Возможность управления модемами миллионов абонентов ISP Cox без аутентификации

Клиент Cox Communications, третьего по величине провайдера кабельного телевидения в США и одного из крупнейших операторов широкополосного доступа, насчитывающего 6.5 млн абонентов, опубликовал результаты экспериментов с используемым провайдером внутренним Web API, доступным для внешних запросов и применяемым, среди прочего, для доступа службы поддержки к абонентским модемам и базе пользователей. Оказалось, что зная лишь MAC-адрес абонентского устройства можно получить полный контроль над модемом, позволяющий изменять настройки и выполнять любые команды на модеме. По сути, любой атакующий может получить доступ к модему, аналогичный инженерному доступу, который получает служба поддержки оператора связи. Примечательно, что MAC-адрес абонентского устройства можно узнать через обращение к публичному Web API без прохождения аутентификации, используя функцию поиска абонентов, например, через выборку по email или номеру учётной записи (перебирая номера можно последовательно выгрузить данные о клиентах). Помимо MAC-адреса выводятся и другие сведения об абоненте, включая адрес, телефон, ФИО и email. Вся информация доступна для запросов из внешней сети без аутентификации. При этом информацию можно не только получить, но и изменить. Всего публично доступный API насчитывает более 700 обработчиков, среди которых многие реализуют операции по администрированию. Для верификации передачи команд и настроек на модемы пользователей использовался зашифрованный параметр, но функции для шифрования были найдены в одном из скриптов на языке JavaScript, отдаваемых сайтом webcdn-business.cox.com. Ключ для шифрования удалось определить установив на эти функции точку останова в JavaScript-отладчике браузера во время регистрации на сайте myaccount-business.cox.com. Ключ для шифрования формировался с использованием MAC-адреса, идентификатора устройства и номера учётной записи пользователя, а также нескольких вспомогательных параметров, таких как модель устройства и вид доступа. Сценарий атаки сводится к поиску жертвы через публичный Web API, используя запрос по имени, номеру телефона, email или номеру учётной записи. Далее атакующий обращается к Web API для выгрузки полного набора персональных данных абонента, используя UUID, полученный при поиске на первом этапе. Используя MAC-адрес модема, указанный среди данных об абоненте, атакующий может посмотреть список подключённых к модему устройств, поменять любые параметры на модеме, запросить пароль, используемый для подключения к Wi-Fi, и выполнить любые команды на устройстве, что можно применить, например, для организации анализа или перенаправления трафика пользователя.



