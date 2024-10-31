Выпуск дистрибутива Tails 6.9

>предназначен для анонимного выхода в сеть Вы мне тут рассказываете об анонимности, а у меня в памяти ещё свеж случай, чуть более месяца назад лично со мной произошедший: https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=show_thread&om=1351

https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=show_thread&om=1349

"Случайный" участник Omegle-like чата (без тора) после длительного чата мне вбросил моё имя (а оно даже не в десятке самых распространённых, фраза звучала вроде "а смысл скрывать своё имя, в мире же много людей с именем <моё имя>"). И сказал, что угадал. И переключился на других пользователей. Как же так!? Я в чате никаких аккаунтов, проектов, телефонов, адресов, никнеймов, работодателей (название организации, а не общий профиль работы) и тому подобной информации не упоминал - а меня идентифицировали. Подозреваю, что у того участника есть доступ к корреляции трафика (от которой тор в принципе не защищает, by design, а чаты - они такие, достаточно свой трафик с чужим прокоррелировать, чтобы человека найти) в пределах РФ. Или доступ к конкретно моему каналу в интернет. Какая же организация это могла быть... вот загадка, очень сложная видимо...

