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Уязвимости в LibreOffice, позволяющие выполнить скрипт или плагин Gstreamer

12.12.2023 14:56

Раскрыта информация о двух уязвимостях в свободном офисном пакете LibreOffice, которым присвоен высокий уровень опасности (8.3 из 10). Проблемы устранены в недавних обновлениях LibreOffice 7.6.4 и 7.5.9.

Первая уязвимость (CVE-2023-6186) позволяет организовать выполнение произвольного скрипта при нажатии пользователем на специально добавленную в документ ссылку, запускающую встроенные макросы или внутренние команды. В определённых ситуациях можно было добиться отключения показа предварительного предупреждения о совершаемой операции при нажатии на подобные ссылки.

Вторая уязвимость (CVE-2023-6185) позволяет при открытии документа со специально оформленным встроенным видео добиться на платформе Linux выполнения произвольных плагинов к мультимедийному фреймворку Gstreamer. Проблема вызвана отсутствием должного экранирования спецсимволов в имени файла с видео перед обращением к Gstreamer.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.libreoffice.org/ab...)
  2. OpenNews: Обновление LibreOffice с устранением уязвимости, эксплуатируемой через изображения WebP
  3. OpenNews: Две уязвимости в LibreOffice
  4. OpenNews: Уязвимости в Apache OpenOffice
  5. OpenNews: Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить скрипт при работе с документом
  6. OpenNews: Обновление LibreOffice 7.2.4 и 7.1.8 с устранением уязвимости
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60275-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:08, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Проблема вызвана отсутствием должного экранирования спецсимволов в имени файла с видео перед обращением к Gstreamer.

    Классика

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:34, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз тот тип ошибок, от которых не спасут безопастные языки.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:10, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как раз тот тип ошибок, от которых спасут безопастные языки.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 17:55, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет.
     
  • 4.36, Аноним (14), 18:39, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оказывается, "безопасные" языки сами делают экранирования спецсимволов во входных данных. Вот до чего дошел прогресс!
     
  • 2.41, Аноним (41), 20:14, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще в текстовом процессоре поддержка всякого дерьма по типу ActiveX, с которым и так в винде проблем не оберёшься (есть люди, которые в документы ворда вставляют таблиц Originа, после чего 1 документ открывается по полчаса (потому что на каждую таблицу стартует по процессу Ориджина, ибо OLE-сервер реалидован через жопу, и стартует последовательно), а когда удаляешь их оттуда - возмущаются, что им было очень удобно именно так редактировать. Не говоря уже о проблемах, возникающих на компах без Originа).

     
     
  • 3.47, Аноним (47), 22:15, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем вы удаляете? Вам же люди сказали - это удобно. Им так эфффективнее. Почему вы печетесь о том, чтобы лучше было компьютеру или софту, а не людям (тем более в данном случае - тем, кто создает контент)? Машина создана чтобы служить человеку, или вы агент Смит, и пытаетесь оптимизировать работу машины в ущерб человеку?
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:32, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    опенофис лучший!
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:34, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Gstreamer

    Всегда эту шнягу выкидываю при сборке своей LFS системы.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:44, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Gstreamer
    > Всегда эту шнягу выкидываю при сборке своей LFS системы.

    Можно выкинуть, если ничего никогда в вайне запускать не планируешь. Но, имей в виду, vlc куда хуже (а это будет альтернатива в DE).

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 20:05, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы там ни было, но VLC является официальным бекендом мультимедии у кдеразрабов.
     
     
  • 4.40, Аноним (7), 20:09, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно время агрессивно навязывали. Правда, потом обнаружилось, что даже мп3 в файловом менеджере криво воспроизводятся из-за этого (вот уж неожиданность, во всяком случае, для тех, кто не был в курсе, что такое vlc). Про видеофайлы и говорить нечего. В итоге, проект забросили, а бэкенд с влц так и остался поделкой.
     

  • 1.8, Аноним (-), 15:50, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Пользователи просили чтобы LibreOffice работал так же как MicroSoft Office.
    Разработчики пошли им навстречу.

    Вьетнамские флешбеки уязвимостей и вирусов в VB скриптах ಠ╭╮ಠ

     
  • 1.9, Аноним (-), 15:57, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По поиску находится столько новостей про уязвимости в GStreamer О_о

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59852
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59410
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60185

    складывается впечатление, что это просто максимально отстойный код, который писали явно не руками

    github com/GStreamer/gstreamer
    C 95.8% C++ 0.8%
    а все стало на свои места

     
     
  • 2.10, Аноним (7), 16:04, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это гномосексуалы пропихнули в своё время. Ну, надо отметить, что оно куда более профессиональное, чем ffmpeg (вот уж где отстойный код так отстойный, так ещё и в головах разрабов авгиевы конюшни наложены).
     
     
  • 3.12, нах. (?), 16:10, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще-то ровно наоборот - оно куда менее профессиональное и больше сделано на от...сь, потому что это просто фреймворк для пихания туда плагинов (которые, как мы помним, изредка бывают good, но чаще всего bad и "ващеп-цанеплагины") наляпаных на коленках васянами реверсом виндовых dll.

    ffmpeg изначально затевался для самостоятельного воспроизведения спеков и попутной демонстрации идиотизма патентов на них ("вот тут мы поменяли две переменные - и внезапно получили патентованный алгоритм из общедоступного"), тащить внутрь миллиарды чужих как попало написанных кодеков стало модно лет на десять позже.


     
     
  • 4.13, Аноним (7), 16:14, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так gstreamer на несколько лет позже появился. Тогда уже стало ясно, что ffmpeg -- затея мертворождённая, а разрабы его -- полнейшие неадекваты. Все эти годы я регулярно в этом убеждался. А плагины это хорошо, таким образом, появилась куча плагинов для весьма специфического железа. Не все их них работают, как задумывалось, но фреймворк обеспечивает вполне надёжную основу.
     
     
  • 5.26, нах. (?), 17:27, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Так gstreamer на несколько лет позже появился. Тогда уже стало ясно, что
    > ffmpeg -- затея мертворождённая, а разрабы его -- полнейшие неадекваты.

    Ахренеть. Теперь на "мертворожденной затее" - все что хоть как-то связано с видео, а на gstreamer - только причудливые гномоподелки, причем как и в этом случае - лучше б его там вообще не было.

    Нахрена вот в документе видео?

    > их них работают, как задумывалось, но фреймворк обеспечивает вполне надёжную основу.

    plugins-bad как бы намекают нам, что именно это и задумывалось.


     
     
  • 6.29, Аноним (7), 17:38, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >все что хоть как-то связано с видео

    не от хорошей жизни, хуже опенсорса не найти

    >причудливые гномоподелки

    только wine и plasma, ничего не знаю насчёт гномоподелок

    >bad

    от того, что они "bad", хуже они не работают, и вроде там в основном лицензионные вопросы -- плохие плагины в ugly.

     
     
  • 7.43, нах. (?), 20:31, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>все что хоть как-то связано с видео
    > не от хорошей жизни, хуже опенсорса не найти

    как, как так? Вот жеж - Gsreamer! Уп-с - вон фуфлофокса пострадала-пострадала, так и выкинула.

    > от того, что они "bad", хуже они не работают, и вроде там в основном лицензионные вопросы --
    > плохие плагины в ugly.

    ну вижу, разбираешься в сортах. Надеюсь, тебе понятно из каких это времен и почему - так?

    Когда на этомвашемлинуксе блин..нухотькак открыть присланный файлик. И неуловимый джо настолько был ненужен никому, что и в голову не приходило что файлик может быть троянский.

    (надо заметить что я и тогда предпочитал подход mplayer... если кто-то еще помнит mplayer до превращения в нескучную обертку ffmpeg. Оно иногда работало, правда, частенько странно - но надо понимать что и оригиналы были тоже так себе.)

     
  • 3.22, Аноним (39), 17:17, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто, Говностример не зависит от FFmpeg.
     
     
  • 4.25, нах. (?), 17:24, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как будто, Говностример не зависит от FFmpeg.

    когда я последний раз собирал - не зависел. Вероятно есть очередной плагин позволяющий подцепить ffmpeg, но очень сомневаюсь что необходимый.


     
  • 2.11, нах. (?), 16:05, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты-то руками - гораздо более правильный гстрёмер написал?

    Ах, нет, рукастые ж не умеют кодить.

    > C 95.8% C++ 0.8%
    > а все стало на свои места

    да, опять на языке для системного программирования написан системный софт.

    А на чудо-языке для рукастых опять написан только CoC.md

      

     
     
  • 3.15, Аноним (-), 16:41, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как видно умеют, и кол-во проблем с памятью снижается И пишут код для реальных ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.16, Аноним (7), 16:47, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну правильно, на чём не пишут -- то и неуязвимо. Желательно, чтобы вообще никто кроме автора не мог это читать. Использовать, конечно, тоже никто не будет, а это ещё дополнительная безопасность.
     
  • 4.23, нах. (?), 17:23, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Как видно умеют, и кол-во проблем с памятью снижается.

    жаль что доказательств - ноль.

    > И пишут код для реальных приложений. Андроид, лиса не дадаут соврать.

    где на чудо-язычке написаны какие-то неведомые обертки вокруг оберток нужные примерно никому?
    Ну ок, да. Дохлая лиса не дает соврать, так победим.

    > Системность языка не оправдывает овеность кода.
    > Ты слышал про крупные уязвимости программ на Ада?

    нет программ - нет уязвимостей, все правильно. Я никогда в жизни не встречу программы ни на ada, ни на D. Могу быть спокоен - в несуществующих программах нет уязвимостей.

    > Вот то-то! Просто если инстумент плохой - то им хорошо сделать сложно.

    это и есть приговор нескучным язычкам. Делать на них что-то работающее - настолько сложно, что ничего нет и не будет в ближайшее время.

    Даже при всей дурьей силе гугля впихивающего невпиxyeмое.

     
     
  • 5.30, Аноним (-), 17:46, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > жаль что доказательств - ноль.

    https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht
    Статья старая, думаю цифры уже лучше.

    > это и есть приговор нескучным язычкам. Делать на них что-то работающее - настолько сложно, что ничего нет и не будет в ближайшее время.

    Драйвер от асаши просто смеется тебе в лицо. Гугл с pvmfm прошивкой тоже.
    Со след года начнется внедрение дров в ядро, Линус соврать не даст.
    Даже в винду добавлены модули о которых разработчики хорошо отзывались.

    Ты можешь сколько угодно ныть про нескучность, но прогресс уже не остановить)

     
     
  • 6.34, Аноним (14), 18:36, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помечтать никогда не вредно.
     
  • 6.44, нах. (?), 20:37, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> жаль что доказательств - ноль.
    > https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht
    > Статья старая, думаю цифры уже лучше.

    это цифры о строительстве оберток вокруг оберток над обертками. Напомни, сколько в андроиде кода НЕ принадлежащего гуглю?

    Т.е. из 10% они переписали целых 30 (то бишь - 3).

    > Драйвер от асаши просто смеется тебе в лицо.

    драйвер от этого саши мне ненужен и не будет нужен примерно никогда.

    > Гугл с pvmfm прошивкой

    ты вряд ли можешь понять что эта прошивка делает и для чего она ненужно даже гуглю.

    > Со след года начнется внедрение дров в ядро, Линус соврать не даст.

    вот и поржем. чего они там навнедряют и как оно будет не работать.

    > Даже в винду добавлены модули о которых разработчики хорошо отзывались.

    там один разработчик хорошо отзывался. Причем про модуль который он сам и наразрабатывал. Будет плохо отзываться - пойдет другую работу искать.

    Причем попал ли в конечном итоге этот модуль в ядро - так и осталось тайной.

    > Ты можешь сколько угодно ныть про нескучность, но прогресс уже не остановить)

    ruffle.rs определенно показывает, что с такими темпами прогресса я попаду в рай раньше чем оно станет хотя бы для чего-то годным.

    А ведь это был образцово-показательный проект на нескучном языке - казалось бы, выгодно выпячивающий все его нескучные фичи. Но нет. Потому что главной мисфичей снова оказалась невозможность реализовать проект больше хеловрота в разумные сроки (на деньги заинтересованных лиц, а не бесконечные деньги гугля, не умеющего фиксировать убытки).

     
     
  • 7.46, Анонин (?), 21:30, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > драйвер от этого саши мне ненужен и не будет нужен примерно никогда.

    да тебе кроме пня четвертого и так ничего не нужно
    а вот Линукс вполне может обновить свой рабочий ноут

    > Причем попал ли в конечном итоге этот модуль в ядро - так и осталось тайной.

    осталось тайной только для тех, кто даже поискать осилить, не говоря уже про возможность "покопаться в ядре"
    https://infosec.exchange/@cxiao/110562188960426172

    > вот и поржем. чего они там навнедряют и как оно будет не работать.

