Обновление Firefox 136.0.2. Новые требования Mozilla к удостоверяющим центрам

Доступен корректирующий выпуск Firefox 136.0.2, в котором устранено несколько проблем: Исправлена ошибка, приводившая к включению опций для удаления Cookie, данных сайтов и содержимого кэша страниц после обновления до версии Firefox 136, если до этого в настройках были включены опции очистки истории навигации или настроек сайтов во время завершения работы.

Устранена проблема, из-за которой запрос master-пароля выводился в ситуациях, когда он не требуется.

Решены проблемы с отображением переключателей в web-формах на страницах с тёмным фоном.

Решена специфичная для Windows проблема, приводившая к большой нагрузке на CPU во время блокировки экрана или закрытии крышки ноутбука. Дополнительно можно отметить публикацию третьей версии правили хранилища корневых сертификатов Mozilla (MRSP - Mozilla Root Store Policy). Изменения вступили в силу 15 марта и нацелены на решение проблем с задержкой отзыва сертификатов удостоверяющими центрами. Добавлены новые требования для обеспечения оперативного отзыва сертификатов, убрана возможность получения отсрочки отзыва сертификатов в отдельных ситуациях и расширены условия отслеживания жизненного цикла закрытых ключей. Кроме того, добавлен пункт, запрещающий создание корневых сертификатов двойного назначения, применяемых как для сайтов, так и для почты (для TLS и S/MIME теперь должны создаваться отдельные корневые сертификаты).



