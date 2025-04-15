Релиз T2 SDE 25.4, платформы для создания дистрибутивов

Опубликован релиз мета-дистрибутива T2 SDE 25.4, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляется 25 загрузочных iso-образов с минимальным графическим окружением в вариантах с библиотеками Musl, uClibc и Glibc. Для актуальных архитектур подготовлены сборки с графическим окружением на базе GNOME и Wayland. Платформа сосредоточена на создании сборок на базе ядра Linux, но отдельно развиваются прототипы, позволяющие собирать пакеты для различных ОС, включая macOS, Haiku и BSD-системы. В планах поддержка создания окружений на основе других ядер, например, на базе L4, Fuchsia и RedoxOS, и формирование сборок на базе Android (AOSP). Для сборки доступно более 5000 пакетов. В T2 обеспечивается поддержка 25 аппаратных архитектур, применяемых как в современных встраиваемых системах, так и на устаревшем оборудовании. Например, обеспечена поддержка игровых приставок Nintendo Wii U и Sony PS3, рабочих станций SGI, Sun и HP. Для некоторых архитектур возможна работа в окружениях с 512 МБ ОЗУ. Готовые сборки сформированы для архитектур Alpha, Arc, ARM64, Avr32, HPPA64, IA64, Loongarch64, M68k, Microblaze, MIPS64, Nios2, OpenRISC, PowerPC 64, RISC-V 64, s390x, SPARC 64, SuperH, i486, x86-64 и x32. Среди изменений в новой версии: Реализован простой инсталлятор "Web Installer", предоставляющий возможности для замены ранее установленных Linux-систем или создания новых системных окружений (sys-root или контейнеров).

Добавлен порт стека AMD ROCm для систем RISC-V и ARM64, который можно использовать для ускорения операций, связанных с машинным обучением.

В Mesa по умолчанию включена поддержка OpenCL.

Для архитектур sparc64/32 добавлены пакеты с Rust и QEMU.

Восстановлена поддержка ReiserFS и беспроводных драйверов Orinoco (AirPort), удалённых из ядра linux.

Предложена новая система для использования альтернативных реализаций типовых программ и библиотек, таких, как libjpeg-turbo и sdl-compat.

Проведена работа по переводу зависимостей в категорию необязательных.

Продолжена работа над созданием полностью динамической системой разрешения зависимостей. Выставление приоритета пакетам через тег "Priority" теперь не является обязательным.

Добавлено 527 пакетов или новых возможностей, обновлено 4558 пакетов, удалено 138 пакетов. Например, обновлены ядро Linux 6.14, GCC 14.2. LLVM/Clang 20.1, Glibc 2.41, Musl 1.2.5, uClibC 1.0.49, Mesa 25.0.3,

Обновлены версии пользовательских окружений KDE, GNOME и Xfce.



