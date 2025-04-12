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В KDE реализована начальная поддержка восстановления сеансов на базе Wayland

12.04.2025 11:15

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметным изменением стало добавление в кодовую базу композитного менеджера KWin начальной поддержки Wayland-протокола xdg-session-management. Изменение позволяет восстанавливать состояние окон прерванного сеанса в окружениях на основе протокола Wayland, например, в случае аварийного завершения композитного сервера или приложения. Изменение планируют включит в состав релиза KDE Plasma 6.4. Из возможностей пока поддерживается только восстановление размера и позиции окон, а также их привязки к виртуальным рабочим столам. Содержимое окон пока не восстанавливается, но данную функцию намерены реализовать на следующем этапе.

Среди других изменений в KDE:

  • В ветке Plasma 6.4.0 переработано окно регистрации приложениями клавиатурных комбинаций.
  • В диалог настройки действий при двойном клике мышью добавлена область для тестирования изменения перед его применением.
  • Предоставлена возможность запуска менеджера приложений Discover прямо из уведомлений о появлении обновлений.
  • В интерфейсе редактирования элементов в буфере обмена обеспечена активация кнопки сохранения только после изменения текста.
  • Решена проблема с невозможностью перейти по ссылкам, указанным на страницах конфигуратора и различных приложений.
  • В инструментарий для интеграции с браузерами добавлена поддержка flatpak-пакетов с альтернативными браузерами на движках Chromium и Firefox, такими как LibreWolf и Ungoogled Chromium.
  • Повышена производительность при использовании режима ночной подсветки и при изменения яркости (в данных режимах наблюдалось снижение частоты кадров при отображении видео).
  • На экране блокировки системы добавлена возможность настройки таймаута показа приглашения входа.
  • Исправлены 4 ошибки (1, 2, 3, 4), приводящих к аварийному завершению KWin.
  • Устранены проблемы с мерцанием или показом чёрного экрана при отображении экрана блокировки входа, при определённом стечении обстоятельств проявлявшихся на системах с GPU NVIDIA.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/04/...)
  2. OpenNews: В KDE добавлена поддержка Wayland-протокола fifo и улучшена настройка дисплеев
  3. OpenNews: Для KDE разрабатывают новый менеджер входа для замены SDDM
  4. OpenNews: Перегрузка инфраструктуры KDE, GNOME, Fedora, Codeberg и SourceHut из-за ИИ-индексаторов
  5. OpenNews: Разделение кода kwin_x11 и kwin_wayland. Прекращение поддержки X11 в KDE 7
  6. OpenNews: Сеанс KDE на базе X11 остался почти без тестирования. Начало разработки KDE 6.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63059-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:42, 12/04/2025 [ответить]  
    		• –4 +/
    Будем честны, все передовые дистрибутивы (перечислим их вместе: Убунту) на гноме, который издревле поддерживаей вэйланд, у кде нет ничего, чтобы перетянуть пользователей гнома, только плазма, которая умеет ежечасно крашится.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:01, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он умеет восстанавливать прерванный сеанс с восстановлением окон распределяя их по тем рабочим столам, на которых они были?
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 12:04, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём и с пресловутыми приложениями из flatpak? крайне сомнительно
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:44, 12/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы удалили сохранение в dolphin каждые 3 секунды, кто вообще это придумал.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:58, 12/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    а в гноме это есть ?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:02, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде только в Enlightenment было, от туда и перенесли этот протокол для включения в общий набор.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:59, 12/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    >позволяет восстанавливать состояние окон

    А что, там до сих пор даже этого не было?

     
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