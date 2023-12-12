Уязвимости в LibreOffice, позволяющие выполнить скрипт или плагин Gstreamer

2.10 , Аноним ( 7 ), 16:04, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Это гномосексуалы пропихнули в своё время. Ну, надо отметить, что оно куда более профессиональное, чем ffmpeg (вот уж где отстойный код так отстойный, так ещё и в головах разрабов авгиевы конюшни наложены).

3.12 , нах. ( ? ), 16:10, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вообще-то ровно наоборот - оно куда менее профессиональное и больше сделано на от...сь, потому что это просто фреймворк для пихания туда плагинов (которые, как мы помним, изредка бывают good, но чаще всего bad и "ващеп-цанеплагины") наляпаных на коленках васянами реверсом виндовых dll. ffmpeg изначально затевался для самостоятельного воспроизведения спеков и попутной демонстрации идиотизма патентов на них ("вот тут мы поменяли две переменные - и внезапно получили патентованный алгоритм из общедоступного"), тащить внутрь миллиарды чужих как попало написанных кодеков стало модно лет на десять позже.

4.13 , Аноним ( 7 ), 16:14, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Так gstreamer на несколько лет позже появился. Тогда уже стало ясно, что ffmpeg -- затея мертворождённая, а разрабы его -- полнейшие неадекваты. Все эти годы я регулярно в этом убеждался. А плагины это хорошо, таким образом, появилась куча плагинов для весьма специфического железа. Не все их них работают, как задумывалось, но фреймворк обеспечивает вполне надёжную основу.

5.26 , нах. ( ? ), 17:27, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Так gstreamer на несколько лет позже появился. Тогда уже стало ясно, что

> ffmpeg -- затея мертворождённая, а разрабы его -- полнейшие неадекваты. Ахренеть. Теперь на "мертворожденной затее" - все что хоть как-то связано с видео, а на gstreamer - только причудливые гномоподелки, причем как и в этом случае - лучше б его там вообще не было. Нахрена вот в документе видео? > их них работают, как задумывалось, но фреймворк обеспечивает вполне надёжную основу. plugins-bad как бы намекают нам, что именно это и задумывалось.

6.29 , Аноним ( 7 ), 17:38, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >все что хоть как-то связано с видео не от хорошей жизни, хуже опенсорса не найти >причудливые гномоподелки только wine и plasma, ничего не знаю насчёт гномоподелок >bad от того, что они "bad", хуже они не работают, и вроде там в основном лицензионные вопросы -- плохие плагины в ugly.

7.43 , нах. ( ? ), 20:31, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>все что хоть как-то связано с видео

> не от хорошей жизни, хуже опенсорса не найти как, как так? Вот жеж - Gsreamer! Уп-с - вон фуфлофокса пострадала-пострадала, так и выкинула. > от того, что они "bad", хуже они не работают, и вроде там в основном лицензионные вопросы --

> плохие плагины в ugly. ну вижу, разбираешься в сортах. Надеюсь, тебе понятно из каких это времен и почему - так? Когда на этомвашемлинуксе блин..нухотькак открыть присланный файлик. И неуловимый джо настолько был ненужен никому, что и в голову не приходило что файлик может быть троянский. (надо заметить что я и тогда предпочитал подход mplayer... если кто-то еще помнит mplayer до превращения в нескучную обертку ffmpeg. Оно иногда работало, правда, частенько странно - но надо понимать что и оригиналы были тоже так себе.)

3.22 , Аноним ( 39 ), 17:17, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как будто, Говностример не зависит от FFmpeg.

4.25 , нах. ( ? ), 17:24, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как будто, Говностример не зависит от FFmpeg. когда я последний раз собирал - не зависел. Вероятно есть очередной плагин позволяющий подцепить ffmpeg, но очень сомневаюсь что необходимый.

2.11 , нах. ( ? ), 16:05, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну ты-то руками - гораздо более правильный гстрёмер написал? Ах, нет, рукастые ж не умеют кодить. > C 95.8% C++ 0.8%

> а все стало на свои места да, опять на языке для системного программирования написан системный софт. А на чудо-языке для рукастых опять написан только CoC.md

3.15 , Аноним ( - ), 16:41, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Как видно умеют, и кол-во проблем с памятью снижается И пишут код для реальных ... 4.16 , Аноним ( 7 ), 16:47, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну правильно, на чём не пишут -- то и неуязвимо. Желательно, чтобы вообще никто кроме автора не мог это читать. Использовать, конечно, тоже никто не будет, а это ещё дополнительная безопасность.

