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Релиз T2 SDE 25.4, платформы для создания дистрибутивов

15.04.2025 09:06

Опубликован релиз мета-дистрибутива T2 SDE 25.4, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляется 25 загрузочных iso-образов с минимальным графическим окружением в вариантах с библиотеками Musl, uClibc и Glibc. Для актуальных архитектур подготовлены сборки с графическим окружением на базе GNOME и Wayland.

Платформа сосредоточена на создании сборок на базе ядра Linux, но отдельно развиваются прототипы, позволяющие собирать пакеты для различных ОС, включая macOS, Haiku и BSD-системы. В планах поддержка создания окружений на основе других ядер, например, на базе L4, Fuchsia и RedoxOS, и формирование сборок на базе Android (AOSP). Для сборки доступно более 5000 пакетов.

В T2 обеспечивается поддержка 25 аппаратных архитектур, применяемых как в современных встраиваемых системах, так и на устаревшем оборудовании. Например, обеспечена поддержка игровых приставок Nintendo Wii U и Sony PS3, рабочих станций SGI, Sun и HP. Для некоторых архитектур возможна работа в окружениях с 512 МБ ОЗУ. Готовые сборки сформированы для архитектур Alpha, Arc, ARM64, Avr32, HPPA64, IA64, Loongarch64, M68k, Microblaze, MIPS64, Nios2, OpenRISC, PowerPC 64, RISC-V 64, s390x, SPARC 64, SuperH, i486, x86-64 и x32.

Среди изменений в новой версии:

  • Реализован простой инсталлятор "Web Installer", предоставляющий возможности для замены ранее установленных Linux-систем или создания новых системных окружений (sys-root или контейнеров).
  • Добавлен порт стека AMD ROCm для систем RISC-V и ARM64, который можно использовать для ускорения операций, связанных с машинным обучением.
  • В Mesa по умолчанию включена поддержка OpenCL.
  • Для архитектур sparc64/32 добавлены пакеты с Rust и QEMU.
  • Восстановлена поддержка ReiserFS и беспроводных драйверов Orinoco (AirPort), удалённых из ядра linux.
  • Предложена новая система для использования альтернативных реализаций типовых программ и библиотек, таких, как libjpeg-turbo и sdl-compat.
  • Проведена работа по переводу зависимостей в категорию необязательных.
  • Продолжена работа над созданием полностью динамической системой разрешения зависимостей. Выставление приоритета пакетам через тег "Priority" теперь не является обязательным.
  • Добавлено 527 пакетов или новых возможностей, обновлено 4558 пакетов, удалено 138 пакетов. Например, обновлены ядро Linux 6.14, GCC 14.2. LLVM/Clang 20.1, Glibc 2.41, Musl 1.2.5, uClibC 1.0.49, Mesa 25.0.3,
  • Обновлены версии пользовательских окружений KDE, GNOME и Xfce.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/t...)
  2. OpenNews: Релиз T2 SDE 24.12, платформы для создания дистрибутивов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Easy Buster 2.2, развиваемого автором Puppy Linux
  4. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 9.5, дистрибутива для устаревших компьютеров
  5. OpenNews: Выпуск системы сборки пакетов Open Build Service 2.10
  6. OpenNews: Выпуск EasyOS 6.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63079-t2
Ключевые слова: t2, sde
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