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В Facebook наблюдается блокировка публикаций со ссылками на некоторые Linux-ресурсы

28.01.2025 20:44

Проект DistroWatch сообщил о блокировке своей новостной группы в Facebook* и удалении некоторых публикаций с пометкой, что они способствуют распространению, созданию или размещению вредоносного ПО. Попытка отправить апелляцию об ошибочной блокировке не подействовала и привела к блокированию учётной записи создателя группы.

Пользователи, отправлявшие ссылки на публикации DistroWatch в других группах, получили блокировку отправки комментариев на несколько дней. Попытки отправки комментариев со словом "distrowatch.com" блокируются. Некоторые пользователи отмечают удаление своих старых публикаций, в которых упоминался DistroWatch. Ситуация проявляется и для других сайтов, связанных с Linux, например, отмечается удаление публикаций со ссылками на страницу загрузки Linux-дистрибутива Qubes.

Facebook пока не прокомментировал причины блокировки, вероятно имеет место сбой в системе автоматического модерирования. Что касается блокировки группы DistroWatch высказано предположение, что причиной могла быть публикация прямой ссылки на архив с исходным кодом privoxy-4.0.0-stable-src.tar.gz, для которого имело место ложное срабатывания антивирусных пакетов, сигнализирующих о наличии внутри вредоносного червя "Win32/Nimda".

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Основатель WordPress заблокировал участников, предлагавших создать форк
  3. OpenNews: Сотрудники Mozilla по ошибке заблокировали дополнение uBlock Origin Lite
  4. OpenNews: Ошибка в обновлении к Windows блокировала загрузку Linux при использовании UEFI Secure Boot
  5. OpenNews: GitLab заблокировал BPC, браузерное дополнение для обхода Paywall
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62632-facebook
Ключевые слова: facebook, block
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Dzen Python (ok), 21:26, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хе. А что из контента фейсбук хотя бы раз не блокировал?
    В чем новость?
     
     
  • 2.23, pic (??), 22:04, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это бумеранг судьбы за всю вакханалию в списках рассылки и блокировках на kernel.org !
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 23:41, 28/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Нуину (?), 21:34, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Щас бы публиковать новости СПО там. Хорошо, что у нас есть опенок.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:39, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фейспук работает на Линукс.
     
  • 2.14, Гениус (?), 21:40, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У кого у нас?
     

  • 1.15, xsignal (ok), 21:42, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    В этом болоте с кривым, тормозным, неюзабельным интерфейсом ещё кто-то сидит?..
     
     
  • 2.30, Bottle (?), 22:58, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, чувак, и в Одноклассниках сидят, некоторые ещё умудряются и во ВКонтакте сидеть.
     
  • 2.32, Аноним (32), 23:13, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Всё ещё быстрее вк
     
     
  • 3.37, xsignal (ok), 23:48, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ВК быстрее и значительно функциональнее.
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 01:46, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ВК сломан. У меня страница друзей не загружается и сообщения, тупо пусто. Ещё с того года.
     
  • 2.33, нах. (?), 23:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В этом болоте с кривым, тормозным, неюзабельным интерфейсом ещё кто-то сидит?..

    примерно весь мир, кроме 1/8 Б-гом проклятой.

    Хочешь найти выгул собаки в Батуми - идешь в мордокнигу. Хочешь найти грузовое такси в Пловдиве - идешь туда же. Нужен тебе персональный гид в Непале - снова здрасьте.


     
     
  • 3.36, xsignal (ok), 23:47, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эк тебя по миру помотало... Может стоит как-то постабильнее в плане географии, тогда всё это будет не нужно, в том числе в-фейс-пук?
     
     
  • 4.38, нах. (?), 00:03, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да на зоне телефон-то и вообще отберут при шмоне, какой уж там пейсбук в стабильной-то географии...

     
  • 3.41, YetAnotherOnanym (ok), 00:26, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоё наблюдение характеризует не столько ФБ, сколько Грузию, Болгарию, Непал и прочих, составляющих часть оставшихся 7/8, а так же гостей этой части мира.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 01:10, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не со зла )
     
  • 4.46, Аноним (46), 01:47, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как они вообще живут без авито!
     
  • 3.44, Анонем (?), 01:38, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.47, Аноним (47), 02:30, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эталонная кекспертиза. Самая популярная социальная сеть на Земле, самая массовая за всю историю существования Интернета. Казалось бы ответ очевиден, но нет, кексперта не провести, он зрит в корень.
     

  • 1.20, Анонимно (ok), 21:47, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хоу хоу, так там целая банда с детектом на сорцы https://www.virustotal.com/gui/file/c08e2ba0049307017bf9d8a63dd2a0dfb96aa0cdeb
     
  • 1.22, Геймер (?), 21:49, 28/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 1.25, нах. (?), 22:14, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я правильно понимаю что это так работает заявление сцукенберга что они отключили автоматическую модерацию и мордокнига стала свободной от цензуры?

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:06, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верить цукерману - себя не уважать
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 00:18, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сахарка вообще надо посадить. Авансом. В чем-то да он точно виноват.
     

  • 1.27, Аноним (27), 22:32, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    митм же
     
  • 1.34, Аноним (-), 23:34, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > имело место ложное срабатывания антивирусных пакетов
    > Ситуация проявляется и для других сайтов, связанных с Linux

    Вы думаете дело в этом? Нет конечно!
    Трамп обещал поставить на место всякие зарвавшиеся меньшинства.
    И вот, началось! Начали баннить пингвинусов-четырехпроцентников!
    Ну и DistroWatch, чтобы весь мир не узнал, что лучший линукс это Mint!

     

  • 1.42, Ося Бендер (?), 01:00, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.48, Аноним (48), 02:52, 29/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.49, Аноним (49), 02:55, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никакой это - не сбой, а политисеское решение. Аналогичная ситуация в Reddit.  Создал группу, постил сообщения про новые пакеты в своем дистрибе. После поста про возможность запуска бенчмарка Unigine словил страйк за распространение вредоносного ПО, после постов про запуск Windows программ, забанили учетку.
     

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