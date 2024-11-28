Firefox перешёл на использование формата XZ для распространения Linux-сборок

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|3.74, вымя (?), 20:28, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не lzma, а lz4 с собственным прологом файла, который нельзя распаковать без хитрых скриптов.
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|2.53, Аноним (-), 18:17, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Аж целая новость: firefox открыл для себя LZMA.
В сборище манагеров и дезингеров - по какому-то недоразумению забрел начинающий гик, который еще пока не уволился. Увидел - динозавр на переходе тусует - тьфу, bz2 то-есть.
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|1.2, Аноним (2), 14:06, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> "При использовании XZ размер сборок Firefox в среднем уменьшился на 25%"
Тенденция не только для веса.
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|1.3, анонимище (?), 14:12, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оффтопик тоже по этому пути пошел со своим CompactOS и сжатием в NTFS. Зачем заморачиваться над тем, чтобы создавать изначально более компактный софт когда весь жирок можно просто сжать? Ну и игроделы заодно такой прием любят
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|2.19, Аноним (19), 15:32, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Имеет смысл только на 5400 rpm HDD, который остались только у любителей коры и дуба.
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|3.38, Аноним (38), 16:38, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вагоны хардов на 5400 до сих пор в ноутбуках у пользователей.
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|2.35, Аноним (35), 16:29, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возьми видео в раве без сжатия и сожми любим архиватором вот где ты по знаешь сингулярность.
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|2.63, Аноним (63), 19:07, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сжатие небесплатное - возрастает нагрузка на ЦПУ и время отклика. И имеет свой предел. Особенно, сжатие без потерь.
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|3.70, анонимище (?), 19:29, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тормоза юзер может и потерпеть. А вот если места на диске тупо нет в достаточном количестве (например, дешевый нетбук),то это уже проблема которую терпение не решает
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|1.4, Аноним (-), 14:13, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>При использовании XZ размер сборок Firefox в среднем уменьшился на 25%, а операции распаковки выполняются более чем в два раза быстрее
"А поутру они проснулись". Пацаны из kernel.org давно это знали. Линус не даст соврать.
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|1.6, ijuij (?), 14:15, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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В Google Chrome всё устроено удобнее: просто зашёл на страницу браузера и сразу скачал файл google-chrome-stable_current_amd64.deb, без лишних форматов вроде xz или .tar.bz2.
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|3.13, ijuij (?), 14:59, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ужас, как там все запутано! Я просто хотел нажать на кнопку и скачать.
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|4.14, Аноним (14), 15:06, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, установка должна вызывать страдания. Она должна быть сложной, а инструкция к ней - занимать несколько листов А4. Это установка софта как-никак. Это тебе не хухры-мухры.
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|2.81, BrainFucker (ok), 21:09, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А Хромиум есть официальный? Я бы, впрочем, предпочёл тарбол. А то сейчас все стали snap и flatpak навязывать.
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|2.12, тоже Аноним (ok), 14:53, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ни одной причины использовать этот проприетарный формат с одноплатформенным закрытым платным архиватором давно уже нет. Исключительно синдром утенка у задрoтов, которые ничего другого и не пробовали.
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|3.41, Аноним (8), 16:55, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Архивирует быстро; жмет сильно; есть возможность создания непрерывного архива; высокая вероятность восстановления архива в случае повреждений; не приходится разархивировать целиком как те же .tar.*; быстрое открытие архивов с миллионами файлов; такое же быстрое извлечение отдельного файла; встроенные контрольные суммы; возможность добавления/удаления файлов без полной перепаковки. И так далее.
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|6.80, Аноним (-), 20:54, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть и обходнОй метод добавить информацию для восстановления - делаешь сегментированный архив, и несколько томов добавляешь средствами par2. Однако это не так удобно, как в RAR.
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|6.89, Аноним (89), 22:18, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А минусы будут? Исходники распаковщика открыты, можешь прочитать и убедиться что бэкдоров нет.
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|4.60, Аноним (-), 19:03, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>восстановления архива в случае повреждений
Когда твой собственнический формат, можно любое повреждение восстановить.
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|4.87, Аноним (63), 21:58, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а взамен что, бесплатный RAR?
Ключ на 7 дней бесплатного пробного использования для одного ПК с лицензионной WinXP после активации через Интернет, Интефакс и Интерпол.
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|3.59, Аноним (63), 18:53, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ерунда написана.
Степень распространенности форматов BZ, XZ и Zstd в дистрибутивах одинаковая. Ни один не обязательный, в отличие от Gzip.
Степень сжатия зависит от настроек. Сравнение не представлено. По чужим сравнениям можно судить, что Zstd на максималках жмет не хуже XZ на средних при сопоставимом времени сжатия. И всегда выигрывает по времени распаковки. И это без словаря.
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|2.79, Аноним (-), 20:50, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они не знают про zstd -T0 --ultra -22 --zstd=hashLog=27,chainLog=28,searchLog=10 --long
Результат несколько больше по размеру, чем результат xz -T0 -9e --lzma2=dict=1536M,lc=2,pb=0,nice=273 --block-size=3072M, однако скорость распаковки СУЩЕСТВЕННО выше, да и скорость запаковки в этом случае тоже выше.
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|1.23, Аноним (23), 15:41, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Почему не zip? Это стандарт де-факт на планете Земля. Не то что линуксячие gz и xz.
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|2.56, Аноним (52), 18:20, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну винда их тоже умеет. Но в данном случае да, вопрос не в кассу.
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|2.58, Аноним (63), 18:46, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проклинаемый всеми на планете Земля за никакую степень сжатия и неуместное время упаковки и распаковки.
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|3.69, Аналоговнет (?), 19:24, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Проклинаемый всеми
Отучаемся говорить за всех
> никакую степень сжатия и неуместное время упаковки и распаковки
И заодно стереотипно мыслить
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|2.57, Аноним (23), 18:29, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Палемун - опус 1.5 землекопов для таких же 1.5 искушенных пользователей, которые лишь бы не firefox, а там хоть и часть сайтов не работает (значит сайты не нужны), лишь бы было немэйнстримно и маргинально.
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|3.62, Аналоговнет (?), 19:07, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно что даже на современном железе палемун тормозит несравнимо сильнее чем фирефукс.
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|4.67, Аноним (67), 19:15, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скорее так...
на современных сайтах палемун тормозит несравнимо сильнее чем фирефукс.
хотя да... другого интернета у нас нет...
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|5.68, Аналоговнет (?), 19:21, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так я не зря сделал акцент на современном железе. Ведь разработчик палемуна позиционирует свое творение для слабого железа типа атлон хп и четвертый пентиум. Ну по крайней мере так было раньше.
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|5.78, Аноним (78), 20:49, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Список современных сайтов в студию, пожалуйста. Надоело сидеть в мезозое, пора сбросить оковы!
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|1.48, Аноним (48), 17:17, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> но выбор был сделан в пользу формата XZ, который немного медленнее при распаковке, но при этом обеспечивает более высокий уровень сжатия
Тогда выбор надо было делать в сторону brotli
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|1.61, Аналоговнет (?), 19:05, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Новости актуальная для 0.001%. Остальные просто сделают apt/dnf install (или из венды скачают инсталлер).
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|2.76, Аноним (75), 20:39, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"или из венды скачают инсталлер хрома" - поправил твой коммент
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|3.83, 12yoexpert (ok), 21:14, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так можно было делать со стимом в 2013, когда дота под линукс работала через одно место, сейчас смысла нет
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