Выпуск дистрибутива Tails 6.8

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.8 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Tails 6.8 стал первым выпуском, сформированным после объявления о переходе дистрибутива под крыло проекта Tor. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ. В новой версии: В случае выявления ошибок при попытке разблокировки постоянного хранилища (Persistent Storage) теперь выводится диалог, предлагающий попытаться восстановить целостность ФС (fsck) или создать резервную копию раздела. Для проблем, которые не удаётся устранить автоматически, подготовлена подробная документация по устранению ошибок в ФС и восстановлению данных со сбойного раздела.

Улучшено уведомление, показываемое при отключении сетевого интерфейса после невозможности выставить фиктивный MAC-адрес.

Обновлён Tor Browser 13.5.6.



