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В KDE добавлена поддержка Wayland-протокола fifo и улучшена настройка дисплеев

29.03.2025 11:53

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди изменений, добавленных в ветку, на основе которых формируется релиз KDE Plasma 6.4.0:

  • Добавлена поддержка Wayland-протокола fifo, позволяющего использовать FIFO-механизм (первым пришёл - первым ушёл) обработки очереди обновления содержимого отображаемой поверхности. При помощи указанного протокола при выводе можно обойтись ожиданием завершения вертикальной развёртки (vblank) вместо использования callback-вызовов при каждой готовности отобразить новый кадр, что решает проблему с высокой нагрузкой на GPU при использовании VSync.
  • В конфигураторе улучшен интерфейс страницы настройки дисплея. В системах с одним экраном обеспечено скрытие области выбора раскладки экранов. В многомониторных конфигураций улучшено выделение текущего экрана и представление подсоединённых, но не активированных экранов.
  • Добавлена поддержка xdg-портала Clipboard, предоставляющего доступ к буферу обмена для приложений, запускаемых в изолированных окружениях, например, поставляемых в формате Flatpak.
  • Значительно повышена производительность записи скринкастов с использованием видео в формате VP9 (применяется по умолчанию).
  • Обеспечено сохранение интерактивных кнопок в уведомлениях, показываемых во всплывающем окне с историей уведомлений.
  • В многомониторных конфигурациях часы и интерактивные элементы интерфейса на экранах блокировки и входа в систему теперь показываются только на одном активном экране и скрываются на остальных экранах, не имеющих фокуса ввода.
  • Решены проблемы в KWin, приводившие к перемещению окон в неадекватные позиции при перегруппировке экранов или изменении их числа.
  • Улучшен внешний вид виджета Comics, в ситуации отсутствия доступных для просмотра комиксов (вместо сообщения об ошибке теперь предлагается выбрать комиксы).
  • Реализована возможность переключения между окнами через сочетания клавиш Meta+Tab и Meta+Shift+Tab.
  • В KWin добавлена возможность настройки продолжительности действия эффекта затухания рабочего стола ("Fade Desktop").
  • Для уведомлений реализована поддержка выбора типа звукового оповещения (например, при получении письма может воспроизводиться отдельный звук, характерный для прихода сообщения).
  • Набор тёмных курсоров переименован в "Breeze Dark".
  • В ветке 6.3.4 решены проблемы с крахом Plasma после отключения экрана и крахом KWin после выхода из спящего режима.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/03/...)
  2. OpenNews: Для KDE разрабатывают новый менеджер входа для замены SDDM
  3. OpenNews: В KDE улучшена поддержка графических планшетов и устройств домашней автоматизации
  4. OpenNews: Разделение кода kwin_x11 и kwin_wayland. Прекращение поддержки X11 в KDE 7
  5. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.3
  6. OpenNews: Сеанс KDE на базе X11 остался почти без тестирования. Начало разработки KDE 6.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62975-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:03, 29/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Добавляют всякую фифу для вяляного, а панель задач всё также медленно грузится при запуске. Аж видно, как значки быстрого запуска медленно плывут справа налево - от конца панели задач справо налево аж к кнопке "Пуск".
     
     
  • 2.3, name (??), 12:12, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подождёшь, фифо гораздо важнее, т.к. влияет на производительность.
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:21, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Панельку в буфере надо бы полностью подготовить и только потом показывать, не продумали.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:07, 29/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Это что же, konsole перестанет выжирать весь процессор? Неплохо бы, это прямо проблема с вейландом.
     
  • 1.4, Krtek (?), 12:16, 29/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    >контроль качества
    >KDE

    Это, как Министерство правды в одном известном романе.

    >Добавлена поддержка Wayland-протокола fifo

    fuflo

     

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