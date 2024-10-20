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Дистрибутиву Ubuntu Linux исполнилось 20 лет

20.10.2024 08:51

Двадцать лет назад, 20 октября 2004 года, была опубликована первая версия дистрибутива Ubuntu 4.10 "Warty Warthog". Проект был основан Марком Шаттлвортом, миллионером из Южной Африки, принимавшим участие в разработке Debian и воодушевлённым идеей создания доступного для конечных пользователей настольного дистрибутива, обладающего предсказуемым фиксированным циклом разработки. К работе было привлечено несколько разработчиков из проекта Debian, некоторые из которых до сих пор принимают участие в развитии обоих проектов. Выпуск Ubuntu 4.10, в котором поставлялись GNOME 2.8, Firefox 0.9 и OpenOffice.org 1.1.2, остаётся доступен для загрузки и может быть использован для оценки как система выглядела 20 лет назад.



  1. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 24.10
  2. OpenNews: Ubuntu переходит на использование самых свежих версий ядра в предстоящих релизах
  3. OpenNews: Компания Canonical опубликовала монолитный дистрибутив Ubuntu Core 24
  4. OpenNews: Компания Canonical опубликовала Real-time Ubuntu 24.04
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 24.04 LTS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62077-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.2, Walker (??), 09:05, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С др, всем сердцем люблю Ubuntu!
     
     
  • 2.35, Владислав (??), 11:12, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Kubuntu до сих пор считаю лучшим дистром KDE. Как был на нем когда-то (еще 10.04), так и остался на нем (теперь 24.04). А современный KDE - это вообще мечта идеального DE, в котором можно настроить абсолютно все. В современной винде тебе не позволяют столько, сколько можно в KDE.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:07, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Пффф, я тогда уже на федоре сидел
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:10, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > идеей создания доступного для конечных пользователей

    Реализация идеи не получилась спустя 20 лет, может есть смысл сдаться и начать что-то новое?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:23, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо ядро заменить снап-пакетом.
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 09:23, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так уже. В 2017 году сдались.

    Непрофильные направления выкинули.
    Сосредоточились на главном — сервера и всё такое.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:15, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно сделали с точки зрения бизнеса кстати.
     
     
  • 4.37, КО (?), 11:19, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего личного, просто бизнес
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:22, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> идеей создания доступного для конечных пользователей
    > Реализация идеи не получилась спустя 20 лет, может есть смысл сдаться и
    > начать что-то новое?

    А чем недоступна? Гвардия охраняет? хД
    У Linux Mint кстати получилось. Не сможет только ленивый.


     

  • 1.9, Аноним (9), 09:24, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Первый дистрибутив с установкой пакетов по сети. При использовании Debian приходилось жанглировать дисками при установке пакетов.
     
     
  • 2.10, lol (??), 09:31, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (забавно до слез) Марк не изобретал сетевую установку https://wiki.debian.org/DebianWoody 2003 год😅 пакеты по сети. В Ubuntu и сейчас поддерживается установка пакетов с CD/dvd дисков. Это возможности из Debian
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:02, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сейчас поддерживается установка пакетов с CD/dvd дисков.

    Осталось только где-то рабочий привод найти. Варианты: помойка, музей, южная Африка как-то не внушают уверенности на успех.

     
     
  • 4.41, lol (??), 11:37, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При установке с USB привода/флэшки также сохраняются локальные пути к ним
     

  • 1.12, Афроним (?), 09:58, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сочувствую тем кому приходилось использовать Линукс в те годы. Очень зря они вообще попытались этот рассадник уязвимостей сделать общедоступным.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:10, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > рассадник уязвимостей

    Понятие относительное. Даже сабж тех самых версий сейчас можно пользовать в сети. Сколько ваш офтопик 20-летней давности, если запустить сейчас, проживет в Интернет - 10 или 15 минут?

     
     
  • 3.19, Афроним (?), 10:15, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ХР до сих используется, а эта Убунту 4 только в виртуалке понастольгировать фанатикам пригодна.
     
     
  • 4.21, Аноним (15), 10:16, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня используется на некоторых приборах. В Интернет доступ запретил.
     

  • 1.13, Аноним (15), 09:59, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Версию 8.10 бесплатно прислали на CD по почте (десктоп и сервер). Сейчас висят в рамочке над столом.
     
