Выпуск Cozystack 0.21, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

Доступен выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.21.0, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0. В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap. Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера. В новой версии полностью переработан интерфейс Dashboard, который теперь напрямую работает с API Cozystack, а не с ресурсами FluxCD. Изменение предоставляет графический интерфейс конечным пользователям и даёт возможность выделять им права для развёртывания тех или иных сервисов с учётом стандартной модели RBAC в Kubernetes. Для каждого tenant-а по умолчанию создаётся четыре группы: view - для доступа только на чтение;

use - для подключения к виртуальным машинам и использования сервисов;

admin - для возможности заказа основных сервисов (mysql, postgres, redis, kubernetes, virtual-machine и т.п.);

super-admin - для создания дочерних tenant-ов и запуска сервисных служб (monitoring, etcd, ingress и seaweedfs). Пользователи, включённые в соответствующие группы, могут получить доступ как через Kubernetes, так и через Dashboard. Несмотря на то что в Cozystack используется API-ориентированный подход, Dashboard является важной частью платформы, так как позволяет быстро сформировать необходимые сервисы через графический интерфейс, далее посмотреть, как они отображаются в API, а уже потом описать их как код (IaC). Основные измерения в Dashboard: Обеспечена работа напрямую с API Cozystack.

Убраны префиксы для приложений, так как каждое приложение теперь использует свой собственный Kind.

Пространства имён фильтруются по префиксу "tenant-", что позволяет отображать только пользовательские пространства имён и исключить из отображения системные.

Исправлено отображение пиктограмм при включённом OIDC (OpenID Connect).

Добавлены косметические исправления, в том числе корректные ссылки на документацию. Другие изменения: Добавлена авторизация для Redis.

Выполнен рефакториг ролей и привязок ролей для tenant-ов, удалены все разрешения для ресурсов HelmRelease, удалена группа kubeapps-admin.

Исправлен запуск Grafana, исправлен URL для плагина VictoriaLogs.

Исправлена спецификация OpenAPI для List-ресурсов в API Cozystack.

Talos Linux обновлён до версии 1.8.4.

Linstor-ha-controller обновлён до версии 1.2.3, что решило проблему с отказоустойчивостью виртуальных машин.

Добавлена настройка размера для базы данных Grafana.

Добавлены дополнительные возможности управления ресурсами VMCluster.



