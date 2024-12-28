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Выпуск Cozystack 0.21, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

28.12.2024 22:11

Доступен выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.21.0, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap.

Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера.

В новой версии полностью переработан интерфейс Dashboard, который теперь напрямую работает с API Cozystack, а не с ресурсами FluxCD. Изменение предоставляет графический интерфейс конечным пользователям и даёт возможность выделять им права для развёртывания тех или иных сервисов с учётом стандартной модели RBAC в Kubernetes. Для каждого tenant-а по умолчанию создаётся четыре группы:

  • view - для доступа только на чтение;
  • use - для подключения к виртуальным машинам и использования сервисов;
  • admin - для возможности заказа основных сервисов (mysql, postgres, redis, kubernetes, virtual-machine и т.п.);
  • super-admin - для создания дочерних tenant-ов и запуска сервисных служб (monitoring, etcd, ingress и seaweedfs).

Пользователи, включённые в соответствующие группы, могут получить доступ как через Kubernetes, так и через Dashboard. Несмотря на то что в Cozystack используется API-ориентированный подход, Dashboard является важной частью платформы, так как позволяет быстро сформировать необходимые сервисы через графический интерфейс, далее посмотреть, как они отображаются в API, а уже потом описать их как код (IaC).

Основные измерения в Dashboard:

  • Обеспечена работа напрямую с API Cozystack.
  • Убраны префиксы для приложений, так как каждое приложение теперь использует свой собственный Kind.
  • Пространства имён фильтруются по префиксу "tenant-", что позволяет отображать только пользовательские пространства имён и исключить из отображения системные.
  • Исправлено отображение пиктограмм при включённом OIDC (OpenID Connect).
  • Добавлены косметические исправления, в том числе корректные ссылки на документацию.

Другие изменения:

  • Добавлена авторизация для Redis.
  • Выполнен рефакториг ролей и привязок ролей для tenant-ов, удалены все разрешения для ресурсов HelmRelease, удалена группа kubeapps-admin.
  • Исправлен запуск Grafana, исправлен URL для плагина VictoriaLogs.
  • Исправлена спецификация OpenAPI для List-ресурсов в API Cozystack.
  • Talos Linux обновлён до версии 1.8.4.
  • Linstor-ha-controller обновлён до версии 1.2.3, что решило проблему с отказоустойчивостью виртуальных машин.
  • Добавлена настройка размера для базы данных Grafana.
  • Добавлены дополнительные возможности управления ресурсами VMCluster.


  1. Главная ссылка к новости (https://t.me/aenix_io/178...)
  2. OpenNews: Релиз Cozystack 0.20, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes
  3. OpenNews: Первый альфа-выпуск etcd-оператора для Kubernetes
  4. OpenNews: Проект Cozystack выпустил Talm, менеджер конфигураций для Talos Linux
  5. OpenNews: Проект etcd-await-election для запуска процессов с учётом выбора лидирующего экземпляра
  6. OpenNews: Опубликован код COSI-драйвера для SeaweedFS
Автор новости: tym83
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62482-cozystack
Ключевые слова: cozystack
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:04, 29/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    LINSTOR, ZFS, DRBD... Так много знакомых слов, и так мало понимания, как это всё увязать в отказоустойчивую систему. Вместо того чтобы взять готовое решение, проверенное временем, решили собрать свой "франкенштейн". Ну что ж, удачи им в борьбе с ветряными мельницами.

     
  • 1.2, Аноним (2), 00:07, 29/12/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    А можно уже перестать писать про ещё одни не такие как все скрипты разворачивания кубернетеса?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:22, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раньше джарки в томкэт вручную перекладывали по ссш, теперь даже не знают, что такое томкэт. Со временем и с кубернетисом то же будет. Скрипт запустил, магия случилась - заказчик доволен, все пучком. Как только что-то не так - это козий стэк виноват, там бага.
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:26, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Действительно, есть же AWS, Azure и прочие нищeброды.
     
  • 2.6, Аноним (6), 01:42, 29/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Abra (?), 00:15, 29/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    "полностью переработан интерфейс Dashboard". За две недели?
     

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