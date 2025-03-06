Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить скрипт через подстановку ссылки в документ

2.14 , Аноним ( 11 ), 10:38, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Хорошо что в ламповом ОпенОфисе этой уязвимости нет! А чего в нём ещё нет?

3.20 , Аноним ( 20 ), 12:17, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И чего в нём только нет: этого нет, того нет.

3.23 , Аноним ( 23 ), 12:47, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В нем нет поддержки 64-разрядной Windows.

4.24 , Аноним ( 22 ), 12:58, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Странно, у меня работает.

5.25 , Аноним ( 23 ), 13:31, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Работать 32-разрядным OO в 64-разрядной WIN никто и не мешает.

6.33 , Аноним ( 22 ), 15:55, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И о чём тогда ваше сообщение? Что нет 64-разрядной версии? Так даже MS до недавнего времени (а может, и сейчас) советовал 32-битный свой офис.

Вообще, пока Intel не выпилит из x86 32 бита (а это на нашем веку вряд ли произойдёт), переход всего и вся на 64 бита — не самоцель.

7.39 , Аноним ( 20 ), 18:08, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – X86S

5.27 , Прохожий ( ?? ), 13:59, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 32-разрядный MS Office 2007 (его не бывает 64-разрядного) тоже без проблем работает в 64-разрядной WIN 10.

6.30 , Аноним ( 30 ), 14:14, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А русскоязычные словари Вы сторонние ставили? Или по какой причине пользуетесь самой ущербной версией MS Office? Даже 2003 корректнее и стабильнее. В крайнем случае Office XP, если Вам нужна обрубленная древность - всё лучше, чем Office 2007. А если поновее, то 2010 вполне отлично работает на Windows от XP до 11.

7.31 , Прохожий ( ?? ), 14:31, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня 2010 стандартный.

8.34 , Аноним ( 22 ), 16:01, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У меня 2024 и мне норм Работает как бы не шустрее 2007-го ... 7.37 , Аноним ( 37 ), 16:42, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вы загнули... Office 2007 топ. и самый распространённый офис в универах.

