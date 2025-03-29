В KDE добавлена поддержка Wayland-протокола fifo и улучшена настройка дисплеев

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди изменений, добавленных в ветку, на основе которых формируется релиз KDE Plasma 6.4.0: Добавлена поддержка Wayland-протокола fifo, позволяющего использовать FIFO-механизм (первым пришёл - первым ушёл) обработки очереди обновления содержимого отображаемой поверхности. При помощи указанного протокола при выводе можно обойтись ожиданием завершения вертикальной развёртки (vblank) вместо использования callback-вызовов при каждой готовности отобразить новый кадр, что решает проблему с высокой нагрузкой на GPU при использовании VSync.

В конфигураторе улучшен интерфейс страницы настройки дисплея. В системах с одним экраном обеспечено скрытие области выбора раскладки экранов. В многомониторных конфигураций улучшено выделение текущего экрана и представление подсоединённых, но не активированных экранов.

Добавлена поддержка xdg-портала Clipboard, предоставляющего доступ к буферу обмена для приложений, запускаемых в изолированных окружениях, например, поставляемых в формате Flatpak.

Значительно повышена производительность записи скринкастов с использованием видео в формате VP9 (применяется по умолчанию).

Обеспечено сохранение интерактивных кнопок в уведомлениях, показываемых во всплывающем окне с историей уведомлений.

В многомониторных конфигурациях часы и интерактивные элементы интерфейса на экранах блокировки и входа в систему теперь показываются только на одном активном экране и скрываются на остальных экранах, не имеющих фокуса ввода.

Решены проблемы в KWin, приводившие к перемещению окон в неадекватные позиции при перегруппировке экранов или изменении их числа.

Улучшен внешний вид виджета Comics, в ситуации отсутствия доступных для просмотра комиксов (вместо сообщения об ошибке теперь предлагается выбрать комиксы).

Реализована возможность переключения между окнами через сочетания клавиш Meta+Tab и Meta+Shift+Tab.

В KWin добавлена возможность настройки продолжительности действия эффекта затухания рабочего стола ("Fade Desktop").

Для уведомлений реализована поддержка выбора типа звукового оповещения (например, при получении письма может воспроизводиться отдельный звук, характерный для прихода сообщения).

Набор тёмных курсоров переименован в "Breeze Dark".

В ветке 6.3.4 решены проблемы с крахом Plasma после отключения экрана и крахом KWin после выхода из спящего режима.



