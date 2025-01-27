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Уязвимость, позволяющая разблокировать, заводить и отслеживать автомобили Subaru

27.01.2025 21:23

В сервисе Subaru STARLINK, позволяющем контролировать состояние автомобиля через мобильное приложение, выявлены проблемы с безопасностью, дающие возможность получить неограниченный доступ ко всем автомобилям и учётным записям клиентов из США, Канады и Японии. К панели администратора STARLINK оказалась возможно получить доступ через уязвимость в механизме восстановления забытого пароля. Для получения доступа к автомобилю через панель администратора STARLINK достаточно знать телефонный номер, email, автомобильный номер или фамилию с ZIP-кодом владельца.

Найдя в панели администратора нужный автомобиль атакующий мог удалённо завести/заглушить, заблокировать/разблокировать автомобиль, получить данные о текущем местоположении автомобиля, загрузить полную историю перемещений за последний год с точностью до 5 метров, узнать персональные данные владельца (адрес, телефон, последние 4 цифры номера кредитной карты) и историю перепродаж автомобиля.

В результате анализа активности мобильного приложения MySubaru, позволяющего отправлять команды автомобилю, исследователи обратили внимание на то, что запросы отправляются на сервер "mobileapi.prod.subarucs.com". Само мобильное приложение не содержало изъянов, связанных с авторизацией, поэтому была предпринята попытка изучения сервисов в поддоменах "subarucs.com". Одним из активных хостов оказался "portal.prod.subarucs.com", при открытии которого показывалась страница входа в STARLINK Admin Portal.

Изучив используемый на странице JavaScript-код, исследователи заметили в файле "/assets/_js/login.js" функцию для восстановления забытого пароля. Данная функция формировала JSON-блок с новым паролем в привязке к email сотрудника и отправляла запрос обработчику сброса пароля "/forgotPassword/resetPassword.json". Данные отправлялись без привязки к проверочному коду, подтверждающему владение email. Таким образом, для смены пароля любого сотрудника Subaru, имеющего доступ к STARLINK Admin Portal, достаточно было знать его email.

При передаче неверного email обработчик выдавал характерный код ошибки, позволяющий определить существует ли указанный email. Для подбора действующего email исследователи изучили открытую информацию об инженерах Subaru в социальной сети LinkedIn и пришли к выводу, что сотрудники имеют адреса формата "первая буква имени + фамилия@subaru.com", например, "jdoe@subaru.com". После перебора вероятных сочетания в итоге был найден рабочий email одного из инженеров, которому был успешно изменён пароль: 


   POST /forgotPassword/resetPassword.json HTTP/1.1
   Host: portal.prod.subarucs.com

   {
     "email": "jdoe@subaru.com",
     "password": "Example123!",
     "passwordConfirmation": "Example123!" 
   }

   HTTP/1.1 200
   ...
   "success"

Вход на сайт "portal.prod.subarucs.com" с новым паролем показал, что для завершения смены пароля требуется ответить на вопрос, используемый для двухфакторной аутентификации. Но оказалось, что проверка влияет лишь на отображение страницы и для обхода двухфакторной аутентификации достаточно просто убрать в JavaScript-отладчике слой с модальным диалогом. После этого был получен полный доступ в служебный web-интерфейс.

Среди возможностей, доступных в интерфейсе portal.prod.subarucs.com, был поиск автомобилей по различным параметрам владельцев. Исследователи нашли автомобиль знакомого, согласившегося поучаствовать в эксперименте, и воспользовавшись соответствующей формой в интерфейсе добавили себя в число авторизированных пользователей, которым разрешено удалённо управлять автомобилем. После этого под своей учётной записью в мобильном приложении они удалённо разблокировали автомобиль. При этом владельцу не пришло какого-либо уведомления о совершённых операциях.



  1. Главная ссылка к новости (https://samcurry.net/hacking-s...)
  2. OpenNews: Выявлена возможность управления модемами миллионов абонентов ISP Cox без аутентификации
  3. OpenNews: Уязвимость в протоколе CAN, затрагивающая почти все современные автомобили
  4. OpenNews: Уязвимость в инфраструктуре Tesla позволяла получить контроль над любым автомобилем
  5. OpenNews: Проблемы с обеспечением конфиденциальности в автомобильных информационных системах
  6. OpenNews: Уязвимости в информационных системах автомобилей Mazda и Subaru
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62627-hack
Ключевые слова: hack, subaru, starlink
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Аноним (2), 22:24, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >> и для обхода двухфакторной аутентификации достаточно просто убрать в JavaScript-отладчике слой с модальным диалогом

    Это пять! ну да, мы же проверили в нашей функции ответ ? А что функция выполняется на стороне потенциального атакующего, ну так кто ж об этом думает то..

    вообще давно замечено, что современные разработчики под веб через одного не могут ответить на вопрос, где работает их функция, и вот этот запрос к апи от их приложения, он поедет от клиента или от сервера.

