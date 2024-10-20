Дистрибутиву Ubuntu Linux исполнилось 20 лет

ставил 22.04 ради 5.15 ядра, потом плюнул и поставил Oracle Linux UEK, там тоже 5.15 и сроки поддержки тоже хорошие

сколько раз я пытался понять концепцию Debian-based дистров и в частности Ubuntu - так и не нашел в них ничего примечательного, все сделано через черный вход

даже вот эти глупости вида Ubuntu + KDE vs Kubuntu вызывают недоумения



