Второй бета-выпуск VirtualBox 7.1

Компания Oracle начала тестирование второй бета-версии системы виртуализации VirtualBox 7.1. Релиз ожидается осенью. Сборки с бета-версией VirtualBox 7.1 подготовлены для RHEL 7/8/9, Fedora 35/36/40, openSUSE 15.3, Ubuntu 20.04/22.04/24.04, Debian 10/11/12, macOS и Windows. Основные изменения по сравнению с первой бета-версией: В режиме совместного буфера обмена реализована начальная поддержка передачи файлов через буфер обмена на платформах Linux и Windows.

В функции записи экрана существенно повышена производительность кодирования видео.

Внесены исправления, решающие проблемы при использовании FreeBSD 12.3 и pfSense 2.6.0.

В режиме автоматической установки (Unattended Installation) добавлена поддержка инсталляторов на базе subiquity и cloud-init, а также реализована возможность раздельного указания паролей для создаваемых учётных записей пользователя и администратора.

В VBoxManage добавлена команда управления гостевыми системами "mount", позволяющая узнать точки монтирования гостевой системы.

Объявлен устаревшим API для написанием обвязок, использующий Python 2.x.

В VBoxShell проведена работа по улучшению совместимости с веткой Python 3.x.



