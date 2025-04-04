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Первые публичные версии Nelm, форка Helm для развёртывания приложений в Kubernetes

04.04.2025 07:39

Объявлено о готовности к массовому использованию открытого проекта Nelm, позиционируемого как "альтернатива Helm 3". Nelm зародился в процессе разработки CI/CD-утилиты werf как форк Helm, пакетного менеджера для Kubernetes, который использует "чарты", чтобы развёртывать приложения в K8s. Код Nelm доступен на GitHub под лицензией Apache 2.0.

В форке решён ряд проблем, долгое время существующих в Helm, и добавлены новые возможности, среди которых:

  • Более консистентный подход к обновлению ресурсов Kubernetes с помощью технологии Server-Side Apply вместо 3-Way Merge;
  • Отслеживание состояния ресурсов и вывод логов во время развёртывания;
  • Наглядное планирование будущих релизов с выводом в стиле "terraform plan";
  • Поддержка работы с зашифрованными "values" и файлами.

В планах Nelm - предоставление альтернативы существующей Go-шаблонизации для чартов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/werf/nelm/...)
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  3. OpenNews: Microsoft открыл Hyperlight, гипервизор для изоляции отдельных функций в приложениях
  4. OpenNews: Проект Cozystack выпустил Talm, менеджер конфигураций для Talos Linux
  5. OpenNews: Релиз Polemarch 3.0, web-интерфейса для управления инфраструктурой
  6. OpenNews: Уязвимости в ingress-nginx, позволяющие выполнить код и захватить управление кластерами Kubernetes
Автор новости: Dmitry Shurupov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63016-nelm
Ключевые слова: nelm, helm, fork
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 08:58, 04/04/2025 [ответить]  
    		• +4 +/
    Может s/развёртывать/разворачивать/ и s/консистентный/целостный/ ?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:39, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Деплоить и непротиворечивый!
     
  • 2.7, Bob (??), 09:41, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оставить оригинальные термины на английском, как в медицине латынь, например.

    Неспособных в это - отсеивать как профнепригодных. Что не адаптация с английского - одна (сплошная) эс.
    p.s.: 1С, кто знаком - поймёт и проклянёт

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:14, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, mickvav (?), 11:05, 04/04/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Не для продакшена пока. Весь код мерджит один человек, хотя контрибьюторов - больше одного.
     

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