     
  • 2.14, Афроним (?), 10:09, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как тогда, так и сейчас висит? Она же про русский мало чего знала. Основанная на ней Инфра Линукс была русифицирована на 70% .Норм только Росинку можно было использовать, но это сильно позже.Чел из Биробиджана хоть мозги имел в отличии от остальных и наработки которого переехали в Минт.
     
     
  • 3.17, Аноним (15), 10:13, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дизайн cover, cd, dvd - отдельный вид прикладного изобразительного искусства. Выглядит неплохо, история опять же.
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:16, 20/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.22, Аноним (18), 10:18, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно что в win xp которая вышла более 20 лет назад до сих пор есть софт который можно скачать и который будет работать в отличии от сабжа где вообще ничего не запустится из современного.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:25, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это обратная сторона развития.
    Да и кому в трезвом уме захочется пускать современные приложения на двадцатилетних ОС и компьютерах?
     
  • 2.40, Геймер (?), 11:28, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень даже и запустится. configure, make, make install
     
     
  • 3.42, Афроним (?), 11:41, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придется патчи делать под новые версии компилятора как минимум, а то и проблемы с Фонтконфиг, Глибс случаются. Не работает, в общем такой подход.
     

  • 1.24, Аноним (-), 10:31, 20/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.25, Аноним (25), 10:37, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чтобы кто бы не говорил, но Ubuntu стала дефолтным дистрибутивом этого вашего линукса, это объективная реальность. Этому поспособствовало решение Redhat  купить и убить Centos превратив её в роллинг.
    Уча эникейщиков линуксу говорят скачать именно убунту сервер и запустить её в виртуальоксе.
     
     
  • 2.27, penetrator (?), 10:42, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не стала, 3 раза ставил Ubuntu Server - три раза ловил краш инсталлера, зачем такая энтерпрайз ОС?

    ставил 22.04 ради 5.15 ядра, потом плюнул и поставил Oracle Linux UEK, там тоже 5.15 и сроки поддержки тоже хорошие

    сколько раз я пытался понять концепцию Debian-based дистров и в частности Ubuntu - так и не нашел в них ничего примечательного, все сделано через черный вход

    даже вот эти глупости вида Ubuntu + KDE vs Kubuntu вызывают недоумения
      

     

  • 1.26, Аноним (25), 10:40, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для меня загадка, почему дистрибутивы Линукс не стали конкурировать с Виндовс 98, 2000, ХР.
    Первые версии КДЕ, Гном были неотличимы он виндовс. Казалось бы, реби, собирай дистрибутив, используй бесплатно.
     
     
  • 2.28, penetrator (?), 10:43, 20/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, Аноним (39), 10:49, 20/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.31, iPony129412 (?), 11:03, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и будет загадка, пока нетастигнет понимание, что одним расположением менюшек сыт не будешь.
     
     
  • 3.47, Афроним (?), 11:54, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы попробовал новую Убунту если бы мне космонавт выслал мне флешку с ней, на меньшее не согласен. Бгг.
     

  • 1.32, Геймер (?), 11:04, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню. CD по почте. Клёво!
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.38, Аноним (38), 11:24, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ubuntu хорош, как домашний, а сервер так вообще отличный LTS, куда ни кинешься - везде апт репо - пожалуйста. debian хорош, но уж слишком консервативен.
     
  • 1.43, Аноним (43), 11:42, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую с 10.04 кажется, лучший дистр для работы, ставишь и без настроек работаешь. Интерфейс тоже лучший так как верхняя строка с иконками и меню слиты в одну, меньше места занимает на экране в полноэкранно развернутых приложениях.

    Мои поздравления.

     
  • 1.44, Аноним например (?), 11:44, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю, насколько Второгном был торт, но окружение на скриншоте выглядит субъективно аккуратнее и приятнее, чем нынешний ээ… вариант. Двадцать лет прогресса, который не остановить!
     
     
  • 2.45, Афроним (?), 11:49, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто Плазма похорошела за эти годы. Пару гиков ТДЕ пилят чтобы Кедами можно было хоть как-то пользоваться, а не тумблерами играть.
     

  • 1.46, Аноним (46), 11:53, 20/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ubuntu

    Спасибо за номальные шрифты!

     

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