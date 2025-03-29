В KDE добавлена поддержка Wayland-протокола fifo и улучшена настройка дисплеев

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Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди изменений, добавленных в ветку, на основе которых формируется релиз KDE Plasma 6.4.0:
- Добавлена поддержка Wayland-протокола fifo, позволяющего использовать FIFO-механизм (первым пришёл - первым ушёл) обработки очереди обновления содержимого отображаемой поверхности. При помощи указанного протокола при выводе можно обойтись ожиданием завершения вертикальной развёртки (vblank) вместо использования callback-вызовов при каждой готовности отобразить новый кадр, что решает проблему с высокой нагрузкой на GPU при использовании VSync.
- В конфигураторе улучшен интерфейс страницы настройки дисплея. В системах с одним экраном обеспечено скрытие области выбора раскладки экранов. В многомониторных конфигураций улучшено выделение текущего экрана и представление подсоединённых, но не активированных экранов.
- Добавлена поддержка xdg-портала Clipboard, предоставляющего доступ к буферу обмена для приложений, запускаемых в изолированных окружениях, например, поставляемых в формате Flatpak.
- Значительно повышена производительность записи скринкастов с использованием видео в формате VP9 (применяется по умолчанию).
- Обеспечено сохранение интерактивных кнопок в уведомлениях, показываемых во всплывающем окне с историей уведомлений.
- В многомониторных конфигурациях часы и интерактивные элементы интерфейса на экранах блокировки и входа в систему теперь показываются только на одном активном экране и скрываются на остальных экранах, не имеющих фокуса ввода.
- Решены проблемы в KWin, приводившие к перемещению окон в неадекватные позиции при перегруппировке экранов или изменении их числа.
- Улучшен внешний вид виджета Comics, в ситуации отсутствия доступных для просмотра комиксов (вместо сообщения об ошибке теперь предлагается выбрать комиксы).
- Реализована возможность переключения между окнами через сочетания клавиш Meta+Tab и Meta+Shift+Tab.
- В KWin добавлена возможность настройки продолжительности действия эффекта затухания рабочего стола ("Fade Desktop").
- Для уведомлений реализована поддержка выбора типа звукового оповещения (например, при получении письма может воспроизводиться отдельный звук, характерный для прихода сообщения).
- Набор тёмных курсоров переименован в "Breeze Dark".
- В ветке 6.3.4 решены проблемы с крахом Plasma после отключения экрана и крахом KWin после выхода из спящего режима.