Первые публичные версии Nelm, форка Helm для развёртывания приложений в Kubernetes

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Объявлено о готовности к массовому использованию открытого проекта Nelm, позиционируемого как "альтернатива Helm 3". Nelm зародился в процессе разработки CI/CD-утилиты werf как форк Helm, пакетного менеджера для Kubernetes, который использует "чарты", чтобы развёртывать приложения в K8s. Код Nelm доступен на GitHub под лицензией Apache 2.0.
В форке решён ряд проблем, долгое время существующих в Helm, и добавлены новые возможности, среди которых:
- Более консистентный подход к обновлению ресурсов Kubernetes с помощью технологии Server-Side Apply вместо 3-Way Merge;
- Отслеживание состояния ресурсов и вывод логов во время развёртывания;
- Наглядное планирование будущих релизов с выводом в стиле "terraform plan";
- Поддержка работы с зашифрованными "values" и файлами.
В планах Nelm - предоставление альтернативы существующей Go-шаблонизации для чартов.