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Второй бета-выпуск VirtualBox 7.1

21.08.2024 21:05

Компания Oracle начала тестирование второй бета-версии системы виртуализации VirtualBox 7.1. Релиз ожидается осенью. Сборки с бета-версией VirtualBox 7.1 подготовлены для RHEL 7/8/9, Fedora 35/36/40, openSUSE 15.3, Ubuntu 20.04/22.04/24.04, Debian 10/11/12, macOS и Windows.

Основные изменения по сравнению с первой бета-версией:

  • В режиме совместного буфера обмена реализована начальная поддержка передачи файлов через буфер обмена на платформах Linux и Windows.
  • В функции записи экрана существенно повышена производительность кодирования видео.
  • Внесены исправления, решающие проблемы при использовании FreeBSD 12.3 и pfSense 2.6.0.
  • В режиме автоматической установки (Unattended Installation) добавлена поддержка инсталляторов на базе subiquity и cloud-init, а также реализована возможность раздельного указания паролей для создаваемых учётных записей пользователя и администратора.
  • В VBoxManage добавлена команда управления гостевыми системами "mount", позволяющая узнать точки монтирования гостевой системы.
  • Объявлен устаревшим API для написанием обвязок, использующий Python 2.x.
  • В VBoxShell проведена работа по улучшению совместимости с веткой Python 3.x.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование VirtualBox 7.1.0
  3. OpenNews: Обновление VirtualBox 7.0.20
  4. OpenNews: VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61742-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:39, 21/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    GPU виртуализацию ещё не завезли?
     
  • 2, Аноним (-), 21:47, 21/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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