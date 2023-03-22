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Релиз Polemarch 3.0, web-интерфейса для управления инфраструктурой

22.03.2023 09:34

Состоялся выпуск Polemarch 3.0.0, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPLv3. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MySQL/PostgreSQL и Redis/RabbitMQ+Redis (кэш и брокер MQ). Для каждой версии формируется образ Docker.

Основные изменения:

  • Переход на новую версию Rest API v4 и минимально поддерживаемую версию Python 3.8. Переход был необходим для улучшения поддержки новой системы плагинов и расширений, а так же для ускорения разработки. Так же были упрощены некоторые дублирующие элементы, для более логичного и интуитивно понятного управления шаблонами и расписанием.
  • Добавлены новые плагины инвентаризации, позволяющие использовать стандартные плагины инвентаризации, таких как скрипты или строки ini/yaml/json. Так же разработана сама система плагинов для инвентаризации, которая позволяет реализовывать собственные реализации формирования плагинов из различных источников.
  • Улучшена система плагинов запуска, которая была выпущена в предыдущем релизе. Теперь можно писать собственные реализации запуска дополнительных команд, наподобие bash-скриптов, terraform или helm. В рамках рефакторинга добавлена поддержка плагинов в шаблонах и расписаниях. Так же в плагинах теперь можно создавать цепочку вызовов для предварительной инициализации в репозитории.
  • Реализована система расширений для записи строк из вывода в различные хранилища. Из коробки теперь поставляется плагин для записи в БД и python-logger с возможностью отправки вывода в stdout, файл или syslog.
  • Очереди сообщений теперь обмениваются json-сообщениями, вместо pickle. Так же ускорена работа по сериализации и десериализации данных для отправки в очередь.
  • Улучшен пользовательский интерфейс и улучшена интеграция для автообновления с помощью Centrifugo.
  • Обновлены ключевые зависимости, такие как Django, за счёт чего уменьшен список необходимых зависимостей (например, нативная поддержка redis для кэша).
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  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vstconsulti...)
  2. OpenNews: Релиз Polemarch 2.0, web-интерфейса для Ansible
  3. OpenNews: Серьёзная уязвимость в системе управления конфигурацией Ansible
  4. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
  5. OpenNews: Система управления конфигурацией Chef стала полностью открытым проектом
  6. OpenNews: Опасные уязвимости в системе управления конфигурацией SaltStack
Автор новости: ВСТ Консалтинг
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58838-polemarch
Ключевые слова: polemarch, ansible
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:52, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    хоть бы скриншоты прицепили к новости...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:59, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    на оф сайте есть демка примитивная https://polemarch.org/
    а также есть таблица сравнения опен сорц и энтерпрайз решения , много чего отключено
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:02, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рекламируете UI с платной версией и не можете сделать нормальную новость с картинкой? А вы точно маркетолог?
     
     
  • 4.9, Аноним (8), 10:05, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Демка это оказывается дерганое видео без скрола даже. Не понимаю что у этих людей в голове. Они делают продукт для клиента или для начальства?
     
     
  • 5.14, YetAnotherOnanym (ok), 10:47, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как раз таки для начальства, если оно глупое, и делают красивые видосики. А клиент, если он головой думает, смотрит документацию, а не видосики.
     
     
  • 6.17, Аноним (8), 11:01, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретно я бы для начала зашел в что-нибудь где в принципе можно понять стоит ли мне читать доку. Зачем лезть в доку если даже не знаешь что собираешься получить на выходе. Да даже как демку быстро поставить, но тут даже простой кнопки с аналогом действий Get Started, Install demo, Quick Installation. Ничего не наблюдаются. Короче не продают.  Делают для себя и того парня, которого они знают лично. Такое имеет место быть.  
     
  • 4.19, Аноним (7), 11:19, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иннах, хер ли ты ко мне то обращается ? я только сегодня об этом продукте узнал
     
  • 2.13, InuYasha (??), 10:41, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включил картинки в браузере прежде чем открывать новость - и вот опять...
     
     
  • 3.18, Аноним (8), 11:02, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Картинки это для продажных капиталистов.  
     

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