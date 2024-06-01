Broadcom перевёл в архив репозиторий СУБД Greenplum. В Arenadata создали форк

Компания Broadcom перевела в архив репозиторий с исходными кодами СУБД Greenplum на GitHub, а также репозитории связанных с данной СУБД утилит и проектов, тем самым прекратив совместную с сообществом разработку открытого продукта. Каких либо комментариев от компании не поступало. Предполагается, что дальнейшая разработка Greenplum будет происходить в форме закрытого коммерческого проекта VMware Tanzu Greenplum.

СУБД Greenplum представляет собой распределённую редакцию открытой СУБД PostgreSQL, оптимизированную для выполнения аналитических запросов над большими массивами данных (Data Warehouse). Для параллельной обработки данных применяется массивно-параллельная архитектура MPP (massively parallel processing), обеспечивающая масштабируемость хранилища до петабайтных размеров за счёт разделения данных на сегменты и задействования для их хранения и обработки кластера из группы серверов. В качестве открытой альтернативы можно упомянуть СУБД Cloudberry, являющуюся форком Greenplum, переведённым на кодовую базу PostgreSQL 14 (Greenplum базируется на PostgreSQL 12) и предоставляющим расширенную функциональность, сохраняя при этом обратную совместимость с Greenplum.

Greenplum активно применяется в процессах замещения продуктов, ушедших с российского рынка компаний, а также лежит в основе аналитической СУБД Arenadata DB (ADB) от российской компании Аренадата. По заявлению компании Аренадата сворачивание публичной разработки Greenplum не окажет негативного влияния на развитие Arenadata DB, так как компания была готова в подобному развитию событий и приступила к сопровождению собственного форка, продолжающего развиваться под открытой лицензией Apache 2.0 (ранее разработчики из Аренадата передавали изменения в основной совместный проект и являлись одними из его активных участников).



