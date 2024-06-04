The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Возможность управления модемами миллионов абонентов ISP Cox без аутентификации

04.06.2024 20:10

Клиент Cox Communications, третьего по величине провайдера кабельного телевидения в США и одного из крупнейших операторов широкополосного доступа, насчитывающего 6.5 млн абонентов, опубликовал результаты экспериментов с используемым провайдером внутренним Web API, доступным для внешних запросов и применяемым, среди прочего, для доступа службы поддержки к абонентским модемам и базе пользователей. Оказалось, что зная лишь MAC-адрес абонентского устройства можно получить полный контроль над модемом, позволяющий изменять настройки и выполнять любые команды на модеме. По сути, любой атакующий может получить доступ к модему, аналогичный инженерному доступу, который получает служба поддержки оператора связи.

Примечательно, что MAC-адрес абонентского устройства можно узнать через обращение к публичному Web API без прохождения аутентификации, используя функцию поиска абонентов, например, через выборку по email или номеру учётной записи (перебирая номера можно последовательно выгрузить данные о клиентах). Помимо MAC-адреса выводятся и другие сведения об абоненте, включая адрес, телефон, ФИО и email. Вся информация доступна для запросов из внешней сети без аутентификации. При этом информацию можно не только получить, но и изменить. Всего публично доступный API насчитывает более 700 обработчиков, среди которых многие реализуют операции по администрированию.

Для верификации передачи команд и настроек на модемы пользователей использовался зашифрованный параметр, но функции для шифрования были найдены в одном из скриптов на языке JavaScript, отдаваемых сайтом webcdn-business.cox.com. Ключ для шифрования удалось определить установив на эти функции точку останова в JavaScript-отладчике браузера во время регистрации на сайте myaccount-business.cox.com. Ключ для шифрования формировался с использованием MAC-адреса, идентификатора устройства и номера учётной записи пользователя, а также нескольких вспомогательных параметров, таких как модель устройства и вид доступа.

Сценарий атаки сводится к поиску жертвы через публичный Web API, используя запрос по имени, номеру телефона, email или номеру учётной записи. Далее атакующий обращается к Web API для выгрузки полного набора персональных данных абонента, используя UUID, полученный при поиске на первом этапе. Используя MAC-адрес модема, указанный среди данных об абоненте, атакующий может посмотреть список подключённых к модему устройств, поменять любые параметры на модеме, запросить пароль, используемый для подключения к Wi-Fi, и выполнить любые команды на устройстве, что можно применить, например, для организации анализа или перенаправления трафика пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://samcurry.net/hacking-m...)
  2. OpenNews: Атака на провайдера, выведшая из строя 659 тысяч домашних маршрутизаторов
  3. OpenNews: Фишинг-атака на платёжную систему Trezor, вероятно проведённая с использованием BGP
  4. OpenNews: Атака на регистраторов доменов привела к перенаправлению крупнейших сайтов
  5. OpenNews: Интернет-регистратор APNIC по ошибке опубликовал хэши паролей Whois-сервиса
  6. OpenNews: Утечка хэшей паролей Whois-сервиса интернет-регистратора APNIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61310-hack
Ключевые слова: hack, isp, modem
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 21:10, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как вы яхту назовете...

    > зная лишь MAC-адрес абонентского устройства

    Который к тому же немного предсказуем для выводка устройств, так что если сильно надо то и сбрутить можно для энной партии девайсов так то :)

    > включая адрес, телефон, ФИО и email.

    Хотя если брутфорсить не надо, да еще с таким аддоном - так даже прикольнее.

     
  • 1.2, Аноним (-), 21:12, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > функции для шифрования удалось найти в одном из скриптов на языке
    > JavaScript, отдаваемых сайтом webcdn-business.cox.com.
    > Ключ для шифрования удалось определить установив точку останова в JavaScript-отладчике

    Криптографы от сохи^W веба 80 уровня - это зачет!

     
  • 1.3, Аноним (3), 21:25, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вернулись в девяностоседьмой!
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 21:39, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, это не 97, это позже. Это вот когда всякие фреймворки появились, в которых код для фронтенда и бекенда пишется в одном месте и на одном языке, вот тогда веб-девляпсы начали допускать ошибки, типа проверки пароля на стороне клиента.
     

  • 1.4, anonimus (?), 21:33, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ну хоть что-то у нас в безопасности!
     
     
  • 2.7, cheburnator9000 (ok), 22:25, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто еще руки не дошли. Все знают какой китайский OEM хлам "продают в аренду" наши интернет провайдеры, с дырами 10 летней давности.
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:34, 04/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     

  • 1.9, Виндюшатник (?), 22:42, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По умолчанию вас уведомили,что частная собственность,а остальное ваши проблемы.Бгг. Высокий забор все же надежнее.
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:49, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >провайдера кабельного телевидения в США

    Их нравы.

     
  • 1.11, IdeaFix (ok), 23:26, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё в духе Адриана Ламо...
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:14, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сценарий атаки сводится к поиску жертвы через публичный Web API, используя запрос по имени, номеру телефона, email или номеру учётной записи.
    > номеру телефона

    Ну вы поняли, с нынешней-то любовью каждого сервиса просить номер для аутентификации.

     
  • 1.13, Аноним (13), 00:41, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Люблю такое читать! Полное раздолбайство и пофигизм. Даже завидно, что эти люди получают зарплату, причём американскую. (Да-да, а я сижу на дивани и пишу коммент).
     
  • 1.14, Аноним (14), 01:09, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по названию этого ISP, его основали эмигранты из Колумбии что-ли ;)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру