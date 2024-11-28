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Firefox перешёл на использование формата XZ для распространения Linux-сборок

28.11.2024 13:56

Разработчики Firefox объявили о переходе на использование формата XZ, базирующегося на алгоритме сжатия LZMA, для распространения сборок браузера для платформы Linux. Отмечается, что по сравнению с архивами ".tar.bz2" поставка сборок в формате ".tar.xz" даст возможность значительно сократить размер загружаемых данных и уменьшить время распаковки. Начиная со вчерашнего дня формирование ночных сборок Firefox в формате bz2 прекращено, а сборки релизов и бета-версий будут переведены на формат xz в ближайшие недели. Мэйнтейнерам пакетов в дистрибутивах рекомендовано внести изменения в свои сборочные системы и обеспечить в них поддержку загрузки архивов ".tar.xz".

При использовании XZ размер сборок Firefox в среднем уменьшился на 25%, а операции распаковки выполняются более чем в два раза быстрее. В качестве варианта также рассматривался переход на формат Zstandard (.zst), но выбор был сделан в пользу формата XZ, который немного медленнее при распаковке, но при этом обеспечивает более высокий уровень сжатия и более распространён в дистрибутивах Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: В библиотеке xz/liblzma выявлен бэкдор, организующий вход через sshd
  3. OpenNews: Проект XZ опубликовал результат аудита коммитов и первое обновление после выявления бэкдора
  4. OpenNews: Mozilla начала формирование ночных сборок Firefox для Linux-систем на архитектуре ARM64
  5. OpenNews: Разработчики bzip2 потеряли контроль над доменом bzip.org
  6. OpenNews: Kernel.org прекращает распространение архивов в формате bzip2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62304-firefox
Ключевые слова: firefox, xz
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (68) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, keydon (ok), 14:02, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Аж целая новость: firefox открыл для себя LZMA.
     
     
  • 2.20, 1231243245345436464 (?), 15:35, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во внутренних форматах у них давно lzma используется, где то в бэкапах закладок натыкался на это
     
     
  • 3.74, вымя (?), 20:28, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не lzma, а lz4 с собственным прологом файла, который нельзя распаковать без хитрых скриптов.
     
  • 2.24, ПердитаДуранго (?), 15:44, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полезная новость, у меня, например, тоже bash-скрыпт. Надо править
     
  • 2.53, Аноним (-), 18:17, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аж целая новость: firefox открыл для себя LZMA.

    В сборище манагеров и дезингеров - по какому-то недоразумению забрел начинающий гик, который еще пока не уволился. Увидел - динозавр на переходе тусует - тьфу, bz2 то-есть.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:06, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "При использовании XZ размер сборок Firefox в среднем уменьшился на 25%"

    Тенденция не только для веса.

     
  • 1.3, анонимище (?), 14:12, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оффтопик тоже по этому пути пошел со своим CompactOS и сжатием в NTFS. Зачем заморачиваться над тем, чтобы создавать изначально более компактный софт когда весь жирок можно просто сжать? Ну и игроделы заодно такой прием любят
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:32, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Имеет смысл только на 5400 rpm HDD, который остались только у любителей коры и дуба.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 16:38, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вагоны хардов на 5400 до сих пор в ноутбуках у пользователей.
     
     
  • 4.45, Xasd7 (?), 17:07, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а механические мышки в придачу идут?
     
  • 4.52, Аноним (52), 18:13, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователи ССЗБ.
     
  • 2.35, Аноним (35), 16:29, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми видео в раве без сжатия и сожми любим архиватором вот где ты по знаешь сингулярность.
     
  • 2.63, Аноним (63), 19:07, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сжатие небесплатное - возрастает нагрузка на ЦПУ и время отклика. И имеет свой предел. Особенно, сжатие без потерь.
     
     
  • 3.70, анонимище (?), 19:29, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тормоза юзер может и потерпеть. А вот если места на диске тупо нет в достаточном количестве (например, дешевый нетбук),то это уже проблема которую терпение не решает
     

  • 1.4, Аноним (-), 14:13, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >При использовании XZ размер сборок Firefox в среднем уменьшился на 25%, а операции распаковки выполняются более чем в два раза быстрее

    "А поутру они проснулись". Пацаны из kernel.org давно это знали. Линус не даст соврать.