     
     
  • 2.3, Аноним (2), 22:26, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну и это оттуда же
    > Данные отправлялись без привязки к проверочному коду, подтверждающему владение email.

    мы уже проверили емейл, если попали в эту функцию...

    ага, ща..

     
  • 2.9, нах. (?), 23:04, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это пять! ну да, мы же проверили в нашей функции ответ ?

    так они даже и не проверяют ничего.

    > А что функция выполняется на стороне потенциального атакующего

    Ему бы пришлось попердолиться, подделывая ее возвращаемое значение, причем методом тыка и с риском вызвать срабатывание каких-нибудь логов.

    А тут ничего не проверялось (ну то есть в функции-то проверялось, но результат самой функции - "и нафиг нам не нужон!") - страница ПОД модальным диалогом УЖЕ отрисована со всеми кнопичками и детальками и персональной инфой, вот спасибо. Так научились НЕ делать даже т-поватые репортеришки из fashington post, но не генитальная обезьянка нанятая субарой за три йены.

    Я уж молчу что там, очевидно, нет никакой вторичной авторизации - т.е. ни токена, ни какого либо id - который должен у нормальных людей разумеется навешиваться ПОСЛЕ аутентификации, а не в процессе прямо, еще до запроса, и угон чужой сессии тоже, видимо, прекрасно сработает, даже когда они заменят баннер чем-то более надежным.

     
     
  • 3.16, Аноним (2), 23:36, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну почему не проверялось, проверялось. в функции на стороне клиента... понятно что атакующий скромно проверку пропустил и сразу отправил на сервер "давай пароль" потом так же скромно пропустил проверку второго фактора... а дальше совершенно не скромно разблокировал реальный автомобиль

    был както давно давно у нас студент на подработке.. и ему преподы выдали чтото типа тестов.. как этот тогда стало модно "на компьютере". по факту веб страничка с вопросами и крыжикамих (x) для выбрать правильный ответ.. При нажатии Ctrl-U там были обнаружены все правильные ответы, которые тупо сравнивались с тем, что введено и в конце отправлялось число правильных ответов... Понятно, что с таким подходом все догадливые получили свои пятёрки по опросу. но там на кону в общем то ничего ценного. дальше один хрен был экзамен, где дядя спрашивал лично. у дяди не забалуешь, Ctlt-U не работает.. а тут бац, и нате вам покататься авто..

     
  • 2.15, Аноним (15), 23:30, 27/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Ждум (?), 22:32, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жду Neuralink подключенный к Starlinkу ;)
     
  • 1.5, microcoder (ok), 22:35, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Баги были всегда. Чем больше функционала -> тем больше багов. Нас ждёт увлекательное будущее, когда ваша машинка, вдруг станет не ваша и поедет самостоятельно с вашего двора по своим делам ))))
     
     
  • 2.6, нах. (?), 22:56, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чудак, это - не баги. Это вопиющая неквалифицированность.

    Когда разработка хрени, управляющей, на минуточку, чужими автомобилями - доверена веб-м@к@керу.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:01, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чудак, это - не баги. Это вопиющая неквалифицированность. [...] доверена веб-м@к@керу.

    Да не важно, кому доверена разработка. Тут сама идея является чистым, первозданным идиотизмом.

     
  • 3.21, Pahanivo (ok), 00:37, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это среднее количество багов в степени неквалифицированности. Погодите погодите, вот когда нейронки нормально освоят сканить и ломать код - вот тогда начнется поистине веселье.
     
  • 2.13, Аноним (15), 23:27, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В будущем у машин не будет руля. И принадлежать они будут компании каршеринга. Свой автомобиль в городе это будет моветон.
     
     
  • 3.26, Штыбель (?), 01:09, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свой автомобиль, как и мясо не из насекомых, будет не только лишь у всех...
    Ах да, еще CBDC вместо денег.
    "Сияющее будущее, в котором у вас не будет ничего, но вы будете счастливы".
     
     
  • 4.30, нах. (?), 01:47, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Свой автомобиль, как и мясо не из насекомых,

    мясо даже из насекомых еще надо будет заслужить.

    > "Сияющее будущее, в котором у вас не будет ничего, но вы будете счастливы".

    это недостоверная информация. На самом деле хорошие наручники прекрасно заменят счастье.

     

  • 1.7, Аноним (8), 22:59, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяющем через мобильное приложение, контролировать состояние автомобиля

    Б***ь, ну вот как до такой идею можно было додуматься? Как?

    И, главное, как такую дичь вообще пропустили на рынок?

    Волосы дыбом встают.

     
     
  • 2.10, нах. (?), 23:11, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    э... приятель, у меня для тебя паршивые новости - я не могу найти нормальную сигналку (3d party, не штатную) БЕЗ этой (и разной другой, вредной) фигни. Все очень любят заводить свою тачку тыкая пальчиком в телефон. (Или что у них там сейчас модно - хл36алом в него светить?)

