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Манипуляция с рассылкой уведомлений через GitHub для распространения вредоносного ПО

20.09.2024 09:29

Распространители вредоносного ПО начали применять новый способ отправки вредоносных писем от имени команды, занимающейся обеспечением безопасности в GitHub. Рассылка нацелена на стимулирование сопровождающих и разработчиков, пользующихся платформой Windows, к совершению действий, приводящих к установке вредоносного ПО на их системы. Метод интересен тем, что письма приходят с реальных почтовых серверов GitHub и, если не обратить внимание на мелочи, напоминают реальные уведомления.

Для рассылки писем с серверов GitHub злоумышленники размещают в разделе "issues" атакуемого проекта на GitHub сообщение о выявлении связанной с безопасностью проблеме, но вместо описания сути уязвимости, добавляют текст, стилизованный под предупреждение от команды "Github Security Team". Разработчикам проекта направляется email с уведомлением о появлении нового сообщения в "issues", который выглядит не как сообщение от постороннего, а как уведомление от самого GitHub. Для того, чтобы разработчики не заметили подозрительной активности на странице GitHub, созданный issue сразу удаляется.

В тексте сообщения указывается, что дополнительную информацию о выявленной проблеме можно получить на сайте github-scanner.com. Данный сайт создан злоумышленниками и использует восхитительный своей простой и наивностью метод для организации запуска вредоносного ПО на системе жертвы - при открытии сайта выводится запрос подтверждения, что вход осуществлён реальным пользователем, а не ботом, в котором предлагается вначале согласиться с прохождением проверки, а затем нажать сочетания клавиш "Windows+R", "Ctrl+V" и Enter. При нажатии кнопки согласия в буфер обмена копируется команда для загрузки и запуска вредоносного приложения при помощи PowerShell, а при нажатии сочетаний клавиш открывается окно ввода команд, в котором из буфера обмена вставляется и выполняется вредоносная команда.

В случае выполнения команды на систему пользователя устанавливается вредоносное ПО "LUMMASTEALER", осуществляющее поиск и отправку на сервер злоумышленников конфиденциальных данных, таких как ключи доступа, криптокошельки, сохранённые пароли и сессионные Cookie из браузеров.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: На GitHub выявлено более 100 тысяч репозиториев с вредоносным кодом
  3. OpenNews: В репозитории Hugging Face выявлены вредоносные AI-модели, выполняющие код
  4. OpenNews: Распространение вредоносного ПО через рекламу домена, неотличимого от домена проекта KeePass
  5. OpenNews: Под видом эксплоита к уязвимости в rkvdec распространялся вредоносный код
  6. OpenNews: Анализ наличия вредоносного кода в эксплоитах, опубликованных на GitHub
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61895-github
Ключевые слова: github, mallware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:53, 20/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде это было в прошлом месяце. Неужели, работает? На самом деле хороший способ отфильтровать подобные кадры от доступа к репе, жаль, часто повторять не получится.
     
     
  • 3, Жироватт (ok), 09:57, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм...спасибо за идею. Думаю, можно попросить ИБшников/сисадминов посодействовать.
     

  • 2, Жироватт (ok), 09:56, 20/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    ...а я ведь говорил, что превращение хранилища кода в соцсеть до добра не доведёт.

    Напомнило древниючий развод с "антивирусом в браузере".

     
  • 4, hshe (?), 10:00, 20/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    нажать сочетания клавиш "Windows+R", "Ctrl+V" и Enter.

    Это пять, квест на дол6@еба

     
  • 5, Аноним (5), 10:05, 20/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    > восхитительный своей простой и наивностью метод

    половина поделий устанавливается с этих соевых вконтактов через curl|sudo, чего в этом восхитительного и наивного?

     
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