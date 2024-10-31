Выпуск дистрибутива Tails 6.9

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|1.4, Аноним (4), 16:04, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Используя тэйлс, задай себе вопрос, а может быть мой Intel IME это второй Ц910? - и после этого, прекрати делать то, ради чего ты скачал тэйлс.
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|1.5, Аноним (5), 16:36, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Устранена проблема с автоматической установкой обновлений, приводившая к выводу ошибки о невозможности загрузить обновление.
А как предлагается её обновить, только установка с нуля?
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|2.6, Алкоголизм (?), 16:48, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там есть два варианта апдейтов, если образ установлен на флешке. Старый способ (и способ для мажорных релизов), это перезаписывать образ поверх раздела. И новый способ для минорных релизов, это дописывать к этому разделу ещё кусок, который при следующей загрузке смонтируется поверх образа вторым слоем.
Но вообще, как я понял, там была ошибка, что иногда не мог загрузить образ целиком и переписать поверх в принципе.
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|3.10, Аноним (-), 19:15, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И новый способ для минорных релизов, это дописывать к этому разделу ещё кусок, который при следующей загрузке смонтируется поверх образа вторым слоем.
Расшифруй это. Я не понял.
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|1.9, Аноним (9), 19:14, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>предназначен для анонимного выхода в сеть
Вы мне тут рассказываете об анонимности, а у меня в памяти ещё свеж случай, чуть более месяца назад лично со мной произошедший:
https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=show_thread&om=1351
https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=show_thread&om=1349
"Случайный" участник Omegle-like чата (без тора) после длительного чата мне вбросил моё имя (а оно даже не в десятке самых распространённых, фраза звучала вроде "а смысл скрывать своё имя, в мире же много людей с именем <моё имя>"). И сказал, что угадал. И переключился на других пользователей. Как же так!? Я в чате никаких аккаунтов, проектов, телефонов, адресов, никнеймов, работодателей (название организации, а не общий профиль работы) и тому подобной информации не упоминал - а меня идентифицировали. Подозреваю, что у того участника есть доступ к корреляции трафика (от которой тор в принципе не защищает, by design, а чаты - они такие, достаточно свой трафик с чужим прокоррелировать, чтобы человека найти) в пределах РФ. Или доступ к конкретно моему каналу в интернет. Какая же организация это могла быть... вот загадка, очень сложная видимо...
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|1.15, Мальчиш (?), 20:27, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередной житель зоопарка из over 9000 таких же васяно-поделок. Даже обои скучноваты.
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