     
  • 1.6, ijuij (?), 14:15, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    В Google Chrome всё устроено удобнее: просто зашёл на страницу браузера и сразу скачал файл google-chrome-stable_current_amd64.deb, без лишних форматов вроде xz или .tar.bz2.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:17, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишние форматы бггг
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:50, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вообще-то, у мозиллы тоже есть deb-репозиторий.

    https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

     
     
  • 3.13, ijuij (?), 14:59, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ужас, как там все запутано! Я просто хотел нажать на кнопку и скачать.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 15:06, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, установка должна вызывать страдания. Она должна быть сложной, а инструкция к ней - занимать несколько листов А4. Это установка софта как-никак. Это тебе не хухры-мухры.
     
  • 3.16, Бывалый Смузихлёб (ok), 15:12, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    down them all! плагин там тоже есть ?
     
  • 3.27, ПердитаДуранго (?), 15:50, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух ты! Похоже недавно все таки сподобились на репу. Спасибочки
     
     
  • 4.37, Аноним (35), 16:32, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Недавно...🤦🏻
     
  • 2.81, BrainFucker (ok), 21:09, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Хромиум есть официальный? Я бы, впрочем, предпочёл тарбол. А то сейчас все стали snap и flatpak навязывать.
     
  • 2.88, Perlovka (ok), 22:15, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя настолько убогий дистрибутив, что в нем нет хрома в репах?
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:23, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Почему не rar? Хороший, годный формат.
     
     
  • 2.12, тоже Аноним (ok), 14:53, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ни одной причины использовать этот проприетарный формат с одноплатформенным закрытым платным архиватором давно уже нет. Исключительно синдром утенка у задрoтов, которые ничего другого и не пробовали.
     
     
  • 3.17, Аноним (52), 15:16, 28/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:26, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем он хорош? Хоть один плюс по сравнению с другими?
     
     
  • 3.41, Аноним (8), 16:55, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Архивирует быстро; жмет сильно; есть возможность создания непрерывного архива; высокая вероятность восстановления архива в случае повреждений; не приходится разархивировать целиком как те же .tar.*; быстрое открытие архивов с миллионами файлов; такое же быстрое извлечение отдельного файла; встроенные контрольные суммы; возможность добавления/удаления файлов без полной перепаковки. И так далее.
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 17:06, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чего-то из перечисленного нет в  7z?
     
     
  • 5.51, Аноним (52), 18:09, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * быстрая упаковка
    * восстановление повреждённых файлов
     
     
  • 6.80, Аноним (-), 20:54, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть и обходнОй метод добавить информацию для восстановления - делаешь сегментированный архив, и несколько томов добавляешь средствами par2. Однако это не так удобно, как в RAR.
     
  • 5.66, Аноним (63), 19:10, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Проприетарной лицензии.
     
     
  • 6.89, Аноним (89), 22:18, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А минусы будут? Исходники распаковщика открыты, можешь прочитать и убедиться что бэкдоров нет.
     
  • 4.60, Аноним (-), 19:03, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >восстановления архива в случае повреждений

    Когда твой собственнический формат, можно любое повреждение восстановить.

     
  • 2.34, Аноним (34), 16:28, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Рошал подговорил Роскомнадзор банить сайт www.7-zip.org
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 20:31, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а взамен что, бесплатный RAR?
     
     
  • 4.87, Аноним (63), 21:58, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а взамен что, бесплатный RAR?

    Ключ на 7 дней бесплатного пробного использования для одного ПК с лицензионной WinXP после активации через Интернет, Интефакс и Интерпол.

     

  • 1.9, Аноним (9), 14:44, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо было брать zpaq на максималках.
     
  • 1.15, Бывалый Смузихлёб (ok), 15:11, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну што-ж, вот уж теперь архивы линя стали чем-то серьёзным
     
  • 1.21, merv (?), 15:38, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему не zstd?
     
     
  • 2.46, Аноним (44), 17:08, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В новости написано.
     
     
  • 3.50, merv (?), 17:26, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не дочитал до конца.
     
