Проект Cloudberry, развивающий форк СУБД Greenplum, принят в инкубатор Apache

Организация Apache Software Foundation приняла под своё крыло проект Cloudberry, развивающего форк распределённой СУБД Greenplum, которая после приобретения VMware компанией Broadcom была превращена в закрытый продукт. Проект Cloudberry был создан изначальными разработчиками Greenplum и основан на последней версии Greenplum с открытым исходным кодом. После ответвления проект был адаптирован для использования свежих выпусков PostgreSQL и дополнен усовершенствованными возможностями для предприятий.

Cloudberry помещён в инкубатор Apache, в котором будет выполнена подготовка инфраструктуры, проведён аудит лицензионной чистоты и проверка способности соблюдения принятых в сообществе Apache принципов разработки. В дальнейшем, как только проект покажет себя готовым для самостоятельного существования, не требующего дополнительного надзора, он будет переведён в число первичных проектов Apache.

СУБД Cloudberry представляет собой распределённую редакцию открытой СУБД PostgreSQL, оптимизированную для выполнения аналитических запросов над большими массивами данных (Data Warehouse). Для параллельной обработки данных применяется массово-параллельная архитектура (MPP, massively parallel processing), обеспечивающая масштабируемость хранилища до петабайтных размеров за счёт разделения данных на сегменты и задействования для их хранения и обработки кластера из группы серверов.



