддержка ReiserFS и беспроводных драйверов Orinoco (AirPort), удалённых из ядра linux.
- Предложена новая система для использования альтернативных реализаций типовых программ и библиотек, таких, как libjpeg-turbo и sdl-compat.
- Проведена работа по переводу зависимостей в категорию необязательных.
- Продолжена работа над созданием полностью динамической системой разрешения зависимостей. Выставление приоритета пакетам через тег "Priority" теперь не является обязательным.
- Добавлено 527 пакетов или новых возможностей, обновлено 4558 пакетов, удалено 138 пакетов. Например, обновлены ядро Linux 6.14, GCC 14.2.
LLVM/Clang 20.1, Glibc 2.41, Musl 1.2.5, uClibC 1.0.49, Mesa 25.0.3,
- Обновлены версии пользовательских окружений KDE, GNOME и Xfce.