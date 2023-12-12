Уязвимости в LibreOffice, позволяющие выполнить скрипт или плагин Gstreamer

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|1.1, Аноним (1), 15:08, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Проблема вызвана отсутствием должного экранирования спецсимволов в имени файла с видео перед обращением к Gstreamer.
Классика
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|2.14, Аноним (14), 16:34, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как раз тот тип ошибок, от которых не спасут безопастные языки.
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|3.18, Аноним (18), 17:10, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как раз тот тип ошибок, от которых спасут безопастные языки.
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|4.36, Аноним (14), 18:39, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оказывается, "безопасные" языки сами делают экранирования спецсимволов во входных данных. Вот до чего дошел прогресс!
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|2.41, Аноним (41), 20:14, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем вообще в текстовом процессоре поддержка всякого дерьма по типу ActiveX, с которым и так в винде проблем не оберёшься (есть люди, которые в документы ворда вставляют таблиц Originа, после чего 1 документ открывается по полчаса (потому что на каждую таблицу стартует по процессу Ориджина, ибо OLE-сервер реалидован через жопу, и стартует последовательно), а когда удаляешь их оттуда - возмущаются, что им было очень удобно именно так редактировать. Не говоря уже о проблемах, возникающих на компах без Originа).
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|3.47, Аноним (47), 22:15, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем вы удаляете? Вам же люди сказали - это удобно. Им так эфффективнее. Почему вы печетесь о том, чтобы лучше было компьютеру или софту, а не людям (тем более в данном случае - тем, кто создает контент)? Машина создана чтобы служить человеку, или вы агент Смит, и пытаетесь оптимизировать работу машины в ущерб человеку?
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|1.5, Аноним (5), 15:34, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Gstreamer
Всегда эту шнягу выкидываю при сборке своей LFS системы.
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|2.7, Аноним (7), 15:44, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Gstreamer
> Всегда эту шнягу выкидываю при сборке своей LFS системы.
Можно выкинуть, если ничего никогда в вайне запускать не планируешь. Но, имей в виду, vlc куда хуже (а это будет альтернатива в DE).
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|3.39, Аноним (39), 20:05, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как бы там ни было, но VLC является официальным бекендом мультимедии у кдеразрабов.
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|4.40, Аноним (7), 20:09, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Одно время агрессивно навязывали. Правда, потом обнаружилось, что даже мп3 в файловом менеджере криво воспроизводятся из-за этого (вот уж неожиданность, во всяком случае, для тех, кто не был в курсе, что такое vlc). Про видеофайлы и говорить нечего. В итоге, проект забросили, а бэкенд с влц так и остался поделкой.
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|1.8, Аноним (-), 15:50, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Пользователи просили чтобы LibreOffice работал так же как MicroSoft Office.
Разработчики пошли им навстречу.
Вьетнамские флешбеки уязвимостей и вирусов в VB скриптах ಠ╭╮ಠ
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|2.10, Аноним (7), 16:04, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это гномосексуалы пропихнули в своё время. Ну, надо отметить, что оно куда более профессиональное, чем ffmpeg (вот уж где отстойный код так отстойный, так ещё и в головах разрабов авгиевы конюшни наложены).
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|3.12, нах. (?), 16:10, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вообще-то ровно наоборот - оно куда менее профессиональное и больше сделано на от...сь, потому что это просто фреймворк для пихания туда плагинов (которые, как мы помним, изредка бывают good, но чаще всего bad и "ващеп-цанеплагины") наляпаных на коленках васянами реверсом виндовых dll.
ffmpeg изначально затевался для самостоятельного воспроизведения спеков и попутной демонстрации идиотизма патентов на них ("вот тут мы поменяли две переменные - и внезапно получили патентованный алгоритм из общедоступного"), тащить внутрь миллиарды чужих как попало написанных кодеков стало модно лет на десять позже.
