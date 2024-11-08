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Выпуск GSmartControl 2.0, GUI для оценки состояния дисков и SSD-накопителей

08.11.2024 12:45

Спустя 7 лет с публикации прошлого значительного обновления сформирован релиз проекта GSmartControl 2.0, развивающего графический интерфейс к инструментарию smartmontools, позволяющий отслеживать состояние накопителей, поддерживающих технологию S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology). Поддерживается работа с PATA- и SATA-дисками, NVMe-накопителями, USB-конвертерами и некоторыми RAID-контроллерами. Код проекта написан на языке Си с использованием библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPL 3.0.

Программа даёт возможность запускать внутренние тесты работоспособности накопителей и инспектировать результаты их выполнения. Помимо этого доступны такие функции, как включение/выключение SMART, формирование отчётов и выявление аномалий, настройка специфичных для отдельных устройств параметров SMART, вывод подробной информации о накопителе. Отчёты могут формироваться как через обращение к накопителю, так и на основании загрузки текстового файла, в который на другой системе был сохранён вывод команды smartctl. Поддерживается сборка для Linux, Windows, macOS, FreeBSD и других BSD-системам.

Новый выпуск примечателен добавлением поддержки NVMe-накопителей и переходом на использование формата JSON при разборе вывода утилиты smartctl. Проведён рефакторинг кода и переход на использование возможностей, предложенных в стандартах C++17 и C++20 (для сборки теперь требуется компилятор, поддерживающий C++20, например, GCC 13+, Clang 17+ и Apple Clang 15+). Инструментарий Autotools заменён на сборочную систему CMake. В интерфейсе задействованы пиктограммы из набора Oxygen вместо Crystal.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ashaduri/gs...)
  2. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 7.2
  3. OpenNews: Опубликован Shufflecake, инструментарий для создания скрытых шифрованных разделов на диске
  4. OpenNews: В Ubuntu появится поддержка полнодискового шифрования, использующего TPM
  5. OpenNews: Доступен Cryptsetup 2.7 с поддержкой аппаратного дискового шифрования OPAL
  6. OpenNews: Выпуск системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26.14
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал nume
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62196-gsmartcontrol
Ключевые слова: gsmartcontrol, smartmontools, hdd, disk, smart
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, mos87 (ok), 12:56, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ух ты, хорошечно. Не думал, что оно оживёт.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:24, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы пользовался, то знал бы.
     
     
  • 3.8, mos87 (ok), 13:26, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    знал бы что?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:46, 08/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, ОченьЗлойЛинуксойд (?), 13:25, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто пользовался ? Оно информативнее smartctl ? Или это GUI для smartctl ?
     
     
  • 2.9, mos87 (ok), 13:26, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    гуи. да и в новости это написано.
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:31, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не понимаю общего восхищения. Какие-то кнопки и строчки для smartctl. Ладно бы там какая-то добавочная стоимость была - аналитика какая-нибудь дополнительная и т.п. Но нет, просто тот же выхлоп, но в гуе. Титаническая работа, да.
     
     
  • 2.15, mos87 (ok), 13:36, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в каком-никаком причёсанном виде всё равно удобнее видеть.

    но таки да, цимес в том что даже распарсенный выхлоп смарта сам по себе читать то ещё удовольствие да и много он не скажет

    было бы круто иметь какие-то накопленные данные и аналитику. Но потому что эта тулза намного проще и восторгов особых нету

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 18:02, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А никто не смотрит выхлоп smartctl, если что. На него вешается мониторинг с графиками и триггерами. Медитировать на выхлоп желающих нет.
     
  • 2.21, dannyD (?), 14:20, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Ладно бы там какая-то добавочная стоимость была - аналитика какая-нибудь дополнительная

    смотри зависимости Люк!

    а взависимостях net-mail/mailutils

     
     
  • 3.26, Аноним (25), 18:04, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чего? Ты намекаешь на то, что кто-то будет держать гуевину 24/7, чтобы она ему письма слала? Если так, то я вынужден буду повторить знаменитые слова Артемия Лебедева, у тебя есть время передумать.
     

  • 1.19, gumanzoy (?), 13:54, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин опять сборку обновлять.

    Пакет для Debian Testing уже есть

    http://download.opensuse.org/repositories/home:/alex_sh:/gsmartcontrol:/stabl

    Нужно будет для стабильного Debian 12 пересобрать.

     
  • 1.20, ryoken (ok), 14:01, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не у всех SAS-дисков предыдущая версия вообще по SMART-у что-то показывала. Посмотрим, что тут будет.
     
  • 1.22, Аноним (22), 14:42, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >переходом на использование формата JSON при разборе вывода утилиты smartctl

    Да он там неполноценный.

     
  • 1.24, soarin (ok), 17:07, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так-то ещё года два и может добавят поддержку SMART для NVME накопителей в GNOME. Луддитно конечно...
     

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