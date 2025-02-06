Arch Linux и Fedora предоставят официальные сборки для WSL

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|1.1, Аноним (-), 15:39, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Шикарно.
Теперь всё то немногое, чего нет в винде, но есть в лине, будет в WSL.
А все остальное многое и нужное, чего нет в линет, будет в винде.
И зачем тогда десктоп линух вообще?
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|2.3, Аноним (3), 15:44, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Десктоп и сервера линукс это единая экосистема. То что работает у тебя на линукс десктопе один в один также работает на сотне серверов. В швиндусе оно будет работать по другому. Тот же докер в всл.
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|3.6, User (??), 16:05, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
ЭЭээ, wake up, Neo 2000ый был четверть века назад Как какой-нибудь firecrack... большой текст свёрнут, показать
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|2.5, chdlb (?), 15:56, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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уж лучше виртуалка которая эмулирует реальное физическое окружение
так еще и дистрами не ограничен
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|2.8, Аноним (-), 16:10, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И зачем тогда десктоп линух вообще?
Чтобы было что запускать в WSL, естественно!
Не зря же мелкомягкие столько вкладывались в линукс.
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|2.13, Аноним (13), 16:25, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А все остальное многое и нужное, чего нет в линет, будет в винде.
Нормального GUI больше нет в Винде и не предвидется.
После 7-ки они вошли не в ту дверь. Плоская каша из серого на сером с выпиленым КлиарТайпом, замененным сглаживанием... *барабанна дробь* градациями серого... и всё это раздуто до гиганских размеров, чтобы скроллить-скроллить-скроллить... Шикос.
Почти десять лет они рисовали эту муйню, постепенно заменяя "старые" системные окна на новые стильные-модные-молодёжные, но так и не шмогли. Один чёрт, чтобы что-то настроить, надо вызывать старые системные окна, которые почти в полном объеме всё еще присуствуют, но спрятаны за серым беспомощным месивом. Во всяком случае в 10-ке, 11-ю только на картинке видел.
Я поэтому и сбежал на этот ваш Линукс.
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|3.18, Аноним (18), 16:44, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> замененным сглаживанием... *барабанна дробь* градациями серого...
Ну конечно лучше смотреть на рАдуГу на тексте!
Сглаживание серым прекрасно работает на нормальных мониторах.
> Нормального GUI больше нет в Винде и не предвидется.
> Я поэтому и сбежал на этот ваш Линукс.
Ахаха, а типа на линуксе есть или хотя бы был нормальный GUI?
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|3.20, пох. (?), 16:50, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> После 7-ки они вошли не в ту дверь.
это ты просто застрял в прошлом веке.
(Г-ди, когда я просил интерфейсы чтоб просто плевать в экран - ну я ж пошутил...)
Сейчас модно сенсорный экранчик 4k 10". На нем дисяточка смотрится вполне естественно, и плевать в нужный контрол или х...ем тыкать вполне удобно. Попробовал бы ты так с семеркой!
> Почти десять лет они рисовали эту муйню, постепенно заменяя "старые" системные окна
> на новые стильные-модные-молодёжные, но так и не шмогли.
шмогли. Обнови уже свою 1607, это ж уже просто неприлично.
Я уж не знаю куда ты там лезешь что удается увидеть интерфейс старой control panel.
К тому же, раз ты туда лазишь, ты не настоящий линуксер а поддельный.
Тру должны ж радоваться что ВСЕ эти настройки доступны без всякого гуя вообще.
(а они таки да).
Тут вон поизучал план виндовых курсов повышения квалификации, обещали красивый диплом и занедорого. Пункт первый - "установка 2016 core". Куда ты там кликать-то собирался... дарагой?
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|2.15, Илья (??), 16:37, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> И зачем тогда десктоп линух вообще?
С десктопом на винде есть ряд проблем. Во-первых, его нужно примерно неделю в порядок приводить, чтобы он перестал жрать 3-5 лишних гигов оперативки. Потом нужно отключать часть сервисов, чтобы он перестал бешено шуметь вентилятором ноутбука, когда ты у него экран отключаешь. Потом надо выключать антивирус, копаться в каких-то сомнительных powershell скриптах, надо удалять всякие XBOX, CORTANA и прочий кал. Надо отключать автоматические обновления, ковыряться в реестре.
Ну реально неделя уходит на это.
Потом начинаешь пользоваться и натыкаешься на файловый менеджер, в котором такие виртуальные каталоги, что чёрт ногу сломит, как открыть там c:\users\username, потому что если просто домашний кататог открыть, то ЭТО ТАК НЕ РАБОТАЕТ в адресной строке.
Потом докер, который просто за факт своего существования может на отожрать 2-4 гига памяти.
Потом смотришь на кривоватенький десктоп на гноме, в котором всё просто / понятно / ненавязчиво и радуешься, и винду не запускаешь уже.
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|3.19, Аноним (-), 16:47, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> И зачем тогда десктоп линух вообще?
> С десктопом на винде есть ряд проблем.
У миллионов людей - нету, а у тебя есть? Хм...
> Во-первых, его нужно примерно неделю в порядок приводить, чтобы он перестал жрать 3-5 лишних гигов оперативки.
Что ж ты с ним такого делаешь? О_о
У меня рабочий ноут на винде (правда это еще 10ка была) не выключался неделями.
> Потом нужно отключать часть сервисов, чтобы он перестал бешено шуметь вентилятором ноутбука, когда ты у него экран отключаешь.
Странно про массовые проблемы с режимом сна я слышал только про линукс.
А что за ноут?
> Потом надо выключать антивирус,
> Надо отключать автоматические обновления, ковыряться в реестре.
Но зачем? Это прдолинг раби прдолинга? Ну в стиле "я тут главый!"?
> Потом смотришь на кривоватенький десктоп на гноме, в котором всё просто / понятно / ненавязчиво и радуешься, и винду не запускаешь уже.
А, ты гномер...
Тогда становится понятнее.
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|2.16, Аноним (16), 16:41, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем пытаться быть свободным когда хозяин предлогает уютную конуру?
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|1.2, Аноним (3), 15:42, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ох чувствую от EEEшат их по самое на балуйся. Хотя туда им и дорога.
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|1.4, Аноним (4), 15:51, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже второй год гоняю в WSL gentoo, и live-bootstrap linux, хотя никаких официальных версий нету :)
Никаких проблем с импортом не было и нет
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|2.24, Аноним (21), 16:57, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Arch, не для конторок.
Там каждый день по 2 раза 1,5 gb обновлений прилетает.
Я еще удивляюсь как они успевают все эти нововведения делать.
Или, не успеешь настроить все с обновлениями меняется до наоборот.
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