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|4.13, Аноним (7), 16:14, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так gstreamer на несколько лет позже появился. Тогда уже стало ясно, что ffmpeg -- затея мертворождённая, а разрабы его -- полнейшие неадекваты. Все эти годы я регулярно в этом убеждался. А плагины это хорошо, таким образом, появилась куча плагинов для весьма специфического железа. Не все их них работают, как задумывалось, но фреймворк обеспечивает вполне надёжную основу.
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|5.26, нах. (?), 17:27, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Так gstreamer на несколько лет позже появился. Тогда уже стало ясно, что
> ffmpeg -- затея мертворождённая, а разрабы его -- полнейшие неадекваты.
Ахренеть. Теперь на "мертворожденной затее" - все что хоть как-то связано с видео, а на gstreamer - только причудливые гномоподелки, причем как и в этом случае - лучше б его там вообще не было.
Нахрена вот в документе видео?
> их них работают, как задумывалось, но фреймворк обеспечивает вполне надёжную основу.
plugins-bad как бы намекают нам, что именно это и задумывалось.
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|6.29, Аноним (7), 17:38, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>все что хоть как-то связано с видео
не от хорошей жизни, хуже опенсорса не найти
>причудливые гномоподелки
только wine и plasma, ничего не знаю насчёт гномоподелок
>bad
от того, что они "bad", хуже они не работают, и вроде там в основном лицензионные вопросы -- плохие плагины в ugly.
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|7.43, нах. (?), 20:31, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>все что хоть как-то связано с видео
> не от хорошей жизни, хуже опенсорса не найти
как, как так? Вот жеж - Gsreamer! Уп-с - вон фуфлофокса пострадала-пострадала, так и выкинула.
> от того, что они "bad", хуже они не работают, и вроде там в основном лицензионные вопросы --
> плохие плагины в ugly.
ну вижу, разбираешься в сортах. Надеюсь, тебе понятно из каких это времен и почему - так?
Когда на этомвашемлинуксе блин..нухотькак открыть присланный файлик. И неуловимый джо настолько был ненужен никому, что и в голову не приходило что файлик может быть троянский.
(надо заметить что я и тогда предпочитал подход mplayer... если кто-то еще помнит mplayer до превращения в нескучную обертку ffmpeg. Оно иногда работало, правда, частенько странно - но надо понимать что и оригиналы были тоже так себе.)
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|4.25, нах. (?), 17:24, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как будто, Говностример не зависит от FFmpeg.
когда я последний раз собирал - не зависел. Вероятно есть очередной плагин позволяющий подцепить ffmpeg, но очень сомневаюсь что необходимый.
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|2.11, нах. (?), 16:05, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну ты-то руками - гораздо более правильный гстрёмер написал?
Ах, нет, рукастые ж не умеют кодить.
> C 95.8% C++ 0.8%
> а все стало на свои места
да, опять на языке для системного программирования написан системный софт.
А на чудо-языке для рукастых опять написан только CoC.md
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|3.15, Аноним (-), 16:41, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Как видно умеют, и кол-во проблем с памятью снижается И пишут код для реальных ... большой текст свёрнут, показать
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|4.16, Аноним (7), 16:47, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну правильно, на чём не пишут -- то и неуязвимо. Желательно, чтобы вообще никто кроме автора не мог это читать. Использовать, конечно, тоже никто не будет, а это ещё дополнительная безопасность.
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|4.23, нах. (?), 17:23, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Как видно умеют, и кол-во проблем с памятью снижается.
жаль что доказательств - ноль.
> И пишут код для реальных приложений. Андроид, лиса не дадаут соврать.
где на чудо-язычке написаны какие-то неведомые обертки вокруг оберток нужные примерно никому?
Ну ок, да. Дохлая лиса не дает соврать, так победим.
> Системность языка не оправдывает овеность кода.
> Ты слышал про крупные уязвимости программ на Ада?
