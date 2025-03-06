Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить скрипт через подстановку ссылки в документ

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|1.1, Аноним (1), 09:30, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сколько можно намайнить битков, заставив пользователя кликать на ссылки?
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|3.18, Аноним (11), 11:00, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1 Биткоин сейчас стоит 91 290$ 8.529.154,87 руб.
Внимание вопрос, как это сделать?
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|3.19, Аноним (11), 11:02, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в этих ваших инетрнетах пишут что майнинг через браузер не актуальный вариант.
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|2.5, Аноним (5), 09:53, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь Libre Office не удастся выполнить скрипт через постановку ссылки в документ.
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|1.6, Аноним (-), 09:53, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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URI, URL и URN не одно и то же. Замечу что многие разработчики не задумываясь используют библиотеки и тем не менее тестируют только то что используют, а не то что возможно. Хотя извините, читать в чем именно проблема CVE нет времени.
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|2.8, Аноним (11), 10:07, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> URI, URL и URN не одно и то же. Замечу что многие
> разработчики не задумываясь используют библиотеки и тем не менее тестируют только
> то что используют, а не то что возможно. Хотя извините, читать
> в чем именно проблема CVE нет времени.
Тестированием библиотек которые используются в разработке должен отдел безопасности, а не разработчик. Если какой-то разработчик использует неисвестные библиотеки, а потом его программу используют, то это чья проблема? Конечного пользователя?
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|1.10, Аноним (10), 10:18, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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не уязвимость, а штатный бэкдор.
>Уязвимость вызвана возможностью обращения к специфичной для LibreOffice URI-схеме вызова макросов 'vnd.libreoffice.command:'
Молодцы чё: одну пофиксили - остальные оставили.
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|2.12, Аноним (11), 10:20, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В общем доступе существует редакция комюнити эдишен или как-то так. Интересно, есть ли кроваво-энтерпрайзная и если да, то фиксят ли в ней дыры быстрее?
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|2.14, Аноним (11), 10:38, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хорошо что в ламповом ОпенОфисе этой уязвимости нет!
А чего в нём ещё нет?
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|5.25, Аноним (23), 13:31, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Работать 32-разрядным OO в 64-разрядной WIN никто и не мешает.
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|6.33, Аноним (22), 15:55, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И о чём тогда ваше сообщение? Что нет 64-разрядной версии? Так даже MS до недавнего времени (а может, и сейчас) советовал 32-битный свой офис.
Вообще, пока Intel не выпилит из x86 32 бита (а это на нашем веку вряд ли произойдёт), переход всего и вся на 64 бита — не самоцель.
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|5.27, Прохожий (??), 13:59, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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32-разрядный MS Office 2007 (его не бывает 64-разрядного) тоже без проблем работает в 64-разрядной WIN 10.
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|6.30, Аноним (30), 14:14, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А русскоязычные словари Вы сторонние ставили? Или по какой причине пользуетесь самой ущербной версией MS Office? Даже 2003 корректнее и стабильнее. В крайнем случае Office XP, если Вам нужна обрубленная древность - всё лучше, чем Office 2007. А если поновее, то 2010 вполне отлично работает на Windows от XP до 11.
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|7.37, Аноним (37), 16:42, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вы загнули... Office 2007 топ. и самый распространённый офис в универах.
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|1.15, Аноним (-), 10:44, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Уязвимость вызвана возможностью обращения к специфичной для LibreOffice URI-схеме вызова макросов 'vnd.libreoffice.command:' в реализации URI-схем для интеграции с сервером MS SharePoint.
Такое всегда случается с теми, кто связывается с продуктами Microsoft.
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|1.16, Алконим (?), 10:49, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я один думаю что скрипты в документах это одна из больших ошибок, я прекрасно понимаю юскейсы, но для меня это все равно кажется ошибочным решением
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|2.17, Аноним (11), 10:58, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нету в них ничего страшного, если внутри компании используются или если отдел ИБ работает.
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|3.21, Аноним (20), 12:21, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если любые флешки в корпоратиный комп не засунуть, но, ведь, можно корпоративную в сторонний ком. И таки, притащить специальным образом сформированный документик.
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|3.29, Прохожий (??), 14:04, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полагаю, компаниям нет смысла беспокоиться из-за проблем в сабже, ибо используют они исключительно MSO.
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|5.40, Аноним (40), 18:32, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каких, например? А то я работал в прошлом году в одной компании из TOP500, там все рабочие станции на МС Виндоус, с Офисом и вот этим всем. И что-то они там не беспокоятся об этом особо. Может им подсказать чего?
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|1.26, Аноним (26), 13:48, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для интеграции с сервером MS SharePoint
никогда не понимал эту логику опенсорсников, интегрировать с продуктами мс
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|2.28, Прохожий (??), 14:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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100% документированной функциональности LibreOffice обеспечены только под Windows. В других системах есть ограничения. Впрочем 100% функциональности MS Office также обеспечиваются только под Windows (в сравнении имеются в виду нативные версии под другими ОС).
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|1.35, Bottle (?), 16:21, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередное доказательство того, что подключение любой софтины, утюга и чайника к интернету не есть хорошо.
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