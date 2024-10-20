Дистрибутиву Ubuntu Linux исполнилось 20 лет

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|2.35, Владислав (??), 11:12, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Kubuntu до сих пор считаю лучшим дистром KDE. Как был на нем когда-то (еще 10.04), так и остался на нем (теперь 24.04). А современный KDE - это вообще мечта идеального DE, в котором можно настроить абсолютно все. В современной винде тебе не позволяют столько, сколько можно в KDE.
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|1.6, Аноним (6), 09:10, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> идеей создания доступного для конечных пользователей
Реализация идеи не получилась спустя 20 лет, может есть смысл сдаться и начать что-то новое?
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|2.8, iPony129412 (?), 09:23, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так уже. В 2017 году сдались.
Непрофильные направления выкинули.
Сосредоточились на главном — сервера и всё такое.
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|2.23, Аноним (23), 10:22, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> идеей создания доступного для конечных пользователей
> Реализация идеи не получилась спустя 20 лет, может есть смысл сдаться и
> начать что-то новое?
А чем недоступна? Гвардия охраняет? хД
У Linux Mint кстати получилось. Не сможет только ленивый.
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|1.9, Аноним (9), 09:24, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Первый дистрибутив с установкой пакетов по сети. При использовании Debian приходилось жанглировать дисками при установке пакетов.
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|3.30, Аноним (30), 11:02, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>сейчас поддерживается установка пакетов с CD/dvd дисков.
Осталось только где-то рабочий привод найти. Варианты: помойка, музей, южная Африка как-то не внушают уверенности на успех.
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|4.41, lol (??), 11:37, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При установке с USB привода/флэшки также сохраняются локальные пути к ним
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|1.12, Афроним (?), 09:58, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Сочувствую тем кому приходилось использовать Линукс в те годы. Очень зря они вообще попытались этот рассадник уязвимостей сделать общедоступным.
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|2.15, Аноним (15), 10:10, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> рассадник уязвимостей
Понятие относительное. Даже сабж тех самых версий сейчас можно пользовать в сети. Сколько ваш офтопик 20-летней давности, если запустить сейчас, проживет в Интернет - 10 или 15 минут?
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|3.19, Афроним (?), 10:15, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ХР до сих используется, а эта Убунту 4 только в виртуалке понастольгировать фанатикам пригодна.
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|4.21, Аноним (15), 10:16, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня используется на некоторых приборах. В Интернет доступ запретил.
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|1.13, Аноним (15), 09:59, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Версию 8.10 бесплатно прислали на CD по почте (десктоп и сервер). Сейчас висят в рамочке над столом.
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|2.14, Афроним (?), 10:09, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как тогда, так и сейчас висит? Она же про русский мало чего знала. Основанная на ней Инфра Линукс была русифицирована на 70% .Норм только Росинку можно было использовать, но это сильно позже.Чел из Биробиджана хоть мозги имел в отличии от остальных и наработки которого переехали в Минт.
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|3.17, Аноним (15), 10:13, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дизайн cover, cd, dvd - отдельный вид прикладного изобразительного искусства. Выглядит неплохо, история опять же.
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|1.22, Аноним (18), 10:18, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно что в win xp которая вышла более 20 лет назад до сих пор есть софт который можно скачать и который будет работать в отличии от сабжа где вообще ничего не запустится из современного.
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|2.39, Аноним (39), 11:25, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это обратная сторона развития.
Да и кому в трезвом уме захочется пускать современные приложения на двадцатилетних ОС и компьютерах?
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|3.42, Афроним (?), 11:41, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Придется патчи делать под новые версии компилятора как минимум, а то и проблемы с Фонтконфиг, Глибс случаются. Не работает, в общем такой подход.
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|1.25, Аноним (25), 10:37, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чтобы кто бы не говорил, но Ubuntu стала дефолтным дистрибутивом этого вашего линукса, это объективная реальность. Этому поспособствовало решение Redhat купить и убить Centos превратив её в роллинг.
Уча эникейщиков линуксу говорят скачать именно убунту сервер и запустить её в виртуальоксе.
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|2.27, penetrator (?), 10:42, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не стала, 3 раза ставил Ubuntu Server - три раза ловил краш инсталлера, зачем такая энтерпрайз ОС?
ставил 22.04 ради 5.15 ядра, потом плюнул и поставил Oracle Linux UEK, там тоже 5.15 и сроки поддержки тоже хорошие
сколько раз я пытался понять концепцию Debian-based дистров и в частности Ubuntu - так и не нашел в них ничего примечательного, все сделано через черный вход
даже вот эти глупости вида Ubuntu + KDE vs Kubuntu вызывают недоумения
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|1.26, Аноним (25), 10:40, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для меня загадка, почему дистрибутивы Линукс не стали конкурировать с Виндовс 98, 2000, ХР.
Первые версии КДЕ, Гном были неотличимы он виндовс. Казалось бы, реби, собирай дистрибутив, используй бесплатно.
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|2.31, iPony129412 (?), 11:03, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и будет загадка, пока нетастигнет понимание, что одним расположением менюшек сыт не будешь.
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|3.47, Афроним (?), 11:54, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы попробовал новую Убунту если бы мне космонавт выслал мне флешку с ней, на меньшее не согласен. Бгг.
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|1.38, Аноним (38), 11:24, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ubuntu хорош, как домашний, а сервер так вообще отличный LTS, куда ни кинешься - везде апт репо - пожалуйста. debian хорош, но уж слишком консервативен.
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|1.43, Аноним (43), 11:42, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использую с 10.04 кажется, лучший дистр для работы, ставишь и без настроек работаешь. Интерфейс тоже лучший так как верхняя строка с иконками и меню слиты в одну, меньше места занимает на экране в полноэкранно развернутых приложениях.
Мои поздравления.
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|1.44, Аноним например (?), 11:44, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не знаю, насколько Второгном был торт, но окружение на скриншоте выглядит субъективно аккуратнее и приятнее, чем нынешний ээ… вариант. Двадцать лет прогресса, который не остановить!
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|2.45, Афроним (?), 11:49, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будто Плазма похорошела за эти годы. Пару гиков ТДЕ пилят чтобы Кедами можно было хоть как-то пользоваться, а не тумблерами играть.
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