    И уже всерьез думаю выкорчевать нахрен то что у меня установлено и вернуть обратно центральный замок без охранных функций, штатно идущий с этой телегой. Потому что ну это п-ц какой-то.

    Но у меня - ржавый доисторический хлам. Сейчас тачки без какого-нибудь "my pohaval" в ШТАТНОМ комплекте только ульяновский завод выпускает.


     
  • 2.11, голос_из_леса (ok), 23:18, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой дичи на западном рынке от и до.

    Киа, Хундай, Форд, Джип - это с ходу могу вспонить, другие прото не попадались подруку.

    Вот и Субару тут.

     
     
  • 3.14, Аноним (15), 23:28, 27/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.29, kia (??), 01:45, 28/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.12, Аноним (15), 23:24, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    М⁰кака на м0каке м0какой погоняет и м0кака же это все и ломает. Вы посмотрели день из жизни дикой природы.
     
  • 1.17, Аноним (17), 00:08, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Две мысли у меня, от этой новости:
    1. "Слов нет, одни эмоции". Как такое можно было накодить, это сложно даже осознать. Я вот в связи с этой новостью вспомнил как был шокирован когда здесь со всеми вами читал про бэкдор в xz. Но главное что в "обычном" инфополе об этом вообще, ничего. Как буд-то это супер местечковое проишествие.
    А причина просто - всем(не гикам/спецам) просто п**уй. Здесь будет точно так же.
    2. Как я и писал в аналогичной новости ранее - уберите всю ненужную электронику. Оставьте контроль двигла и прочее. Но так чтобы автономно.
    Между прочим, я, когда только услышал сто лет назад про все эти запуски с кнопки/через приложение, сразу же подумал, мол, "это же дырень какая, любой теперь может нажать кнопку и угнать тачку"
    Ха, вот и оно.
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:09, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каким образом эта новость относится к опеннету, спо и линуксу - большой большой вопрос
     
     
  • 2.27, _kp (ok), 01:24, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В качестве примера, как не надо делать, чтоб не ходили по граблям, а смотрели, как это сделали другие.
     

  • 1.19, Аноним (18), 00:11, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотите прикол? Если вообще вырубить модальные окна в браузере то можно очень много таких "дальше вы не пройдете пока не получите бумаги" обойти со времён 2000х
     
  • 1.20, Ivan_83 (ok), 00:29, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой, и что тут нового?
    Во всём мире куча спобов на обход любых ограничений, это не только софтварная проблема.
    В общем то законы и правила - это для большинсва, кто не хочет думать или не мотивирован их обходить.
    Цирк с досмотрами в аэропортах - это просто сервис для туристов, как и прочие границы.

    А насчёт программных уязвимостей в машинах - так тема очень старая, просто она не публичная была.
    И разблокировка и угон тачилы - это "легко отделался", ибо ходит мнение что спецслужбы в америке как минимум одного неугодного журналиста грохнули в автоаварии похакав авто. Историям 10+ лет.

     
  • 1.22, Аноним (22), 00:38, 28/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.23, Аноним (23), 00:40, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На АвтоВАЗе такой фигни нет. У нив практически такой же постоянный полный привод как у субар.
     
     
  • 2.28, нах. (?), 01:41, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на автотазе много какой "фигни" нет. Когда за новой вестой на светофоре в горку стоишь - близко не прижимайся.

    "практически такой же", ага, щас. У субары вообще-то управляемая мозгами фрикционная передача, распределяющая момент на ходу.
    (за очень отдельные теперь деньги - бывают с вискомуфтой. но это для нас, увы, фантастика)

    А ты иди на своей ниве ручки в правильном порядке дергай. Надеюсь, у тебя старая, кааааачествооо, и ручек там аж две, как на уазе. Не забыв дважды выжать сцепление и еще говорят помогает руль подергать. А то никаких синхронизаторов там, естественно, не предусмотрели.

    А все остальное время - наслаждайся воем раздатки. Кааааачествооооо!

    Фигни зато нет.

     

  • 1.25, Аноним (25), 00:58, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для тех кто пропустил:



    https://samcurry.net/hacking-kia

    Буквально полгода тому назад вскрылась аналогичная история с KIA в США/Канаде — как оказалось, через вендорский портал кто угодно мог отследить на карте, открыть и завести любой автомобиль этой марки, назначив себя владельцем автомобиля. Требовался только известный VIN (который легко определить по номерному знаку через сторонние сервисы). И оттуда же получить имя/телефон/email/адрес настоящего владельца. Буквально, KIA Boyz, часть вторая. Благо, исследователи оказались первее.

    Посвящается тому клoу… очевидному тролoлo, на голубом глазу утверждавшему, что главная проблема автовладельцев америки — скрипткидди с флиппером, а вовсе не наскозь дырявый пограничный контроль в портах и вконец офонаревшие производители, внедряющие подобные закладки.

     

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