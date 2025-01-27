Уязвимость, позволяющая разблокировать, заводить и отслеживать автомобили Subaru

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|1.2, Аноним (2), 22:24, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>> и для обхода двухфакторной аутентификации достаточно просто убрать в JavaScript-отладчике слой с модальным диалогом
Это пять! ну да, мы же проверили в нашей функции ответ ? А что функция выполняется на стороне потенциального атакующего, ну так кто ж об этом думает то..
вообще давно замечено, что современные разработчики под веб через одного не могут ответить на вопрос, где работает их функция, и вот этот запрос к апи от их приложения, он поедет от клиента или от сервера.
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|2.3, Аноним (2), 22:26, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну и это оттуда же
> Данные отправлялись без привязки к проверочному коду, подтверждающему владение email.
мы уже проверили емейл, если попали в эту функцию...
ага, ща..
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|2.9, нах. (?), 23:04, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это пять! ну да, мы же проверили в нашей функции ответ ?
так они даже и не проверяют ничего.
> А что функция выполняется на стороне потенциального атакующего
Ему бы пришлось попердолиться, подделывая ее возвращаемое значение, причем методом тыка и с риском вызвать срабатывание каких-нибудь логов.
А тут ничего не проверялось (ну то есть в функции-то проверялось, но результат самой функции - "и нафиг нам не нужон!") - страница ПОД модальным диалогом УЖЕ отрисована со всеми кнопичками и детальками и персональной инфой, вот спасибо. Так научились НЕ делать даже т-поватые репортеришки из fashington post, но не генитальная обезьянка нанятая субарой за три йены.
Я уж молчу что там, очевидно, нет никакой вторичной авторизации - т.е. ни токена, ни какого либо id - который должен у нормальных людей разумеется навешиваться ПОСЛЕ аутентификации, а не в процессе прямо, еще до запроса, и угон чужой сессии тоже, видимо, прекрасно сработает, даже когда они заменят баннер чем-то более надежным.
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|3.16, Аноним (2), 23:36, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну почему не проверялось, проверялось. в функции на стороне клиента... понятно что атакующий скромно проверку пропустил и сразу отправил на сервер "давай пароль" потом так же скромно пропустил проверку второго фактора... а дальше совершенно не скромно разблокировал реальный автомобиль
был както давно давно у нас студент на подработке.. и ему преподы выдали чтото типа тестов.. как этот тогда стало модно "на компьютере". по факту веб страничка с вопросами и крыжикамих (x) для выбрать правильный ответ.. При нажатии Ctrl-U там были обнаружены все правильные ответы, которые тупо сравнивались с тем, что введено и в конце отправлялось число правильных ответов... Понятно, что с таким подходом все догадливые получили свои пятёрки по опросу. но там на кону в общем то ничего ценного. дальше один хрен был экзамен, где дядя спрашивал лично. у дяди не забалуешь, Ctlt-U не работает.. а тут бац, и нате вам покататься авто..
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|1.5, microcoder (ok), 22:35, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Баги были всегда. Чем больше функционала -> тем больше багов. Нас ждёт увлекательное будущее, когда ваша машинка, вдруг станет не ваша и поедет самостоятельно с вашего двора по своим делам ))))
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|2.6, нах. (?), 22:56, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чудак, это - не баги. Это вопиющая неквалифицированность.
Когда разработка хрени, управляющей, на минуточку, чужими автомобилями - доверена веб-м@к@керу.
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|3.8, Аноним (8), 23:01, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чудак, это - не баги. Это вопиющая неквалифицированность. [...] доверена веб-м@к@керу.
Да не важно, кому доверена разработка. Тут сама идея является чистым, первозданным идиотизмом.
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|3.21, Pahanivo (ok), 00:37, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, это среднее количество багов в степени неквалифицированности. Погодите погодите, вот когда нейронки нормально освоят сканить и ломать код - вот тогда начнется поистине веселье.
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|2.13, Аноним (15), 23:27, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В будущем у машин не будет руля. И принадлежать они будут компании каршеринга. Свой автомобиль в городе это будет моветон.
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|3.26, Штыбель (?), 01:09, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свой автомобиль, как и мясо не из насекомых, будет не только лишь у всех...
Ах да, еще CBDC вместо денег.
"Сияющее будущее, в котором у вас не будет ничего, но вы будете счастливы".
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|4.30, нах. (?), 01:47, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Свой автомобиль, как и мясо не из насекомых,
мясо даже из насекомых еще надо будет заслужить.
> "Сияющее будущее, в котором у вас не будет ничего, но вы будете счастливы".
это недостоверная информация. На самом деле хорошие наручники прекрасно заменят счастье.
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|1.7, Аноним (8), 22:59, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> позволяющем через мобильное приложение, контролировать состояние автомобиля
Б***ь, ну вот как до такой идею можно было додуматься? Как?
И, главное, как такую дичь вообще пропустили на рынок?
Волосы дыбом встают.
