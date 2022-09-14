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Релиз Polemarch 2.0, web-интерфейса для Ansible

14.09.2022 04:42

Состоялся выпуск Polemarch 2.0.0, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPLv3. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MySQL/PostgreSQL и Redis/RabbitMQ+Redis (кэш и брокер MQ). Для каждой версии формируется образ Docker.

Спустя год был осуществлён переход на свежую версию платформы vstutils 5.0, в которой было исправлено множество ошибок, улучшены производительность и дизайн. Так же была добавлена поддержка живого обновления с помощью Centrifugo, c помощью которого пользователи посылают API-запрос на обновление данных не по расписанию, а по мере необходимости. Добавлена поддержка и объявлен рекоммендуемым Python 3.10.

Стоит так же отметить улучшение и исправление ошибок работы с git-репозиториями, использование нативных возможностей БД для управления группами и исправление ошибки, при которой после длительного простоя начинали выполняться все пропущенные планировщиком задачи.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vstconsulti...)
  2. OpenNews: Релиз Polemarch 1.0.0, web-интерфейса для Ansible
  3. OpenNews: Red Hat представил проект AWX, в рамках которого открыт код Ansible Tower
  4. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
  5. OpenNews: Серьёзная уязвимость в системе управления конфигурацией Ansible
  6. OpenNews: Red Hat покупает систему управления конфигурацией Ansible
Автор новости: vstconsulting
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57779-polemarch
Ключевые слова: polemarch, ansible
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 06:33, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Python+JavaScript+Django+Celery+Ansible+MySQL+Redis+RabbitMQ = ХИПСТЕР-КОМБО
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 06:39, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для хипстер-комбо туда ещё Раст нужно запилить.
     

  • 1.2, Аноним (2), 06:38, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ансибл - это просто шелл-скрипты на yaml. То, что на шелле занимает одну строку:

        cp src dest

    на ансибле займет три-четыре:

    - name: "Copy src to dest, duh..."
      ansible.builtin.copy:
        src: src
        dest: dest

    Ансибл - это императивная фигня, все операции выполняются шаг за шагом ровно так, как ты их указал. Он не декларативен. Если хочется декларативности, стоит смотреть на NixOS и его nix flakes. Ну или на GuixSD.

     
     
  • 2.5, Anatoly (??), 07:06, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    То же одна строчка

    - ansible.builtin.copy: src: src, dest: dest


    И на тыщу машин можно сразу, а у вас как?

    ansible 1000hosts -m copy -a 'src=src,dest=dest'

     
     
  • 3.8, pashev.ru (?), 07:21, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты лучше скажи как это файл не забыть потом удалить с 1000 машин.

    А скопировать мы можем циклом for + scp.

     
     
  • 4.10, Anatoly (??), 07:23, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если потребуется параметризация, скрипт у вас будет чрезвычайно жирный (в итоге напишите свой ansible, я такое наблюдал уже). В примере моём разовая акция раскидать файл. Если это периодическая задача, это роль + сценарии. Где что "разбросано" описано в мете файлов инвенторизации.
     
  • 4.17, ыы (?), 08:49, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в вашем случае- можете
    "циклом for + " ssh + rm -rf  ...   :)
     
  • 3.13, onanim (?), 08:16, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    диды пользовались pdsh и parallel
     
  • 2.7, Аноним (7), 07:19, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, бахни на шелле что-то комплексное, сложное, ещё и сохраняющее имподентность в разных непонятных ситуациях.
    Потом вместе посмеёмся
     
     
  • 3.9, pashev.ru (?), 07:22, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идемпотентность в ансибл не является неотъемлемой чертой, а требует внимательного и вдумчивого проектирования.
     
     
  • 4.16, ыы (?), 08:46, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если вместо встроенных команд использовать raw и как в примере выше- некорректно написанный cp - то отнять можно...
     
  • 2.14, daydve (?), 08:16, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ММ...Мамкиных хакеров подвезли, которые ansible только в новостях на Opennet'е видели :)
     
  • 2.15, ыы (?), 08:44, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конкретно ваш пример не эквавалентен тому что делает ансибл от слова совсем.
    Вы, ключами к команде "cp", и дополнительной обвязкой из других утилит и простыни на шелл, можете сделать нечто подобное тому что ансибл сделал четырьмя строками.
    И если вы это сделаете- значит у вас просто дофига свободного времени на экзотические развлечения.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 08:59, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у вас много лишнего времени чтобы изучать "вещь-в-себе" ansimble, в то время когда знания продвинутого скриптинга sh/bash пригодятся на любом дистрибутиве linux в перспективе, вне зависимости от того есть там ansimble/puppet/... или нет
     

  • 1.4, Аноним (4), 06:57, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уж лучше в консольках, чем эти ваши web-интерфейсы.
    Вот, последнее время, складывается впечатление, что кроме решений web и скриптов программисты ничего не могут.
     
  • 1.6, pashev.ru (?), 07:18, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Для промышленного применения рекомендуется использовать

    Nixos/nixpkgs

     
     
  • 2.11, anonymous (??), 08:07, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    довольно не просто пинить версию пакета
     
  • 2.12, anonymous (??), 08:11, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Nixos/nixpkgs

    вот стоит postgresql, docker и vim. Как мне обновить только docker и vim?

     

  • 1.19, Аноним (19), 09:04, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
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