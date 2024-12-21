The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз T2 SDE 24.12, платформы для создания дистрибутивов

21.12.2024 11:46

Опубликован релиз мета-дистрибутива T2 SDE 24.12, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляется 37 загрузочных iso-образов с минимальным графическим окружением в вариантах с библиотеками Musl, uClibc и Glibc. Для актуальных архитектур подготовлены сборки с графическим окружением на базе GNOME и Wayland.

Платформа сосредоточена на создании сборок на базе ядра Linux, но отдельно развиваются прототипы, позволяющие собирать пакеты для различных ОС, включая macOS, Haiku и BSD-системы. В планах поддержка создания окружений на основе других ядер, например, на базе L4, Fuchsia и RedoxOS, и формирование сборок на базе Android (AOSP). Для сборки доступно более 5000 пакетов.

В T2 обеспечивается поддержка 25 аппаратных архитектур, применяемых как в современных встраиваемых системах, так и на устаревшем оборудовании. Например, обеспечена поддержка игровых приставок Nintendo Wii U и Sony PS3, рабочих станций SGI, Sun и HP. Для некоторых архитектур возможна работа в окружениях с 512 МБ ОЗУ. Готовые сборки сформированы для архитектур Alpha, Arc, ARM64, Avr32, HPPA64, IA64, Loongarch64, M68k, Microblaze, MIPS64, Nios2, OpenRISC, PowerPC 64, RISC-V 64, s390x, SPARC 64, SuperH, i486, x86-64 и x32.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена начальная поддержка игровой приставки Nintendo Wii U.
  • Добавлены пакеты с пользовательским окружением Cosmic.
  • Включены патчи, в отдельных тестах повышающих производительность программных RAID на базе драйвера MD на 89%.
  • Для систем RISCV-64 добавлена поддержка GPU AMD на базе микроархитектуры RDNA3.
  • Добавлены изменения, повышающие стабильность и производительность платформ SPARC64, Intel Itanium IA-64 и SGI Octane.
  • Пакеты c LibreOffice, OpenJDK и QEMU адаптированы для работы на многих вторичных архитектурах.
  • Добавлено 206 пакетов и новых возможностей, обновлено 3280 пакетов, удалено 37 пакетов. Например, обновлены GCC 14.2, uClibC 1.0.49, LLVM 19.1.5, ядро Linux 6.12.5.
  • Обеспечено автоматическое присвоение имени хоста на основе аппаратной платформы.
  • В базовую поставку включён эмулятор QEMU.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/t...)
  2. OpenNews: Релиз T2 SDE 24.6, платформы для создания дистрибутивов
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4, развиваемого автором Puppy Linux
  4. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 9.5, дистрибутива для устаревших компьютеров
  5. OpenNews: Выпуск EasyOS 6.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  6. OpenNews: SmolBSD - инструментарий для создания микро-сборок NetBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62449-t2
Ключевые слова: t2, sde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Доктор Альба (?), 12:07, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они даже для AOSP портируют это рабочее окружение...
     
  • 1.3, Аноним (-), 12:23, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где же эти операционные системы на основе Fuchsia? Была dahliaOS, да перешла на Linux kernel.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:24, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    dahliaOS : Как лодку назовёшь, так она и поплывёт.
     
  • 2.28, Аноним (28), 16:50, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению пока не сделаешь сам по своим желаниям, никто за тебя делать не захочет. По видимому возникли сложности или проблемы с этим ядром и поэтому его бросили.
     
     
  • 3.36, Аноним (-), 18:49, 21/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:37, 21/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.5, Аноним (5), 12:41, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слудующим витком "развития" будет платформа для создания мета-дистрибутивов.
     
     
  • 2.18, Аноним (15), 15:33, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так похоже, она таковым и является.
     

  • 1.8, Уникум (?), 12:45, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Костыльная штука. Ни один нормальный дистр на такое не перейдет
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:50, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы ребяты. Пробовал собрать базовый образ для первого пенька - все собралось. Жаль ядро Linux слишком жирное, 98й винде не конкурент.
     
     
  • 2.27, Аноним (28), 16:48, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми старую версию ядра, настолько старую когда размер тебя устроит :)
     

  • 1.14, Швондик (?), 14:59, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    нужно начать развивать BSD дистрибутив для запуска Windos игр
     
     
  • 2.26, Аноним (15), 16:37, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чём, давай сразу на Rust.
     

  • 1.30, Прохожий (??), 17:25, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие плюсы по сравнению с woof-ce ?
     
  • 1.35, Аноним (-), 18:02, 21/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру