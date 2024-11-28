Firefox перешёл на использование формата XZ для распространения Linux-сборок

Разработчики Firefox объявили о переходе на использование формата XZ, базирующегося на алгоритме сжатия LZMA, для распространения сборок браузера для платформы Linux. Отмечается, что по сравнению с архивами ".tar.bz2" поставка сборок в формате ".tar.xz" даст возможность значительно сократить размер загружаемых данных и уменьшить время распаковки. Начиная со вчерашнего дня формирование ночных сборок Firefox в формате bz2 прекращено, а сборки релизов и бета-версий будут переведены на формат xz в ближайшие недели. Мэйнтейнерам пакетов в дистрибутивах рекомендовано внести изменения в свои сборочные системы и обеспечить в них поддержку загрузки архивов ".tar.xz".

При использовании XZ размер сборок Firefox в среднем уменьшился на 25%, а операции распаковки выполняются более чем в два раза быстрее. В качестве варианта также рассматривался переход на формат Zstandard (.zst), но выбор был сделан в пользу формата XZ, который немного медленнее при распаковке, но при этом обеспечивает более высокий уровень сжатия и более распространён в дистрибутивах Linux.



