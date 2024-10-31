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Выпуск дистрибутива Tails 6.9

31.10.2024 15:16

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.9 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 12, поставляется с рабочим столом GNOME 43 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии обновлены Tor Browser 14.0.1, инструментарий Tor 0.4.8.13 и почтовый клиент Thunderbird 115.16.0. Устранена проблема с автоматической установкой обновлений, приводившая к выводу ошибки о невозможности загрузить обновление.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.8
  3. OpenNews: Проект Tor и дистрибутив Tails объявили об объединении
  4. OpenNews: Дистрибутив Tails 6.0, перешедший на Debian 12 и GNOME 43
  5. OpenNews: Релиз Tor Browser 14.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62148-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 16:04, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Используя тэйлс, задай себе вопрос, а может быть мой Intel IME это второй Ц910? - и после этого, прекрати делать то, ради чего ты скачал тэйлс.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:36, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Устранена проблема с автоматической установкой обновлений, приводившая к выводу ошибки о невозможности загрузить обновление.

    А как предлагается её обновить, только установка с нуля?

     
     
  • 2.6, Алкоголизм (?), 16:48, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть два варианта апдейтов, если образ установлен на флешке. Старый способ (и способ для мажорных релизов), это перезаписывать образ поверх раздела. И новый способ для минорных релизов, это дописывать к этому разделу ещё кусок, который при следующей загрузке смонтируется поверх образа вторым слоем.
    Но вообще, как я понял, там была ошибка, что иногда не мог загрузить образ целиком и переписать поверх в принципе.
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 19:15, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И новый способ для минорных релизов, это дописывать к этому разделу ещё кусок, который при следующей загрузке смонтируется поверх образа вторым слоем.

    Расшифруй это. Я не понял.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 20:27, 31/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:14, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >предназначен для анонимного выхода в сеть

    Вы мне тут рассказываете об анонимности, а у меня в памяти ещё свеж случай, чуть более месяца назад лично со мной произошедший:

    https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=show_thread&om=1351
    https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=show_thread&om=1349


    "Случайный" участник Omegle-like чата (без тора) после длительного чата мне вбросил моё имя (а оно даже не в десятке самых распространённых, фраза звучала вроде "а смысл скрывать своё имя, в мире же много людей с именем <моё имя>"). И сказал, что угадал. И переключился на других пользователей. Как же так!? Я в чате никаких аккаунтов, проектов, телефонов, адресов, никнеймов, работодателей (название организации, а не общий профиль работы) и тому подобной информации не упоминал - а меня идентифицировали. Подозреваю, что у того участника есть доступ к корреляции трафика (от которой тор в принципе не защищает, by design, а чаты - они такие, достаточно свой трафик с чужим прокоррелировать, чтобы человека найти) в пределах РФ. Или доступ к конкретно моему каналу в интернет. Какая же организация это могла быть... вот загадка, очень сложная видимо...

     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.15, Мальчиш (?), 20:27, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной житель зоопарка из over 9000 таких же васяно-поделок. Даже обои скучноваты.
     

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