    вот и поржем, когда раст станет обязательной зависимостью для ядра
    будем выслушивать их стенания и проклять примерно как сейчас слушаем нытье любителей копроиксов

     
     
  • 8.49, нах. (?), 22:43, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у него и так макось прекрасно работает Для кодинга на псевдоязычке и оттопырива... текст свёрнут, показать
     
  • 4.24, 1 (??), 17:23, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты слышал про крупные уязвимости программ на Ада

    Я об уязвимостях на COBOL вообще не слышал. А он уж куда более распространён чем GNAT.

    А уязвимости на Ада, я думаю, военная тайна.

     
     
  • 5.42, Аноним (39), 20:29, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самая военная тайна об уязвимостях на Оберон (русскими буквами название).
     

  • 1.20, Аноним (39), 17:14, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Держу в курсе: USE="${USE} -gstreamer"
     
  • 1.21, Аноним (21), 17:16, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну а что хотят уважаемые эксперты? На сложных язычках типа сишки, где без указателей не может быть написана ни одна программа, чуть сложнее хеловорда? А где указатели, там и всякие ошибки работы с адресным пространством. Сишка - очень низкоуровневый язычок.
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 17:37, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Указатели указателя рознь, можно использовать умные, можно обмазаться чем-то типа стат.анализаторов, использовать AddressSanitizer, фаззи-логику, написать тесты и тд.

    А можно просто выпрограммировать код типа
    void *ptr = *(const void**)(0xdeadbeefUL + 0xa);

    и что-то мне подсказывает, что авторы пошли не по первому пути)

     
  • 2.32, Аноним (31), 17:58, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В других недоязычках в тех же самых местах unsafe, который ни от чего не может спасти.
     
  • 2.33, Аноним (14), 18:30, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это сишка сложный язык? Растаманы совсем уже умом тронулись. Никто не хочет на их языке писать, вот они и с ума сходят.
     
     
  • 3.35, Аноним (21), 18:36, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне безразличен Раст. Я пишу про сишку. Это сложный язык системного программирования, поэтому не понимаю ехидства, когда про очередную уязвимость говорят что это программист криворукий. Это так, но в больших проектах всё не усмотришь. Для хелловордов сишка - простой язык, согласен.
     
     
  • 4.38, Аноним (-), 19:49, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если какой-то инструмент сложный без шуток то что делает хороший мастер Он ис... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.45, нах. (?), 20:45, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для С есть проверенная практика МисраС, но она довольно сложная и требует
    > как стат. так и динамический анализ. Зато результат ее применения летает
    > в космосе, применялся для самолетов и тд.

    дай угадаю - он летает в космосе в виде космического i8080 с целым аж килобайтом оперативки и толстым-толстым слоем свинца поверх.
    А Дракон летает с пультом управления на базе ведроида (я надеюсь хотя бы это не гуглепланшет вставленный в рамку так чтоб спрятать логотип).

    Потому что сволочи Маску хочется срыть от тебя на Марс при этой жизни, а не в послеследующих.

    > Но как видно куча открытых проектов не используют целый набор уже проверенных

    потому что их пишут для себя а не для музея образцового ненужно - и не могут тратить бесконечное время на образцовые технологии.

    > А когда им предлагают "а давайте сделаем проверки обязательными и перенесем в
    > компилятор"

    Внезапно выясняется что на нем ничего работающего написать нельзя, не отключив эти самые проверки.

    Только прослойки поверх прокладок, работающие с уже препарированными и структурированными данными. А откуда те возьмутся - непонятно.

     
     
  • 6.48, Аноним (-), 22:42, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница какой там пульт управления Конкретно на драконе там JS для UI Но... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.50, нах. (?), 22:57, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что ж не прекрасный безопастный йезычок Вот не потому ли что им надо было так... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.52, Аноним (-), 23:50, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может ты и не продвинулся, но остальные - это не ты Аргументы в силе сам до... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.54, нах. (?), 23:54, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но что-то твоего либреофиса или хотя бы гстрёмера мы не видим А, сова не тактик... текст свёрнут, показать
     
  • 3.37, Анонин (?), 19:49, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сишка очень простой язык. Любую обезьяну можно обучить синтаксису и х-к, х-к и в прод.
    Но вот писать на нем без ошибок крайне сложно и времязатратно. Особенно это чувствуется ростом кодовой базы.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 23:26, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и делает его плохим языком в текущих условиях
     
     
  • 5.53, Аноним (-), 23:52, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато у него самые преданные фанатики!
    Они могут рассказать, что UB это благо, что скорость лучше безопасностии, главное - чтобы их призвать достаточно одного комментария в стиле "типичная дыряшка".
     

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