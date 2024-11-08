Выпуск GSmartControl 2.0, GUI для оценки состояния дисков и SSD-накопителей

Спустя 7 лет с публикации прошлого значительного обновления сформирован релиз проекта GSmartControl 2.0, развивающего графический интерфейс к инструментарию smartmontools, позволяющий отслеживать состояние накопителей, поддерживающих технологию S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology). Поддерживается работа с PATA- и SATA-дисками, NVMe-накопителями, USB-конвертерами и некоторыми RAID-контроллерами. Код проекта написан на языке Си с использованием библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPL 3.0.

Программа даёт возможность запускать внутренние тесты работоспособности накопителей и инспектировать результаты их выполнения. Помимо этого доступны такие функции, как включение/выключение SMART, формирование отчётов и выявление аномалий, настройка специфичных для отдельных устройств параметров SMART, вывод подробной информации о накопителе. Отчёты могут формироваться как через обращение к накопителю, так и на основании загрузки текстового файла, в который на другой системе был сохранён вывод команды smartctl. Поддерживается сборка для Linux, Windows, macOS, FreeBSD и других BSD-системам.

Новый выпуск примечателен добавлением поддержки NVMe-накопителей и переходом на использование формата JSON при разборе вывода утилиты smartctl. Проведён рефакторинг кода и переход на использование возможностей, предложенных в стандартах C++17 и C++20 (для сборки теперь требуется компилятор, поддерживающий C++20, например, GCC 13+, Clang 17+ и Apple Clang 15+). Инструментарий Autotools заменён на сборочную систему CMake. В интерфейсе задействованы пиктограммы из набора Oxygen вместо Crystal.