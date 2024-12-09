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Проект Cloudberry, развивающий форк СУБД Greenplum, принят в инкубатор Apache

09.12.2024 22:42

Организация Apache Software Foundation приняла под своё крыло проект Cloudberry, развивающего форк распределённой СУБД Greenplum, которая после приобретения VMware компанией Broadcom была превращена в закрытый продукт. Проект Cloudberry был создан изначальными разработчиками Greenplum и основан на последней версии Greenplum с открытым исходным кодом. После ответвления проект был адаптирован для использования свежих выпусков PostgreSQL и дополнен усовершенствованными возможностями для предприятий.

Cloudberry помещён в инкубатор Apache, в котором будет выполнена подготовка инфраструктуры, проведён аудит лицензионной чистоты и проверка способности соблюдения принятых в сообществе Apache принципов разработки. В дальнейшем, как только проект покажет себя готовым для самостоятельного существования, не требующего дополнительного надзора, он будет переведён в число первичных проектов Apache.

СУБД Cloudberry представляет собой распределённую редакцию открытой СУБД PostgreSQL, оптимизированную для выполнения аналитических запросов над большими массивами данных (Data Warehouse). Для параллельной обработки данных применяется массово-параллельная архитектура (MPP, massively parallel processing), обеспечивающая масштабируемость хранилища до петабайтных размеров за счёт разделения данных на сегменты и задействования для их хранения и обработки кластера из группы серверов.

  1. Главная ссылка к новости (https://cloudberry.apache.org/...)
  2. OpenNews: Broadcom перевёл в архив репозиторий СУБД Greenplum. В Arenadata создали форк
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  4. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 17
  5. OpenNews: Доступна распределённая СУБД CitusDB 7.3
  6. OpenNews: Выпуск IvorySQL 2.1, надстройки над PostgreSQL для обеспечения совместимости с Oracle
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62372-cloudberry
Ключевые слова: cloudberry, greenplum, apache
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:20, 09/12/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    у нее тоже надо с вакуумом бороться?
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:43, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вакуум (в собственной черепной коробке) беспокоит в основном экспертов опеннет, который даже на локалхосте pg не запускали ни разу
     

  • 3, Аноним (-), 01:08, 10/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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