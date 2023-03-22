Релиз Polemarch 3.0, web-интерфейса для управления инфраструктурой

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:59, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – на оф сайте есть демка примитивная https://polemarch.org/

а также есть таблица сравнения опен сорц и энтерпрайз решения , много чего отключено

3.8 , Аноним ( 8 ), 10:02, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Рекламируете UI с платной версией и не можете сделать нормальную новость с картинкой? А вы точно маркетолог?

4.9 , Аноним ( 8 ), 10:05, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Демка это оказывается дерганое видео без скрола даже. Не понимаю что у этих людей в голове. Они делают продукт для клиента или для начальства?

5.14 , YetAnotherOnanym ( ok ), 10:47, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот как раз таки для начальства, если оно глупое, и делают красивые видосики. А клиент, если он головой думает, смотрит документацию, а не видосики.

6.17 , Аноним ( 8 ), 11:01, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конкретно я бы для начала зашел в что-нибудь где в принципе можно понять стоит ли мне читать доку. Зачем лезть в доку если даже не знаешь что собираешься получить на выходе. Да даже как демку быстро поставить, но тут даже простой кнопки с аналогом действий Get Started, Install demo, Quick Installation. Ничего не наблюдаются. Короче не продают. Делают для себя и того парня, которого они знают лично. Такое имеет место быть.

4.19 , Аноним ( 7 ), 11:19, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – иннах, хер ли ты ко мне то обращается ? я только сегодня об этом продукте узнал

2.13 , InuYasha ( ?? ), 10:41, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Включил картинки в браузере прежде чем открывать новость - и вот опять...

3.18 , Аноним ( 8 ), 11:02, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Картинки это для продажных капиталистов.

