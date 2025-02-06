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Arch Linux и Fedora предоставят официальные сборки для WSL

06.02.2025 15:24

Разработчики Arch Linux сообщили о согласовании с Microsoft публикации официальных сборок для подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux). Сборки будут включены в распространяемый через репозиторий WSL перечень Linux-дистрибутивов, предлагаемых для быстрой установки в WSL (для установки Arch будет достаточно выполнить команду "wsl --install ArchLinux"). Так как Arch Linux развивается в рамках rolling-модели доставки обновлений, сборки планируют обновлять раз месяц.

Сборки будут сформированы в новом формате, позволяющем распространять дистрибутив со своих серверов без загрузки в каталог Microsoft Store, без упаковки в формате appx и без размещения в сборке кода, специфичного для Windows. Новый метод сводится к размещению tar-архива с системным окружением дистрибутива и файлом /etc/wsl-distribution.conffile, содержащим метаданные, такие как название, пиктограмма, идентификатор пользователя по умолчанию и скрипты для настройки окружения, выполняемые при первом запуске.

О начале распространения сборок Ubuntu для WSL в новом формате вчера также объявила компания Canonical. Сборка Ubuntu уже включена официальный перечень дистрибутивов для WSL, поэтому для установки достаточно в Windows запустить команду "wsl --install ubuntu". Если требуется внесение изменений в сборку, то её можно загрузить на локальную систему и после изменения установить командой "wsl --install --from-file ubuntu.tar.wsl". Для установки доступны версии Ubuntu 24.04, 22.04, 20.04 и 18.04. По умолчанию при указании "ubuntu" устанавливается версия 22.04.

Из других дистрибутивов в перечень WSL добавлены openSUSE Leap, openSUSE Tumbleweed, SUSE Linux Enterprise, Kali Linux, Debian GNU/Linux и Oracle Linux. На включение в перечень также претендует дистрибутив Fedora Linux, технический комитет которого недавно одобрил предложение по созданию официальных сборок Fedora для WSL. Сборки Fedora для WSL начнут поставляться начиная с выпуска Fedora 42. Отмечается, что ранее проект не публиковал сборки для WSL, так для их размещения в каталоге Windows Store требовалось подписать соглашение, условия которого противоречили политике Fedora. Поставка напрямую в новом формате (tar-архиве с манифестом) решит данную проблему.

WSL предоставляет виртуальную машину с полноценным ядром Linux (на базе веток 6.6 или 5.15), в которой могут запускаться специально адаптированные для WSL дистрибутивы Linux. Ядро включает специфичные для WSL изменения, такие как оптимизации для сокращения времени запуска и уменьшения потребления памяти, возможность возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти и настройки для исключения лишних драйверов и подсистем. Система устанавливается в отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером.

  1. Главная ссылка к новости (https://canonical.com//blog/ub...)
  2. OpenNews: Microsoft представил обновление WSL, прослойки для запуска Linux в Windows
  3. OpenNews: Microsoft развивает GUI для настройки WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows
  4. OpenNews: Microsoft опубликовал WSL 2.0.0, прослойку для запуска Linux-приложений в Windows
  5. OpenNews: AlmaLinux стал 7 дистрибутивом Linux, рекомендованным Microsoft для Azure
  6. OpenNews: Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0.20241203
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62681-wsl
Ключевые слова: wsl, arch, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 15:39, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Шикарно.
    Теперь всё то немногое, чего нет в винде, но есть в лине, будет в WSL.
    А все остальное многое и нужное, чего нет в линет, будет в винде.

    И зачем тогда десктоп линух вообще?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:44, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Десктоп и сервера линукс это единая экосистема. То что работает у тебя на линукс десктопе один в один также работает на сотне серверов. В швиндусе оно будет работать по другому. Тот же докер в всл.
     
     
  • 3.6, User (??), 16:05, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    ЭЭээ, wake up, Neo 2000ый был четверть века назад Как какой-нибудь firecrack... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.5, chdlb (?), 15:56, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    уж лучше виртуалка которая эмулирует реальное физическое окружение

    так еще и дистрами не ограничен

     
  • 2.8, Аноним (-), 16:10, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И зачем тогда десктоп линух вообще?

    Чтобы было что запускать в WSL, естественно!
    Не зря же мелкомягкие столько вкладывались в линукс.

     
  • 2.13, Аноним (13), 16:25, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А все остальное многое и нужное, чего нет в линет, будет в винде.

    Нормального GUI больше нет в Винде и не предвидется.
    После 7-ки они вошли не в ту дверь. Плоская каша из серого на сером с выпиленым КлиарТайпом, замененным сглаживанием... *барабанна дробь* градациями серого... и всё это раздуто до гиганских размеров, чтобы скроллить-скроллить-скроллить... Шикос.
    Почти десять лет они рисовали эту муйню, постепенно заменяя "старые" системные окна на новые стильные-модные-молодёжные, но так и не шмогли. Один чёрт, чтобы что-то настроить, надо вызывать старые системные окна, которые почти в полном объеме всё еще присуствуют, но спрятаны за серым беспомощным месивом. Во всяком случае в 10-ке, 11-ю только на картинке видел.
    Я поэтому и сбежал на этот ваш Линукс.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:44, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > замененным сглаживанием... *барабанна дробь* градациями серого...

    Ну конечно лучше смотреть на рАдуГу на тексте!
    Сглаживание серым прекрасно работает на нормальных мониторах.