нет программ - нет уязвимостей, все правильно. Я никогда в жизни не встречу программы ни на ada, ни на D. Могу быть спокоен - в несуществующих программах нет уязвимостей.
> Вот то-то! Просто если инстумент плохой - то им хорошо сделать сложно.
это и есть приговор нескучным язычкам. Делать на них что-то работающее - настолько сложно, что ничего нет и не будет в ближайшее время.
Даже при всей дурьей силе гугля впихивающего невпиxyeмое.
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|5.30, Аноним (-), 17:46, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> жаль что доказательств - ноль.
https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht
Статья старая, думаю цифры уже лучше.
> это и есть приговор нескучным язычкам. Делать на них что-то работающее - настолько сложно, что ничего нет и не будет в ближайшее время.
Драйвер от асаши просто смеется тебе в лицо. Гугл с pvmfm прошивкой тоже.
Со след года начнется внедрение дров в ядро, Линус соврать не даст.
Даже в винду добавлены модули о которых разработчики хорошо отзывались.
Ты можешь сколько угодно ныть про нескучность, но прогресс уже не остановить)
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|6.44, нах. (?), 20:37, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> жаль что доказательств - ноль.
> https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht
> Статья старая, думаю цифры уже лучше.
это цифры о строительстве оберток вокруг оберток над обертками. Напомни, сколько в андроиде кода НЕ принадлежащего гуглю?
Т.е. из 10% они переписали целых 30 (то бишь - 3).
> Драйвер от асаши просто смеется тебе в лицо.
драйвер от этого саши мне ненужен и не будет нужен примерно никогда.
> Гугл с pvmfm прошивкой
ты вряд ли можешь понять что эта прошивка делает и для чего она ненужно даже гуглю.
> Со след года начнется внедрение дров в ядро, Линус соврать не даст.
вот и поржем. чего они там навнедряют и как оно будет не работать.
> Даже в винду добавлены модули о которых разработчики хорошо отзывались.
там один разработчик хорошо отзывался. Причем про модуль который он сам и наразрабатывал. Будет плохо отзываться - пойдет другую работу искать.
Причем попал ли в конечном итоге этот модуль в ядро - так и осталось тайной.
> Ты можешь сколько угодно ныть про нескучность, но прогресс уже не остановить)
ruffle.rs определенно показывает, что с такими темпами прогресса я попаду в рай раньше чем оно станет хотя бы для чего-то годным.
А ведь это был образцово-показательный проект на нескучном языке - казалось бы, выгодно выпячивающий все его нескучные фичи. Но нет. Потому что главной мисфичей снова оказалась невозможность реализовать проект больше хеловрота в разумные сроки (на деньги заинтересованных лиц, а не бесконечные деньги гугля, не умеющего фиксировать убытки).
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|7.46, Анонин (?), 21:30, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> драйвер от этого саши мне ненужен и не будет нужен примерно никогда.
да тебе кроме пня четвертого и так ничего не нужно
а вот Линукс вполне может обновить свой рабочий ноут
> Причем попал ли в конечном итоге этот модуль в ядро - так и осталось тайной.
осталось тайной только для тех, кто даже поискать осилить, не говоря уже про возможность "покопаться в ядре"
https://infosec.exchange/@cxiao/110562188960426172
> вот и поржем. чего они там навнедряют и как оно будет не работать.
вот и поржем, когда раст станет обязательной зависимостью для ядра
будем выслушивать их стенания и проклять примерно как сейчас слушаем нытье любителей копроиксов
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|8.49, нах. (?), 22:43, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
у него и так макось прекрасно работает Для кодинга на псевдоязычке и оттопырива... текст свёрнут, показать
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|4.24, 1 (??), 17:23, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты слышал про крупные уязвимости программ на Ада
Я об уязвимостях на COBOL вообще не слышал. А он уж куда более распространён чем GNAT.
А уязвимости на Ада, я думаю, военная тайна.