4.23 , нах. ( ? ), 17:23, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Как видно умеют, и кол-во проблем с памятью снижается. жаль что доказательств - ноль. > И пишут код для реальных приложений. Андроид, лиса не дадаут соврать. где на чудо-язычке написаны какие-то неведомые обертки вокруг оберток нужные примерно никому?

Ну ок, да. Дохлая лиса не дает соврать, так победим. > Системность языка не оправдывает овеность кода.

> Ты слышал про крупные уязвимости программ на Ада? нет программ - нет уязвимостей, все правильно. Я никогда в жизни не встречу программы ни на ada, ни на D. Могу быть спокоен - в несуществующих программах нет уязвимостей. > Вот то-то! Просто если инстумент плохой - то им хорошо сделать сложно. это и есть приговор нескучным язычкам. Делать на них что-то работающее - настолько сложно, что ничего нет и не будет в ближайшее время. Даже при всей дурьей силе гугля впихивающего невпиxyeмое. 5.30 , Аноним ( - ), 17:46, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > жаль что доказательств - ноль. https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht

Статья старая, думаю цифры уже лучше. > это и есть приговор нескучным язычкам. Делать на них что-то работающее - настолько сложно, что ничего нет и не будет в ближайшее время. Драйвер от асаши просто смеется тебе в лицо. Гугл с pvmfm прошивкой тоже.

Со след года начнется внедрение дров в ядро, Линус соврать не даст.

Даже в винду добавлены модули о которых разработчики хорошо отзывались. Ты можешь сколько угодно ныть про нескучность, но прогресс уже не остановить)

6.34 , Аноним ( 14 ), 18:36, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Помечтать никогда не вредно.

6.44 , нах. ( ? ), 20:37, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> жаль что доказательств - ноль.

> https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht

> Статья старая, думаю цифры уже лучше. это цифры о строительстве оберток вокруг оберток над обертками. Напомни, сколько в андроиде кода НЕ принадлежащего гуглю? Т.е. из 10% они переписали целых 30 (то бишь - 3). > Драйвер от асаши просто смеется тебе в лицо. драйвер от этого саши мне ненужен и не будет нужен примерно никогда. > Гугл с pvmfm прошивкой ты вряд ли можешь понять что эта прошивка делает и для чего она ненужно даже гуглю. > Со след года начнется внедрение дров в ядро, Линус соврать не даст. вот и поржем. чего они там навнедряют и как оно будет не работать. > Даже в винду добавлены модули о которых разработчики хорошо отзывались. там один разработчик хорошо отзывался. Причем про модуль который он сам и наразрабатывал. Будет плохо отзываться - пойдет другую работу искать. Причем попал ли в конечном итоге этот модуль в ядро - так и осталось тайной. > Ты можешь сколько угодно ныть про нескучность, но прогресс уже не остановить) ruffle.rs определенно показывает, что с такими темпами прогресса я попаду в рай раньше чем оно станет хотя бы для чего-то годным. А ведь это был образцово-показательный проект на нескучном языке - казалось бы, выгодно выпячивающий все его нескучные фичи. Но нет. Потому что главной мисфичей снова оказалась невозможность реализовать проект больше хеловрота в разумные сроки (на деньги заинтересованных лиц, а не бесконечные деньги гугля, не умеющего фиксировать убытки). 7.46 , Анонин ( ? ), 21:30, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > драйвер от этого саши мне ненужен и не будет нужен примерно никогда. да тебе кроме пня четвертого и так ничего не нужно

а вот Линукс вполне может обновить свой рабочий ноут > Причем попал ли в конечном итоге этот модуль в ядро - так и осталось тайной. осталось тайной только для тех, кто даже поискать осилить, не говоря уже про возможность "покопаться в ядре"

https://infosec.exchange/@cxiao/110562188960426172 > вот и поржем. чего они там навнедряют и как оно будет не работать. вот и поржем, когда раст станет обязательной зависимостью для ядра

будем выслушивать их стенания и проклять примерно как сейчас слушаем нытье любителей копроиксов

8.49 , нах. ( ? ), 22:43, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать у него и так макось прекрасно работает Для кодинга на псевдоязычке и оттопырива... 4.24 , 1 ( ?? ), 17:23, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты слышал про крупные уязвимости программ на Ада Я об уязвимостях на COBOL вообще не слышал. А он уж куда более распространён чем GNAT. А уязвимости на Ада, я думаю, военная тайна.

5.42 , Аноним ( 39 ), 20:29, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самая военная тайна об уязвимостях на Оберон (русскими буквами название).