    > Нормального GUI больше нет в Винде и не предвидется.
    > Я поэтому и сбежал на этот ваш Линукс.

    Ахаха, а типа на линуксе есть или хотя бы был нормальный GUI?

     
     
  • 4.26, Очередной аноним (?), 17:10, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был и есть - KDE. Максимально удобная среда.
     
  • 3.20, пох. (?), 16:50, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > После 7-ки они вошли не в ту дверь.

    это ты просто застрял в прошлом веке.

    (Г-ди, когда я просил интерфейсы чтоб просто плевать в экран - ну я ж пошутил...)

    Сейчас модно сенсорный экранчик 4k 10". На нем дисяточка смотрится вполне естественно, и плевать в нужный контрол или х...ем тыкать вполне удобно. Попробовал бы ты так с семеркой!

    > Почти десять лет они рисовали эту муйню, постепенно заменяя "старые" системные окна
    > на новые стильные-модные-молодёжные, но так и не шмогли.

    шмогли. Обнови уже свою 1607, это ж уже просто неприлично.

    Я уж не знаю куда ты там лезешь что удается увидеть интерфейс старой control panel.

    К тому же, раз ты туда лазишь, ты не настоящий линуксер а поддельный.
    Тру должны ж радоваться что ВСЕ эти настройки доступны без всякого гуя вообще.
    (а они таки да).

    Тут вон поизучал план виндовых курсов повышения квалификации, обещали красивый диплом и занедорого. Пункт первый  - "установка 2016 core". Куда ты там кликать-то собирался... дарагой?

     
  • 2.15, Илья (??), 16:37, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > И зачем тогда десктоп линух вообще?

    С десктопом на винде есть ряд проблем. Во-первых, его нужно примерно неделю в порядок приводить, чтобы он перестал жрать 3-5 лишних гигов оперативки. Потом нужно отключать часть сервисов, чтобы он перестал бешено шуметь вентилятором ноутбука, когда ты у него экран отключаешь. Потом надо выключать антивирус, копаться в каких-то сомнительных powershell скриптах, надо удалять всякие XBOX, CORTANA и прочий кал. Надо отключать автоматические обновления, ковыряться в реестре.

    Ну реально неделя уходит на это.

    Потом начинаешь пользоваться и натыкаешься на файловый менеджер, в котором такие виртуальные каталоги, что чёрт ногу сломит, как открыть там c:\users\username, потому что если просто домашний кататог открыть, то ЭТО ТАК НЕ РАБОТАЕТ в адресной строке.

    Потом докер, который просто за факт своего существования может на отожрать 2-4 гига памяти.

    Потом смотришь на кривоватенький десктоп на гноме, в котором всё просто / понятно / ненавязчиво и радуешься, и винду не запускаешь уже.

     
     
  • 3.19, Аноним (-), 16:47, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> И зачем тогда десктоп линух вообще?
    > С десктопом на винде есть ряд проблем.

    У миллионов людей - нету, а у тебя есть? Хм...

    > Во-первых, его нужно примерно неделю в порядок приводить, чтобы он перестал жрать 3-5 лишних гигов оперативки.

    Что ж ты с ним такого делаешь? О_о
    У меня рабочий ноут на винде (правда это еще 10ка была) не выключался неделями.

    > Потом нужно отключать часть сервисов, чтобы он перестал бешено шуметь вентилятором ноутбука, когда ты у него экран отключаешь.

    Странно про массовые проблемы с режимом сна я слышал только про линукс.
    А что за ноут?

    > Потом надо выключать антивирус,
    > Надо отключать автоматические обновления, ковыряться в реестре.

    Но зачем? Это прдолинг раби прдолинга? Ну в стиле "я тут главый!"?

    > Потом смотришь на кривоватенький десктоп на гноме, в котором всё просто / понятно / ненавязчиво и радуешься, и винду не запускаешь уже.

    А, ты гномер...
    Тогда становится понятнее.

     
  • 3.21, Аноним (21), 16:51, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/ChrisTitusTech/winutil
    Stable Branch (Recommended)
    irm "https://christitus.com/win" | iex
    Dev Branch
    irm "https://christitus.com/windev" | iex
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:41, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем пытаться быть свободным когда хозяин предлогает уютную конуру?
     

  • 1.2, Аноним (3), 15:42, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ох чувствую от EEEшат их по самое на балуйся. Хотя туда им и дорога.
     
  • 1.4, Аноним (4), 15:51, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже второй год гоняю в WSL gentoo, и live-bootstrap linux, хотя никаких официальных версий нету :)

    Никаких проблем с импортом не было и нет

     
     
  • 2.10, 12yoexpert (ok), 16:14, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в WSL gentoo

    это уже слишком тяжёлые наркотики, это уже даже незаконно

    https://wiki.gentoo.org/wiki/Gentoo_in_WSL

     

  • 1.7, Аноним (7), 16:08, 06/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 16:17, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    I use Arch in WSL btw! XD
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 16:42, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU ee peedour!
     
  • 2.22, Аноним (21), 16:53, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    I use ubuntu btw. xd)
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:19, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никогда не сомневался, что арч конторская тема.
     
     
  • 2.24, Аноним (21), 16:57, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arch, не для конторок.
    Там каждый день по 2 раза 1,5 gb обновлений прилетает.
    Я еще удивляюсь как они успевают все эти нововведения делать.
    Или, не успеешь настроить все с обновлениями меняется до наоборот.
     

  • 1.14, Ося Бендер (?), 16:33, 06/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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