Arch Linux и Fedora предоставят официальные сборки для WSL

2.3 , Аноним ( 3 ), 15:44, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Десктоп и сервера линукс это единая экосистема. То что работает у тебя на линукс десктопе один в один также работает на сотне серверов. В швиндусе оно будет работать по другому. Тот же докер в всл.

3.6 , User ( ?? ), 16:05, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – большой текст свёрнут, показать ЭЭээ, wake up, Neo 2000ый был четверть века назад Как какой-нибудь firecrack... 2.5 , chdlb ( ? ), 15:56, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – уж лучше виртуалка которая эмулирует реальное физическое окружение так еще и дистрами не ограничен

2.8 , Аноним ( - ), 16:10, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И зачем тогда десктоп линух вообще? Чтобы было что запускать в WSL, естественно!

Не зря же мелкомягкие столько вкладывались в линукс. 2.13 , Аноним ( 13 ), 16:25, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А все остальное многое и нужное, чего нет в линет, будет в винде. Нормального GUI больше нет в Винде и не предвидется.

После 7-ки они вошли не в ту дверь. Плоская каша из серого на сером с выпиленым КлиарТайпом, замененным сглаживанием... *барабанна дробь* градациями серого... и всё это раздуто до гиганских размеров, чтобы скроллить-скроллить-скроллить... Шикос.

Почти десять лет они рисовали эту муйню, постепенно заменяя "старые" системные окна на новые стильные-модные-молодёжные, но так и не шмогли. Один чёрт, чтобы что-то настроить, надо вызывать старые системные окна, которые почти в полном объеме всё еще присуствуют, но спрятаны за серым беспомощным месивом. Во всяком случае в 10-ке, 11-ю только на картинке видел.

Я поэтому и сбежал на этот ваш Линукс.

3.18 , Аноним ( 18 ), 16:44, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > замененным сглаживанием... *барабанна дробь* градациями серого... Ну конечно лучше смотреть на рАдуГу на тексте!

Сглаживание серым прекрасно работает на нормальных мониторах. > Нормального GUI больше нет в Винде и не предвидется.

> Я поэтому и сбежал на этот ваш Линукс. Ахаха, а типа на линуксе есть или хотя бы был нормальный GUI?

4.26 , Очередной аноним ( ? ), 17:10, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Был и есть - KDE. Максимально удобная среда.

3.20 , пох. ( ? ), 16:50, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > После 7-ки они вошли не в ту дверь. это ты просто застрял в прошлом веке. (Г-ди, когда я просил интерфейсы чтоб просто плевать в экран - ну я ж пошутил...) Сейчас модно сенсорный экранчик 4k 10". На нем дисяточка смотрится вполне естественно, и плевать в нужный контрол или х...ем тыкать вполне удобно. Попробовал бы ты так с семеркой! > Почти десять лет они рисовали эту муйню, постепенно заменяя "старые" системные окна

> на новые стильные-модные-молодёжные, но так и не шмогли. шмогли. Обнови уже свою 1607, это ж уже просто неприлично. Я уж не знаю куда ты там лезешь что удается увидеть интерфейс старой control panel. К тому же, раз ты туда лазишь, ты не настоящий линуксер а поддельный.

Тру должны ж радоваться что ВСЕ эти настройки доступны без всякого гуя вообще.

(а они таки да). Тут вон поизучал план виндовых курсов повышения квалификации, обещали красивый диплом и занедорого. Пункт первый - "установка 2016 core". Куда ты там кликать-то собирался... дарагой? 2.15 , Илья ( ?? ), 16:37, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > И зачем тогда десктоп линух вообще? С десктопом на винде есть ряд проблем. Во-первых, его нужно примерно неделю в порядок приводить, чтобы он перестал жрать 3-5 лишних гигов оперативки. Потом нужно отключать часть сервисов, чтобы он перестал бешено шуметь вентилятором ноутбука, когда ты у него экран отключаешь. Потом надо выключать антивирус, копаться в каких-то сомнительных powershell скриптах, надо удалять всякие XBOX, CORTANA и прочий кал. Надо отключать автоматические обновления, ковыряться в реестре. Ну реально неделя уходит на это. Потом начинаешь пользоваться и натыкаешься на файловый менеджер, в котором такие виртуальные каталоги, что чёрт ногу сломит, как открыть там c:\users\username, потому что если просто домашний кататог открыть, то ЭТО ТАК НЕ РАБОТАЕТ в адресной строке. Потом докер, который просто за факт своего существования может на отожрать 2-4 гига памяти. Потом смотришь на кривоватенький десктоп на гноме, в котором всё просто / понятно / ненавязчиво и радуешься, и винду не запускаешь уже.

3.19 , Аноним ( - ), 16:47, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> И зачем тогда десктоп линух вообще?

> С десктопом на винде есть ряд проблем. У миллионов людей - нету, а у тебя есть? Хм... > Во-первых, его нужно примерно неделю в порядок приводить, чтобы он перестал жрать 3-5 лишних гигов оперативки. Что ж ты с ним такого делаешь? О_о

У меня рабочий ноут на винде (правда это еще 10ка была) не выключался неделями. > Потом нужно отключать часть сервисов, чтобы он перестал бешено шуметь вентилятором ноутбука, когда ты у него экран отключаешь. Странно про массовые проблемы с режимом сна я слышал только про линукс.

А что за ноут? > Потом надо выключать антивирус,

> Надо отключать автоматические обновления, ковыряться в реестре. Но зачем? Это прдолинг раби прдолинга? Ну в стиле "я тут главый!"? > Потом смотришь на кривоватенький десктоп на гноме, в котором всё просто / понятно / ненавязчиво и радуешься, и винду не запускаешь уже. А, ты гномер...

Тогда становится понятнее. 3.21 , Аноним ( 21 ), 16:51, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://github.com/ChrisTitusTech/winutil

Stable Branch (Recommended)

irm "https://christitus.com/win" | iex

Dev Branch

irm "https://christitus.com/windev" | iex

2.16 , Аноним ( 16 ), 16:41, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем пытаться быть свободным когда хозяин предлогает уютную конуру?

