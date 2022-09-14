Релиз Polemarch 2.0, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 2.0.0, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPLv3. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MySQL/PostgreSQL и Redis/RabbitMQ+Redis (кэш и брокер MQ). Для каждой версии формируется образ Docker.

Спустя год был осуществлён переход на свежую версию платформы vstutils 5.0, в которой было исправлено множество ошибок, улучшены производительность и дизайн. Так же была добавлена поддержка живого обновления с помощью Centrifugo, c помощью которого пользователи посылают API-запрос на обновление данных не по расписанию, а по мере необходимости. Добавлена поддержка и объявлен рекоммендуемым Python 3.10.

Стоит так же отметить улучшение и исправление ошибок работы с git-репозиториями, использование нативных возможностей БД для управления группами и исправление ошибки, при которой после длительного простоя начинали выполняться все пропущенные планировщиком задачи.



