В Facebook наблюдается блокировка публикаций со ссылками на некоторые Linux-ресурсы

Проект DistroWatch сообщил о блокировке своей новостной группы в Facebook* и удалении некоторых публикаций с пометкой, что они способствуют распространению, созданию или размещению вредоносного ПО. Попытка отправить апелляцию об ошибочной блокировке не подействовала и привела к блокированию учётной записи создателя группы.

Пользователи, отправлявшие ссылки на публикации DistroWatch в других группах, получили блокировку отправки комментариев на несколько дней. Попытки отправки комментариев со словом "distrowatch.com" блокируются. Некоторые пользователи отмечают удаление своих старых публикаций, в которых упоминался DistroWatch. Ситуация проявляется и для других сайтов, связанных с Linux, например, отмечается удаление публикаций со ссылками на страницу загрузки Linux-дистрибутива Qubes.

Facebook пока не прокомментировал причины блокировки, вероятно имеет место сбой в системе автоматического модерирования. Что касается блокировки группы DistroWatch высказано предположение, что причиной могла быть публикация прямой ссылки на архив с исходным кодом privoxy-4.0.0-stable-src.tar.gz, для которого имело место ложное срабатывания антивирусных пакетов, сигнализирующих о наличии внутри вредоносного червя "Win32/Nimda".



