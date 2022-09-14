Релиз Polemarch 2.0, web-интерфейса для Ansible

|
|1.1, Аноним (1), 06:33, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Python+JavaScript+Django+Celery+Ansible+MySQL+Redis+RabbitMQ = ХИПСТЕР-КОМБО
|
|1.2, Аноним (2), 06:38, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
ансибл - это просто шелл-скрипты на yaml. То, что на шелле занимает одну строку:
cp src dest
на ансибле займет три-четыре:
- name: "Copy src to dest, duh..."
ansible.builtin.copy:
src: src
dest: dest
Ансибл - это императивная фигня, все операции выполняются шаг за шагом ровно так, как ты их указал. Он не декларативен. Если хочется декларативности, стоит смотреть на NixOS и его nix flakes. Ну или на GuixSD.
|
|
|
|2.5, Anatoly (??), 07:06, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
То же одна строчка
- ansible.builtin.copy: src: src, dest: dest
И на тыщу машин можно сразу, а у вас как?
ansible 1000hosts -m copy -a 'src=src,dest=dest'
|
|
|
|3.8, pashev.ru (?), 07:21, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты лучше скажи как это файл не забыть потом удалить с 1000 машин.
А скопировать мы можем циклом for + scp.
|
|
|
|4.10, Anatoly (??), 07:23, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если потребуется параметризация, скрипт у вас будет чрезвычайно жирный (в итоге напишите свой ansible, я такое наблюдал уже). В примере моём разовая акция раскидать файл. Если это периодическая задача, это роль + сценарии. Где что "разбросано" описано в мете файлов инвенторизации.
|
|4.17, ыы (?), 08:49, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну в вашем случае- можете
"циклом for + " ssh + rm -rf ... :)
|
|2.7, Аноним (7), 07:19, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Угу, бахни на шелле что-то комплексное, сложное, ещё и сохраняющее имподентность в разных непонятных ситуациях.
Потом вместе посмеёмся
|
|
|
|3.9, pashev.ru (?), 07:22, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Идемпотентность в ансибл не является неотъемлемой чертой, а требует внимательного и вдумчивого проектирования.
|
|
|
|4.16, ыы (?), 08:46, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, если вместо встроенных команд использовать raw и как в примере выше- некорректно написанный cp - то отнять можно...
|
|2.14, daydve (?), 08:16, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ММ...Мамкиных хакеров подвезли, которые ansible только в новостях на Opennet'е видели :)
|
|2.15, ыы (?), 08:44, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну конкретно ваш пример не эквавалентен тому что делает ансибл от слова совсем.
Вы, ключами к команде "cp", и дополнительной обвязкой из других утилит и простыни на шелл, можете сделать нечто подобное тому что ансибл сделал четырьмя строками.
И если вы это сделаете- значит у вас просто дофига свободного времени на экзотические развлечения.
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 08:59, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А у вас много лишнего времени чтобы изучать "вещь-в-себе" ansimble, в то время когда знания продвинутого скриптинга sh/bash пригодятся на любом дистрибутиве linux в перспективе, вне зависимости от того есть там ansimble/puppet/... или нет
|
|1.4, Аноним (4), 06:57, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Уж лучше в консольках, чем эти ваши web-интерфейсы.
Вот, последнее время, складывается впечатление, что кроме решений web и скриптов программисты ничего не могут.
|
|
|
|2.12, anonymous (??), 08:11, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Nixos/nixpkgs
вот стоит postgresql, docker и vim. Как мне обновить только docker и vim?
|