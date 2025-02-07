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Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.8.9

07.02.2025 22:55

Опубликован релиз стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.8.9, развиваемой Китом Паккардом (Keith Packard, лидер проекта X.Org) для применения на встраиваемых устройствах с ограниченным размером постоянного хранилища и оперативной памяти. При разработке часть кода заимствована из библиотеки newlib от проекта Сygwin и AVR Libc, развивавшейся для микроконтроллеров Atmel AVR. Код PicoLibc распространяется под лицензией BSD. Поддерживается сборка библиотеки для архитектур ARM (32-bit), Aarch64, i386, RISC-V, x86_64, m68k, PowerPC, LatticMico32, LoongArch и OpenRisc.

Изначально проект развивался под именем "newlib-nano" и был нацелен на переработку некоторых ресурсоёмких функций Newlib, которые было проблематично использовать на встраиваемых устройствах с небольшим ОЗУ. Например, в PicoLibc функции stdio заменены на компактный вариант из библиотеки avrlibc. Код также вычищен от неиспользуемых в сборке для встраиваемых устройств компонентов, поставляемых не под лицензией BSD. Добавлен упрощённый вариант кода инициализации (crt0), а реализация вызовов переведена с 'struct _reent' на механизм TLS (thread-local storage). Для сборки задействован инструментарий Meson.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка архитектур LoongArch, OpenRISC и LatticMico32.
  • Предложена реализация заголовочного файла uchar.h, появившегося в стандарте C11.
  • Добавлена настройка nano-malloc-clear-freed для очистки памяти, высвобожденной после выполнения free() или realloc().
  • Реализована возможность использования clang multilib на на системах ARM64.
  • Осуществлён переход на новый инструментарий picolibc-ci-tools для автоматической сборки в системах непрерывной интеграции.
  • Для архитектуры MIPS реализована поддержка технологии "semihosting", позволяющей коду, выполняемому в окружении отладчика или эмулятора, использовать механизмы ввода/вывода хост-системы.
  • Для процессоров Xtensa добавлена поддержка picocrt и semihost.
  • Добавлены настройки для использования с CoreBoot.
  • Добавлена функция memset_explicit(), появившаяся в стандарте C23.
  • Таблицы преобразования регистра символов обновлены до спецификации Unicode 15.1.0.
  • Из библиотеки newlib перенесены функции asnprintf() и vasnprintf().
  • Добавлена поддержка эмулятора FVP (Fixed Virtual Platforms), развиваемого ARM.
  • Добавлена поддержка старых версии компилятора GCC (старее 4.4).
  • Реализации iconv и locale заменены на более компактные варианты, в которых задействован общий код для работы с кодировками.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/picolibc/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.8.6
  3. OpenNews: Опубликована стандартная Си-библиотека newlib 4.5.0
  4. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.2.5
  5. OpenNews: Представлен порт systemd для систем на базе библиотеки Musl
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62690-picolibc
Ключевые слова: picolibc
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:18, 08/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Код также вычищен от неиспользуемых в сборке для встраиваемых устройств компонентов, поставляемых не под лицензией BSD.

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