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|5.42, Аноним (39), 20:29, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самая военная тайна об уязвимостях на Оберон (русскими буквами название).
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|1.21, Аноним (21), 17:16, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну а что хотят уважаемые эксперты? На сложных язычках типа сишки, где без указателей не может быть написана ни одна программа, чуть сложнее хеловорда? А где указатели, там и всякие ошибки работы с адресным пространством. Сишка - очень низкоуровневый язычок.
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|2.28, Аноним (-), 17:37, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Указатели указателя рознь, можно использовать умные, можно обмазаться чем-то типа стат.анализаторов, использовать AddressSanitizer, фаззи-логику, написать тесты и тд.
А можно просто выпрограммировать код типа
void *ptr = *(const void**)(0xdeadbeefUL + 0xa);
и что-то мне подсказывает, что авторы пошли не по первому пути)
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|2.32, Аноним (31), 17:58, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В других недоязычках в тех же самых местах unsafe, который ни от чего не может спасти.
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|2.33, Аноним (14), 18:30, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это сишка сложный язык? Растаманы совсем уже умом тронулись. Никто не хочет на их языке писать, вот они и с ума сходят.
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|3.35, Аноним (21), 18:36, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне безразличен Раст. Я пишу про сишку. Это сложный язык системного программирования, поэтому не понимаю ехидства, когда про очередную уязвимость говорят что это программист криворукий. Это так, но в больших проектах всё не усмотришь. Для хелловордов сишка - простой язык, согласен.
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|4.38, Аноним (-), 19:49, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если какой-то инструмент сложный без шуток то что делает хороший мастер Он ис... большой текст свёрнут, показать
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|5.45, нах. (?), 20:45, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для С есть проверенная практика МисраС, но она довольно сложная и требует
> как стат. так и динамический анализ. Зато результат ее применения летает
> в космосе, применялся для самолетов и тд.
дай угадаю - он летает в космосе в виде космического i8080 с целым аж килобайтом оперативки и толстым-толстым слоем свинца поверх.
А Дракон летает с пультом управления на базе ведроида (я надеюсь хотя бы это не гуглепланшет вставленный в рамку так чтоб спрятать логотип).
Потому что сволочи Маску хочется срыть от тебя на Марс при этой жизни, а не в послеследующих.
> Но как видно куча открытых проектов не используют целый набор уже проверенных
потому что их пишут для себя а не для музея образцового ненужно - и не могут тратить бесконечное время на образцовые технологии.
> А когда им предлагают "а давайте сделаем проверки обязательными и перенесем в
> компилятор"
Внезапно выясняется что на нем ничего работающего написать нельзя, не отключив эти самые проверки.
Только прослойки поверх прокладок, работающие с уже препарированными и структурированными данными. А откуда те возьмутся - непонятно.
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|6.48, Аноним (-), 22:42, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Какая разница какой там пульт управления Конкретно на драконе там JS для UI Но... большой текст свёрнут, показать
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|7.50, нах. (?), 22:57, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А что ж не прекрасный безопастный йезычок Вот не потому ли что им надо было так... большой текст свёрнут, показать
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|8.52, Аноним (-), 23:50, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну может ты и не продвинулся, но остальные - это не ты Аргументы в силе сам до... большой текст свёрнут, показать
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|9.54, нах. (?), 23:54, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
но что-то твоего либреофиса или хотя бы гстрёмера мы не видим А, сова не тактик... текст свёрнут, показать
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|3.37, Анонин (?), 19:49, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сишка очень простой язык. Любую обезьяну можно обучить синтаксису и х-к, х-к и в прод.
Но вот писать на нем без ошибок крайне сложно и времязатратно. Особенно это чувствуется ростом кодовой базы.
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|5.53, Аноним (-), 23:52, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато у него самые преданные фанатики!
Они могут рассказать, что UB это благо, что скорость лучше безопасностии, главное - чтобы их призвать достаточно одного комментария в стиле "типичная дыряшка".
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