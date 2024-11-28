Выпуск дистрибутива Tails 6.10

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.10 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 12, поставляется с рабочим столом GNOME 43 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии обновлены Tor Browser 14.0.3 и почтовый клиент Thunderbird 128.4.3 (ранее использовалась ветка 115.x). В Thunderbird отключено сохранение данных телеметрии. В bitcoin-кошельке Electrum налажена поддержка аппаратных криптокошельков Trezor. Решены проблемы с запуском рабочего стола на системах с небольшим объёмом оперативной памяти.