  • 3.59, Аноним (63), 18:53, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ерунда написана.
    Степень распространенности форматов BZ, XZ и Zstd в дистрибутивах одинаковая. Ни один не обязательный, в отличие от Gzip.
    Степень сжатия зависит от настроек. Сравнение не представлено. По чужим сравнениям можно судить, что Zstd на максималках жмет не хуже XZ на средних при сопоставимом времени сжатия. И всегда выигрывает по времени распаковки. И это без словаря.
     
  • 2.79, Аноним (-), 20:50, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не знают про zstd -T0 --ultra -22 --zstd=hashLog=27,chainLog=28,searchLog=10 --long
    Результат несколько больше по размеру, чем результат xz -T0 -9e --lzma2=dict=1536M,lc=2,pb=0,nice=273 --block-size=3072M, однако скорость распаковки СУЩЕСТВЕННО выше, да и скорость запаковки в этом случае тоже выше.
     

  • 1.23, Аноним (23), 15:41, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Почему не zip? Это стандарт де-факт на планете Земля. Не то что линуксячие gz и xz.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 17:20, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что сборки под Linux.
     
  • 2.56, Аноним (52), 18:20, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну винда их тоже умеет. Но в данном случае да, вопрос не в кассу.
     
  • 2.58, Аноним (63), 18:46, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проклинаемый всеми на планете Земля за никакую степень сжатия и неуместное время упаковки и распаковки.
     
     
  • 3.69, Аналоговнет (?), 19:24, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Проклинаемый всеми

    Отучаемся говорить за всех

    > никакую степень сжатия и неуместное время упаковки и распаковки

    И заодно стереотипно мыслить

     
     
  • 4.73, Аноним (63), 20:04, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок. Кроме тех, у кого нет выбора. Те будут кушать ZIP.
     

  • 1.25, Аноним (25), 15:46, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > о переходе на использование формата XZ

    Jia Tan одобряет

     
     
  • 2.33, Аноним (35), 16:27, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JiaTan лишь часть большой игры.
     

  • 1.26, Аноним (26), 15:48, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Семимильными шагами
     
  • 1.28, Аноним (28), 15:56, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В коем веке что-то путное.
     
  • 1.29, Аноним (29), 16:16, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это ж та шляпа с троянами. Думаете уже всё вычищено?
     
  • 1.30, Аноним (30), 16:25, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А Pale Moon их обогнал в этом, выходит? )
     
     
  • 2.57, Аноним (23), 18:29, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Палемун - опус 1.5 землекопов для таких же 1.5 искушенных пользователей, которые лишь бы не firefox, а там хоть и часть сайтов не работает (значит сайты не нужны), лишь бы было немэйнстримно и маргинально.
     
     
  • 3.62, Аналоговнет (?), 19:07, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно что даже на современном железе палемун тормозит несравнимо сильнее чем фирефукс.
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 19:15, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее так...
    на современных сайтах палемун тормозит несравнимо сильнее чем фирефукс.
    хотя да... другого интернета у нас нет...
     
     
  • 5.68, Аналоговнет (?), 19:21, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так я не зря сделал акцент на современном железе. Ведь разработчик палемуна позиционирует свое творение для слабого железа типа атлон хп и четвертый пентиум. Ну по крайней мере так было раньше.
     
     
  • 6.71, Аноним (71), 19:39, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там всё ещё хуже (проверял).
     
  • 5.78, Аноним (78), 20:49, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Список современных сайтов в студию, пожалуйста. Надоело сидеть в мезозое, пора сбросить оковы!
     

  • 1.48, Аноним (48), 17:17, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > но выбор был сделан в пользу формата XZ, который немного медленнее при распаковке, но при этом обеспечивает более высокий уровень сжатия

    Тогда выбор надо было делать в сторону brotli

     
  • 1.61, Аналоговнет (?), 19:05, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Новости актуальная для 0.001%. Остальные просто сделают apt/dnf install (или из венды скачают инсталлер).
     
     
  • 2.76, Аноним (75), 20:39, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "или из венды скачают инсталлер хрома"  - поправил твой коммент
     
     
  • 3.83, 12yoexpert (ok), 21:14, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так можно было делать со стимом в 2013, когда дота под линукс работала через одно место, сейчас смысла нет
     

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