В KDE реализована начальная поддержка восстановления сеансов на базе Wayland

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметным изменением стало добавление в кодовую базу композитного менеджера KWin начальной поддержки Wayland-протокола xdg-session-management. Изменение позволяет восстанавливать состояние окон прерванного сеанса в окружениях на основе протокола Wayland, например, в случае аварийного завершения композитного сервера или приложения. Изменение планируют включит в состав релиза KDE Plasma 6.4. Из возможностей пока поддерживается только восстановление размера и позиции окон, а также их привязки к виртуальным рабочим столам. Содержимое окон пока не восстанавливается, но данную функцию намерены реализовать на следующем этапе. Среди других изменений в KDE: В ветке Plasma 6.4.0 переработано окно регистрации приложениями клавиатурных комбинаций.

В диалог настройки действий при двойном клике мышью добавлена область для тестирования изменения перед его применением.

Предоставлена возможность запуска менеджера приложений Discover прямо из уведомлений о появлении обновлений.

В интерфейсе редактирования элементов в буфере обмена обеспечена активация кнопки сохранения только после изменения текста.

Решена проблема с невозможностью перейти по ссылкам, указанным на страницах конфигуратора и различных приложений.

В инструментарий для интеграции с браузерами добавлена поддержка flatpak-пакетов с альтернативными браузерами на движках Chromium и Firefox, такими как LibreWolf и Ungoogled Chromium.

Повышена производительность при использовании режима ночной подсветки и при изменения яркости (в данных режимах наблюдалось снижение частоты кадров при отображении видео).

На экране блокировки системы добавлена возможность настройки таймаута показа приглашения входа.

Исправлены 4 ошибки (1, 2, 3, 4), приводящих к аварийному завершению KWin.

Устранены проблемы с мерцанием или показом чёрного экрана при отображении экрана блокировки входа, при определённом стечении обстоятельств проявлявшихся на системах с GPU NVIDIA.



