В Facebook наблюдается блокировка публикаций со ссылками на некоторые Linux-ресурсы

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|2.23, pic (??), 22:04, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это бумеранг судьбы за всю вакханалию в списках рассылки и блокировках на kernel.org !
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|1.7, Нуину (?), 21:34, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Щас бы публиковать новости СПО там. Хорошо, что у нас есть опенок.
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|1.15, xsignal (ok), 21:42, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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В этом болоте с кривым, тормозным, неюзабельным интерфейсом ещё кто-то сидит?..
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|2.30, Bottle (?), 22:58, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да, чувак, и в Одноклассниках сидят, некоторые ещё умудряются и во ВКонтакте сидеть.
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|4.45, Аноним (45), 01:46, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ВК сломан. У меня страница друзей не загружается и сообщения, тупо пусто. Ещё с того года.
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|2.33, нах. (?), 23:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В этом болоте с кривым, тормозным, неюзабельным интерфейсом ещё кто-то сидит?..
примерно весь мир, кроме 1/8 Б-гом проклятой.
Хочешь найти выгул собаки в Батуми - идешь в мордокнигу. Хочешь найти грузовое такси в Пловдиве - идешь туда же. Нужен тебе персональный гид в Непале - снова здрасьте.
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|3.36, xsignal (ok), 23:47, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эк тебя по миру помотало... Может стоит как-то постабильнее в плане географии, тогда всё это будет не нужно, в том числе в-фейс-пук?
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|4.38, нах. (?), 00:03, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да на зоне телефон-то и вообще отберут при шмоне, какой уж там пейсбук в стабильной-то географии...
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|3.41, YetAnotherOnanym (ok), 00:26, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твоё наблюдение характеризует не столько ФБ, сколько Грузию, Болгарию, Непал и прочих, составляющих часть оставшихся 7/8, а так же гостей этой части мира.
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|2.47, Аноним (47), 02:30, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эталонная кекспертиза. Самая популярная социальная сеть на Земле, самая массовая за всю историю существования Интернета. Казалось бы ответ очевиден, но нет, кексперта не провести, он зрит в корень.
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|1.25, нах. (?), 22:14, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я правильно понимаю что это так работает заявление сцукенберга что они отключили автоматическую модерацию и мордокнига стала свободной от цензуры?
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|3.40, Аноним (40), 00:18, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сахарка вообще надо посадить. Авансом. В чем-то да он точно виноват.
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|1.34, Аноним (-), 23:34, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> имело место ложное срабатывания антивирусных пакетов
> Ситуация проявляется и для других сайтов, связанных с Linux
Вы думаете дело в этом? Нет конечно!
Трамп обещал поставить на место всякие зарвавшиеся меньшинства.
И вот, началось! Начали баннить пингвинусов-четырехпроцентников!
Ну и DistroWatch, чтобы весь мир не узнал, что лучший линукс это Mint!
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|1.49, Аноним (49), 02:55, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никакой это - не сбой, а политисеское решение. Аналогичная ситуация в Reddit. Создал группу, постил сообщения про новые пакеты в своем дистрибе. После поста про возможность запуска бенчмарка Unigine словил страйк за распространение вредоносного ПО, после постов про запуск Windows программ, забанили учетку.
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