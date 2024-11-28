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Выпуск дистрибутива Tails 6.10

28.11.2024 21:19

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.10 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 12, поставляется с рабочим столом GNOME 43 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии обновлены Tor Browser 14.0.3 и почтовый клиент Thunderbird 128.4.3 (ранее использовалась ветка 115.x). В Thunderbird отключено сохранение данных телеметрии. В bitcoin-кошельке Electrum налажена поддержка аппаратных криптокошельков Trezor. Решены проблемы с запуском рабочего стола на системах с небольшим объёмом оперативной памяти.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.9
  3. OpenNews: Проект Tor и дистрибутив Tails объявили об объединении
  4. OpenNews: В Arti 1.1.12, реализации Tor на Rust, началось тестирование onion-сервисов
  5. OpenNews: Результаты второго аудита безопасности разработок проекта Tor
  6. OpenNews: Релиз Tor Browser 14.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62309-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.7, Зоргенфрей (ok), 23:19, 28/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вот так. Тут даже роскомнадзор не нужен. Тор  - это свобода! Немного ограниченная опеннетом, конечно.
     

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