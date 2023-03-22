Релиз Polemarch 3.0, web-интерфейса для управления инфраструктурой

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|3.8, Аноним (8), 10:02, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рекламируете UI с платной версией и не можете сделать нормальную новость с картинкой? А вы точно маркетолог?
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|4.9, Аноним (8), 10:05, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Демка это оказывается дерганое видео без скрола даже. Не понимаю что у этих людей в голове. Они делают продукт для клиента или для начальства?
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|5.14, YetAnotherOnanym (ok), 10:47, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот как раз таки для начальства, если оно глупое, и делают красивые видосики. А клиент, если он головой думает, смотрит документацию, а не видосики.
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|6.17, Аноним (8), 11:01, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конкретно я бы для начала зашел в что-нибудь где в принципе можно понять стоит ли мне читать доку. Зачем лезть в доку если даже не знаешь что собираешься получить на выходе. Да даже как демку быстро поставить, но тут даже простой кнопки с аналогом действий Get Started, Install demo, Quick Installation. Ничего не наблюдаются. Короче не продают. Делают для себя и того парня, которого они знают лично. Такое имеет место быть.
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|4.19, Аноним (7), 11:19, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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иннах, хер ли ты ко мне то обращается ? я только сегодня об этом продукте узнал
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|2.13, InuYasha (??), 10:41, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Включил картинки в браузере прежде чем открывать новость - и вот опять...
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