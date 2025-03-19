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Обновление Firefox 136.0.2. Новые требования Mozilla к удостоверяющим центрам

19.03.2025 08:23

Доступен корректирующий выпуск Firefox 136.0.2, в котором устранено несколько проблем:

  • Исправлена ошибка, приводившая к включению опций для удаления Cookie, данных сайтов и содержимого кэша страниц после обновления до версии Firefox 136, если до этого в настройках были включены опции очистки истории навигации или настроек сайтов во время завершения работы.
  • Устранена проблема, из-за которой запрос master-пароля выводился в ситуациях, когда он не требуется.
  • Решены проблемы с отображением переключателей в web-формах на страницах с тёмным фоном.
  • Решена специфичная для Windows проблема, приводившая к большой нагрузке на CPU во время блокировки экрана или закрытии крышки ноутбука.

Дополнительно можно отметить публикацию третьей версии правили хранилища корневых сертификатов Mozilla (MRSP - Mozilla Root Store Policy). Изменения вступили в силу 15 марта и нацелены на решение проблем с задержкой отзыва сертификатов удостоверяющими центрами. Добавлены новые требования для обеспечения оперативного отзыва сертификатов, убрана возможность получения отсрочки отзыва сертификатов в отдельных ситуациях и расширены условия отслеживания жизненного цикла закрытых ключей. Кроме того, добавлен пункт, запрещающий создание корневых сертификатов двойного назначения, применяемых как для сайтов, так и для почты (для TLS и S/MIME теперь должны создаваться отдельные корневые сертификаты).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Chrome планируют добавить собственное хранилище корневых сертификатов
  3. OpenNews: Обновление Firefox 136.0.1. Истечение действия подписи дополнений в старых версиях Firefox
  4. OpenNews: Релиз Firefox 136 с поддержкой вертикальных вкладок
  5. OpenNews: Усиление требований Mozilla к удостоверяющим центрам
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62906-firefox
Ключевые слова: firefox, tls, cert
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Андрей (??), 08:33, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    какие последствия для сертификатов Минцифры ?
     
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 08:35, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никаких. Ставь в систему или скачивай яндекс.стринги.
    Можешь белые, которые для организаций.
    А так да, нездоровая вся эта тема с навязыванием сертификатов в таком архитектурно дефектном месте, как веб
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:54, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    От таких "сертификатов" последствия будут для вас:
    https://opennet.ru/54284-mitm
    https://opennet.ru/56830-tls
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:10, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    mitm с другими сртификатами невозможен?
     
  • 3.29, Аноним (10), 09:55, 19/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.28, Аноним (-), 09:54, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сертификат Минцифры не включён в список корневых в Firefox, поэтому его это не касается.

    Это требования к УЦ, которые хотят быть дефолтно-корневыми

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:33, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ой как зашевелились, когда уже настала угроза реального закрытия.
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 09:09, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И как же? Пару мелких исправлений - это "ой как зашевелились"?
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:37, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Веб и Веб-браузерная монополия начинает надоедать..
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:45, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Решена специфичная для Windows проблема, приводившая к большой нагрузке на CPU во время блокировки экрана или закрытии крышки ноутбука.

    Вот это самое клевое.
    У меня так микроконтроллер ( в сервисе говорят мультиконтроллер ), на ноут сломался, но на mint. Нагрузка cpu 100% при простое.

     
  • 1.6, Аноним (6), 08:47, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как вообще в sleep-режиме можно нагрузить процессор?
     
     
  • 2.15, eugener (ok), 09:22, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для тех кто отключил переход в слип при закрытии крышки.
     

  • 1.21, Аноним (21), 09:40, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, кто-нибудь заметил рост и улучшение браузера за последние N лет?
    Про онанизьм с логотипами мы умолчим. ))
     
     
  • 2.23, Аноним (10), 09:44, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуйню в отдельный поток вынесли, и теперь оно не зависает на нескольких вкладках.
     

  • 1.27, Аноним (27), 09:54, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конвульсии. То кровати, то стулья.
    Но огалтелые фанаты ликуют.
     
     
  • 2.30, Аноним (10), 09:58, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже местная модерация в основном состоит из фанатов раста, мозилы, маздайки и воровства. Либо просто овощи, которые сносят то, что зарепорчено более пары раз(а репортят сторонники известно каких взглядов, поэтому такая картина получается).
     

  • 1.33, Аноним (27), 10:01, 19/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.34, anonymous (??), 10:02, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Интересно, кто-нибудь заметил рост и улучшение браузера за последние N лет?

    Ну огнелис не сдох в отличие от оперы. Других достижений за ним как-то незаметно.

     

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