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|2.10, нах. (?), 23:11, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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э... приятель, у меня для тебя паршивые новости - я не могу найти нормальную сигналку (3d party, не штатную) БЕЗ этой (и разной другой, вредной) фигни. Все очень любят заводить свою тачку тыкая пальчиком в телефон. (Или что у них там сейчас модно - хл36алом в него светить?)
И уже всерьез думаю выкорчевать нахрен то что у меня установлено и вернуть обратно центральный замок без охранных функций, штатно идущий с этой телегой. Потому что ну это п-ц какой-то.
Но у меня - ржавый доисторический хлам. Сейчас тачки без какого-нибудь "my pohaval" в ШТАТНОМ комплекте только ульяновский завод выпускает.
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|2.11, голос_из_леса (ok), 23:18, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такой дичи на западном рынке от и до.
Киа, Хундай, Форд, Джип - это с ходу могу вспонить, другие прото не попадались подруку.
Вот и Субару тут.
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|1.12, Аноним (15), 23:24, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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М⁰кака на м0каке м0какой погоняет и м0кака же это все и ломает. Вы посмотрели день из жизни дикой природы.
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|1.17, Аноним (17), 00:08, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Две мысли у меня, от этой новости:
1. "Слов нет, одни эмоции". Как такое можно было накодить, это сложно даже осознать. Я вот в связи с этой новостью вспомнил как был шокирован когда здесь со всеми вами читал про бэкдор в xz. Но главное что в "обычном" инфополе об этом вообще, ничего. Как буд-то это супер местечковое проишествие.
А причина просто - всем(не гикам/спецам) просто п**уй. Здесь будет точно так же.
2. Как я и писал в аналогичной новости ранее - уберите всю ненужную электронику. Оставьте контроль двигла и прочее. Но так чтобы автономно.
Между прочим, я, когда только услышал сто лет назад про все эти запуски с кнопки/через приложение, сразу же подумал, мол, "это же дырень какая, любой теперь может нажать кнопку и угнать тачку"
Ха, вот и оно.
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|1.18, Аноним (18), 00:09, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каким образом эта новость относится к опеннету, спо и линуксу - большой большой вопрос
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|2.27, _kp (ok), 01:24, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В качестве примера, как не надо делать, чтоб не ходили по граблям, а смотрели, как это сделали другие.
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|1.19, Аноним (18), 00:11, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотите прикол? Если вообще вырубить модальные окна в браузере то можно очень много таких "дальше вы не пройдете пока не получите бумаги" обойти со времён 2000х
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|1.20, Ivan_83 (ok), 00:29, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ой, и что тут нового?
Во всём мире куча спобов на обход любых ограничений, это не только софтварная проблема.
В общем то законы и правила - это для большинсва, кто не хочет думать или не мотивирован их обходить.
Цирк с досмотрами в аэропортах - это просто сервис для туристов, как и прочие границы.
А насчёт программных уязвимостей в машинах - так тема очень старая, просто она не публичная была.
И разблокировка и угон тачилы - это "легко отделался", ибо ходит мнение что спецслужбы в америке как минимум одного неугодного журналиста грохнули в автоаварии похакав авто. Историям 10+ лет.
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|1.23, Аноним (23), 00:40, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На АвтоВАЗе такой фигни нет. У нив практически такой же постоянный полный привод как у субар.
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|2.28, нах. (?), 01:41, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на автотазе много какой "фигни" нет. Когда за новой вестой на светофоре в горку стоишь - близко не прижимайся.
"практически такой же", ага, щас. У субары вообще-то управляемая мозгами фрикционная передача, распределяющая момент на ходу.
(за очень отдельные теперь деньги - бывают с вискомуфтой. но это для нас, увы, фантастика)
А ты иди на своей ниве ручки в правильном порядке дергай. Надеюсь, у тебя старая, кааааачествооо, и ручек там аж две, как на уазе. Не забыв дважды выжать сцепление и еще говорят помогает руль подергать. А то никаких синхронизаторов там, естественно, не предусмотрели.
А все остальное время - наслаждайся воем раздатки. Кааааачествооооо!
Фигни зато нет.
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|1.25, Аноним (25), 00:58, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для тех кто пропустил:
https://samcurry.net/hacking-kia
Буквально полгода тому назад вскрылась аналогичная история с KIA в США/Канаде — как оказалось, через вендорский портал кто угодно мог отследить на карте, открыть и завести любой автомобиль этой марки, назначив себя владельцем автомобиля. Требовался только известный VIN (который легко определить по номерному знаку через сторонние сервисы). И оттуда же получить имя/телефон/email/адрес настоящего владельца. Буквально, KIA Boyz, часть вторая. Благо, исследователи оказались первее.
Посвящается тому клoу… очевидному тролoлo, на голубом глазу утверждавшему, что главная проблема автовладельцев америки — скрипткидди с флиппером, а вовсе не наскозь дырявый пограничный контроль в портах и вконец офонаревшие производители, внедряющие подобные закладки.
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