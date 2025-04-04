Первые публичные версии Nelm, форка Helm для развёртывания приложений в Kubernetes

Объявлено о готовности к массовому использованию открытого проекта Nelm, позиционируемого как "альтернатива Helm 3". Nelm зародился в процессе разработки CI/CD-утилиты werf как форк Helm, пакетного менеджера для Kubernetes, который использует "чарты", чтобы развёртывать приложения в K8s. Код Nelm доступен на GitHub под лицензией Apache 2.0.

В форке решён ряд проблем, долгое время существующих в Helm, и добавлены новые возможности, среди которых:

Более консистентный подход к обновлению ресурсов Kubernetes с помощью технологии Server-Side Apply вместо 3-Way Merge;

Отслеживание состояния ресурсов и вывод логов во время развёртывания;

Наглядное планирование будущих релизов с выводом в стиле "terraform plan";

Поддержка работы с зашифрованными "values" и файлами.

В планах Nelm - предоставление альтернативы существующей Go-шаблонизации для чартов.



