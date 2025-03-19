Обновление Firefox 136.0.2. Новые требования Mozilla к удостоверяющим центрам

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|2.3, Жироватт (ok), 08:35, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никаких. Ставь в систему или скачивай яндекс.стринги.
Можешь белые, которые для организаций.
А так да, нездоровая вся эта тема с навязыванием сертификатов в таком архитектурно дефектном месте, как веб
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|2.28, Аноним (-), 09:54, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сертификат Минцифры не включён в список корневых в Firefox, поэтому его это не касается.
Это требования к УЦ, которые хотят быть дефолтно-корневыми
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|2.9, Аноним (10), 09:09, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как же? Пару мелких исправлений - это "ой как зашевелились"?
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|1.5, Аноним (5), 08:45, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Решена специфичная для Windows проблема, приводившая к большой нагрузке на CPU во время блокировки экрана или закрытии крышки ноутбука.
Вот это самое клевое.
У меня так микроконтроллер ( в сервисе говорят мультиконтроллер ), на ноут сломался, но на mint. Нагрузка cpu 100% при простое.
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|1.21, Аноним (21), 09:40, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, кто-нибудь заметил рост и улучшение браузера за последние N лет?
Про онанизьм с логотипами мы умолчим. ))
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|2.23, Аноним (10), 09:44, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гуйню в отдельный поток вынесли, и теперь оно не зависает на нескольких вкладках.
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|2.30, Аноним (10), 09:58, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже местная модерация в основном состоит из фанатов раста, мозилы, маздайки и воровства. Либо просто овощи, которые сносят то, что зарепорчено более пары раз(а репортят сторонники известно каких взглядов, поэтому такая картина получается).
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|1.34, anonymous (??), 10:02, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Интересно, кто-нибудь заметил рост и улучшение браузера за последние N лет?
Ну огнелис не сдох в отличие от оперы. Других достижений за ним как-то незаметно.
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